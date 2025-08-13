Новини
Внезапно почина основателят на най-голямата руска жилищна строителна компания

13 Август, 2025 10:35, обновена 13 Август, 2025 11:14

Михаил Кенин е 18-тият умрял крупен предприемач от началото на войната в Украйна преди 3 години

Внезапно почина основателят на най-голямата руска жилищна строителна компания - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

На 56 години внезапно почина основателят на най-голямата инвестиционна строителна компания "Самолет" в Русия Михаил Кенин. Компанията, която той основа заедно с Игор Евтушевски преди 13 години, днес е най-големият предприемач в страната по отношение на жилищно строителство, посочва RBC.

„Михаил Борисович беше един от онези хора, които оставят своя отпечатък върху земята. Рядък човек, надарен с природни таланти, отличен организатор и успешен предприемач. Личност с главна буква, с фино чувство за красота, състрадание, помагане и същевременно способна да управлява. Човек, готов да поема рискове и да взема трудни решения. Човек, създал най-голямата компания за развитие в страната“, се казва в изявление на „Самолет“.

Кенин беше член на борда на директорите на „Самолет“ и съсобственик (29,12% дял, според SPARK, най-големият акционер). В началото на август групата компании заемаше първо място в Русия по обем на строежа на жилища: 4,7 млн. кв.м. (249 сгради със 110 300 апартамента), което е почти 4% от цялото жилищно строителство в Русия.

Кенин е роден на 1 септември 1968 г. в Москва. Завършва Московския авиационен технологичен институт. От 2007 до 2012 г. оглавява съвета на директорите на компанията „Главстрой-СПБ“. Кенин е бил и член на съвета на директорите на Банка Санкт Петербург.

През 2011 г. бизнесменът се присъединява към съвета на директорите на ПАО „Руска аквакултура“, която сега е известна като „Инарктика“. Тази компания се нарича най-големият производител на сьомга, отглеждана в аквакултурни (т.е. изкуствени) условия. Кенин получава дял в нея (11,1%) през 2012 г., според данни на SPARK. Към момента на напускане на бизнесмена през 2018 г. той е бил 21,3%.

През 2012 г. Кенин, заедно с Игор Евтушевски, основава групата „Самолет“. Тя е специализирана в жилищно строителство. Дълго време работи в Москва и Московска област, Санкт Петербург и Ленинградска област, но впоследствие започва активно да разширява регионите на своето присъствие. В момента групата има 4,7 млн. кв.м в активен етап на строителство (според Единната информационна система за жилищно строителство) или 4,96 милиона квадратни метра (според информация от Единния ресурс на предприемачите). В момента „Самолет“ е най-големият предприемач на жилища в Русия.

През ноември 2024 г. Forbes съобщи, че Михаил Кенин търси купувач за дела си в "Самолет". Самата група отрече тази информация. Главният изпълнителен директор на Самолет Анна Акиншина заяви в интервю за RBC, че компанията обикновено не коментира действията на акционерите. „Можете да намерите актуален списък на акционерите - филиали на уебсайта на центъра за разкриване на корпоративна информация. Михаил Кенин присъства в него и неговият дял е ясно посочен там“, подчерта тя тогава.

Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В последно

    24 5 Отговор
    време зачестяват !

    10:38 13.08.2025

  • 2 Жалко

    31 9 Отговор
    Вече И не пишат как е умрял ! Ние си знаем . Хванал го е путински вирус !

    Коментиран от #19

    10:39 13.08.2025

  • 4 Путин

    15 10 Отговор
    И в България има нужда да се изхвърли боклука.

    Коментиран от #14

    10:44 13.08.2025

  • 5 е колко да е внезапно

    22 5 Отговор
    Задавил се с костилка от маслина и паднал от 18тия етаж. И така два пъти.

    Коментиран от #10

    10:47 13.08.2025

  • 6 Няма конспирация

    19 3 Отговор
    Все пак строителен предприемач е.. преглеждал е по-високите етажи Как са балконите и е паднал...без да иска...

    10:48 13.08.2025

  • 7 Краснов

    15 5 Отговор
    Не,този не е паднал от високо.
    Не искал да пие чай.

    10:53 13.08.2025

  • 8 Шамандура от Равда

    19 1 Отговор
    А колко са крупните предприемачи умрели на фронта? Щото там май няма нито един!

    10:53 13.08.2025

  • 9 не се е мъчил

    2 6 Отговор
    остаряваме по бързо . 56 а е бил като на 86 години . сега не се пуши , пие, не се яде месо , а и малак тошо изглеждаше на 56 г . и гмуреца . ще проверят от какво са изгубили животеца си и как са измрели . и тук много милионери загиват . дали е често . не е .

    10:54 13.08.2025

  • 10 И накрая ...скочил от

    10 3 Отговор

    До коментар #5 от "е колко да е внезапно":

    „САМОЛЕТ”👇

    10:58 13.08.2025

  • 11 Това е

    14 7 Отговор
    Рискът да живееш в Русия

    10:59 13.08.2025

  • 12 Поредния летялот балкона

    12 4 Отговор
    Блатнистан, сър. 🤣🤣🤣

    11:05 13.08.2025

  • 13 Ветеран от Протеста

    11 6 Отговор
    И тоя е скочил от висок прозорец !!!

    11:06 13.08.2025

  • 14 Да, всички фенове на

    7 4 Отговор

    До коментар #4 от "Путин":

    KAПУТИH трябва на боклука на историята ои после в екарисажа.

    11:07 13.08.2025

  • 15 А случайно да е бил ваксиниран

    11 1 Отговор
    С руската ваксина Спутник....

    11:07 13.08.2025

  • 16 така е...

    9 3 Отговор
    паднал от прозореца на 20-ти етаж, национална политика!

    11:07 13.08.2025

  • 17 Майна

    5 1 Отговор
    Одържествяването изглежда изисква жертви..

    11:07 13.08.2025

  • 18 Чичак

    4 3 Отговор
    Там мрат внезапно....някои падат от високи етажи

    11:10 13.08.2025

  • 19 Хахахаха

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Жалко":

    Айде айде, това сега не е чак толкова важно. Важното е, че рашата асвабаждава руско говорящите в Украйна!

    11:12 13.08.2025

  • 20 Хахахаха

    4 4 Отговор
    Наследството му се прехвърля в полза на държавата!

    Коментиран от #21

    11:14 13.08.2025

  • 21 Потен

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Хахахаха":

    Държавата, това съм аз

    11:19 13.08.2025

  • 22 😅😂😆.....

    4 4 Отговор
    Докато кървавият гном е на власт, един предприемач и бизнесмен няма да остане🤣.

    11:19 13.08.2025

  • 23 Лека му пръст

    5 2 Отговор
    На човека. Това е държавна политика в Русия RIP.

    11:23 13.08.2025

  • 24 Мика Зайкова

    1 1 Отговор
    Дано внезапно се оправи човека.

    Коментиран от #32

    11:32 13.08.2025

  • 25 Дедо

    6 2 Отговор
    В мафиотска Русия , има много случаи тип Мишо Бирата.

    11:32 13.08.2025

  • 26 Набиулина

    3 3 Отговор
    Аз работя в мазето на банката, и чай не пия, само минерална вода "Горна баня".

    Коментиран от #35

    11:34 13.08.2025

  • 27 пРосия

    5 4 Отговор
    Страната на идиотите.

    11:36 13.08.2025

  • 28 Гост

    5 5 Отговор
    Каква "изненада" - богатите не са безсмъртни, а някои умират и по-рано от очакваното!!! Стив Джобс беше най-богатия в света, но също напусна този свят на 56 г. и вероятно отново Путин "има вина" и за неговата смърт, според мозъците тук....

    11:36 13.08.2025

  • 29 Последния Софиянец

    4 3 Отговор
    И аз се чудя защо Путин даже се страхува и от сянката си,не случайно живее в бункер

    11:36 13.08.2025

  • 30 Съмнително

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Путин му е забил ножа":

    Умират сравнително млади , а някои дори скачат от прозорците за да изпреварят асансьора.
    От случайната случка със самолета на Пригожин та и до вчера.

    11:36 13.08.2025

  • 31 Оракула от Делфи

    6 2 Отговор
    Голям зор трябва да е видял Мишо Кенин, след като и клиент на активите си не е намерил,
    някой го е посчил????
    Пеевската сиситема с Прокурора "Ченето" и " Седемте джуджета" е била в сила , не е паднал от прозореца!

    11:38 13.08.2025

  • 32 Механик

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Мика Зайкова":

    Не.И този няма да се оправи! Козлодуйският да го оплаче!

    11:39 13.08.2025

  • 34 ежко БЕЖКО

    3 1 Отговор
    Така както внезапно си заминаха Мишо Бирата и Ваньо Танов ли ? След онова прословуто - Ало , Ваньо !!!!

    11:45 13.08.2025

  • 35 Тото 1 и Тото 2

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Набиулина":

    Не пиеш "правилната" вода ! Не Горна баня , а БАНКЯ трябва !

    11:51 13.08.2025

  • 36 Седемте козякливи джуджета:

    1 1 Отговор
    В САЩ никой не умира "внезапно"!
    Там всички умират с предизвестие! :))

    11:52 13.08.2025

  • 37 наблюдател

    0 1 Отговор
    явно не е плащал достатъчно на путин за войната за която трябват милиарди долари

    12:01 13.08.2025

  • 38 Деди Поп

    0 0 Отговор
    Нашите артекс да вземат пример :))

    12:10 13.08.2025