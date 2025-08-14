Временни ограничения по АМ „Марица“ и АМ „Хемус“

АПИ предупреждава шофьорите за временни промени в движението.

Тази вечер ще бъде въведена временна организация при 83-ия километър на АМ „Марица“ в посока Пловдив заради профилактика на тол камерите, съобщиха от Агенцията. В петък и събота движението по АМ „Хемус“ от 25-ия до 29-ия километър към София също ще бъде ограничено заради почистване на канавките.

Дейностите ще се извършват в аварийната лента, където ще бъде разположена необходимата техника. От АПИ апелират шофьорите да спазват стриктно пътната сигнализация.