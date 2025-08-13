Внезапно почина основателят на най-голямата руска жилищна строителна компания

На 56 години внезапно почина основателят на най-голямата инвестиционна строителна компания "Самолет" в Русия Михаил Кенин. Компанията, която той основа заедно с Игор Евтушевски преди 13 години, днес е най-големият предприемач в страната по отношение на жилищно строителство, посочва RBC.
„Михаил Борисович беше един от онези хора, които оставят своя отпечатък върху земята. Рядък човек, надарен с природни таланти, отличен организатор и успешен предприемач. Личност с главна буква, с фино чувство за красота, състрадание, помагане и същевременно способна да управлява. Човек, готов да поема рискове и да взема трудни решения. Човек, създал най-голямата компания за развитие в страната“, се казва в изявление на „Самолет“.
Кенин беше член на борда на директорите на „Самолет“ и съсобственик (29,12% дял, според SPARK, най-големият акционер). В началото на август групата компании заемаше първо място в Русия по обем на строежа на жилища: 4,7 млн. кв.м. (249 сгради със 110 300 апартамента), което е почти 4% от цялото жилищно строителство в Русия.
Кенин е роден на 1 септември 1968 г. в Москва. Завършва Московския авиационен технологичен институт. От 2007 до 2012 г. оглавява съвета на директорите на компанията „Главстрой-СПБ“. Кенин е бил и член на съвета на директорите на Банка Санкт Петербург.
През 2011 г. бизнесменът се присъединява към съвета на директорите на ПАО „Руска аквакултура“, която сега е известна като „Инарктика“. Тази компания се нарича най-големият производител на сьомга, отглеждана в аквакултурни (т.е. изкуствени) условия. Кенин получава дял в нея (11,1%) през 2012 г., според данни на SPARK. Към момента на напускане на бизнесмена през 2018 г. той е бил 21,3%.
През 2012 г. Кенин, заедно с Игор Евтушевски, основава групата „Самолет“. Тя е специализирана в жилищно строителство. Дълго време работи в Москва и Московска област, Санкт Петербург и Ленинградска област, но впоследствие започва активно да разширява регионите на своето присъствие. В момента групата има 4,7 млн. кв.м в активен етап на строителство (според Единната информационна система за жилищно строителство) или 4,96 милиона квадратни метра (според информация от Единния ресурс на предприемачите). В момента „Самолет“ е най-големият предприемач на жилища в Русия.
През ноември 2024 г. Forbes съобщи, че Михаил Кенин търси купувач за дела си в "Самолет". Самата група отрече тази информация. Главният изпълнителен директор на Самолет Анна Акиншина заяви в интервю за RBC, че компанията обикновено не коментира действията на акционерите. „Можете да намерите актуален списък на акционерите - филиали на уебсайта на центъра за разкриване на корпоративна информация. Михаил Кенин присъства в него и неговият дял е ясно посочен там“, подчерта тя тогава.
