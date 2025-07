Да, Израел демонстрира силата си. Но от стратегическа гледна точка войната в Иран беше грешка

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Какво подхранва иранската враждебност към Израел? Как Хаменей продължава да поддържа контрол дори над своите опоненти? И защо убийството му би било ужасна грешка? Разговор с родения в Иран автор и коментатор Хуман Мажд

Какво е настроението в Иран след края на 12-те дни на война? Роденият в Иран писател и журналист Хуман Мажд има ясен отговор: Иранците са ядосани.

„Моето собствено семейство в момента няма вода в къщата си“, казва той в разговор от дома си в Съединените щати. "[Израел е ударил] бензиностанции, петролни складове... Ако Израел беше ограничил атаката си единствено до ядрените обекти, ако не беше убил невинни хора, не беше се насочил към жилищни сгради... ако беше направил само това и след това се беше оттеглил, не мисля, че щеше да има същия гняв към Израел.

Той продължава: "Има хора, които не вярват, че Иран е трябвало да има ядрена програма. Тя създаваше повече проблеми на иранците, отколкото ползи ... Но когато кажеш: „Ще се отърва от балистичните ви ракети ... искам да сте толкова слаби, че да мога да ви бомбардирам, когато си поискам“, е, това няма да е приемливо за иранците."

Какво да кажем за отношението на иранците към собствения им режим? В Израел хората си фантазират за смяна на режима в Техеран.

"Сред хората в Техеран, с които разговарям, никой не говори за смяна на режима. Когато те бомбардират, национализмът взема връх. Хората не се обединяват непременно около [върховния лидер Али] Хаменей или дори около режима - те се обединяват около Иран. Виждам постове в социалните мрежи от иранци, които са против режима, но казват: „Ще се борим с всеки нашественик, ще се борим за страната си“. И това е напълно разбираемо. В Израел може да мразите [министър-председателя Бенямин] Нетаняху, може да се надявате, че някой може да се отърве от него. Но когато Израел бъде нападнат, това е вашата родина".

Нещо повече, отбелязва Мажд, "повечето хора в Иран не вярват, че има алтернатива, която чака на крилете. Да вземем за пример Реза Пахлави, сина на шаха, който е прекарал 46 години в Америка. Той няма правителство в изгнание, няма армия. Той няма нищо, само носталгия по епохата на шаха. За да стане той ръководител на новия режим, Съединените щати и/или Израел ще трябва да го поставят там ... Ще стане като в Ирак или Афганистан, а иранците наистина не искат това - казва той, въпреки че иранците „искат по-добра икономика“. Искат работни места, искат да могат да общуват с останалия свят, искат да могат да пътуват, искат добри отношения със Запада.

„Трябва да помните, че това е Иран, а не Северна Корея“, добавя той. "Всеки има сателитна чиния. Всички гледат CNN, гледат всичко. Всички имат VPN за интернет сайтове, които са блокирани. Те четат вестници, четат „Ню Йорк Таймс“, четат „Хаарец“, знаят какво се случва. Не можеш да отидеш на бар, защото няма алкохол, но за всеки, който иска алкохол, той е достъпен на черния пазар."

Той отбелязва, че "когато ядрената сделка [т.е. Съвместният всеобхватен план за действие] беше подписана през 2015 г., когато външният министър Джавад Зариф се върна в Иран, стотици млади хора бяха на летището и празнуваха. Вярно е, че той е човек на режима, но хората си мислеха: "Слава Богу, някой сключи ядрена сделка, сега нещата ще се оправят. Американците ще дойдат, ще получим самолети „Боинг“, ще има инвестиции". Но в момента това не се вижда на хоризонта."

Със своите статии и мнения, публикувани във „Вашингтон пост“, „Файненшъл таймс“, „Ню Йоркър“, „Ню Йорк таймс“ и „Гардиън“, както и с изявите си в ефира на NBC, Мажд се превърна в един от най-изявените ирански гласове в САЩ през последните 20 години. Той поддържа тесни връзки с многобройните си роднини в Иран и с ключови фигури в страната, включително и с някои представители на режима. В миналото той дори е бил преводач на ирански официални лица, включително на бившите президенти Мохамед Хатами и Махмуд Ахмадинеджад, по време на посещенията им в Съединените щати и в Организацията на обединените нации.

Мажд е роден в Техеран през 1957 г. като син на ирански дипломат. Израства на различни места - от Лондон до Сан Франциско, от Индия до Тунис. „Посещавал съм американски училища, но винаги съм бил свързан с Иран“, казва той. „Лятната ваканция прекарвахме в къщата на дядо ми, който беше аятолах.“

По време на революцията семейството на Мажд е разделено: Някои от тях подкрепят шаха Мохамед Реза Пахлави, докато други подкрепят Хомейни и въстанието. По това време баща му е посланик на шаха в Япония - пост, който естествено губи, когато режимът пада в началото на 1979 г. Тъй като не може да се върне в Иран, семейството остава на Запад и Мажд започва да учи в колеж в Щатите.

Започва кариерата си в сферата на киното и музиката, но в началото на 2000-те години решава да се пробва в журналистиката. Това поражда желанието му да се върне в Иран - страна, която не е посещавал от революцията насам, и да изследва живота, като отразява случващото се в страната.

През 2008 г. той публикува първата си книга, в която се опитва да демистифицира начина, по който иранците се възприемат от външния свят. Заглавието е "Аятолахът държи да се различаваме: The Paradox of Modern Iran", която е високо оценена от критиката - обявена е за книга на годината от The Los Angeles Times и The Economist - и е преведена на множество езици.

През 2010 г., на фона на масовите протести, целящи свалянето на Ахмадинеджад след избирането му през предходната година, Мажд публикува втората си книга с по-политически акцент - "Демокрацията на аятоласите: В нея той основно се опитва да опише иранската политика за западните читатели. Той припомня, че иранците не са вярвали, че Ахмадинеджад наистина е спечелил изборите през 2009 г. „Те смятаха, че Хаменей и Корпусът на гвардейците на ислямската революция са манипулирали вота“, казва той, и това предизвика демонстрациите в страната.

Най-новата му книга "Министерството на напътствията ви приканва да не се застояавате: (2013 г.) е своеобразна мемоарна книга, в която Мажд описва опита си да се върне в Иран със съпругата си и малкия си син през 2011 г.; те напускат след около година. В книгата той преплита личните трудности на семейството си в страната на аятоласите с историята на масовите протести, подхранени от събитията на Арабската пролет, които избухват през същата година.

„След третата ми книга си навлякох неприятности“, разказва Мажд пред „Хаарец“. "Властите в Иран започнаха да поставят под въпрос моята лоялност, така че днес не мога да се върна. Поддържам контакти със семейството си и с хора от правителството, но като човек с двойно гражданство, като американец и като журналист, който е писал неща, които невинаги са проирански и прорежимски, и в някои случаи е бил критичен - ми казаха, че не си струва да рискувам да се върна."

Много неща се случиха в Иран, откакто публикувахте последната си книга, но едно нещо остана постоянно: Хаменей. Той е на 86 години. Какво според вас ще бъде неговото наследство в очите на иранския народ?

„Не мисля, че това ще бъде много добро наследство, въпреки че той има подкрепа в Иран и извън него.“

Много иранци смятат външната политика на Хаменей за неуспешна, обяснява Мажд, особено с оглед на начина, по който Израел смаза така наречената „ос на съпротивата“ в палестинските територии и Ливан, и заради нападенията си над Йемен. В Сирия падането на Башар Асад може и да не е било изненада, но „лекотата, с която Израел се отърва от ръководството на Хизбула, беше шок“. Стратегията за обграждане на Израел с „огнен пръстен“ имаше за цел да възпре израелска атака срещу Иран - цел, която не успя да постигне.

В дългосрочен план, продължава Мажд, "наследството на Хаменей до голяма степен ще бъде определено от последните две години. Той оглави страната в момент, когато Иран беше брутално нападнат от Израел, унищожавайки част от военната и [друга] инфраструктура, а след това и от Съединените щати. Иран не е бил атакуван по този начин от времето на ирано-иракската война".

В ретроспективен план той добавя: "Не вярвам, че Иран е знаел за 7 октомври, защото ако Иран е знаел за това, то Израел е знаел за това, защото Израел има толкова много шпиони в Иран. Иран може и да е знаел, че има някакъв план да се направи нещо, по принцип" - но няма как да е знаел подробностите за атаката на Хамас.

От самото начало, подчертава той, мнозина в Иран, включително твърдо настроени антиизраелски фигури и членове на самия режим, са смятали провокативните действия и декларациите на страната срещу Израел за контрапродуктивни. „Ще се върна към времето, когато Ахмадинеджад каза: “Изтрийте Израел от картата". Тогава [мнозина попитаха]: "Защо правите това? Даваш им всяко извинение да ни нападнат".

През годините на своето управление като върховен водач Хаменей е известен с твърдата си позиция срещу Израел. За много израелци той е един от най-големите врагове на страната. Какви са корените на тази враждебност?

"Наскоро един мой приятел от израелско-американски произход ме попита: Защо Хаменей мрази Израел и израелците? Какъв е проблемът му с Израел? И аз отговорих: Не мисля, че е толкова голям проблемът с Израел. Не трябва да забравяте, че [Хаменей и неговите поддръжници] произхождат от тази революционна, антиимпериалистическа среда. Еквивалентните революционери ... бяха палестинците. Първият човек, който посети Иран след като Хаменей [дойде на власт], беше Ясер Арафат. Иран закри израелската мисия и предаде сградата ѝ на палестинците, за да открият посолство. Така че не става въпрос толкова за антисемитски или антиизраелски подход. Това беше палестинската кауза."

Мажд посочва привидния контрол на Израел над джамията Ал-Акса в Йерусалим, разрастващите се селища и окупацията на палестинска земя като причини, които са подхранили „рефлексивно антиимпериалистическите“ настроения, споделяни от Хаменей и неговите поддръжници. „Те свързват Израел с империализма и колониализма“.

В първите дни на революцията противопоставянето на Израел служи като обединяваща сила, която обединява различни фракции в Иран: „Тя обедини комунистите, социалистите, религиозните групи - всички те подкрепяха антиимпериализма, който се простираше до антиизраелски и антиколониален характер.“ Тази антиизраелска позиция също така помага на Иран да събере подкрепа за новата си Ислямска република в целия арабски свят, като същевременно се разграничава от други регионални лидери, които са нормализирали отношенията си със Съединените щати, Европа и дори с Израел.

"Иран успя да спечели подкрепата на човека от улицата, да накара арабите в тези страни да бъдат проирански настроени. [Настроенията бяха:] Нека бъдем популярни като истинските мюсюлмани, които всъщност се грижат за нашите братя, които са потискани от израелците. Докато Египет сключва сделки с тези израелски колониалисти и докато Йордания им помага, ние сме тези, които се застъпват за [палестинците]."

Значи не е имало антисемитизъм? А какво да кажем за отричането на Холокоста от страна на Хаменей и на други ирански лидери?

"Не казвам, че сред определена йерархия в Иран, особено сред духовниците, няма антисемитизъм. Някои от тях идват от умишлено невежество. Те не гледат филми на Стивън Спилбърг или документални филми за Холокоста. Но това не е онзи [вид] антисемитизъм, който се стреми да убива евреи. В Техеран има кошерни ресторанти. По времето на Ахмадинеджад неведнъж съм ходил на шабатски служби. В Техеран има повече от една синагога. Отиваш в синагогата в петък вечер, преди залез слънце, и няма нито един гард. Хората излизат с yarmulkes на главите си.

"Дори Хаменей - неговият антисемитизъм не стига до там да каже: Не искам да има еврейски член на парламента. Не искам да има еврейска синагога. Не искам да има еврейска болница. Той е върховният лидер. Той може да направи това. И все пак не го прави. Всеки иранец знае, че в Иран има еврейско население от 2000 години. Всеки иранец познава съсед евреин, приятел евреин. Това не е същият антисемитизъм, който видяхме в Европа... Така че има тази антисемитска насоченост, която понякога идва от антиизраелската насоченост."

Самият Хаменей далеч не е невеж, отбелязва Мажд. Той е много начетен, образован човек, който е запознат с великите произведения на западната литература, особено обича „Клетниците“ на Виктор Юго например, а също така е много запознат с поезията и философията.

"Той е много изтънчен - освен с политическата си проницателност, която му позволи да оцелее толкова години на власт в условията на различни предизвикателства. Той не се държи като диктатор, от когото се страхуваш през цялото време. Има място за възражения от страна на хората. Има място за опозиционните партии, които казват неща, които той не би одобрил. Това е част от неговия интелигентен начин да бъде диктатор. Ако искаш да оцелееш, не искаш да смажеш всеки един глас, който не е в унисон с твоя. Когато през 2015 г. беше подписано ядреното споразумение, той каза: "Не вярвам на американците. Не вярвам, но продължавайте. Вижте какво ще стане."

„Той е интересна фигура“, казва Мажд и обяснява, че Хаменей произхожда от Машхад, в Северен Иран, втория по големина град в страната и свещено място за шиитите. Той е отгледан в набожно семейство и служи като духовник по време на управлението на шаха, но политическата му активност води до множество арести и престой в затвора. „Хората, които са за шаха, биха го отрекли, но ако сте били в затвор в Иран по времето на шаха, има вероятност да сте се сблъскали с някакво ниво на мъчения.“

По време на избухването на Ислямската революция Хаменей вече е близък довереник на ръководителя на революцията и бъдещ върховен лидер Рухола Хомейни. През 1981 г. Хаменей става президент след убийството на президента Мохамед-Али Раджай от антирежимна милиция. Не след дълго милицията се опитва да убие и Хаменей, като използва заложена бомба в касетофон, който се взривява по време на пресконференция; в резултат на нападението дясната му ръка е трайно парализирана.

През следващото десетилетие, на фона на ирано-иракската война, Хаменей продължава да трупа политическа власт и да поддържа тесни връзки с Корпуса на гвардейците на ислямската революция. Когато Хомейни умира през 1989 г., Асамблеята на експертите, която е натоварена със задачата да избере негов наследник, неочаквано назначава Хаменей за върховен лидер. За да улесни това, то му дава титлата аятолах и изменя конституцията, тъй като той не притежава необходимия религиозен статут за тази роля.

Неговата компетентност се прояви още в началото на мандата му. „През първите години той не беше много силен, но беше много умен“, казва Мажд. „Започна да култивира елементите на режима, които биха ви били необходими, за да станете всесилен“. Това е постигнато, когато Хаменей си осигурява лоялността на IRGC и разширява властта ѝ чрез постоянно увеличаване на бюджетите и привилегиите за членовете ѝ, включително безплатно образование и преференции при прием в университети.

Въпреки това, разбира се, Хаменей все още е диктатор и популярността му от години намалява, отбелязва Мажд. Доказателство за това са многобройните вълни от протести - от демонстрациите през 2009 г. и 2011 г. до протестите срещу хиджаба, които избухнаха през 2017 г. Последните прераснаха в масови безредици след смъртта на Махса Амини - 22-годишната жена, която беше арестувана през 2022 г. за това, че не е носела правилно хиджаба си, и която почина в ареста.

И все пак, предупреждава Мажд, "убийството на Хаменей би било много голяма грешка от страна на Израел. Това би го превърнало в мъченик в очите на религиозните мюсюлмани, не само в Иран" - което може да предизвика масови кръвопролития.

Някакви заключителни думи за израелския народ?

"[Войната може да е] успешна от военна гледна точка за Нетаняху и дори за Израел като цяло, като начин да демонстрира на света колко невероятно силен може да бъде, когато иска да упражнява власт. Но от стратегическа гледна точка смятам, че това беше грешка. Също така смятам, че начинът, по който беше проведена войната в Газа, също беше стратегическа грешка.

"Дали Ислямската република винаги ще бъде заплаха за Израел? В дългосрочен план не, не мисля, че ще бъде заплаха. [Все пак] не мисля, че особено след тази война, която Израел предизвика в Иран, в Иран ще има много произраелски настроения. Дори и след като Хаменей си отиде, след войната - дори и да има някой, който не иска да напада Израел или да предизвиква Израел - няма да видите много произраелски настроения."

Jonathan Jacobson - Haaretz

превод: Nick Iliev