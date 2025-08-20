Новини
Безнаказаност и корупция: Защо загина едно дете в Несебър

20 Август, 2025 23:01 659 20

  • емилия милчева-
  • несебър-
  • дете-
  • корупция-
  • черно море-
  • парасейлинг

Едно 8-годишно дете загина в Несебър, а тази трагедия потвърди, че контролът върху всякакви увеселителни съоръжения и атракциони в България е "на парче"

Безнаказаност и корупция: Защо загина едно дете в Несебър - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Емилия Милчева:

Въртележки, джетове и увеселителни съоръжения без контрол, институции без отговорност - и накрая цената се плаща с един детски живот. Загиналото при парасейлинг в морето край Несебър 8-годишно момченце освети един от тъмните ъгли на българския туризъм, където се оказа, че проверяващи не стъпват. Причината - законодателни пропуски, добре известни на бранша.

И това не е първият инцидент

Дали са умишлено направени или са резултат от работата на некадърни законодатели, няма значение, след като едно дете изгуби живота си. По медиите представители на туристическия бранш обясняват как този случай е първият подобен инцидент в България. Но всъщност не е. През лятото на 2019 г. две момичета паднаха върху дърво, а оттам на покрива на заведение също при парасейлинг заради проблем с лодката. А заради скъсване на повдигащо въже при същото забавление пак преди 6 години туристи паднаха върху дърво в местност край “Каваците”. Към тези случаи се прибавят и злополуки с парапланер и парашути.

Пострадалите при тях хора са се отървали с леки наранявания, докато малкият Иван нямаше този шанс. Също и парашутистът, който загина при скок от балон с горещ въздух край Благоевград.

Как е регламентиран парасейлингът в България - чрез Наредбата за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, териториалното море и вътрешните водни пътища. Тя въвежда кратък набор от изисквания – район за плаване, двуместни парашути, въже до 80 метра и др. Ограничения за възраст няма, на българското Черноморие от парасейлинг може да се възползват деца над 3 години, но така е и в Хърватия, в Кипър я предлагат и на 2-годишни, и на 90-годишни. Но в Испания например минималната възраст за деца е 10 години.

Едни негодни закони…

Но издигането с парашут от лодка е само една от дейностите в “сивата зона” на забавленията. Преди година директорът на Изпълнителната агенция “Българска служба за акредитация” инж. Ирена Бориславова каза пред БТА, че България няма акредитирани органи за контрол, които имат права за технически проверки на съоръженията в увеселителни обекти - виенско колело, влакчета на ужасите и др. Уж е налице законово изискване да има “лице за контрол”, което да проверява и удостоверява безопасността на атракциона, да извършва периодични технически прегледи и да документира резултатите. Само че акредитацията му не е задължителна.

“Лицето за контрол” на съоръженията в увеселителните обекти се въвежда със Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и с Наредбата за безопасната експлоатация на увеселителните съоръжения. И като няма акредитация, това лице може да е всякакво.

Вместо да обясни защо няма контрол, след като има закони, министърът на туризма Мирослав Боршош заявява, че “на този етап няма институция, която да може да носи отговорност и да упражнява контролни функции по отношение на екстремните атракциони”.

Контрол "на парче"

Съгласно чл. 56, ал. 6 от Закона за устройството на територията (ЗУТ), “условията и редът за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти, се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на вътрешните работи и министъра на младежта и спорта”. Такава наредба има от 2013 г. - само че тя изключва “циркове, неподвижни трибуни, инсталации за строителни обекти, строителни скелета, разглобяеми селскостопански конструкции, водни съоръжения и пързалки, аквапаркове, водни атракциони, атракционни и тематични паркове, картинги със състезателен характер, както и за увеселителни съоръжения, задействани чрез монета, ползвани едновременно от не повече от три лица, използването на които е уредено в специални закони и в подзаконовите нормативни актове за тяхното прилагане”.

На практика нищо не е уредено. Контролът върху аквапарковете и водните атракциони в България е „на парче“ - няколко институции имат частични правомощия, но няма единен орган, който да носи пълна отговорност и потребителите да са спокойни, че безопасността на съоръженията е системно проверявана. Кога за последно - и дали - Държавната агенция за метрологичен и технически надзор е проверявала например водни пързалки? Ами хиперактивната Комисия за защита на потребителите дали е проявила интерес безопасни ли са тези услуги, така както се задейства срещу търговските вериги?

За един червен колан

В телевизионни кадри всички видяха износения и разнищен червен колан, с който е било обезопасено 8-годишното дете. В социалните мрежи някои задават въпроса дали, дори и да е имало контрол, пак нямаше да се случи - предвид корупцията в България и тоталната безнаказаност. Нима не паднаха асансьори в сгради, които уж са били редовно проверявани? Нима не се удавиха деца в басейни на хотели, където е нямало спасители - макар че собствениците са длъжни да назначават такива при определени размери на плувните съоръжения. Според министъра на туризма “предстои разговор за контрола над съоръженията”. Дали ще доведе до запушване на законодателните пропуски не е сигурно. До септември депутатите може удобно да забравят за случая, освен ако у някои не заговори съвестта.

Не е необходимо лицензиране за услугата парасейлинг (предлагана на цени от 140-200 лева), нито пък за полетите с делтапланер, парапланер и други въздушни спортове. Изисква се единствено лодката да е минала технически преглед и да е вписана от Изпълнителна агенция „Морска администрация”. Има регламент за екипажа и оборудването на плавателния съд, ако има клиенти под 18 г. - с подписана декларация от родител/настойник, също и задължителни спасителни жилетки за парашутистите. И ако за атракцията “Водна шейна” се изисква застраховка на местата, при парасейлинга няма такова условие.

Трагедията в Несебър почерни семейството от Разлог, но можеше да е всяко друго. При такава липса на контрол атракционите са като руска рулетка, в която самата държава зарежда пистолета с безотговорност и бездействие.


България
Свързани новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Оххх

    4 0 Отговор
    Проверяващи институции ,ама те знаятли какво да проверяват ,пък и лятото е горещо къде ще се мотаят на открито .Най виновни са работниците и техните преки началници,колко проверки ще се извършват всеки ден ли

    23:07 20.08.2025

  • 2 Бате Венце - Сикаджията от Овча Купел

    7 2 Отговор
    Загина защото се чудят на какви изгъзици да се качат. Само въпрос на време е някой да полети и от онзи бустер във Варна.

    23:07 20.08.2025

  • 3 Бате Венце - Сикаджията от Овча Купел

    7 1 Отговор
    Тея куки и те какво седят там - като че ли нещо ще направят или променят. Какво правят тези охранители на БФС там?

    23:08 20.08.2025

  • 4 Има

    8 1 Отговор
    Нещо тъмно в тоя случай ,как се късат тези колани ,които по принцип са много здрави

    Коментиран от #7

    23:08 20.08.2025

  • 5 Абсолютно

    5 3 Отговор
    Детето е загинало от удар с водата. Учуден съм, че няма Държавна агенция, която да следи твърдостта на водата или здравината на въжетата. Сериозен пропуск на законодателят. ТОЛ системата ако може да мери и височината на парашутите.

    Коментиран от #12, #19

    23:11 20.08.2025

  • 6 Фончо

    2 0 Отговор
    По морето на тея жетове лодки парашут целия работници са друсан и пиян от сношти па вии са возите ощи

    23:12 20.08.2025

  • 7 Елементарно е

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Има":

    Няма скъсан колан. Детето се изхлузило от жилетката, била му е много голяма.

    23:12 20.08.2025

  • 8 Сталин

    8 0 Отговор
    Територия на смъртта навсякъде корупция,мързел и мърлящина ,корупцията убива,всеки ден катастрофи, размазани ,обесени ,изгорени ,заклани ,толкова смърт в мирно време никога не е имало в България,за 30 година западна демокрация корупцията и беззаконието ликвидираха 3 000 000 с помощта на власта и съдебната система които помогнаха за геноцида в България

    Коментиран от #13

    23:12 20.08.2025

  • 9 Сега

    3 1 Отговор
    Вече майката си начеса красотата.

    Коментиран от #17

    23:14 20.08.2025

  • 10 БгРеалност

    2 0 Отговор
    некадърност, безотговорност, безхаберие ...

    23:15 20.08.2025

  • 11 Бегай

    2 0 Отговор
    Майката.
    Майката с кой акъл(ум) го качи?
    Малоумие...

    23:18 20.08.2025

  • 12 Най

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Абсолютно":

    Вече да се мери средната скорост

    23:18 20.08.2025

  • 13 Таварищ

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Сталин":

    Всьо по руски модел ,на кой му пука за човека.Има човек има проблем.Понял

    Коментиран от #16

    23:20 20.08.2025

  • 14 Бате Венце - Сикаджията от Овча Купел

    2 0 Отговор
    Никъде по нормалните държави няма такива глупости като парасейлинг , джетове и подобни простотии. Хората си пазят природата и е смущават морските обитатели с шума си и простотиите си. Тези скутери и джетове разказват играта на делфините. Ганьо си е простак и за съжаление завинаги такъв ще си остане. Затваряйте ги тези "атракции". Къде по нормалните държави се плаща за шезлонг и чадър, и всичко се продава с минимум 300 процента надценка? Къде е оня лйолйо Драганов да обясни?

    23:22 20.08.2025

  • 15 Ами

    3 0 Отговор
    Безнаказаност и корупция в ЕС: Защо загина едно дете в Несебър

    С каквито се събереш, такъв ставаш. Пример - мега корупцията и безнаказаност на урсата и брюксел..

    23:23 20.08.2025

  • 16 Е как ,,по руски модел" ,ве...?!

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Таварищ":

    Та нали вече от бая години сме в ЕС и НАТО...!
    Какъв ,,руски модел" те гони...,или просто си паталогичен русофил...?!

    Коментиран от #20

    23:36 20.08.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Йордан Радичков

    0 0 Отговор
    Горещо пладне

    23:41 20.08.2025

  • 19 Ти у ред ли си...?!

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Абсолютно":

    ,,Държавна агенция, която да следи твърдостта на водата..."

    23:41 20.08.2025

  • 20 В какво

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Е как ,,по руски модел" ,ве...?!":

    ЕС и НАТО сме ,по милост и за калабълък

    23:42 20.08.2025