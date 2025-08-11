Новини
Калина Андролова: Хазната я изпразниха ПП, отрочетата на Радев, както и служебните кабинети на Радев

Калина Андролова: Хазната я изпразниха ПП, отрочетата на Радев, както и служебните кабинети на Радев

11 Август, 2025

  • калина андролова-
  • кражба-
  • продажба на държавни имоти-
  • корупция-
  • пп-дб-
  • герб-
  • румен радев

Е, сега се движим и към закриване на атомната ни енергетика

Калина Андролова: Хазната я изпразниха ПП, отрочетата на Радев, както и служебните кабинети на Радев - 1
Снимка: Фейсбук
Калина Андролова Калина Андролова политически анализатор, публицист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

"Бързането с еврото изпразни хазната и сега кабинетът търси пари и разпродава държавата", каза Радев. Всъщност хазната я изпразниха ПП, отрочетата на Радев, както и служебните кабинети на Радев. Правителствата на ГЕРБ спазваха финансова дисциплина.

Може много други неща да се кажат като критика към ГЕРБ, но не и „изпразване на хазната“.

Това припомни във "Фейсбук" Калина Андролова.

Благодарение на служебното управление на Радев, поредица от кабинети, в които министрите от ресурсните министерства (като това на енергетиката) бяха назначавани срещу куфари с милиони, стигнахме дотук. Инфлацията не се дължи на „бързането за еврото“, а на унищожаването на газовия сектор, което оскъпи енергийния ресурс. Пързалянето надолу започна тогава.!

Винаги ме е разсмивало емблематичното есе на талантливия Виктор Ерофеев „Мъжете под чехъл“. „Под чехъл – пише той – може да попадне както неувереният в себе си мъж, така и изключително самонадеяният. Неувереният търси опора и дава властта в други ръце, а самонадеяният търси потвърждение на силата си и изпада в зависимост от това непрекъснато потвърждаване.“

Ерофеев обяснява, че жената до много самонадеяния, е достатъчно да го погледне студено за миг и така да понижи самооценката му. „След това той до безкрай ще трябва да доказва, че не е нищожество“, констатира Ерофеев. Ако мога смирено да допълня размислите на Ерофеев, посредствеността (липсата на елегантен дух) и алчността (популярен нагон у човека) при едно сближаване с властта дават неудържим ход на просташкото изкушение „да придобиеш и ти много“, „ако може веднага“, ставайки лесна плячка на личната си свръхсамооценка и съответно на естествения подход на олигархичната клика.

Така че този, който разтури българската енергетика необратимо, унищожи „Булгаргаз“ и даде АЕЦ-а в разпореждане на един бивш барман (ако може да приключи централата), обяснява нещо за разпродажба!!! А кой състави хаоса в държавата?! Кой палеше слама в краката на полицаите?! Кой демонтира властта изобщо като държавен ресурс и я делегира на неодухотворената ни, родена в инкубаторите на посткомунизма, луканова върхушка?! С един замах финализира крехките основи? Кой, бе?!

Кой беше този? Който гонеше ГЕРБ, за да сложи на върха Кирето и Асеня? Кой считаше Асен за гениален, когато Асен му обясняваше, че като увеличим държавния дълг с десетки милиарди и вземем поредица от заеми, ще станем азиатски високотехнологичен тигър на Балканите?! Не беше ли Радев този?! И сега отново гюрултаджийството на Румен Радев: да сваляме властта! Нали я свалихме вече?! Нали направихме съдебната реформа? Нали емитирахме дълг?

Нали източихме печалбите на енергийните дружества? Нали без малко да подпишем меморандума с „Джемкорп“, след като бяха увъртолили Радевата икономическа мисъл, че ще бъде отчетен и личния интерес?! Нали управляваха вече поне два пъти Киро, Асен, Лена, Венеция, Флоренция и пр.? Нали служебните кабинети на Радев ни показаха какво могат: разсипването на „Булгаргаз“ и договорът с БОТАШ са емблематична катастрофа?! Служебните кабинети на Румен Радев смениха горивото в АЕЦ-а с американско и френско, сега очакваме резултати: гаранциите за производствения срок се изпариха, рехабилитации нула, непрекъснати проблеми с парогенераторите и извънредни спирания на блоковете!

На руснаците тази централа не им е нужна повече. Тя не е техен пазар. А ние не можем да управляваме централата без тях. Това е сложно съоръжение, а ние не можем един договор за газ да подпишем, да го сметнем, да го изчислим без да се ПРОВАЛИМ и да закрием сектора.

Е, сега се движим и към закриване на атомната ни енергетика. Разбира се, няма да стане веднага, но живеем в момента на финализирането, ще стане след разумно-декорно движение НАДОЛУ и НАСТРАНИ. Постепенно, но относително бързо. Руснаците имат да избиват 25 милиарда от „Аккую“ и безсубектната власт в България, чийто представители не виждат по-далеч от грабливите си клюнове, възхитително биват насочвани отвън. Нали вече това го живяхме, бе, драги братя и сестри по територия?! И сега отново ни сервират „драматургия на гюрултаджийството“ (готин лаф на Ерофеев). Не може ли да композираме нещо стабилизиращо?! Или все в този...


Поставете оценка:
Оценка 2 от 18 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 фен на сидеров

    43 4 Отговор
    добре ти плаща ГЕП от чекмеджето, нали калинке ?!

    17:03 11.08.2025

  • 2 Геци

    41 3 Отговор
    Калинке,смения тази смешна снимка от 90=те където си намазана с гел все едно си мазна...

    Коментиран от #6

    17:04 11.08.2025

  • 3 Зевс

    35 3 Отговор
    Хаха, Радев бил виновен, а Баце и Шиши светена вода ненапита :)

    17:04 11.08.2025

  • 4 Мдаааа

    30 3 Отговор
    ТО БОКИЧА И ШИШЛИКА ОСТАНАХА НА ПРОСЯЦИ . ТОВА КАКВОТО СА ОТКРАДНЛИ ПП Е КАТО ДЕТСКА ИГРА СРАВНЕНИЕ С ТЕЗИ ДВА ТОЛУПА

    Коментиран от #29

    17:05 11.08.2025

  • 5 КАЛИНКЕ МАЛИНКЕ

    14 2 Отговор
    ТОИ КАЗА -----ШАРЛАТАНИТЕ

    17:05 11.08.2025

  • 6 Зевс

    15 0 Отговор

    До коментар #2 от "Геци":

    Не е гел ;)

    17:05 11.08.2025

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 6 Отговор
    всъщност БГ ще се оправи само тогава , когато разкара София от държавата , със желязна стена

    17:05 11.08.2025

  • 8 сигурно е вярно

    14 1 Отговор
    Гулю-гулю-гулю!

    17:08 11.08.2025

  • 9 калинка и тя работи

    19 1 Отговор
    като калин мвр за шишарку и тиквоча

    17:08 11.08.2025

  • 10 Едно не ми е ясно

    22 2 Отговор
    Защо всяка алкохолизирана нимфоманка и се дава трибуна,а на смислен коментар се слага забрана?

    17:08 11.08.2025

  • 11 Хихи

    24 2 Отговор
    и калинка се продаде на ново начало! Забравя ,удобно, че от служебните правителства , най голями заеми изтегли главоча /Главчев/ ...

    17:09 11.08.2025

  • 12 БЕЗ МАЙТАП

    6 2 Отговор
    Тези опорни точки са по стари от партия П.П.То е сезон на отпуските но някой трябва да измисли нещо друго.

    17:10 11.08.2025

  • 13 кака ви калинка с натежала тиква

    12 2 Отговор
    Хазната я изпразниха по калинки и бръмбари
    тиквените хорица
    а кирчовите казват че не са

    Коментиран от #30

    17:11 11.08.2025

  • 14 Иван Грозни

    7 1 Отговор
    Тая пееше друго преди шефът да стане евродепутат. Как се променят хората за кратко време/според парите може и светкавично както решенията на съдиите/. БГ отива към заличаване. Снимайте повече филми за да има история някой някога да я чете и гледа.

    17:12 11.08.2025

  • 15 Повече е по добре!

    3 0 Отговор
    А теб кой?

    17:12 11.08.2025

  • 16 Това е очерняща атака срещу ПП и Радев!

    12 2 Отговор
    Да, това е очевидно пристрастен и насочен текст, който изпълнява функцията на очерняща атака срещу ПП и Радев, докато реабилитира ГЕРБ.
    Това е медийна кампания с ясна политическа цел – внушение, че всички настоящи проблеми са плод на "врага" ПП, които управлявахаэедва няколко месеца, а некомпетентните некадърници от ГЕРБ и двете служебни правителства на ГЕРБ начело с неадекватния Главчев са "изпрани" и възхвалявани! Това са лъжи, манипулации и втушения, които не са верни!

    Коментиран от #21

    17:15 11.08.2025

  • 17 На мисирката

    9 1 Отговор
    Не и ли омръзна на тази гнусна чума да ляга в партер на тиквата и свинете за коричка хляб

    17:16 11.08.2025

  • 18 Иванов

    4 0 Отговор
    Дано да е платено, защото иначе е жалко.

    17:18 11.08.2025

  • 19 Хм...

    7 1 Отговор
    И тиражирате подобни глупости? Една жена излиза и казва нещо без каквато и да е аргументация, без факти, само защото й е платено да плюе по Киро и Асеня? Все те са им виновни на опгербдпс и винаги те са оправданието, макар да не са имали релна власт когато и да било - нито са управлявали самосотоятелно, нито са имали мнозинство, нито са прокарали каквато и да е реформа.

    Коментиран от #24

    17:18 11.08.2025

  • 20 Дрън, дрън съветски чугун

    5 3 Отговор
    Бившата на €волгата станала Ново начало . 🤣🤣🤣
    Бюджет 2024 г. излезе както беше предвиден. Бюджет 2025 г. е на Пеевки-Борисов , бюджет на кражбите - само тяхна е отговорността.

    17:20 11.08.2025

  • 21 Промяна

    1 4 Отговор

    До коментар #16 от "Това е очерняща атака срещу ПП и Радев!":

    ДРАСКАЧООО КОЛКО ПОЛУЧИ ДА ЛЪЖЕШ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ И ДРАСКАЧООООО ОСВЕН ТЕБ ТУК ЖИВЕЯТ ОЩЕ МНОГО БЪЛГАРИ ТИ КОГО ЛЪЖЕШ НЕВЕЖИТЕ ЛИ 5 ГОДИНИ ГРАБЕЖИ 5 ГОДИНИ РАЗРУХА ОТ НЕДОСЕГАЕМИТЕ ДРАСКАЧОООО

    Коментиран от #27

    17:21 11.08.2025

  • 22 ZЕРБ за Евразийско Разграбване на 🇧🇬

    6 0 Отговор
    Неможачите от ГЕРБ ново начало много от рано започнаха да търсят виновник за поредното фалиране на държавата от БКП.

    17:22 11.08.2025

  • 23 Кюлчетар

    1 0 Отговор
    Комшиъката от долният етаж е много грозна каква е тази снимка . Найстина е страшна. Но факти са долнопробен сайт така че.

    17:22 11.08.2025

  • 24 Промяна

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "Хм...":

    А на теб колко ти платиха да надраскаш твоите измислици АЗ и моето семейство живеем тук и сме наясно кой как накъде в последните 5 години граби безнаказано Глупостите свършиха с лъжи кои канарчета шарлатаните ще ловят хахахаха

    17:23 11.08.2025

  • 25 Мнение

    7 0 Отговор
    Днес ГЕРБ-ДПС Ново Начало пускат "Калинките" си да внушават лъжи, сутринта пелтечеше заучените си клишета пудела на Пеевски - Калин Стоянов, следобяд е другата марионетка, на ГЕРБ - Калина Андролова да плъска лъжи и клевети! Как пък все ПП са ви винавни за няколкомесечното си управление, което беше доста отдавна. Оттогава минаха двете некадърни управления на служебните правителства на Главчев - човека на ГЕРБ и ДПС НН, от повече от 8 месеца пък е некадърната крадлива сглобка ГЕРБ-БСП-ИТН-ДПС НН...и все ПП са им виновни, некадърници, ограбихте България!! Няма го Асен Василев да ви прави брилянтните Бюджети, а тази неуката Теменуга Петкова е като селска счетоводителка, никакни познания и опит в икономиката. Тя е виновна! Не ПП!!

    17:23 11.08.2025

  • 26 оня с коня

    0 1 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    17:24 11.08.2025

  • 27 Пиши с малки букви!

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Промяна":

    Не крещи, льольо!!!

    17:24 11.08.2025

  • 28 Кйлчетар

    3 1 Отговор
    Гнусният сойт факти нарочно пуска такива статии. Джлу жълтият гнусен порно парцал факни.

    Коментиран от #32

    17:25 11.08.2025

  • 29 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мдаааа":

    Ние окрадохме най много държавата. От приватизацията та до днес. От отявлени комунисти станахме върли капиталисти

    17:25 11.08.2025

  • 30 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "кака ви калинка с натежала тиква":

    13 а ти каква тиква си че лъжеш срещу държавата в която живееш Киро и Асен източиха милиарди от държавните фирми безнаказано Киро и кола на НСО човек убиха и нищо асфалтира набързо мястото и си измиха ръцете

    17:25 11.08.2025

  • 31 Румен Боташ

    2 3 Отговор
    Кой ли дава всеки ден по милион на Султана, с чупка в кръста.

    Коментиран от #52

    17:26 11.08.2025

  • 32 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #28 от "Кйлчетар":

    Гнусният сайт само такива като теб ли да Слави виж какви драсканици си надраскал

    Коментиран от #35

    17:26 11.08.2025

  • 33 Поръчкова клеветническа статийка

    3 1 Отговор
    Този текст на поръчковата драсачка Калина Андролова, по.д.ло.га на ГЕРБ-ДПС НН, ясно носи белезите на поръчкова и силно пристрастна статия, насочена срещу "Продължаваме промяната" (ПП) и президента Румен Радев, и в полза на ГЕРБ.

    17:27 11.08.2025

  • 34 Само

    0 0 Отговор
    тотални примати могат да се вържат на тъпите , от тъпи по - тъпи уловки и нещастни опити за манипулиране !

    17:27 11.08.2025

  • 35 Мда

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Промяна":

    Смешник на мойкати с 200 ти си знаеш къде и на собственичката на факти също.

    17:29 11.08.2025

  • 36 Мдаа

    3 1 Отговор
    Хазната я изпразниха крадците от ГЕРБ, задкулисния им шеф Шишо Магнитски и трите им патерици, които се омълчаха като налапаха кокала -БСП, ИТН и тези, които лъжат, че са уж опозиция - Възраждане. Много сте на Клона, 5 крадливи партии, не можете да сварите да крадете всички вкупом и за да отклоните вниманието плащате на прислужничката ви Калина Андролова да отклонява внимянието към нищо неподозиращите ПП и Президента Радев!!

    Коментиран от #43

    17:31 11.08.2025

  • 37 Синя София

    3 0 Отговор
    Лакеите на тиквата не спират,и те крадат наравно с ментора си

    17:33 11.08.2025

  • 38 Българин

    1 4 Отговор
    Пепейцците вдигнаха ненужно пенсии и заплати и това докара дефицита в бюджета!

    17:33 11.08.2025

  • 39 Отвратен

    5 2 Отговор
    Това не е журналистика, това е жълто-кафяво изпр.жн.ен.ие на Калина Андролова, поръчковата драскачка на ШИШИ и Боко!
    Използва се емоционално наситен, агресивен, почти хейтърски език – думи като "отрочетата на Радев", "барман", "луканова върхушка", "грабливи клюнове", "гюрултаджийство", "разсипване", "хаос", "разтурване" и др.
    • Текстът не е аналитичен, а пропаганден – не се представят балансирани аргументи, няма фактическо сравнение между правителства, а само обвинения и обобщения.

    17:34 11.08.2025

  • 40 Опс

    5 1 Отговор
    калинке,що не си гледаш точките по перелинката.....Много бързо се научи да плюеш срещу заплащане....тиквун и шиши явно добре плащат....

    17:35 11.08.2025

  • 41 След Мунчо

    1 2 Отговор
    и крадливите ППДБ хазната е като изметен хамбар.

    17:36 11.08.2025

  • 42 ха ха

    1 1 Отговор
    тя лично ли провери "държавната хазна" или Някой и каза ? щото фърляме милиарди за какви ли не боклуци срещу сочна комисионна за некой министър , но пък ако трябват пари за нещо друго винаги няма и няма , но в държавата бандит на власт винаги са крадците и лъжците така че изненади няма

    17:36 11.08.2025

  • 43 дедо..

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Мдаа":

    Сега двамата плондера ще я напълнят с новите такси..водомер-пренос,достъп и загуба по трасето

    17:38 11.08.2025

  • 44 Политически послания

    2 1 Отговор
    ПП и Радев са изкуствено демонизирани – отговорни за фалит, разруха, хаос, разпродажба на държавата и унищожение на енергетиката.
    ГЕРБ са "оправдани", "изпрани" и изведени като бял чершаф на простора, уж единствените с "финансова дисциплина", като се отбелязва, че критики могат да им се отправят, но не и за „изпразване на хазната“ – т.е. защитна позиция спрямо ГЕРБ.
    Внушава се, че всичко лошо идва от ПП и служебните кабинети на Радев, докато управлението на ГЕРБ е сравнително стабилно и разумно.
    Това е Лъжа! Мръсна Лъжа!
    ГИРБ съсипаха България! ГЕРБ окрадоха България
    ГЕРБ са виновни! Те не мислят за хората, а за собствените си банкови сметки и джобове!
    Асен Василев мислеше за хората, вдигна пенсии и заплати! Облекчи младите семейства! Асен Василев е много високо ниво!!! Харвард, престиж, класа!!! Теменужка Петкова е неука, некадърна и некомпетентна, като селска счетоводителка с бакалски тефтер!! Не може да се мери с Асен Василев!

    17:40 11.08.2025

  • 45 Нов Народен съд

    2 1 Отговор
    България я фалираха двата шопара Боку тиквата и Прасеевски...

    Коментиран от #51

    17:42 11.08.2025

  • 46 Госあ

    1 0 Отговор
    как трябва да я коментираме тая дърта проститутка без да триете ?

    17:42 11.08.2025

  • 47 МунчоЛЕТ

    0 1 Отговор
    Трагедия си е наш Мунчо...

    Коментиран от #49

    17:43 11.08.2025

  • 48 Руро

    1 0 Отговор
    Публикацията от Калина Андролова е известна с ярко изразени проруски и анти-Радев, анти-ПП позиции. Тя често публикува остри коментари в услуга и полза на ГЕРБ и ДПС Ново Начало. Тонът на текста и структурата съвпадат с типичните похвати на медийна пропаганда или поръчкова кампания на ГЕРБ - ДПС Ново Начало!!

    17:43 11.08.2025

  • 49 Мнение

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "МунчоЛЕТ":

    Трагедия са Бойко Борисов и Делян Пеевски! Трагедия са и двамата за България!

    17:44 11.08.2025

  • 50 Херувим

    0 0 Отговор
    Това трябва автоматически да развърже ръцете на Бойко и компания, да продават да вземат нови заеми, да сключват неизгодни договори, защото не са първи и друг е виновен, така ли?

    17:45 11.08.2025

  • 51 Така е!

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Нов Народен съд":

    България я фалираха двата мафиотски клана зад ГЕРБ и ДПС Ново Начало, Таки, Ами и всички от ъндърграунда край тях...

    17:45 11.08.2025

  • 52 маке..

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Румен Боташ":

    Ама зимата боташ ще те спаси..що сега кремля видя сметката на бандерската станция за азерски газ за бг-то,а от балкански поток дека минава през бг-то.с масковски газ..не моо да пипате що он е за београд-дека дава и на скопие и за австро-унгария

    17:46 11.08.2025