Русия трябва да си плати за геноцида

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Многобройните военни престъпления, извършени от руските окупатори в Украйна, както и руските ракетни атаки срещу гражданската енергийна инфраструктура, отново потвърдиха терористичния характер на действията на Русия. Кристално ясно е, че Русия и нейните олигарси трябва да компенсират Украйна за загубите и да покрият разходите за възстановяване на страната, защото всяко престъпление трябва да има своето наказание, пише The International Foundation for Better Governance (IFBG).

Съобщението, че Германия е готова да използва замразени руски активи, за да помогне на Украйна, възобнови дискусията за репарациите. Правителството на канцлера Олаф Шолц подкрепя искането на Украйна за военни репарации, но все още не е взело официална позиция относно конфискацията на активи от Русия. Ако Берлин разреши този въпрос, това може да даде нов тласък на дебата в Европейския съюз и да окаже натиск върху САЩ също да конфискуват руски активи.

На първо място, това се отнася до резервите на Руската централна банка, които бяха замразени в началото на геноцидната инвазия на Русия в Украйна. Много държави по света замразиха руски активи в отговор на агресията срещу Украйна. Само блокираните активи на централната банка на Русия са за няколкостотин милиарда долара и евро. Преди войната на Русия срещу Украйна замразяването на активи се разглеждаше като временен политически акт на подкрепа, но руският терор в Украйна принуди мнозина да преразгледат позицията си по този въпрос и да отидат по-далеч.

В момента в ЕС няма закони, които да позволяват разпореждане със замразени пари на чужди държави. Въпреки че има прецеденти в света. Например САЩ блокираха сметките на Афганистан, след като талибаните взеха властта [след изтеглянето им]. Тази година администрацията на президента Джо Байдън реши да използва част от замразените средства, за да помогне на жителите на Афганистан. Създаде се фонд и се откри сметка в швейцарска банка. Фондът ще може да извършва плащания за критичен за страната внос и да извършва плащания по дълговете на Афганистан към международни финансови институции.

Наказание за умишлено унищожаване на инфраструктура: руските активи в Европа трябва да бъдат замразени и предадени на Украйна за щетите, причинени от Русия.

Украйна предложи свой собствен план за обезщетение за сметка на руски активи, който предвижда конкретно конфискация на активи. Украинските власти не се съмняват, че Русия ще плати обезщетение на Украйна за непредизвиканата геноцидна война и унищожаването на украинската инфраструктура. Източник на тези репарации може да са не само златните и валутните резерви на Руската централна банка, замразени в чуждестранни банки, но и други активи. Има различни блокове активи и съответно различни механизми за обезпечаването им. Решението за репарациите трябва да бъде формализирано с международен договор, който ще опрости много правни въпроси и ще защити държавите от последващи съдебни дела от Русия.

Размерът на щетите, нанесени на Украйна от Руската федерация, е трудно да се изчисли, тъй като украинските власти нямат достъп до териториите, които са най-потърпевши от руската агресия и все още са под руска окупация. Например Мариупол и окупираните територии на Донбас. Съответно е трудно да се даде конкретна цифра за щетите, но става дума за сума от поне много стотици милиарди долари.

По оценки на шефа на Европейската комисия щетите за Украйна възлизат на 600 милиарда евро. Според украинския президент Володимир Зеленски възстановяването на Украйна ще струва повече от един трилион долара. Но руският терор продължава и крайните щети вероятно ще бъдат по-големи. Русия трябва да плати за всички щети, които е причинила, и да плати за възстановяване след войната.

Усилията на Европейския съюз и Съединените щати трябва да бъдат насочени към намирането на правен механизъм, който би позволил активите да бъдат конфискувани възможно най-бързо или използвани като обезпечение за финансиране на възстановяването на Украйна за точната сума и в правилната времева рамка.