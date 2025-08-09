Войната в Украйна няма да свърши утре, нито след месец, нито тази година

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Какво следва за Украйна след срещата между специалния пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уитков и президента на Русия Владимир Путин в Москва? Защо украинският сайт "Бесарабски фронт" след началото на войната в Украйна през 2022-ра започва да излиза на български език и как се опитва да разобличи руската пропаганда у нас, коментира в "Мрежата" по програма "Христо Ботев" Генадий Воробьов, един от създателите на "Бесарабски фронт".

"Бесарабски фронт"

"Идеята се роди, имам един домейн, който съм резервирал още в 2020 година, казва се BESARABIA.bg, и идеята ми беше да развия проект за популяризиране на българската Бесарабия, украинската Бесарабия, молдовската Бесарабия и изцяло да дигитализирам културното наследство, което има, и това да създава мост за икономически, културни и социални връзки между Бесарабия и България.

Но 2022 година преобърна плановете на много хора. Месеци след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна започнах да наблюдавам как спада интересът на журналистите към украинската тема и темата за войната. Но аз живея с тази война всеки ден. Примерно онзи ден имаше дронова атака върху Измаил, моят роден град, който е, да ви кажа, примерно на 220 км по права линия от град Варна. Скоростта на един дрон, старо поколение, е около 200 км. Т.е. този дрон спокойно, ако си обърка курса нещо случайно, в рамките на един час този дрон може да бъде на българска територия.

Така че тази война не може да ме подмине и реших да създам медиен проект, в който ние ще пишем хроники за войната в Украйна. Кръстихме го със Сашо Барон "Бесарабски", защото и двамата сме бесарабски българи, Сашо Барон в момента служи в националната гвардия на Украйна, "Фронт", защото списваме хроники за войната в Украйна.

Правим го за две аудитории. Първо, разбира се, е за българската публика, която се интересува от това, която иска да разбере какво се случва всеки ден там, а не просто някакви резюмета и резонансни диалози между ръководители на държава и т.н. Втората публика е български журналисти, които да използват това като материал."

Дезинформацията в България и "Поглед инфо"

"Анализирахме какво публикуват те и когато цитират. Оказа се, че за последните 3-4 години анализирахме 50 хиляди статии от тях – половината 20 или 24 хиляди са едно към едно преведени статии от санкционирани в Европейски съюз частни и държавни руски медии, които е ясно какви наративи пропагандират, и те директно цитат едно към едно статиите Събрахме всичко това като информация – това са едни големи таблици с 23-24 хиляди реда и ги занесохме в прокуратурата, ДАНС и Комисията за регулиране на съобщенията. Те трябва също да се сезират, защото не всички български провайдери блокират санкционирани руски ресурси – това е второто нещо, което ние открихме. Говорихме, говорим и ще продължим да говорим за това нещо. Ще продължаваме да го фиксираме, ще продължаваме да подаваме сигнали. Надяваме се да има реакция. Представете си, когато има една държавна машина с държавно финансиране, с големи екипи, какви неща може да прави с ИИ и какъв обхват може да постигне.

Това е много критична и важна информация както за младото поколение, така и възрастното поколение. Това са все рискови групи, които в техническия план са тепърва или прохождащи, или вече захождащи. Отваряйки всяка една социална мрежа, както Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, с вероятност около 30% ние ще бъдем облъчени от някакво пропагандно съдържание. Генерирано от ИИ, негенерирано от ИИ, няма значение. В момента толкова е лесно, толкова е ефективно, особено когато идва от Кремъл. Те имат страшно много пари за това нещо, владеят този инструментариум страшно добре, правят го с години, десетки години се занимават, даже в дигиталния аспект. Иначе с пропаганда имат, с векове имат опит. България бе обявена от Русия за вражеска държава, но ако утре Костадинов стане премиер, Русия може вече да говори други неща, че не е вражеска държава."

Преговорите между САЩ и Русия за Украйна

"Тук ще се появи трета голяма сила, която ще дойде и ще помогне на Украйна, спрямо първите две сили. Европа трябва да се мобилизира. Тази война няма да свърши утре, тя няма да свърши след месец, тя няма да свърши тази година.

Ако направим една проста сметка, във въоръжените сили на Украйна в момента, примерно числеността е около 1 милион. Да кажем този 1 милион, има около пет човека, роднини, семейство и т.н. Вече имаме пет милиона души, които всъщност имат много близко отношение към войната, към фронта. Тези пет човека, плюс да добавим хората, които са доброволци, НПО-та, фондации и т.н., плюс техни приятели, вече говорим за едно число, порядък на 10 милиона човека, които са заредени, активно да се борят всеки ден в тази война, които са загубили страшно много, най-вече са загубили и животи на своите близки и приятели.

Как някой може да си помисли, че за един ден или за един месец тези 10 милиона ще забравят това, което се е случило за последните почти 4 години и просто ще кажат, че свърши войната? Да не говорим, какви условия се обсъждат – предаване на териториите и така нататък. Никое държавно лице в Украйна, Конституцията и Наказателният кодекс не предвиждат предаване на земята. Защото, ние тогава се връщаме на варианта с Хитлер, който направи същото в началото, преди да започне Втората световна война – подариха му Чехословакия с идеята да се успокои, но човекът и тогава, и този тук няма спирачка.

Никой няма изгода от това нещо, защото подобно събитие означава по-близко присъствие на Русия в Черно море. Това да засяга пряко Румъния, България, Турция, и това би скъсило сухопътния път към Румъния, което не е добре за НАТО и за ЕС.

Никой не иска да бъде съсед с Русия. Но Украйна е добър буфер – съсед, който се бори и е щит на Европа в тази война на Русия за хегемония.

Според мен, няма да има такава среща между Тръмп и Путин. Путин просто в момента се опитва да намира всякакви възможни начини за отлагане. Всеки един ден отлагане на преговорите за мир – това е плюс за Кремъл и те, разбира се, се възползват много ефикасно от това."

Подведени ли са американците

"По тази тема аз разсъждавам малко наивно и някъде вътре в мене има едно дете, което много се надява, че това е някаква много сериозна игра на Тръмп. Иначе ще е голямо разочарование за САЩ и този президент."

Война на дронове

"Фронтът е огромен, с много направления, простира се на много километри и този фронт е много разнообразен – има си тежки настъпателни операции, защитни операции никой не е отменял и танковете, и пехотата. Въпросът е, че в момента дроновете много преобърнаха и самия ход на войната, и самите стратегии. Наличието на "Старлинк" също промени доста хода на войната. Няма да забравя преди две седмици, когато имаше срив в системата на "Старлинк" и не е имало интернет сто и няколко минути, което много сериозно се е отразило върху защитата и атаката, както и върху хода на бойните действия. Главният по дроновете в Украйна каза, че това може да се случи отново и винаги Украинската армия трябва да диверсифицира източници на интернет. В момента се занимават с това да разработят нови технологии, с които да имат автоматична допълнителна сателитна връзка.

Благодарение на дроновете вече може войната да се гледа като лайв стрийм, т.е. като живо предаване. Можеш да гледаш във видео как един дрон лети и намира позицията на врага или пак руски дрон лети и намира украинска позиция и как я бомбардира. Това прави тази война и света от тук нататък съвсем различно място. От тук нататък отговорността вече ще е на всеки един човек – как ще реагира на това видео и какво ще оставя като отпечатък то в него. Но за 10 милиона души в Украйна това е ежедневие, защото това е война, за съжаление.

Аз имах на гости един приятел Денис, бесарабски българин, който, докато ми беше на гости, седим в двора и той ми показва лайв стрийм от дронове разузнавачи, които всъщност висят във въздуха и просто сканират, предават картинката и оператор гледа какво се случва в това поле, в тази горичка и така нататък. Примерно, имаш 10, 20, 30 дрона, които са закачени в мрежата, имаш приложения, през които ги достъпваш и следиш какво се случва. Нашия Денис, въпреки че е в отпуска, вече не е нормален човек, той не може да се абстрахира от това, че не е на фронта и всяко едно прелитане на самолет над София го стресираше ужасно. Въпреки това той ми показва лайв стрийм от дрона – какво се случва в момента на фронтовата линия.

В същото време при нас в двора се пускат пръскачки да напояват тревата и го наблюдавам, че това също го стресира. Спрях пръскачките от телефона си и той се изуми. Казах му – Денис, ти седиш на 2000 км от фронта и наблюдаваш в момента какво се случва там на фронтова линия през очите на 20-30-50 дрона, и в същото време се впечатляваш от това, че съм спрял пръскачката с телефона си...

Ето това е метафора за реална ситуация – за тези хора, за които войната е ежедневие до степен, че се впечатляват от спирането на едни пръскачки, а не от това какво правят дроновете на фронта в момента. Това е реалността в момента. На война като на война. Оставаме, не мърдаме никъде. Борим се, после пак продължаваме да се борим. Кой е физическият фронт, кой е информационният и това нещо, което ние говорим, също е част от нашата борба, от нашето информационно противодействие върху хибридните атаки и върху руското влияние върху българското интернет и радиопространство."