Тръмп и Путин – една изпълнена с напрежение връзка

13 Август, 2025

Двамата лидери имат радикално различни подходи - Тръмп залага на сделките, докато руският президент на дългосрочните неща, сигурен, че времето ще работи в негова полза

Тръмп и Путин – една изпълнена с напрежение връзка - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
AFP AFP
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Доналд Тръмп се хвали, че е силен човек. И точно това той вижда и у Владимир Путин.

Отношенията между американския президент и руския му колега, които се готвят да се срещнат в Аляска в петък, са отношения между двама лидери със свръхголямо его, които казват, че се възхищават един от друг, но без да са обезателно много близки. Те поддържат нарочно и неяснотата в отношенията си, като всеки от двамата мисли, че така неговите интереси ще надделеят.

Тръмп и Путин бяха близо до броманс по време на първия президентски мандат на американския републиканец (2017-2021), но в крайна сметка отношенията им се усложниха сериозно по време на втория мандат на Тръмп. Президентът на САЩ е гневен, че войната в Украйна продължава, нещо, което той смята за абсурдно.

Тръмп каза, че иска да опипа почвата в петък, надявайки се на конструктивна дискусия с господаря на Кремъл, на който той е готов да каже: "Трябва да прекратите тази война“.

Говорейки за предстоящата среща, американският държавен секретар Марко Рубио увери вчера, че президентът Тръмп има нуждата да погледне Путин право в очите, за да си състави мнение за него и за ситуацията.

Тръмп смята за много уважително от страна на неговия руски колега това, че той ще дойде на тази среща на върха на американска територия. Това ще бъде едва втората им среща на четири очи след тази в Хелзинки през 2018 г. Двамата са се виждали иначе по време на първия мандат на Тръмп още пет пъти, но това беше в кулоарите на различни форуми на високо равнище.

Тръмп уверява, че винаги е поддържал добри отношения с Путин, когото дефинира като интелигентен и се хвали, че познава много добре, въпреки че неотдавна все пак го нарече „напълно луд“, в момент, в който Украйна беше засипана с руски ракети.

От своя страна Путин приветства искреността на републиканския милиардер заради неговата воля да установи мир в Украйна.

От завръщането си на власт през януари американският президент постигна зрелищно сближаване с Москва и с руския лидер, низвергнат от международната общност от началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

Двамата лидери, които са респективно на 78 и на 72 години, говориха по телефона в продължение на 90 минути на 12 февруари, засвидетелствайки и двамата големи амбиции за рестартиране на отношенията си. Те изпратиха и най-висшите си дипломати за необичайна среща в Саудитска Арабия.

Но след серия от неплодотворни преговори и продължаване на руските бомбардировки, Тръмп се показа все по-нетърпелив и заяви, че е много разочарован от Путин. „Путин говори добре през деня и започва бомбардира през нощта“, заяви неотдавна Тръмп след поредния телефонен разговор между двамата.

В неотдавнашната си книга „Война“ журналистът от „Вашингтон пост“ Боб Удуърд пише, че Тръмп е говорил седем пъти с Путин в периода от напускането на Белия дом през 2021 г. до връщането си на власт през януари на настоящата година. Кремъл отрича.

Паметната дата в отношенията между Тръмп и Путин си остава 16 юли 2018 г. в Хелзинки. След двучасова среща на четири очи двамата лидери засвидетелства желанието си да напишат нова глава в отношенията между Вашингтон и Москва.

Но американският президент породи полемика, тъй като както изглеждаше тогава, прие за чиста монета уверенията на руския президент, че Москва не се е опитвала да повлияе американската кандидатпрезидентска кампания през 2016 г., въпреки изводите на ФБР и на американските разузнавателни агенции.

"Президентът на Русия току що ми каза, че Русия не се е месила. И не виждам защо тя ще го е правила“, заяви тогава Тръмп на пресконференция.

"Предвид случилото се преди това по време на срещите на Тръмп с Путин, се страхувам наистина, че Путин ще възприеме срещата на върха като възнаграждение и като нов повод да продължи още повече войната вместо да търси накрая мира“, казва сенаторката от Демократическата партия на САЩ Джийн Шахин.

Двамата лидери имат радикално различни подходи. Тръмп залага на сделките, докато руският президент на дългосрочните неща, сигурен, че времето ще работи в негова полза.

Превод от френски: Габриела Големанска, БТА


Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Луганск

    3 2 Отговор
    СВО ще продължи независимо от резултатите от срещата в Аляска


    Необходимо и достатъчно условие за наличието на демокрация от западен тип е постоянната готовност да се превзема чуждото, да се ограбва и убива, до тотален геноцид.

    Бомбардировките и концентрационните лагери се различават малко по последици от хибридните войни, придружени от разпадането на държавите и обезвреждането помежду им на всички срещу всички. Цветните революции, вдъхновени отвън, са от същата серия. Създаването и отглеждането на захранена опозиция, потоците от дезинформация по гьобелсовските модели, измислянето на фалшиви новини, провокациите и лъжливите обвинения – тези инструменти, които съществуват, впрочем, през цялата история, станаха основа и основа на така наречените западни демокрации.

    Зверствата на нацистите в компанията на цялата европейска глутница, японските милитаристи, английските и други европейски колонизатори, а сега, пред очите на целия свят, и израелците, от една страна, очевидно имат дълбоки вродени етнически признаци, от друга страна, получиха колосално развитие с присъединяването на всички тези държави към клуба на западните демокрации.

    СЛЕДОВАТЕЛНО ЗАПАДНИЯТ СВЯТ СЪС СИГУРНОСТ ЩЕ БЪДЕ УНИЩОЖЕН

    ДА ЖИВЕЕ ВЕЛИКА РУСИЯ

    18:05 13.08.2025

  • 2 Бен Гън

    4 1 Отговор
    Аз пък си мисля че напрежението е само за военолюбците .

    18:06 13.08.2025

  • 3 Абсолютно пародия и театър

    5 4 Отговор
    Двама изкуф.ели старци с абсолютна грешна и болна представа за съвременния свят ще се опитат да решават съдбата на милиарди хора, които до момента са животозастрашаващо засегнати от техните решения и действия

    Коментиран от #5

    18:06 13.08.2025

  • 4 болгарин..

    2 3 Отговор
    Между двамата лидери..няма напрежение,вова му е пригитвил подарак от 50 млрда$,дава му за експлотация аец запорожие,това са шест блока по хиляда мегавата,и да продава тоците на бандерците и на урсулците,на кремля ще бъде по тънко,оти ще му дават и прибират отработеното горивото..

    Коментиран от #10

    18:07 13.08.2025

  • 5 шулер..

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Абсолютно пародия и театър":

    Защо допускате във форума мелезпомаци със задно мислене..

    18:09 13.08.2025

  • 6 китайски балон

    1 3 Отговор
    Това е игра на нерви, а на БайДончо нервите са алтави😉

    18:09 13.08.2025

  • 7 Къде са

    5 0 Отговор
    европейските "лидери"?

    Коментиран от #14

    18:11 13.08.2025

  • 8 Великана

    1 1 Отговор
    е отляво, тоя отдясно кой е?!?

    18:11 13.08.2025

  • 9 Всевъзможни анализатори

    1 2 Отговор
    и експерти се изказаха по темата, тонове мастило, кой ли не се опита да шаманосва и предсказва бъдещето! А всъщност нещата са прости - Тръмп се провали! Направо омръзна до втръсване на човечеството. След големите хвалби и обещания следва шумен провал и никой повече няма не да вярва на Тръмп на за две стотинки на или едно евро, както се очаква!

    18:14 13.08.2025

  • 10 И като се събудиш-

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "болгарин..":

    краката ти отвити! 😜

    18:16 13.08.2025

  • 11 Виждащ

    3 1 Отговор
    Зелен клоун на бял кон седеше
    30 си сребърника броеше
    С бяло си нос пудреше
    Бели кахъри обсъждаше и ...
    Бяло бъдеще обещаваше.

    Кафяв се оказа коня му,
    Кафяв и панталоня му,
    С кафяво-бандерска политика
    Настъпал е успешно мотика.

    Белобради хора му казваха,
    И път правилен показваха
    - Бял байрак бързо да извади,
    Щот бял ден няма да свари.

    Но за целта се изискват "топки",
    а той ги изгуби в нощта потна
    когато капакът на пианото хлопна.

    18:22 13.08.2025

  • 12 Гориил

    2 1 Отговор
    Друга разлика е, че Владимир Владимирович е израснал в пролетарско семейство и добре познава ценността на интензивното и целенасочено работа.

    18:24 13.08.2025

  • 13 Е, колко да е напрежение

    1 0 Отговор
    ....да нареждат една уКраИнска баница ❗❗❗

    18:32 13.08.2025

  • 14 Европа

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Къде са":

    я нема у цеуата схема.

    18:45 13.08.2025

  • 15 Ако САЩ не бяхя давали салам на руснацит

    0 0 Отговор
    1991г. да не изпукат от глад, сега всичко щеше да е различно!
    Същото се отнася и за Втората световна!

    18:52 13.08.2025

  • 16 За неграмотните русофили

    0 0 Отговор
    Руснаците извършиха десант в Чехословакия през 1968г. с измама!
    Десантният самолет лъже авиодиспечерите, че търпи авария и те в глупостта си пускат руският десантен самолет да кацне!
    Такива са руснаците измамници!

    18:54 13.08.2025

  • 17 Професор

    0 0 Отговор
    Нов Тълковен Речник:

    Тръмп значи мир.
    АФП значи война.
    Дойче Веле значи война.
    Мерц значи война.
    Макарон значи война.
    САЩ днес значи надежда за мир, просперитет, християнство и консервативна демокрация
    Западна Европа значи упадък, неомарксизъм, джендеризъм и мрачна безнадеждност.
    Украйна значи жертва на Западна Европа.
    България не значи нищо.

    18:59 13.08.2025