Адв. Елена Гунчева-Гривова: Продажбата на държавни и общински имоти е некадърност и алчност

Появиха се мнения на "експерти", които оправдават разпродаването на държавната собственост. То това важи и за общинската. Щяло да има милиарди от приходи в бюджета, иначе имотите щели да се придобият по давност и прочие неща, които може да каже само човек, напълно незапознат с материята или по-лошо - такъв, който има интерес да защитава подобна позиция.

Това припомня адвокат Елена Гунчева-Гривова.

Държавата и общините имат хиляди имоти. Които имоти трябва да служат на интересите на гражданите. А не да се продават като от агенция за недвижими имоти, защото управляващите са толкова некадърни, че не виждат какво могат да правят един имот, освен да го продадат и да вземат едни пари за него. Стратегия за управление на държавни и общински имоти няма. Просто се пълни бюджета, а в джобовете на съответните представители постъпват едни хубави комисионни, с които след това те си купуват имоти.

А съображението, че имотите запустявали и можело някой да ги придобие по давност, е напълно некомпетентно изказано и необосновано. Имотите първо трябва да бъдат актувани - процес, който общини и държава дълго време отлагат, за да могат съответните лица да си ги придобият по давност спокойно. Да не ви казвам за какви схеми става дума в общините и държавата и колко е ощетена последната от това. Може имотите да се поддържат, това е задължение за всеки собственик. Да се използват. Придобиването по давност съвсем спокойно може да се предотврати. Просто трябва малко грижа и интерес, а не клатене на краката под масата в администрацията и чудене откъде да се изкарат рушвети.

Знаете ли, че община Пловдив прехвърли на дружеството на Гергов имоти в Стария Пловдив точно с мотива, че са изоставени, рушат се и изобщо на общината не ѝ трябвали таквиз проблеми, по-добре да ги даде. През 2000-2010, се продадоха стотици общински имоти срещу жълти стотинки. Срещу компенсаторни записи /помните, ония хвърчащи хартийки от приватизацията и реституцията/. Срещу обезщетения, които така и не се получиха. С конкурси с условия, които не се сбъднаха. Продадоха се детски градини и ясли, а сега общината търси къде да строи нови и вероятно ще се наложи да купува на много високи цени терени от частни лица, защото на нея не са ѝ останали подходящи.

Когато управляват некадърници и крадци, единственото, което могат да се сетят, е да продават народното имущество. Защото тези имоти са на народа. А не тяхна бащиния, за да си пълнят джобовете и да крадат.

Държавни и общински имоти не трябва да се продават. А законът трябва да се промени така, че могат да се придобиват по давност само застроени жилищни имоти и то с по-голяма давност на владението.

И да не се радват някои, че щели да постъпят милиарди в хазната. Обикновено оценките са доста занижени, за да може да се даде и комисионна - подкуп на съответния чиновник. Да се оправдава тази продажба, означава да се оправдава кражбата, некадърността и предателството.