Telegraph: Тръмп може да предложи на Путин достъп до минералните ресурси в Аляска

Президентът на САЩ Доналд Тръмп може да предложи на руския лидер Владимир Путин достъп до разработката на редкоземни минерали в Аляска, за да го насърчи да прекрати войната в Украйна. Това съобщава британското издание The Telegraph, позовавайки се на информирани източници, предавa News.bg.
По информация на изданието, Тръмп ще пристигне в Аляска в петък, подготвен с редица предложения, изгодни за Москва. Сред тях са отваряне на достъп до природни ресурси и частична отмяна на американски санкции срещу руската авиационна промишленост.
Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент проучва възможните икономически компромиси, които Вашингтон може да направи преди срещата на двамата лидери в Анкоридж, с цел ускоряване на споразумение за прекратяване на огъня.
„Има редица стимули, един от които може да бъде потенциална сделка за минерали и редкоземни метали“, коментира източник на The Telegraph.
Отмяната на забраната за износ на резервни части и оборудване, необходими за обслужването на руски самолети, както и други облекчения в санкциите срещу авиационната промишленост на Русия, биха могли да се окажат изгодни и за американския концерн Boeing, отбелязва изданието.
1 Хайо
07:57 14.08.2025
2 Факти
Коментиран от #7, #8, #27
07:59 14.08.2025
3 Ха ха ха
08:00 14.08.2025
4 Хасковски каунь
08:04 14.08.2025
5 Икономист
08:04 14.08.2025
6 Глупости
08:05 14.08.2025
7 Хайо
До коментар #2 от "Факти":Тя огромната икономика за това чака ,Русия да и сваля и качва екипа на МКС .Аман от селски разбирачи .
08:06 14.08.2025
8 Иван
До коментар #2 от "Факти":Какви минерали бе, овце? Цяла Аляска трябва да се върне на Русия.
Коментиран от #20
08:07 14.08.2025
9 Георгиев
На тази среща Украйна ще е само мимоходом, опипване, размяна на становища. Нещата ще продължават там. Русия си е включила четирите области в Конституцията и няма мърдане. Ще се обсъждат световни проблеми, тенденции, разпределение сфери на влияние,
Остана един ден. Зеленият и Европа си изгърмяха патроните. Тръмп намекна, че ще има и скорошна следваща среща. Всеки крие нещо в ръкава.
08:10 14.08.2025
10 Я на временното явление ЕС
08:10 14.08.2025
11 Смях в четвъртък сутрин
08:14 14.08.2025
12 Търновец
Коментиран от #16, #24
08:14 14.08.2025
13 Факти
08:15 14.08.2025
14 Иван
08:15 14.08.2025
15 Може и тръмп са предложи да убие зеления
Коментиран от #19
08:16 14.08.2025
16 Иван
До коментар #12 от "Търновец":Гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Соломон Паси да заминава за Тел Авив.
08:17 14.08.2025
17 Ха ха ха ха
08:18 14.08.2025
18 Грфтеле
08:19 14.08.2025
19 Иван
До коментар #15 от "Може и тръмп са предложи да убие зеления":И гнусните коварни равини от сатанинската секта Лубавитц.
08:20 14.08.2025
20 Хахахаха
До коментар #8 от "Иван":Що? Да направят и Аляска ко чи на ли?
08:22 14.08.2025
21 Иван
08:27 14.08.2025
22 Търновец
08:35 14.08.2025
23 Тръмп ще
Коментиран от #25
08:36 14.08.2025
24 Град Козлодуй
До коментар #12 от "Търновец":Тихо бе лепилар ,явно пак си предозирал,събери някоя пара и мини на нещо по качествено .
08:37 14.08.2025
25 Професор
До коментар #23 от "Тръмп ще":Приятел,гаранция Франция ,никой не ги е карал америте да инвестират в черна дупка .Голяма част от тези инвестиции са вече в настоящите руски територии.Все едно да си купиш фабрика на 8ми септември .
08:39 14.08.2025
26 Гост
08:48 14.08.2025
27 Гост
До коментар #2 от "Факти":"огромната икономика" на сащ е само илюзия на търговията.
Сащ имат недостиг на петрол и редкоземни метали.
За да си набавят нужните им такива, те продават на света илюзии като Инстаграм, Гугъл, фейсбук... Холивудски театър и кино.... А в замяна изкупуват от другите страни петрол, литий и други.
08:52 14.08.2025
28 Мишел
08:54 14.08.2025
29 ЖУРНАЛИСТИКА
08:56 14.08.2025
30 какво
08:59 14.08.2025
31 предлагам
09:01 14.08.2025