Калина Андролова: Хазната я изпразниха ПП, отрочетата на Радев, както и служебните кабинети на Радев

"Бързането с еврото изпразни хазната и сега кабинетът търси пари и разпродава държавата", каза Радев. Всъщност хазната я изпразниха ПП, отрочетата на Радев, както и служебните кабинети на Радев. Правителствата на ГЕРБ спазваха финансова дисциплина.
Може много други неща да се кажат като критика към ГЕРБ, но не и „изпразване на хазната“.
Това припомни във "Фейсбук" Калина Андролова.
Благодарение на служебното управление на Радев, поредица от кабинети, в които министрите от ресурсните министерства (като това на енергетиката) бяха назначавани срещу куфари с милиони, стигнахме дотук. Инфлацията не се дължи на „бързането за еврото“, а на унищожаването на газовия сектор, което оскъпи енергийния ресурс. Пързалянето надолу започна тогава.!
Винаги ме е разсмивало емблематичното есе на талантливия Виктор Ерофеев „Мъжете под чехъл“. „Под чехъл – пише той – може да попадне както неувереният в себе си мъж, така и изключително самонадеяният. Неувереният търси опора и дава властта в други ръце, а самонадеяният търси потвърждение на силата си и изпада в зависимост от това непрекъснато потвърждаване.“
Ерофеев обяснява, че жената до много самонадеяния, е достатъчно да го погледне студено за миг и така да понижи самооценката му. „След това той до безкрай ще трябва да доказва, че не е нищожество“, констатира Ерофеев. Ако мога смирено да допълня размислите на Ерофеев, посредствеността (липсата на елегантен дух) и алчността (популярен нагон у човека) при едно сближаване с властта дават неудържим ход на просташкото изкушение „да придобиеш и ти много“, „ако може веднага“, ставайки лесна плячка на личната си свръхсамооценка и съответно на естествения подход на олигархичната клика.
Така че този, който разтури българската енергетика необратимо, унищожи „Булгаргаз“ и даде АЕЦ-а в разпореждане на един бивш барман (ако може да приключи централата), обяснява нещо за разпродажба!!! А кой състави хаоса в държавата?! Кой палеше слама в краката на полицаите?! Кой демонтира властта изобщо като държавен ресурс и я делегира на неодухотворената ни, родена в инкубаторите на посткомунизма, луканова върхушка?! С един замах финализира крехките основи? Кой, бе?!
Кой беше този? Който гонеше ГЕРБ, за да сложи на върха Кирето и Асеня? Кой считаше Асен за гениален, когато Асен му обясняваше, че като увеличим държавния дълг с десетки милиарди и вземем поредица от заеми, ще станем азиатски високотехнологичен тигър на Балканите?! Не беше ли Радев този?! И сега отново гюрултаджийството на Румен Радев: да сваляме властта! Нали я свалихме вече?! Нали направихме съдебната реформа? Нали емитирахме дълг?
Нали източихме печалбите на енергийните дружества? Нали без малко да подпишем меморандума с „Джемкорп“, след като бяха увъртолили Радевата икономическа мисъл, че ще бъде отчетен и личния интерес?! Нали управляваха вече поне два пъти Киро, Асен, Лена, Венеция, Флоренция и пр.? Нали служебните кабинети на Радев ни показаха какво могат: разсипването на „Булгаргаз“ и договорът с БОТАШ са емблематична катастрофа?! Служебните кабинети на Румен Радев смениха горивото в АЕЦ-а с американско и френско, сега очакваме резултати: гаранциите за производствения срок се изпариха, рехабилитации нула, непрекъснати проблеми с парогенераторите и извънредни спирания на блоковете!
На руснаците тази централа не им е нужна повече. Тя не е техен пазар. А ние не можем да управляваме централата без тях. Това е сложно съоръжение, а ние не можем един договор за газ да подпишем, да го сметнем, да го изчислим без да се ПРОВАЛИМ и да закрием сектора.
Е, сега се движим и към закриване на атомната ни енергетика. Разбира се, няма да стане веднага, но живеем в момента на финализирането, ще стане след разумно-декорно движение НАДОЛУ и НАСТРАНИ. Постепенно, но относително бързо. Руснаците имат да избиват 25 милиарда от „Аккую“ и безсубектната власт в България, чийто представители не виждат по-далеч от грабливите си клюнове, възхитително биват насочвани отвън. Нали вече това го живяхме, бе, драги братя и сестри по територия?! И сега отново ни сервират „драматургия на гюрултаджийството“ (готин лаф на Ерофеев). Не може ли да композираме нещо стабилизиращо?! Или все в този...
1 фен на сидеров
17:03 11.08.2025
2 Геци
Коментиран от #6
17:04 11.08.2025
3 Зевс
17:04 11.08.2025
4 Мдаааа
Коментиран от #29
17:05 11.08.2025
5 КАЛИНКЕ МАЛИНКЕ
17:05 11.08.2025
6 Зевс
До коментар #2 от "Геци":Не е гел ;)
17:05 11.08.2025
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
17:05 11.08.2025
8 сигурно е вярно
17:08 11.08.2025
9 калинка и тя работи
17:08 11.08.2025
10 Едно не ми е ясно
17:08 11.08.2025
11 Хихи
17:09 11.08.2025
12 БЕЗ МАЙТАП
17:10 11.08.2025
13 кака ви калинка с натежала тиква
тиквените хорица
а кирчовите казват че не са
Коментиран от #30
17:11 11.08.2025
14 Иван Грозни
17:12 11.08.2025
15 Повече е по добре!
17:12 11.08.2025
16 Това е очерняща атака срещу ПП и Радев!
Това е медийна кампания с ясна политическа цел – внушение, че всички настоящи проблеми са плод на "врага" ПП, които управлявахаэедва няколко месеца, а некомпетентните некадърници от ГЕРБ и двете служебни правителства на ГЕРБ начело с неадекватния Главчев са "изпрани" и възхвалявани! Това са лъжи, манипулации и втушения, които не са верни!
Коментиран от #21
17:15 11.08.2025
17 На мисирката
17:16 11.08.2025
18 Иванов
17:18 11.08.2025
19 Хм...
Коментиран от #24
17:18 11.08.2025
20 Дрън, дрън съветски чугун
Бюджет 2024 г. излезе както беше предвиден. Бюджет 2025 г. е на Пеевки-Борисов , бюджет на кражбите - само тяхна е отговорността.
17:20 11.08.2025
21 Промяна
До коментар #16 от "Това е очерняща атака срещу ПП и Радев!":ДРАСКАЧООО КОЛКО ПОЛУЧИ ДА ЛЪЖЕШ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ И ДРАСКАЧООООО ОСВЕН ТЕБ ТУК ЖИВЕЯТ ОЩЕ МНОГО БЪЛГАРИ ТИ КОГО ЛЪЖЕШ НЕВЕЖИТЕ ЛИ 5 ГОДИНИ ГРАБЕЖИ 5 ГОДИНИ РАЗРУХА ОТ НЕДОСЕГАЕМИТЕ ДРАСКАЧОООО
Коментиран от #27
17:21 11.08.2025
22 ZЕРБ за Евразийско Разграбване на 🇧🇬
17:22 11.08.2025
23 Кюлчетар
17:22 11.08.2025
24 Промяна
До коментар #19 от "Хм...":А на теб колко ти платиха да надраскаш твоите измислици АЗ и моето семейство живеем тук и сме наясно кой как накъде в последните 5 години граби безнаказано Глупостите свършиха с лъжи кои канарчета шарлатаните ще ловят хахахаха
17:23 11.08.2025
25 Мнение
17:23 11.08.2025
26 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
17:24 11.08.2025
27 Пиши с малки букви!
До коментар #21 от "Промяна":Не крещи, льольо!!!
17:24 11.08.2025
28 Кйлчетар
Коментиран от #32
17:25 11.08.2025
29 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #4 от "Мдаааа":Ние окрадохме най много държавата. От приватизацията та до днес. От отявлени комунисти станахме върли капиталисти
17:25 11.08.2025
30 Промяна
До коментар #13 от "кака ви калинка с натежала тиква":13 а ти каква тиква си че лъжеш срещу държавата в която живееш Киро и Асен източиха милиарди от държавните фирми безнаказано Киро и кола на НСО човек убиха и нищо асфалтира набързо мястото и си измиха ръцете
17:25 11.08.2025
31 Румен Боташ
Коментиран от #52
17:26 11.08.2025
32 Промяна
До коментар #28 от "Кйлчетар":Гнусният сайт само такива като теб ли да Слави виж какви драсканици си надраскал
Коментиран от #35
17:26 11.08.2025
33 Поръчкова клеветническа статийка
17:27 11.08.2025
34 Само
17:27 11.08.2025
35 Мда
До коментар #32 от "Промяна":Смешник на мойкати с 200 ти си знаеш къде и на собственичката на факти също.
17:29 11.08.2025
36 Мдаа
Коментиран от #43
17:31 11.08.2025
37 Синя София
17:33 11.08.2025
38 Българин
17:33 11.08.2025
39 Отвратен
Използва се емоционално наситен, агресивен, почти хейтърски език – думи като "отрочетата на Радев", "барман", "луканова върхушка", "грабливи клюнове", "гюрултаджийство", "разсипване", "хаос", "разтурване" и др.
• Текстът не е аналитичен, а пропаганден – не се представят балансирани аргументи, няма фактическо сравнение между правителства, а само обвинения и обобщения.
17:34 11.08.2025
40 Опс
17:35 11.08.2025
41 След Мунчо
17:36 11.08.2025
42 ха ха
17:36 11.08.2025
43 дедо..
До коментар #36 от "Мдаа":Сега двамата плондера ще я напълнят с новите такси..водомер-пренос,достъп и загуба по трасето
17:38 11.08.2025
44 Политически послания
ГЕРБ са "оправдани", "изпрани" и изведени като бял чершаф на простора, уж единствените с "финансова дисциплина", като се отбелязва, че критики могат да им се отправят, но не и за „изпразване на хазната“ – т.е. защитна позиция спрямо ГЕРБ.
Внушава се, че всичко лошо идва от ПП и служебните кабинети на Радев, докато управлението на ГЕРБ е сравнително стабилно и разумно.
Това е Лъжа! Мръсна Лъжа!
ГИРБ съсипаха България! ГЕРБ окрадоха България
ГЕРБ са виновни! Те не мислят за хората, а за собствените си банкови сметки и джобове!
Асен Василев мислеше за хората, вдигна пенсии и заплати! Облекчи младите семейства! Асен Василев е много високо ниво!!! Харвард, престиж, класа!!! Теменужка Петкова е неука, некадърна и некомпетентна, като селска счетоводителка с бакалски тефтер!! Не може да се мери с Асен Василев!
17:40 11.08.2025
45 Нов Народен съд
Коментиран от #51
17:42 11.08.2025
46 Госあ
17:42 11.08.2025
47 МунчоЛЕТ
Коментиран от #49
17:43 11.08.2025
48 Руро
17:43 11.08.2025
49 Мнение
До коментар #47 от "МунчоЛЕТ":Трагедия са Бойко Борисов и Делян Пеевски! Трагедия са и двамата за България!
17:44 11.08.2025
50 Херувим
17:45 11.08.2025
51 Така е!
До коментар #45 от "Нов Народен съд":България я фалираха двата мафиотски клана зад ГЕРБ и ДПС Ново Начало, Таки, Ами и всички от ъндърграунда край тях...
17:45 11.08.2025
52 маке..
До коментар #31 от "Румен Боташ":Ама зимата боташ ще те спаси..що сега кремля видя сметката на бандерската станция за азерски газ за бг-то,а от балкански поток дека минава през бг-то.с масковски газ..не моо да пипате що он е за београд-дека дава и на скопие и за австро-унгария
17:46 11.08.2025