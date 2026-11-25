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Варна е напът да стане свидетел на развихряне на политически интереси на местна почва след решението на Общинската избирателна комисия да прекрати предсрочно мандата на кмета Благомир Коцев. Това заяви политологът д-р Любомир Стефанов в предаването „България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС.

„Варна е нарицателно за проблеми, които не са от вчера. Някакви хора сготвят някакъв компот на местно ниво и започват да превиват гръб. Подозрително едни и същи имена излизат след разбълбукване на местните интереси“, каза Стефанов.

ОИК-Варна взе решението на 23 ноември с 20 гласа „за“ и 6 „против“, като анулира и удостоверението на Коцев за избран кмет. На следващия ден Коцев обжалва решението пред Административния съд във Варна и поиска спиране на предварителното му изпълнение.

Призив за разследване

Според Любомир Стефанов казусът във Варна може да постави начало на проверка на съмнителни интереси, но само ако институциите изпълнят правомощията си. Той заяви, че прокуратурата трябва да проведе разследване, което да издържи и пред съда.

Или тези хора да ги реабилитираме и да ги оставим на мира като потенциални нарушители на обществения ред и доверието на институциите, или държавата да си влезе в правомощията и прокуратурата да проведе качествено разследване и да докаже вина, ако има такава.

Политологът добави, че при доказано нарушение би се видяло как местни интереси се прикриват зад различни политически партии. Той не представи конкретни доказателства за незаконни действия, а говори за необходимостта от институционална проверка.

Мнозинство без ПП-ДБ

Стефанов обърна внимание и на начина, по който е формирано мнозинството в Общинския съвет. По думите му 20-те души, подкрепили прекратяването на мандата на Коцев, са представители на всички партии в съвета с изключение на „Продължаваме промяната – Демократична България“.

„Всеки път на местни избори се изненадваме как партии, които в парламента в София имат проблем дори да си говорят, на местно ниво правят перфектни комбинации и изграждат невероятно устойчиви мнозинства“, коментира политологът.

Казусът остава предмет на съдебно обжалване. Благомир Коцев от своя страна е обвинил варненския бизнесмен Даниел Славов – Дънката, но това твърдение не е установено като факт с влязло в сила решение.

Източници: focus-news.net, bta.bg, dariknews.bg