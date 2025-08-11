Калина Андролова: Хазната я изпразниха ПП, отрочетата на Радев, както и служебните кабинети на Радев

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Бързането с еврото изпразни хазната и сега кабинетът търси пари и разпродава държавата", каза Радев. Всъщност хазната я изпразниха ПП, отрочетата на Радев, както и служебните кабинети на Радев. Правителствата на ГЕРБ спазваха финансова дисциплина.

Може много други неща да се кажат като критика към ГЕРБ, но не и „изпразване на хазната“.

Това припомни във "Фейсбук" Калина Андролова.

Благодарение на служебното управление на Радев, поредица от кабинети, в които министрите от ресурсните министерства (като това на енергетиката) бяха назначавани срещу куфари с милиони, стигнахме дотук. Инфлацията не се дължи на „бързането за еврото“, а на унищожаването на газовия сектор, което оскъпи енергийния ресурс. Пързалянето надолу започна тогава.!

Винаги ме е разсмивало емблематичното есе на талантливия Виктор Ерофеев „Мъжете под чехъл“. „Под чехъл – пише той – може да попадне както неувереният в себе си мъж, така и изключително самонадеяният. Неувереният търси опора и дава властта в други ръце, а самонадеяният търси потвърждение на силата си и изпада в зависимост от това непрекъснато потвърждаване.“

Ерофеев обяснява, че жената до много самонадеяния, е достатъчно да го погледне студено за миг и така да понижи самооценката му. „След това той до безкрай ще трябва да доказва, че не е нищожество“, констатира Ерофеев. Ако мога смирено да допълня размислите на Ерофеев, посредствеността (липсата на елегантен дух) и алчността (популярен нагон у човека) при едно сближаване с властта дават неудържим ход на просташкото изкушение „да придобиеш и ти много“, „ако може веднага“, ставайки лесна плячка на личната си свръхсамооценка и съответно на естествения подход на олигархичната клика.

Така че този, който разтури българската енергетика необратимо, унищожи „Булгаргаз“ и даде АЕЦ-а в разпореждане на един бивш барман (ако може да приключи централата), обяснява нещо за разпродажба!!! А кой състави хаоса в държавата?! Кой палеше слама в краката на полицаите?! Кой демонтира властта изобщо като държавен ресурс и я делегира на неодухотворената ни, родена в инкубаторите на посткомунизма, луканова върхушка?! С един замах финализира крехките основи? Кой, бе?!

Кой беше този? Който гонеше ГЕРБ, за да сложи на върха Кирето и Асеня? Кой считаше Асен за гениален, когато Асен му обясняваше, че като увеличим държавния дълг с десетки милиарди и вземем поредица от заеми, ще станем азиатски високотехнологичен тигър на Балканите?! Не беше ли Радев този?! И сега отново гюрултаджийството на Румен Радев: да сваляме властта! Нали я свалихме вече?! Нали направихме съдебната реформа? Нали емитирахме дълг?

Нали източихме печалбите на енергийните дружества? Нали без малко да подпишем меморандума с „Джемкорп“, след като бяха увъртолили Радевата икономическа мисъл, че ще бъде отчетен и личния интерес?! Нали управляваха вече поне два пъти Киро, Асен, Лена, Венеция, Флоренция и пр.? Нали служебните кабинети на Радев ни показаха какво могат: разсипването на „Булгаргаз“ и договорът с БОТАШ са емблематична катастрофа?! Служебните кабинети на Румен Радев смениха горивото в АЕЦ-а с американско и френско, сега очакваме резултати: гаранциите за производствения срок се изпариха, рехабилитации нула, непрекъснати проблеми с парогенераторите и извънредни спирания на блоковете!

На руснаците тази централа не им е нужна повече. Тя не е техен пазар. А ние не можем да управляваме централата без тях. Това е сложно съоръжение, а ние не можем един договор за газ да подпишем, да го сметнем, да го изчислим без да се ПРОВАЛИМ и да закрием сектора.

Е, сега се движим и към закриване на атомната ни енергетика. Разбира се, няма да стане веднага, но живеем в момента на финализирането, ще стане след разумно-декорно движение НАДОЛУ и НАСТРАНИ. Постепенно, но относително бързо. Руснаците имат да избиват 25 милиарда от „Аккую“ и безсубектната власт в България, чийто представители не виждат по-далеч от грабливите си клюнове, възхитително биват насочвани отвън. Нали вече това го живяхме, бе, драги братя и сестри по територия?! И сега отново ни сервират „драматургия на гюрултаджийството“ (готин лаф на Ерофеев). Не може ли да композираме нещо стабилизиращо?! Или все в този...