Шамарът, който Тръмп удари на Путин в Южен Кавказ

Шамарът, който Тръмп удари на Путин в Южен Кавказ

11 Август, 2025 18:01 1 578 31

Случи се нещо, което допреди няколко години беше немислимо – сложи се край на изключителното влияние на Русия в региона на Южен Кавказ

Шамарът, който Тръмп удари на Путин в Южен Кавказ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Случи се нещо, което допреди няколко години беше немислимо – сложи се край на изключителното влияние на Русия в региона на Южен Кавказ. Това стана с подписаното в САЩ рамково споразумение между Армения и Азербайджан.

Баку и Ереван съгласуваха основните параметри на договореностите без участието на Москва, но пък при активното посредничество на американската администрация и с поддръжката на Турция. Само допреди пет или седем години подобно нещо щеше да е напълно немислимо.

Алиев и Пашинян печелят

Споразумението, подписано на 8 август във Вашингтон, е един вид пътна карта. То не определя конкретни срокове за установяването на дипломатически отношения между Армения и Азербайджан или промени в Конституцията на Армения, отнасящи се до Нагорни Карабах – без тях Баку няма да тръгне към окончателно регулиране на конфликта. Но изглежда, че Доналд Тръмп успя да предотврати възможна война между двете страни в спора за прекия транспортен коридор от Азербайджан до Нахичеванската автономна република.

Тя е отделена от основната територия на Азербайджан чрез територията на Армения. Транзитът (при съблюдаване на суверенитета на Армения) ще минава през т.нар. „Маршрут на Тръмп за международен мир и разцвет“ (TRIPP), при това чак до турската граница. Предполага се, че това ще бъде основният регионален транспортен коридор и транзитен маршрут за енергоносителите.

Какви предимства получават Баку и Ереван?

Илхам Алиев затвърди статута си на основен съюзник на САЩ в Южен Кавказ. Сега Баку ще може да купува американско оръжие. За ЕС азербайджанските енергоносители вече окончателно се превръщат в една от най-важните алтернативи на руските. Все по-острата антируска реторика на азербайджанските власти е отражение на ставащия необратим процес на отделяне на Баку от Москва.

Премиерът на Армения Никол Пашинян предотврати възможността от нова война с Азербайджан, която би могла да се превърне във военна катастрофа за Армения. А в перспектива се очертава и нормализация на отношенията, както и откриване на границата с Турция. Това ще означава изход от проточилата се географска и икономическа изолация в региона. В условията на мир Пашинян ще може, без да обръща внимание на Кремъл, значително по-активно да развива отношенията с ЕС в рамките на „Източното партньорство“, включително да ускори преговорите за безвизов режим с Общността – по подобие на установения с Украйна, Молдова и Грузия. Още повече, че от началото на тази година курсът на Армения към евроинтеграция е закрепен и законодателно. Там неизбежно ще започне същият процес като в Азербайджан – мнението на Москва ще има все по-малко значение.

Голяма част от арменците смятат, че Русия ги е предала, защото въпреки наличието на военен съюз тя не помогна на Ереван по време на войната за Нагорни Карабах (макар Москва никога да не го е признавала за част от Армения). Но загубата във войната доведе до един на пръв поглед парадоксален резултат – укрепване на реалния суверенитет на страната, която твърде дълго бе зависима от Кремъл по въпросите на външната политика и сигурността.

Готви ли Путин преврат в Армения?

И Алиев, и Пашинян почти едновременно отказаха да се съобразяват с общественото, политическото и икономическото влияние на азербайджанската и арменската диаспора в Русия. По-рано това бе изключително важен фактор, който караше и двете страни да отчитат позицията на Москва. Това личи особено в случая с Пашинян. Пример за това е неговото остро противопоставяне с бизнесмена Самвел Карапетян, който направи състояние в Русия. Премиерът на Армения смята, че Карапетян създава собствена политическа партия и му опонира не толкова по своя воля, колкото по настоятелна молба на администрацията на Владимир Путин. Пашинян арестува бизнесмена, което е ясен сигнал към арменското общество и диаспората – този, който предпочита да остане в Русия, не може същевременно да претендира за влияние в Армения.

Твърде вероятно е режимът на Путин да предприеме опит за сваляне на Пашинян на предстоящите през юни 2026 година парламентарни избори – като провокира нестабилност и финансира проруските кандидати. Изострянето на отношенията ще стане практически необратимо, ако арменският премиер продължи политиката на изтласкване на руската армия и специалните служби от страната. Интересното е, че в тази ситуация на Илхам Алиев ще му бъде изгодно да поддържа Пашинян, а не да чака арменските „патриоти“, финансирани от Кремъл, да го свалят с поддръжката на руските военни, разположени в базата в Гюмри. Още повече, че такова развитие изобщо няма да се хареса и на Ердоган. А Путин определено няма интерес да си разваля отношенията с него.

Но дори ако войната срещу Украйна бъде изцяло прекратена, Москва няма да успее да си върне предишните позиции в Южен Кавказ. Анкара, а в по-малка степен и Вашингтон станаха главните геополитически играчи в южнокавказкия регион. Именно те ще влияят активно на неговото бъдеще, а не Путин.

Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    18 16 Отговор
    аааа....няма нищо бе копеи , никой не ви плюе-дъжд ви вали

    Коментиран от #26

    18:03 11.08.2025

  • 2 DW - Пропаганден машинен

    20 17 Отговор
    Гьобелс Вели с поредна та си поръчкова, пропагандна и манипулативна "статия" за днес, което издава, че шефовете им са сериозно притеснени, направо ужасени от срещата Путин-Тръмп!
    А денят още не е свършил, каква ли п00мия, ще избълват още?

    Коментиран от #4

    18:05 11.08.2025

  • 3 Анализ

    9 16 Отговор
    Най-после някой да представи анализ на точно тази снимка, която направо крещи. Вижте много добре тази снимка, ще се помни добре. В една друга новина една госпожа се опита да прави някакви небивали елементарни съждения все едно е в някое посредствено училище за политически науки. Тази снимка е показно за дипломатически взаимоотношения на много високо ниво и може да се гледа през призмата по пътя към новия свят. В който нищожества като Путин нямат място. Защото този индивид московски пред значението на това събитие изглежда като намам мизерен и отритнат плъх.

    Коментиран от #29

    18:07 11.08.2025

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 5 Отговор

    До коментар #2 от "DW - Пропаганден машинен":

    Путин ще ходи в Аляска ли?му ха ха хааааааа

    18:07 11.08.2025

  • 5 матю хари

    13 15 Отговор
    Следващият шамар ще е в Аляска. А е твърде вероятно до събота украинците да разрушат Кримския мост. Този път Тръмп ще каже на Путин: Нямаш карти, пич.

    18:09 11.08.2025

  • 6 БАЙ КУРТИ

    10 8 Отговор
    Миче пак си се разбесняла, под формата НА DW. Айде сега ми обясни защо ПИШАРЯН веднага кацна след ВАШИНГТОН във МОСКВА и докладва на ПУТИН. ТРЪМП Е БИЗНЕСМЕН, не го интересува жертвите. БЛАЖЕНИ СА ВЯРВАЩИТЕ и триполовите

    18:13 11.08.2025

  • 7 Хмм

    9 6 Отговор
    Армения не е забравила, не напусна организацията им за безопасност, опита се да въвлече Русия във война, да открие нов фронт, не успя, същото беше и в Грузия, опитаха отново след войната с Русия, но премиерът заплаши свалената президентка, че ще я хвърли в затвора и всичко свърши, а тя говореше за "сакрална" жертва, изкара децата на улицата

    Коментиран от #28

    18:14 11.08.2025

  • 8 Иван С

    8 6 Отговор
    Като ви чета заглавията си припомням махленски сеирджии на кавга между приятели или съседи. Вместо да потушат скандала и да разтърват спорещите на всяко замахване подкокоросват другия с дюдюкания и подигравки от сорта: Ти така ли ще оставиш нещата, няма ли да отвърнеш? и пр. И такава е цялата риторика на съвременните уж "демократични" глашатаи на обществено мнение. Разни тагаревци и дайновци се впускат да ми обясняват неща от световната политика които и те самите не разбират. Айде моля! Имам доро образование, получено в мракобесния социализъм и добри учители ме научиха да ползвам главата си и да чета между редовете. Не напразно в тази демокрация се чувствам по-задушен от колкото в 80-те.

    18:15 11.08.2025

  • 9 Аматйори

    11 6 Отговор
    Дали шамар или връщане на Азербайджан и Армения в сферата на влияние на РФ времето ще покаже.

    18:16 11.08.2025

  • 10 Ами

    10 7 Отговор
    Путин приветства споразумението между Армения и Азербайджан, а азерите ги очакват лоши дни, спряха вноса на зеленчуци за Русия, депортират азери, случаят с Турция се повтаря, нали тя им е учителят какво да правят

    Коментиран от #24

    18:17 11.08.2025

  • 11 Ами

    7 5 Отговор
    Евреите започнаха унищожението на САЩ, но азерите и арменците ще ги довършат.
    Както кават - халал да са им на американците и азерите, и арменците :)

    18:21 11.08.2025

  • 12 Уса

    8 3 Отговор
    Къде видяхте шамари...?Тръмп ги вкара в лапите на мечката и Путин поздрави Тръмп

    18:25 11.08.2025

  • 13 путин е бесен

    7 7 Отговор
    След Сирия, загуби и Кавказ!

    18:29 11.08.2025

  • 14 Ганя Путинофила

    7 6 Отговор
    путин красавчик!
    След като ликвидира повече от 1 000 000 рушляка, вкара Швеция и Финландия в НАТО!
    Сега и Австрия заяви, че иска в НАТО!
    Сега загуби и Кавказ, след Сирия!
    Ето затова съм върл путинофил!

    18:30 11.08.2025

  • 15 Доктор

    6 3 Отговор
    Уникален соросоиден парцал. Работническо дело, репа да яде.

    18:31 11.08.2025

  • 16 Последни новини

    1 5 Отговор
    Путин вкарва войски в Армения!

    18:32 11.08.2025

  • 17 Как пък един боклукк

    4 3 Отговор
    не замина за великата матушка?

    18:33 11.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 1 Отговор
    ДОЙЧЕ ВЕЛЕ,
    АЗЕРБЕЙДЖАН НЕ Е УКРАЙНА, А
    САНДВИЧ .. ОТ ЕДНАТА СТРАНА РУСИЯ И КАВКАЗКИТЕ ТАТАРИ
    ОТ ДРУГАТА ИРАНСКАТА ПРОВИНЦИЯ ЮЖЕН АЗЕРБЕЙДЖАН
    . ...
    А ВСИЧКИ ЗНАЕМ КАКВО СТАВА АКО СТИСНЕШ САНДВИЧА В МЕНГЕМЕ :))

    18:40 11.08.2025

  • 22 И ко почваме ли подялбата

    5 1 Отговор
    Лошото е, че нищо не решава този договор. Безмислена хартийка.

    18:41 11.08.2025

  • 23 мдаа

    1 1 Отговор
    Пореден външнополитически успех за кремълското кърваво джудже.

    18:45 11.08.2025

  • 24 Хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Ами":

    Но Азербайджан това което направи с руските наркомани и агенти. И ги показваше по клетките, като незпризорни животни. Да имаше някой и в България да го направи.

    18:46 11.08.2025

  • 25 Смешник

    2 1 Отговор
    Ами то въпроса с помиряването между Азербайджан и Армения бе решен от Путин в полза на Алиев преди няколко месеца При чичо Дончо само беше подписан договора за да вземе нобелова награда за мир

    18:48 11.08.2025

  • 26 Дежурен

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    тр@л,бълващ гадости,това си т и!Смър диш!

    18:57 11.08.2025

  • 27 Изглежда че

    1 0 Отговор
    Много работи ви се присънват.

    19:05 11.08.2025

  • 28 Саша Грей

    0 2 Отговор

    До коментар #7 от "Хмм":

    "опита се да въвлече Русия във война"

    Пич, Армения разчиташе на Русия по силата на договора за колективна сигурност (ОДКС). Русия не направи нищо и Армения се отвърна. Азербайджан вече е открит враг на Русия. Като добавиш споразумението, подписано във Вашингтон, можеш да си направиш само един извод - Русия спря да пее в хора и в този регион.
    Путин удари толкова греди, колкото всичките му предшественици, взети заедно не са удряли.

    19:05 11.08.2025

  • 29 Само гледай

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Анализ":

    На 15.08 ша ривеш и то много.

    19:06 11.08.2025

  • 30 Дюнер със зеле

    0 0 Отговор
    Стига сте писали простотии, конфликтът между двете бивши СССР републики може да бъде решен много бързо у брутално и без преговори.

    19:08 11.08.2025

  • 31 Бай той Толстой

    0 0 Отговор
    Абе,постави ви го на всички демократични овце.

    19:16 11.08.2025