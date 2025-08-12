Новини
Украинската операция в Курск - успех или провал?
  Тема: Украйна

Украинската операция в Курск - успех или провал?

12 Август, 2025 23:00

За първи път след Втората световна война на руска територия влезе чужда армия

Украинската операция в Курск - успех или провал? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Украинската контраофанзива в Курска област изненада руската армия. В определен момент бяха окупирани над 1300 квадратни километра от територията на Русия. Какво се случва година по-късно?

 

През август 2024 година украинските части преминаха руската граница и бързо напреднаха в Курска област - на 30 км във вътрешността на Русия, завземайки град Суджа, припомня АРД. Руската армия беше тотално изненада в началото.

Година по-късно украинският президент Володимир Зеленски определи офанзивата като историческа операция. "Пренесохме войната на територията на агресора и все още оперираме там", каза той в едно от своите видеообръщения. Във време, в което мнозина бяха на път да загубят вяра в Украйна, украинците демонстрираха, че знаят какво правят, допълни той.

За първи път след ВСВ чужда армия влиза в Русия

Зеленски не спомена каква територия в Курск все още е под контрола на украинската армия. Миналата година в определен момент бяха окупирани над 1300 квадратни километра. За първи път след Втората световна война на руска територия влезе чужда армия. За Украйна това беше първата значима офанзива от дълго време.

В предходните седмици и месеци от украинска страна постъпваха най-вече лоши новини за състоянието на фронта. На изток украинската армия трябваше да отстъпва все повече и повече. Още тогава Русия успя да завладее много области най-вече в региона около Покровск. Събитията в Курск първоначално успешно отклониха вниманието.

Ролята на севернокорейските войници

"Много от нашите войници по целия фронт бяха много въодушевени", казва пред АРД за тогавашните събития военният експерт Олексий Хетман. Той гледа на Курск не само като на символичен успех, укрепил морала на военните. "Руснаците започнаха да събират войските си, изтегляйки ги от различни участъци на фронта. Не само от Харков и Суми - те дори изтеглиха персонал от единствения си самолетоносач." По думите на експерта Русия е разположила до 90 000 войници в тази част от фронта.

В Курск Русия заложи и на съюзниците си от чужбина, припомня германската обществена медия. За първи път на руска страна във войната срещу Украйна застанаха и севернокорейски войници. Смята се, че Ким Чен Ун е изпратил 10 000 войници в Русия - цифра, която в крайна сметка бе потвърдена официално и от Кремъл.

Оценките за операцията са различни

Но още през март тази година украинската армия се изтегли почти изцяло от Курск. Някои наблюдатели задават въпроса дали операцията не е трябвало да бъде прекратена по-рано. Бившият украински министър за временно окупираните територии Вадим Черниш казва: "В течение на годината загубихме три пъти повече украинска земя, отколкото успяхме да задържим за кратко време в Курск."

Още от самото начало в украинското общество имаше различни мнения по отношение на офанзивата в Курск, посочва АРД. В допитване, проведено по това време, 34 процента възприемат акцията положително, 35 процента имат по-скоро негативна позиция, а останалите се въздържат.

Все по-силен обстрел срещу Суми

В деня на годишнината от офанзивата в Курск Зеленски посети войниците, участвали в операцията, и им благодари. "Благодарение на това, че заловихте над 1000 руснаци, успяхме да приберем над 1000 украински войници вкъщи." Украинската армия успя да плени в Курск много руски войници, някои от които по-късно бяха разменени за украински пленници.

Войниците, който Зеленски посети в деня на годишнината, сега са разположени в Суми. Сумска област граничи с Курск обяснява АРД. А след изтеглянето на украинската армия от Курск тя е обект на все по-интезивни атаки. Руската армия до момента окупирала около 200 квадратни километра от Суми - по-малко от един процент от цялата област.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 12 Отговор
    ми ..да докараш РФ и Украина -наССССРски республики до война , успех ли е за НАС-запада?НАТО?!

    23:09 12.08.2025

  • 3 ДА ДА

    25 1 Отговор
    Провал, пълен провал. Има ли до сега някаква полза за Украйна от тази операция? Загубиха много човешки животи, а полза никаква.

    23:11 12.08.2025

  • 4 Тъп та дрънка

    28 2 Отговор
    "За първи път след Втората световна война на руска територия влезе чужда армия"

    Грешка още в първото изречения. Армията не е чужда, а е руска с промит от запада мозък. Все едно да кажеж, че сърбоманите из македонско не са българи с промит мозък..

    23:15 12.08.2025

  • 5 Хмм

    21 2 Отговор
    имаше починали от глад и студ като в Ленинград, беше намерен и дневник на възрастна жена, починала от глад и студ, там беше студено като в България - 20 градуса, в началото дъщеря ѝ носела храна от съседното село, после украинските патрули не ги пускали, младите сечели дървета, за да се топлят, за нея нямало кой, но за немската Дойче велле това не е проблем, украинците да решавали, а не Тръмп и Путин, кои украинци, те не им дават право дори да гласуват, а нелегитимният им президент умира от страх, че войната ще свърши, край на парите и аут

    23:22 12.08.2025

  • 6 Е па те са в подмосковието

    12 0 Отговор
    Как да не е успех. Нали така казаха Денис чу и Мъри че то още 2022 година . Те каза са че Русията ще загуби.

    23:27 12.08.2025

  • 7 Шаран БГ

    16 0 Отговор
    Нищичко , което излиза под шапката на "Дойче веле" не заслужава коментар, а камо ли да се и чете !!

    23:28 12.08.2025

  • 8 Уса

    10 1 Отговор
    Над 76 000 лесни за убиване,но трудни за прибиране укронацисти и наемници в Курск.Само си представете,как се събират,описват и съхраняват толкова трупове...Какъв числен състав от медици,санитари и др специалисти е необходим от руска страна,защото укрите свои не вземат

    23:30 12.08.2025

  • 9 000

    9 0 Отговор
    Алтернатива за Германия вече са първа политическа сила в страната. Скоро Германия ще се измъкне от мъртвешките ръце на глобал-либералната зелена шайка.

    23:32 12.08.2025

  • 10 Бъдеще

    14 0 Отговор
    Тя и предишната армия дето е влязла в Русия, голям хаир е видяла... И по-предишната също... Въобще, който влезе там, голям пердах яде после. Та не задавайте глупави въпроси!!!

    23:37 12.08.2025

  • 11 Ами

    9 0 Отговор
    в момента се обстрелва запорожката АЕЦ, до Курската не можаха да стигнат, а тя е била целта, миниране и евентуално заплахи за дистанционно взривяване, щом не успяха значи съпротива е имало

    23:40 12.08.2025

  • 12 Механик

    13 0 Отговор
    Тая "операция" ще бъде изучавана в уроците по стратегия в разделът "Е те така не се прави".

    23:43 12.08.2025

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 0 Отговор
    НЕ МОГА ДА УВАЖАВАМ НИКОЙ ОТ ЗАПАДНИТЕ
    ГЕНЕРАЛИ И ВОЕННИ АНАЛИЗАТОРИ
    ....
    ЩОМ ПРОСПАХА КРАСНОАРМЕЙСКИЯ ( ПОКРОВСКИЯ )
    ПРОБИВ , КОЙТО СЕ ПЛАНИРАШЕ 2 ГОДИНИ
    ......
    ЗА СЪЖАЛЕНИЕ РУСИЯ ЩЕ ДАДЕ ОЩЕ МНОГО СВОДНИ ЖЕРТВИ,
    НО ЗА НАТО ВОЙНАТА ВЕЧЕ Е ЗАГУБЕНА.

    23:55 12.08.2025

  • 17 За Украинският ,,Блицкриг" в Курск ли?!

    5 0 Отговор
    Пълен провал....,пълно фиаско,на фона на хиляди свои жертви на най-елитните и боеспособни части от ВСУ...!
    Всъщност...- ,,Чей Курск?!"...?!

    00:07 13.08.2025

  • 18 Данко Харсъзина

    5 0 Отговор
    Хитлер и Наполеон Бонапарт също влизаха в Русия. И то не само до Курск.

    00:12 13.08.2025

  • 19 Кико

    4 0 Отговор
    Да напомня, че ВСУ не се изтегли от Курска област.
    Заличиха я на място.

    00:13 13.08.2025

  • 20 Мда

    4 0 Отговор
    Дойче Зеле задава риторични въпроси... Какво спечелиха укрите от Курската операция? Моментна слава, отразена широко пъ всички соросоидни медии... Какво загубиха? Около 80 000 от най-елитните си войници , заедно със стотици танкове, бронирани машини, артилерия, хаймарси и т. н. В дългосрочен план - изтласкани брутално от Курск, придружено със загуби на огромни територии от собствената си страна... Скоро загуба на войната като цяло

    00:23 13.08.2025

  • 21 Хахахаха

    0 0 Отговор
    Същият успех като падането на Райхстага през 1945г. за Германия!😂😂😂 Успех та дрънка!

    00:32 13.08.2025

  • 22 Виждащ

    0 0 Отговор
    Не отвличайте внинанието с Курск.

    Около 10 000 украинци са в оперативно обкръжение при Покровск и спешно се нуждаят от дядо Поп и Евангелие.

    Модерния цвят в тази ситуация е бял, иначе работата става кафява.

    00:35 13.08.2025