Футболният “благодетел”, който фалира 3 популярни отбора за 5 години

Испано-люксембургският бизнесмен Жерар Лопес може да бъде наречен “убиец на клубове”. Той затвърди своето реноме, след като наскоро фалира португалския Боавища – един от най-старите клубове в страната. Бившият отбор на известните португалски национали Нуно Гомеш и Раул Мейрелеш бе пратен в пета дивизия, предава Фейсбук страницата „Ритнитопъ“.

Това не е първият път, в който бившият собственик на отбора от Формула 1 Лотус има участие във фалита на футболен клуб. Той закупува белгийския Мускрон през лятото на 2020 г., когато тимът е в елитната дивизия. Две години по-късно Мускрон бе обявен в несъстоятелност от собствения си борд и малко след това престана да съществува.

Бордо е следващият от банкрутиралите клубове с участието на Жерар Лопес. Той влиза в управлението на един от славните френски отбори през юли 2021 г. като част от инвестиционната компания King Street Capital. С всяка изминала година финансовите проблеми на Бордо се задълбочават. Натрупвайки дълг след дълг към кредитори, през лятото на 2024 г. клубът обявява фалит. Въпреки това, в момента Лопес остава собственик на отбора, който ще играе в четвъртото ниво на френския футбол.

При управлението си на Лил – първото му участие във футбола – Жерар Лопес стига до ситуация, в която взима заем от 225 млн. евро от американски инвестиционен фонд. В края на 2020 г. той е отстранен, след като закъснява с изплащането на огромния дълг.

Във всеки от изброените клубове Жерар Лопес влиза с големи амбиции. Считан е за „спасител“, който ще изведе отбора нагоре. Но вместо това ефектът е пагубен – всеки от четирите отбора, на които бизнесменът е бил собственик, натрупва огромни дългове, а три от тях фалират.