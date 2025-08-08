Дете на 4 г. с камъни в жлъчката? Д-р Кремена Гроздева пред ФАКТИ

Жлъчно-каменната болест е изключително рядко състояние при деца. Но какво предизвикателство е, когато се диагностицира… Д-р Кремена Гроздева пред ФАКТИ.
- Д-р Гроздева, вие сте детски гастроентеролог, а скоро сте имала доста интересен медицински казус с момиче на 4 години. Констатирате значително разширяване на жлъчните канали и какво следва?
- При дете със силна коремна болка, повишение на чернодробните проби, при наличие или липса на жълтеница, винаги се провежда ехография на коремните органи с оглед визуализация на черен дроб, жлъчен мехур, жлъчни пътища и слезка. В конкретния клиничен случай имаше ехографски данни за разширение на жлъчните пътища, вкл. общия жлъчен канал, който се влива в дванадесетопръстника. С оглед по-детайлно изобразяване на жлъчното дърво, проведохме допълнително ЯМР с контрастиране на жлъчните пътища, което доказа, че причината за разширението им е камъни в общия жлъчен канал. Обсъдихме клиничния случай с проф. Петко Карагьозов, началник на Клиника по гастроентерология в АСК УМБАЛ Токуда, и решихме да пристъпим към провеждане на ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография. Процедурата рутинно се провежда при възрастни пациенти, тъй като при тях индикациите са много повече, сравнени с индикациите в детска възраст.
В България няма детски гастроентеролог, който да я извършва, а в повечето места по света тези процедури при деца се извършват от гастроентеролози за възрастни.
Процедурата е високоспециализирана и изиска дългогодишен опит и изключителна прецизност при провеждането ѝ. Тя е както диагностична, така и терапевтична. При провеждането ѝ се извърши папилотомия и отстраняване на камъните от главния жлъчен канал. В детска възраст, предвид малкия диаметър на жлъчните пътища, тази процедура е изключително професионално предизвикателство и крие висок риск от усложнения. И аз и родителите на детето сме изключително благодарни на проф. Петко Карагьозов, който я извърши, защото в противен случай детето трябваше да бъде насочено за оперативно лечение.
- Защо това състояние е изключително рядко при деца, особено в тази ранна възраст?
- За по-лесното запомняне на рисковите фактори за образуване на жлъчни камъни в английската литература се използва правило на петте F ( 5Frule), а именно:
-- fair (по- често при бялата раса)
-- fat (при пациенти със затлъстяване)
-- female (по- често при жени)
-- fertile (обикновено след 1-2 раждания)
-- forty (над 40 год. възраст)
При децата повечето от тези рискови фактори ги няма и затова състоянието е по- рядко. През последните години с увеличаването на затлъстяването сред децата се срещат доста тийнейджъри с жлъчнокаменна болест.
- Камъни в жлъчката при възрастен е едно, а какво е предизвикателството при дете?
- Камъни в жлъчен мехур се виждат често при провеждане на ехографско изследване на коремни органи по друг повод. В повечето случаи състоянието изисква наблюдение и консервативно лечение. Когато обаче настъпи обструкция (запушване) на главния жлъчен канал, трябва бързо да бъде диагностицирано и интервенирано.
- Колко сходни случая с деца сте имали?
- В последните 10 години сме имали около 30 пациенти, при които се е наложило провеждане на ендоскопска ретроградна холангиопанкреатография, като терапевтична процедура. Помагаме на тези деца благодарение на изключително добрата колаборация, която имаме с проф. Петко Карагьозов.
- Каква е причината за появата на жлъчни камъни в толкова ранна възраст?
- Причините за жлъчнокаменната болест във всички възрасти може да са най- различни, като фамилна обремененост, затлъстяване, хемолитични анемии, генетично нарушение в съотношението между компонентите в състава на жлъчния сок, използването на определени антибиотици и др.
- Какви рискове крие провеждането на такава процедурата?
- Усложненията след ендоскопската ретроградна холангиопанкреатография могат да бъдат сериозни и дори животозастрашаващи като панкреатит (възпаление на панкреаса), холангит (възпаление на жлъчните пътища), кървене, перфорация на главния жлъчен канал и жлъчен перитонит и др. Процентът на усложненията е по-малък, когато процедурата се извършва от опитен ендоскопист и се следват всички препоръки за профилактика на усложненията.
Д-р Гроздева е завършила през 1996 г. в МУ-София. Специалност „Педиатрия” има от 2004 г. След завършването си работи в ІІІ-ти ДКЦ в София. След това постъпва в Многопрофилната болница за активно лечение на детски болести. През 2012 година придобива втората си специалност "Детска гастроентерология". Част от екипа на педиатричната клиника на МБАЛ „Токуда Болница София” е от откриването на болницата. Участвала е в програмата на обмен на опит в болниците на „Токушукай” в Япония.
