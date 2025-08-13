Новини
Пеевски и ПП ще защитят държавната собственост

Пеевски и ПП ще защитят държавната собственост

13 Август, 2025 16:02

Защото няма безплатен обяд...Въобще, Пеевски сякаш успява винаги да издърпа килимчето изпод клатещите се крачета на „няма дясно, няма ляво”

Пеевски и ПП ще защитят държавната собственост - 1
Снимка: БНТ
Диана Дамянова пиар анализатор
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Между дългите и скръбни текстове в защита на държавната собственост в нета, най-сладък беше един списък на детските лагери от соца, над 90% от които са рушащи се и, падащи , дори опасни сгради…. но авторът /беше авторка/ на списъка се жалваше, дори виеше от болка. Нейната теза беше да не се продават, а да се възстановят пионерските лагери и децата да щъпуркат щастливо в тях.

Това писа във "Фейсбук" Диана Дамянова.

Много красиво и много изискано, но то малко изисква да се възстанови и управляващата комунистическа партия, която единствена на света не знаеше , че колективното благо минава през индивидуалното такова. И че когато изпращаш хиляди деца на пионерски лагери на държавна издръжка, то всъщност облагаш с незаконен данък всички граждани на страната, които плащат тази издръжка.

Защото няма безплатен обяд...

За да бъда отговорна, ще трябва да отбележа, че тази гениална идея през последните години беше артикулирана от политика-певец и рецитатор Хазарта, който направи цяла платформа за избирането си за евродепутат именно от възстановяване на детските лагери и то по цял свят.

Не че отиването на човек без политическа култура, образование и дори елементарно знание на чужди езици не беше скандално, но това беше в стилистиката на Кирил Петков „да се отблагодарим на хората”. И хората, в случая човекът , този с нула езици освен български /ама кво , то българският също е официален/ се оказа в европарламента…. за да възстановява лагерите по света.

Засега няма данни да висока успеваемост, както и дали такива усилия въобще се извършват.

Та, драмата с продажбата на електронен, открит и публичен търга на държавната собственост „с отпаднало предназначение” се разгоря веднага, като именно ПП се обяви срещу продажбата им с героичния лозуг „няма да позволим да разпродадете България”. И въпреки, че това беше единственото дясно, ясно и правилно решение, лявата ПП каза, че с телата си ще защитим държавната собственост.

Аргументът, че те знаели, че тази собственост ще бъде разпродадена на Пеевски /на открит търг с публични оферти/ , ме накара да занемея.

Ами така де, лагери и това е.

И точно да изчакаме да видим тази защита с телата си… и едно по-голямо тяло защити държавната собственост.

Да си остане за хората, каза Пеевски и в изявлението му дори се съдържа цялостна концепция как – чрез закриване на всички органи, които се занимават с „нечестната” приватизиция, запазване на собствеността, там където е и използването ѝ в името на хората.

Концепция, която е направо напълно в ляво, където навярно е и самата партия Ново начало, начело с Пеевски, но пък тя сваля от плещите му упрека, че ще си купува държавна собственост на електронни , публични търгове с явно наддаване.

Идеите са фантастични, разпадащата се държавна собственост да бъде използвана за детски градини и жилища и какви ли не богоугодни дейности , в полза на хората.

Тази идея разбира се пропуска факта, в който съм лично убедена, че държавата е лош стопанин и трудно, много трудно, ако не и невъзможно е да управлява каквото и да било по правилен начин и в името на хората.

Защото, държавата непрекъснато и системно изгражда нова и нова бюрокрация, бюрокрация склонна към административен произвол и корупция и в този магически кръг – между добрите думи и лошите дела, всичко заченато и управлявано от държавата загнива.

За справка - почти 40 години комунизъм и още много минали и настоящи примери.

Разбира се, ще си изям дипломата, ако се окаже, че има такова "добро" държавно управление и публично ще се извиня.

Но тук интересното е друго.

Пеевски отново издърпва картите от ръцете на ПП-тата, излиза в публична, бурна и концептуална защита на държавната ни собственост и за пп-тата остава да подкрепят Пеевски, да го подкрепят с някакви вариации или да се отметнат от публичната си защита на българската държавна собственост.

Както се казва, все „геле”.

Въобще, Пеевски сякаш успява винаги да издърпа килимчето изпод клатещите се крачета на „няма дясно, няма ляво”.

А иначе, идеята на правителството на Желязков беше добра, но разбира се, беше опошлена от самото начало от калпавото изпълнение на администрацията, която както по-горе казах, ежедневно и системно създава хаос и корупция.

И именно в това е проблема с държавната собственост.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    16 1 Отговор
    Ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха

    16:05 13.08.2025

  • 2 Делю Хайдутин

    27 0 Отговор
    Вълкът ще пази стадото.

    16:05 13.08.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 15 Отговор
    единственото което ще ме зарадва е , блеещите копеи тука, да ги изгърми ЯО от РФ, барабар с цялата им София и шишита и тикви

    16:07 13.08.2025

  • 4 Айдее ПП и ДПС - НН заедно

    15 4 Отговор
    срещу Тутуу

    16:07 13.08.2025

  • 5 Защо ни

    27 1 Отговор
    показвате разни човешки недоразумения като тази?!

    Коментиран от #12

    16:08 13.08.2025

  • 6 Чичовото

    18 0 Отговор
    Истината е, че този списък е много вероятно да е съставен заради няколко апетитни имота, а всичкото друго е буламач и пълнеж, който е вкаран умишлено в такива големи количества, само и само да не изглежда корупционно и анти държавно решението за продажба. Хитри са, признавам им го.

    16:09 13.08.2025

  • 7 между другото

    19 0 Отговор
    Къде е съветникът на правителството по моралните казуси?
    Той какво мисли по въпроса сам да си продадеш на търг държавна собственост?

    16:11 13.08.2025

  • 8 Коста

    11 5 Отговор
    Ашколсун на Пеевски! Нема друг българин досега да успее българските турци да му целуват ръка и подметките. Без един куршум. Той рано или късно ще унищожи ДПС. Това му се отдава. Неочаквах българин да превземе мюсюлманите в България. Ама тъй им се пада, след 5 вековното робство. Хаха

    16:12 13.08.2025

  • 9 Червената шапчица

    22 1 Отговор
    Бабето е тотално слънчасала....

    16:15 13.08.2025

  • 10 К.К

    20 1 Отговор
    Тази неимоверно злобна жена пак започна да лъже, манипулира и да нарича черното бяло. Тя е нищо неразбираща от политика, икономика, но явно е царица в плетенето на итриги, клюкарстване, обиди, набеждаване и се чудите защо я изхвърлиха от ПП.

    16:16 13.08.2025

  • 11 Промяна

    10 4 Отговор
    Шарлатаните защитават държавна собственост ХАХАХАХАХАХАХА МОШЕНИЦИИИИИ СТЕ НАГЛЕЦИ СТЕ ЦИНИЦИ СТЕ

    16:17 13.08.2025

  • 12 Червената шапчица

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "Защо ни":

    този дефектен човешки продукт, изпълзял от дъното на човешкия генофонд, изобщо не разбира смисъла на съществуването си !

    16:18 13.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 тази на снимката е

    16 0 Отговор
    Продажна, жалка душица!

    16:20 13.08.2025

  • 15 ДИЛЕМА

    4 0 Отговор
    ИМАМ СУХИ КОСМИ В 👃
    ТА СЕ ЧУДЯ ДАЛИ ДА ГИ ПАЛЯ...

    16:21 13.08.2025

  • 16 Доволен от вота

    16 0 Отговор
    Баба Кукумявка пак на преден план.Ама хубаво те изрита Киро на времето.

    16:25 13.08.2025

  • 17 РСМ

    3 3 Отговор
    Долна циганска държавица

    Коментиран от #23, #24

    16:27 13.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 До сега

    5 1 Отговор
    си стояха в скута на Пеевски,но скоро започва истинска любов

    16:34 13.08.2025

  • 21 Иван

    4 0 Отговор
    Това виц ли е

    16:40 13.08.2025

  • 22 Тома

    5 0 Отговор
    Все едно е как вълка пази овцете че и дебелия така с народа.

    16:55 13.08.2025

  • 23 Ти си

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "РСМ":

    циганин, дрипав. Косоварите ще те оправят.

    17:03 13.08.2025

  • 24 Качвай се на влака

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "РСМ":

    Какво е това РСМ? Нещо вместо РСВ ли?

    Коментиран от #26

    17:05 13.08.2025

  • 25 Стършел

    3 0 Отговор
    Др. дамянова, помним, че момчето даваше много пари за благотворителност, за Украйна(даже украинците го наградиха) и още много "добрини"! Само да не бяха откраднати от Булгартабак, фалиралата банка(когато щяха да го убиват, двама даже арестуваха) и още безброй далавери, заедно с догановите деребеи! Така че, моля, не ни агитирайте за съветска власт! Гледай си старините и не се излагай с поръчкови писания. Пък ако не са поръчкови, май се предлагаш на няКОЙ!

    17:11 13.08.2025

  • 26 Стършел

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Качвай се на влака":

    Реставрирани Съвременни Макета

    17:14 13.08.2025

  • 27 Пластелин на жега

    0 0 Отговор
    Свраката е по - умна от това на снимката!
    Дзвер! Не плюй в кладенеца, от който си пила вода и не хапи ръката, която те е хранила!
    Ставаш само за ПИК!

    17:22 13.08.2025