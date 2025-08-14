Telegraph: Тръмп може да предложи на Путин достъп до минералните ресурси в Аляска

Президентът на САЩ Доналд Тръмп може да предложи на руския лидер Владимир Путин достъп до разработката на редкоземни минерали в Аляска, за да го насърчи да прекрати войната в Украйна. Това съобщава британското издание The Telegraph, позовавайки се на информирани източници, предавa News.bg.

По информация на изданието, Тръмп ще пристигне в Аляска в петък, подготвен с редица предложения, изгодни за Москва. Сред тях са отваряне на достъп до природни ресурси и частична отмяна на американски санкции срещу руската авиационна промишленост.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент проучва възможните икономически компромиси, които Вашингтон може да направи преди срещата на двамата лидери в Анкоридж, с цел ускоряване на споразумение за прекратяване на огъня.

„Има редица стимули, един от които може да бъде потенциална сделка за минерали и редкоземни метали“, коментира източник на The Telegraph.

Отмяната на забраната за износ на резервни части и оборудване, необходими за обслужването на руски самолети, както и други облекчения в санкциите срещу авиационната промишленост на Русия, биха могли да се окажат изгодни и за американския концерн Boeing, отбелязва изданието.