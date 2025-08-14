Новини
Telegraph: Тръмп може да предложи на Путин достъп до минералните ресурси в Аляска

14 Август, 2025 07:53 1 205 31

  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • аляска-
  • минерални ресурси

Според източници, президентът на САЩ обмисля икономически стимули за прекратяване на войната в Украйна

Telegraph: Тръмп може да предложи на Путин достъп до минералните ресурси в Аляска - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп може да предложи на руския лидер Владимир Путин достъп до разработката на редкоземни минерали в Аляска, за да го насърчи да прекрати войната в Украйна. Това съобщава британското издание The Telegraph, позовавайки се на информирани източници, предавa News.bg.

По информация на изданието, Тръмп ще пристигне в Аляска в петък, подготвен с редица предложения, изгодни за Москва. Сред тях са отваряне на достъп до природни ресурси и частична отмяна на американски санкции срещу руската авиационна промишленост.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент проучва възможните икономически компромиси, които Вашингтон може да направи преди срещата на двамата лидери в Анкоридж, с цел ускоряване на споразумение за прекратяване на огъня.

„Има редица стимули, един от които може да бъде потенциална сделка за минерали и редкоземни метали“, коментира източник на The Telegraph.

Отмяната на забраната за износ на резервни части и оборудване, необходими за обслужването на руски самолети, както и други облекчения в санкциите срещу авиационната промишленост на Русия, биха могли да се окажат изгодни и за американския концерн Boeing, отбелязва изданието.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Хайо

    20 5 Отговор
    5 дни само свободни съчинения .Няма да има прекратяване на войната .Войната в Европа ще спре в Германия ,до тогава забравете .

    07:57 14.08.2025

  • 2 Факти

    8 22 Отговор
    САЩ с огромната им икономика изобщо нямат нужда от тия ресурси и изобщо нямат потенциала да си ги разработят сами. Ще ги дадат на Русийката с мижавата икономика дето четвърта година е затънала в Донбас да ги разработва 😂 Утре Путин идва да му шокат канчето, а не да му предлагат оферти.

    Коментиран от #7, #8, #27

    07:59 14.08.2025

  • 3 Ха ха ха

    10 11 Отговор
    Те в пРоссия не могат да ги добиват, щял да им дава от Аляска.Айде стига вицове.

    08:00 14.08.2025

  • 4 Хасковски каунь

    9 1 Отговор
    Може , ама + Донбас.

    08:04 14.08.2025

  • 5 Икономист

    20 2 Отговор
    По важното е ,че янките за стотитиците милиарди долари наляти в Осрайна ,вместо редки земни минерали ще получат само редки ..йна .

    08:04 14.08.2025

  • 6 Глупости

    17 1 Отговор
    САЩ не искат да спират война, от която печелят стотици милиарди от дойната крава Европа. Нито пък Русия има нужда от редкоземните им суровини. Такава пропаганда най много ще изкара Путин "виновника" за пред стадото.

    08:05 14.08.2025

  • 7 Хайо

    15 3 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    Тя огромната икономика за това чака ,Русия да и сваля и качва екипа на МКС .Аман от селски разбирачи .

    08:06 14.08.2025

  • 8 Иван

    12 5 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    Какви минерали бе, овце? Цяла Аляска трябва да се върне на Русия.

    Коментиран от #20

    08:07 14.08.2025

  • 9 Георгиев

    9 2 Отговор
    Чудите се какво глупости да пишете, само и само да предизвикате интерес. Щото Русия вече си е разработила находищата за редкоземни и ламти за още.
    На тази среща Украйна ще е само мимоходом, опипване, размяна на становища. Нещата ще продължават там. Русия си е включила четирите области в Конституцията и няма мърдане. Ще се обсъждат световни проблеми, тенденции, разпределение сфери на влияние,
    Остана един ден. Зеленият и Европа си изгърмяха патроните. Тръмп намекна, че ще има и скорошна следваща среща. Всеки крие нещо в ръкава.

    08:10 14.08.2025

  • 10 Я на временното явление ЕС

    4 1 Отговор
    Ще предложи един ΓοΛφуЙ

    08:10 14.08.2025

  • 11 Смях в четвъртък сутрин

    3 5 Отговор
    Достъп на руснаци до Аляска? Кой руснак измисли това заглявие? Че на Русия й трябваха американски компании и технологии да си разработват собствените ресурси.

    08:14 14.08.2025

  • 12 Търновец

    2 6 Отговор
    Бай До по да даде не минерални ресурси а Американски паспорти на Русите - след година време в РФ освен Вова и олигарсите няма кой друг да остане и в Украйна ще настъпи мир

    Коментиран от #16, #24

    08:14 14.08.2025

  • 13 Факти

    8 3 Отговор
    1945г. - 1989 г. са златните години в равитието на БЪЛГАРИЯ ! На 32-ро място в света по развитие ! Днес сме извън първите 100 ! В челото сме по смъртност , корупция , бедност ! Държава без перспектива , пред закриване ! Само съюз с РУСИЯ е спасението !

    08:15 14.08.2025

  • 14 Иван

    5 1 Отговор
    Пустите панагюрци станали алясканци.

    08:15 14.08.2025

  • 15 Може и тръмп са предложи да убие зеления

    5 0 Отговор
    И да спре войната

    Коментиран от #19

    08:16 14.08.2025

  • 16 Иван

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Търновец":

    Гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Соломон Паси да заминава за Тел Авив.

    08:17 14.08.2025

  • 17 Ха ха ха ха

    5 0 Отговор
    Щом е “може” няма да чета нататък

    08:18 14.08.2025

  • 18 Грфтеле

    3 1 Отговор
    Очаква се Тръмп да предложи Сащ да възстановят взривения Северен поток

    08:19 14.08.2025

  • 19 Иван

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Може и тръмп са предложи да убие зеления":

    И гнусните коварни равини от сатанинската секта Лубавитц.

    08:20 14.08.2025

  • 20 Хахахаха

    1 5 Отговор

    До коментар #8 от "Иван":

    Що? Да направят и Аляска ко чи на ли?

    08:22 14.08.2025

  • 21 Иван

    2 0 Отговор
    Не само Аляска, а до Сан Франциско и Сакраменто.

    08:27 14.08.2025

  • 22 Търновец

    1 2 Отговор
    Когато сняг забръска ник Механик затлачения ми ауспух ще излъска .

    08:35 14.08.2025

  • 23 Тръмп ще

    3 0 Отговор
    Поиска гаранции от Путин, че всичко принадлежащо на американски компании ще си остане тяхно, когато Украйна я разделят на парчета. Путин ще каже Ок, но ще поиска НАТО да се оттегли на запад и да паднат всички санкции срещу Русия. Ще има ли сделка?

    Коментиран от #25

    08:36 14.08.2025

  • 24 Град Козлодуй

    3 0 Отговор

    До коментар #12 от "Търновец":

    Тихо бе лепилар ,явно пак си предозирал,събери някоя пара и мини на нещо по качествено .

    08:37 14.08.2025

  • 25 Професор

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Тръмп ще":

    Приятел,гаранция Франция ,никой не ги е карал америте да инвестират в черна дупка .Голяма част от тези инвестиции са вече в настоящите руски територии.Все едно да си купиш фабрика на 8ми септември .

    08:39 14.08.2025

  • 26 Гост

    4 1 Отговор
    Направо да му я връща.

    08:48 14.08.2025

  • 27 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    "огромната икономика" на сащ е само илюзия на търговията.
    Сащ имат недостиг на петрол и редкоземни метали.
    За да си набавят нужните им такива, те продават на света илюзии като Инстаграм, Гугъл, фейсбук... Холивудски театър и кино.... А в замяна изкупуват от другите страни петрол, литий и други.

    08:52 14.08.2025

  • 28 Мишел

    3 1 Отговор
    Безсмислено предложение. На територията на Русия има установени залежи на 658 000 000 тона редкоземни метали. Повече има само в Китай.

    08:54 14.08.2025

  • 29 ЖУРНАЛИСТИКА

    1 1 Отговор
    И за какво се му на Путин каманацитепв Аляска??

    08:56 14.08.2025

  • 30 какво

    0 0 Отговор
    Какви са тези глупости?

    08:59 14.08.2025

  • 31 предлагам

    0 0 Отговор
    Тремп да даде на Путин тексас ако рашка се изтегли от Украйна. За Тексас поне има властта да го предложи, за сметка на чуждите територри които опитва да търгува.

    09:01 14.08.2025