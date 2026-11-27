Марк Маркес ще прекрати състезателната си кариера след края на Гран при на Валенсия от световния шампионат MotoGP. Испанецът обяви решението си във видеосъобщение, записано в гаража на Ducati във Валенсия. Новината беше съобщена от „24 часа“, а решението беше потвърдено и от Ducati.

„Благодаря на всички, които бяха част от моето приключение. Надявам се да сте му се насладили толкова, колкото и аз. Това ще бъде моето последно състезание в MotoGP. Заедно написахме история“, заяви Маркес.

Само седмица преди съобщението 33-годишният пилот спечели осмата си титла в кралския клас. Той завоюва шампионата с Ducati след финала на Гран при на Португалия в Портимао, където завърши осми. Така Маркес събра десет световни титли във всички категории и изравни рекорда на Джакомо Агостини от осем първенства в най-високия клас.

Решението е взето въпреки договора му с Ducati за сезоните 2027 и 2028. Според Motorsport Маркес е прекратил плановете си да продължи кариерата си с италианския отбор след края на настоящия сезон.

Гран при на Валенсия е последният кръг от календара на MotoGP за 2026 г. Състезателният уикенд на пистата „Рикардо Тормо“ е насрочен за периода 27–29 ноември, а основното състезание в неделя ще бъде последният старт на Маркес като професионален пилот.

Финалът ще има значение и за битката при конструкторите. Aprilia води пред Ducati с девет точки, след като отборът вече спечели титлата при тимовете. Ducati ще опита да завърши сезона с още един трофей, а Маркес ще участва в последното си състезание, вече като осемкратен шампион в MotoGP.