Футболният “благодетел”, който фалира 3 популярни отбора за 5 години

14 Август, 2025 07:52 1 878 3

Всеки от четирите отбора, на които бизнесменът е бил собственик, натрупва огромни дългове, а три от тях фалират

Футболният “благодетел”, който фалира 3 популярни отбора за 5 години - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Испано-люксембургският бизнесмен Жерар Лопес може да бъде наречен “убиец на клубове”. Той затвърди своето реноме, след като наскоро фалира португалския Боавища – един от най-старите клубове в страната. Бившият отбор на известните португалски национали Нуно Гомеш и Раул Мейрелеш бе пратен в пета дивизия, предава Фейсбук страницата „Ритнитопъ“.

Това не е първият път, в който бившият собственик на отбора от Формула 1 Лотус има участие във фалита на футболен клуб. Той закупува белгийския Мускрон през лятото на 2020 г., когато тимът е в елитната дивизия. Две години по-късно Мускрон бе обявен в несъстоятелност от собствения си борд и малко след това престана да съществува.

Бордо е следващият от банкрутиралите клубове с участието на Жерар Лопес. Той влиза в управлението на един от славните френски отбори през юли 2021 г. като част от инвестиционната компания King Street Capital. С всяка изминала година финансовите проблеми на Бордо се задълбочават. Натрупвайки дълг след дълг към кредитори, през лятото на 2024 г. клубът обявява фалит. Въпреки това, в момента Лопес остава собственик на отбора, който ще играе в четвъртото ниво на френския футбол.

При управлението си на Лил – първото му участие във футбола – Жерар Лопес стига до ситуация, в която взима заем от 225 млн. евро от американски инвестиционен фонд. В края на 2020 г. той е отстранен, след като закъснява с изплащането на огромния дълг.

Във всеки от изброените клубове Жерар Лопес влиза с големи амбиции. Считан е за „спасител“, който ще изведе отбора нагоре. Но вместо това ефектът е пагубен – всеки от четирите отбора, на които бизнесменът е бил собственик, натрупва огромни дългове, а три от тях фалират.


Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Буфер

    11 1 Отговор
    Такива виртуози като нашите няма никъде по света- Митьо селския, Лупи, Батков.

    Коментиран от #2

    08:23 14.08.2025

  • 2 Левскар

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Буфер":

    Мащабите са по- малки на нашите тарикати.

    08:42 14.08.2025

  • 3 Трол

    1 0 Отговор
    Истински професионалист.

    09:04 14.08.2025

