Кому е изгодно?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

За обществено обсъждане се предлагат промени в Правилника за вписванията, с които се ограничава достъпа на граждани до чужди нотариални актове. Само нотариус, адвокат, ЧСИ, държавни органи, могат да искат и вземат незаверени копия от нотариалните актове. Както и самият собственик, разбира се.

Имотната мафия в България е факт. Много са пострадалите, а осъдителните присъди и решенията, с които се връщат имотите - малко. Това е сериозен проблем, особено с възрастните хора без близки около себе си.

Разбирам желанието на законотворците да уредят материята и да преустановят имотните измами. Но не разбирам дали и как са го учили това право.

Целта на имотния регистър е да е ПУБЛИЧЕН. Да има оповестителен характер и всеки да знае какви сделки е сключвало определено лице или дружество. Разбира се, ако се промени начинът на достъп до нотариалните актове, според личното ми мнение ще трябва да се направят промени в редица закони. Откога ще тече срокът за различни оспорвания, придобивна давност и т.н., след като гражданинът не може сам да си провери какво се случва и дали случайно някой друг не е придобил неговия си имот чрез измама?

Как ще работят агенциите за недвижими имоти? Те нямат уреден статут. Как други посредници ще правят проверки и ще вземат актове.

Давам пример - предстои разпоредителна сделка с недвижим имот. Собственикът предоставя своя си нотариален акт, но преди него има редица от нотариални актове, които също трябва да се проследят, за да може да се провери дали имотът е чист от вещни тежести, дали някой не може да оспори правата на собственост и т.н. Как дори собственикът може да вземе предходните нотариални актове, които касаят съвсем други лица? И как да доказва, в случай, че има наследявания, откази от наследство, съдебни дела и т.н.? Фриволното твърдение, че може да се изискат нотариални актове от праводателите, показва непознаване на практиката. Купили сте имот преди 15 години. Сега ви трябва и стария нотариален акт на праводателя ви. Къде ще го търсите и ще се обяснявате за какво ви е? Ами ако е недобронамерен и откаже да ви го даде?

В момента има проблем дори с подобни проверки, защото нямаме достъп примерно до удостоверения за наследници, а книгата за вписвания на откази от наследство е в Районния съд и няма никаква връзка с ЕСГРАОН и отделите му по съответните общини, така че да се отрази отказа в удостоверенията за наследници. С предлаганата промяна ще стане абсурд да може да бъде проверен имот.

Разбира се, като адвокат бих могла да приветствам повечето работа и съответно хонорари. Но следва ли гражданите да се натоварват с излишни разходи? Кому е нужно това?

Да напомня, че в имотната мафия винаги има намесени адвокати и нотариуси. Да, известно ми е. Също така ми е известно, че осъден от тях за това няма и няма и да има. И се замислям дали целта на тази промяна не е точно обслужване на имотната мафия.

Хубаво е тези, които правят закони, наредби, правилници и т.н., поне малко да имат понятие от практическото прилагане на закона и какви казуси могат да възникнат.

Надявам се тази промяна да не се приеме. Не само защото ще затрудни работата ни, но и защото ще предизвика редица противоречия, а хората ще бъдат натоварени с още разноски. А целта - имотната мафия да бъде спряна, няма да бъде постигната, а напротив - ще се подпомогне.

Може например да се направи промяна, че незаверени преписи се дават само със заличени лични данни, само имената на лицата, сключили сделката да се виждат, което е разумно. В момента се развяват лични данни навсякъде, въпреки Общия Регламент за защита на личните данни. Може задължително да се отбелязва в каква връзка се взема нотариалния акт и в последствие ако има проблем, това лице да носи отговорност. Може да се направят промени в други закони, като например задължително и двете страни по сделката да ползват различни адвокати, да се ограничат драстично възможностите за нотариална сделка чрез пълномощни, режимът на завещанията и т.н. Всеки практикуващ адвокат или нотариус може да даде работещи решения. Въпросът е кому е изгодно ограничаването на имотната мафия да се случи с ограничаване правата на гражданите за достъп до имотния регистър.

Елена Гунчева-Гривова - адвокат