Каква е нормалната телесна температура при децата… Доц. Валери Велев пред ФАКТИ

Какво е добре да знаем, когато децата вдигнат температура… Пред ФАКТИ говори доц. Валери Велев, специалист по инфекциозни болести и паразитология.



- Доц. Велев, нека си поговорим за телесната температура при децата. Какво е добре да знаят родителите, за да не изпадат в серизна тревога, когато малчуганът е с температура?

- Като начало родителите трябва да са наясно, че повишената температура е външен израз на работеща имунна система. Тоест, тя е нещо нормално и очаквано при възпалителен процес у децата. Тази повишена температура е защитна функция на тялото, която се опитва да създаде неблагоприятна среда за размножаване и живот на микроорганизмите, които са инфектирали детето. Най-често при децата се срещат вирусните инфекции и затова при повишена температура не бива да се избързва с даване на антибиотик. Обобщено, високата температура, до 38 – 38.5 ℃ не е опасно състояние. Ако детето е под 2 години и температурата се повиши до към 39 ℃ е редно да потърсим лекар сравнително бързо.



- Даването на лекарства на децата за понижаване на температурата дава ли на родителите чувство за контрол над ситуацията?

- Разбира се. Дори не е нужно човек да е чел много научни статии по въпроса. Всеки родител има точно това усещане. То най-често се наблюдава вкъщи, когато родителят се чувства по-безпомощен, но много често съм наблюдавал това и в болницата. Понякога децата трябва да бъдат оставени да поддържат температура, за да се преборят по-бързо с инфекцията, но не рядко родителите пресират болничния персонал да даде температуропонижаващо въпреки неговите съвети. В повечето случаи, страхът в болнична среда е по-малък и родителите са склонни да се доверят на лекаря, кога да се даде медикамент и кога – не.

- Телесната температура при здрави индивиди варира през цялото денонощие, защото…

- Защото се променят много фактори на средата – и външна и вътрешна, а организмът трябва да балансира с отделянето и приемането на топлина. Механизмите за поддържане на телесната температура са много сложни и се влияят от много фактори – каква е околната температура, какво е нашето физическо натоварване в момента, хранили ли сме се, или не, имаме ли някакъв хормонален дисбаланс в рамките на физиологичното. Тя е като кръвното налягане при здрав човек. Ако го премерите три пъти последователно, да речем през час, ще получите три различни, но близки резултата.

- Вярно ли е, че телесната температура нормално е по-висока през първите две години от живота!

- Тя е и по-висока и по-променлива. Тази част от главния мозък, която отговаря за терморегулацията е по-незряла. Тя се „учи“ на баланса, за който говорихме по-горе. От друга страна метаболизмът на тези деца е по-бърз и те изразходват повече енергия, т.е. отдават повече топлина. Затова са лесна „жертва“ на инфекции, ако се охладят повече. И не на последно място топлообменът е много по-мащабен, защото имаме по-малка телесна маса, разпределена на по-голяма телесна повърхност. За да се бори с всичко това, малкият организъм се опитва да поддържа по-висока от нормалната за нашите разбирания температура.

- Нормална телесна температура за деца е…

- В границите на 36.0–37.2 ℃, като обикновено най-ниска е сутрин към 04.00 часа, докато вечер може дори да надмине прословутите 37 ℃. За патологично повишена телесна температура, т. нар. Фебрилитет, който говори за болест, са нужни над 38 ℃, а често има и други симптоми.

- Защо при децата е важно да се следи общото им състояние, дори и да са вдигнали температура?

- Както вече казахме, фебрилитетът е полезна реакция на организма при инфекции. Точно затова трябва да оставим детето по-дълго с повишена температура.



Но, все пак сме наясно, че то е болно дете. Температурата не е единственият му симптом.



Най-важно е детето да се чувства комфортно. И ако то показва това, чрез една нормална активност и при по-висока температура, можем да сме по-спокойни. Ако започнат да превалират и други симптоми на болестта – отпадналост, гадене, отказ от храна, понякога дори повръщане или диария, очевидно терморегулаторният център е преминал един праг, при който е редно ние да помогнем и да дадем необходимия медикамент в достатъчно адекватна доза.



Често родителите дават по-ниска доза температуропонижаващо и изпадат в паника, че „тя не пада“.



Всъщност, тя пада по-бавно. Важно е да знаем, че се дава максималната доза за килограмите на детето и целим не температурата непременно да падне под 37 ℃, а да я свалим до приемливи стойности - под 38 ℃.

- Кога се налага сваляне на температурата с лекарства?

- Именно в състоянията, които описах. Когато детето е с видим дискомфорт, когато температурата премине над 38.5 ℃ и ако говорим за малко дете до 2 години.



Родителите, чиито деца са правили фебрилни гърчове, се ужасяват от тях и дават лекарство много по-рано.



Дори и преди детето да е повишило температура. Няма да им казвам да не го правят, защото няма да ме послушат. Само ще им кажа, че превантивното даване на медикамент не предпазва от фебрилен гърч. Ако някой от родителите, като дете е правил такива, много вероятно е и детето да го е наследило. В повечето случаи тези гърчове са краткотрайни, под 5 минути, и напълно безопасни. Важно е да пазим детето да не се нарани и да наведем главичката встрани, за да не се задави, ако повърне. В много страни се продава кремообразен ректален диазепам, но, за съжаление, у нас го няма.



- И при децата ли важи правилото да се пият повече течности, когато е с температура?

- Разбира се. Даже с по-голяма сила. От високата температура се потим, дехидратираме, в тялото ни има токсини – от всичко това ни спасява водата. Редно е да я даваме на често и по-малко за да не повърне детето. Обикновено при висока температура има гадене. Храната трябва да оставим настрана, но с водата да сме настоятелни.



- Бабината рецепта с мокра кърпа, потопена в оцет, на челото кога работи…

- Не работи. Това с оцета има историческо значение и съвременната медицина го отрича напълно. Оцетът се изпарява по-бързо от водата, именно този феномен създава усещане за охлаждане, но то не е реално. А конкретно за челото – там няма големи кръвоносни съдове и е безмислено да се охлажда. Когато не можем да се справим с високата температура, е съвсем естествено да преминем към така наречените физикални средства, макар това да е доста неприятно за детето. Това физическо охлаждане се прави понякога и в болницата. Но то трябва да има медицинска логика. Когато имате малко дете, е хубаво в камерата на хладилника да имате торбичка лед, пластмасово шише със замръзнала вода. В болницата държим по 2-3 банки замръзнал физиологичен разтвор. Когато се налага да се ползват, те се обвиват в кърпа и се поставят там, където минават големи, магистрални кръвоносни съдове. Под мишниците и в ингвиналните гънки. Когато човек има висока температура, крайниците му така или иначе са ледени. Организмът опитва да централизира кръвообращението и го насочва към вътрешните органи и мозъка. Оттук е и парадоксът – термометърът показва високи стойности, а дланите и стъпалата са ледени. Затова мерим температура под мишницата.



Доц. Валери Велев е специалист инфекционист и паразитолог в София с над 21 години медицински опит. Интересите му са в областите на детските инфекциозни и паразитни болести, зоонозите и чревните инфекции. В практиката си извършва диагностика и лечение на паразитни болести и детски инфекциозни болести. Завършва Медицински университет София през 2003 г. Има придобити специалности Медицинска биология, Медицинска паразитология и Инфекциозни болести. През 2017 г. придобива научна и образователна степен "доктор" . Към момента е част и от екипите специалисти на ДКЦ 11 София и Диагностичен център Сърце.