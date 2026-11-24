ЦСКА е набелязал 18-годишния Самуил Цонов от Ботев Пловдив, твърди „Тема Спорт“. Според публикацията клубът от Борисовата градина подготвя оферта за правата на младия нападател, който привлече вниманието с представянето си в Първа лига.

Интересът идва непосредствено след двубоя между Ботев и ЦСКА, завършил 3:3 на стадион „Христо Ботев“. Цонов даде преднина на пловдивчани с две попадения в 31-вата и 36-ата минута. След почивката ЦСКА направи обрат, но Ботев изравни в края.

„Чувствам се уникално пред нашите невероятни фенове. Вече съм добре и всичко върви по план, ще продължавам да се раздавам за отбора“, заяви Самуил Цонов след мача.

Според информацията, цитирана от KotaSport, ЦСКА разглежда възможността да привлече футболиста още през зимния трансферен прозорец. Един от вариантите е Цонов да остане в Ботев до края на сезона като преотстъпен, за да продължи да трупа игрови опит.

Цонов е юноша на Ботев

Самуил Цонов е роден на 30 май 2008 г. в Пловдив и е преминал през всички формации на школата на Ботев. През юли 2025 г. подписа първия си професионален договор с клуба. Той може да играе като нападател или офанзивен полузащитник.

Преди сблъсъка с ЦСКА Цонов вече бе отбелязал два гола при победата на Ботев с 3:2 над Арда. Така попаденията му в Първа лига през сезона станаха четири според публикуваната информация.

Засега няма официално потвърждение от ЦСКА или Ботев Пловдив за отправена оферта, започнали преговори или постигната договорка. Следващата възможност за развитие на ситуацията е зимният трансферен прозорец.

Източници: temasport.com, kotasport.com, sportal.bg