Новини
Любопитно »
Дъщерята на Юлиан Вергов стана певица

Дъщерята на Юлиан Вергов стана певица

14 Август, 2025 07:33 1 372 11

  • юлиан вергов-
  • алена вергова-
  • певица

C музикалния дебют Алена поставя началото на нов етап

Дъщерята на Юлиан Вергов стана певица - 1
Снимка: Instagram
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Талантливата дъщеря на актьора Юлиан Вергов - Алена Вергова, позната от театралната сцена и телевизионния екран, прави смел завой към музиката с първата си авторска песен, която носи името "Приключваме“.

Песента е по текст на самата Алена. Наследничката на Вергов е и режисьор на видеото, а музиката е създадена в съавторство със Симеон Божилов, който е и аранжирал парчето, пише "Телеграф". "Аз самата влизам без очаквания, но с огромен хъс. Шубето е най-големият страх, но се опитвам да не му се впечатлявам. Знам само, че както и да се развие парчето, няма да е последно защото имам много неща, които не мога да кажа в живота, но мога да ги напиша, изпея и изсвиря", споделя Алена и допълва: "Не искам ефекти и модулации на гласа. Искам чистота, любов, думи и чувства, които да трогват хората по техния начин.“




Текстът на "Приключваме" e написан още по време на следването на Алена в НАТФИЗ, но днес за нея той носи по-дълбок смисъл: "Парчето ни тласка да се замислим, че с гадните, безсмислени и задушаващи неща в живота трябва да приключваме навреме. И че от лъжите просто няма смисъл. Не трябва да позволяваме на никого да ни определя собственото щастие."

C музикалния дебют Алена поставя началото на нов етап - женска банда, в която зад барабаните е Ана-Мария Пламенова, на китарата свири Йоана Шопова, а басът е в ръцете на Яна Миладинова (JinxY).

"Съвсем скоро ще обявим предстоящите концерти. Очакват се още авторски парчета, много кеф от работата и... проба-грешка. Човек пробва и се учи, докато e жив", казва Алена с усмивка.


Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    13 1 Отговор
    Чудя се дали само пее или умее и да $вири...

    Коментиран от #3

    07:36 14.08.2025

  • 2 БЛАТЕН АСЕЧКИ

    19 1 Отговор
    КОЛКО БЕЗДЕЛНИЦИ.......ГОТОВ СЪМ ДА СЕ ПРАВА НА МАЙМУНА САМО ДА НЕ КОПАМ

    07:37 14.08.2025

  • 3 уйко калеко

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.":

    Няма жена ,която да не умее да СВИРИ ,ПРИ ДОБРО ЖЕЛАНИЕ.Е, вече с гълтането е проблема.

    07:46 14.08.2025

  • 4 дядото

    9 0 Отговор
    нищо лично,не е показателно за младите.по-добре певачки и още,вместо инженери,лекари,агрономи

    07:46 14.08.2025

  • 5 ШЕФА

    15 0 Отговор
    За актриса не става,после ще се види че Анлена и за певица не става и накрая ще я направят водеща в Канал 1 на някоя боза като Сърчаджиева,Кадиев и още много некадърници.

    07:52 14.08.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Реклама на древната професия

    2 0 Отговор
    Венелинчето да беше разширила, темата за аналният кекс, че не стана ясно кога къде и как???

    08:05 14.08.2025

  • 9 офффф

    9 0 Отговор
    Ей всичките деца на артистите, певците и т.нар. известни мноооо талантливи, бееее. От тях другите дори не могат да се наредят на опашката...То Мила Роберт, дето за нищо не става, то Бездара Екимова, то кой ли не...сега и пък тая. Нашият пазар и без това е малък, къде се бута не ми е ясно. Най-вече кой ще я слуша, освен баща й и две три приятелки незнайни?

    Коментиран от #11

    08:08 14.08.2025

  • 10 Българин

    6 0 Отговор
    Микрофона само като я погледне тази рошава клошарка и ще избяга.

    08:13 14.08.2025

  • 11 Бон Апетит

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "офффф":

    Не обиждай децата на нашите известни некадърници .Знаеш ли колко микрофони трябва да лапат докато се доберат до истинският?

    08:17 14.08.2025