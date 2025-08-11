Шамарът, който Тръмп удари на Путин в Южен Кавказ

Случи се нещо, което допреди няколко години беше немислимо – сложи се край на изключителното влияние на Русия в региона на Южен Кавказ. Това стана с подписаното в САЩ рамково споразумение между Армения и Азербайджан.
Баку и Ереван съгласуваха основните параметри на договореностите без участието на Москва, но пък при активното посредничество на американската администрация и с поддръжката на Турция. Само допреди пет или седем години подобно нещо щеше да е напълно немислимо.
Алиев и Пашинян печелят
Споразумението, подписано на 8 август във Вашингтон, е един вид пътна карта. То не определя конкретни срокове за установяването на дипломатически отношения между Армения и Азербайджан или промени в Конституцията на Армения, отнасящи се до Нагорни Карабах – без тях Баку няма да тръгне към окончателно регулиране на конфликта. Но изглежда, че Доналд Тръмп успя да предотврати възможна война между двете страни в спора за прекия транспортен коридор от Азербайджан до Нахичеванската автономна република.
Тя е отделена от основната територия на Азербайджан чрез територията на Армения. Транзитът (при съблюдаване на суверенитета на Армения) ще минава през т.нар. „Маршрут на Тръмп за международен мир и разцвет“ (TRIPP), при това чак до турската граница. Предполага се, че това ще бъде основният регионален транспортен коридор и транзитен маршрут за енергоносителите.
Какви предимства получават Баку и Ереван?
Илхам Алиев затвърди статута си на основен съюзник на САЩ в Южен Кавказ. Сега Баку ще може да купува американско оръжие. За ЕС азербайджанските енергоносители вече окончателно се превръщат в една от най-важните алтернативи на руските. Все по-острата антируска реторика на азербайджанските власти е отражение на ставащия необратим процес на отделяне на Баку от Москва.
Премиерът на Армения Никол Пашинян предотврати възможността от нова война с Азербайджан, която би могла да се превърне във военна катастрофа за Армения. А в перспектива се очертава и нормализация на отношенията, както и откриване на границата с Турция. Това ще означава изход от проточилата се географска и икономическа изолация в региона. В условията на мир Пашинян ще може, без да обръща внимание на Кремъл, значително по-активно да развива отношенията с ЕС в рамките на „Източното партньорство“, включително да ускори преговорите за безвизов режим с Общността – по подобие на установения с Украйна, Молдова и Грузия. Още повече, че от началото на тази година курсът на Армения към евроинтеграция е закрепен и законодателно. Там неизбежно ще започне същият процес като в Азербайджан – мнението на Москва ще има все по-малко значение.
Голяма част от арменците смятат, че Русия ги е предала, защото въпреки наличието на военен съюз тя не помогна на Ереван по време на войната за Нагорни Карабах (макар Москва никога да не го е признавала за част от Армения). Но загубата във войната доведе до един на пръв поглед парадоксален резултат – укрепване на реалния суверенитет на страната, която твърде дълго бе зависима от Кремъл по въпросите на външната политика и сигурността.
Готви ли Путин преврат в Армения?
И Алиев, и Пашинян почти едновременно отказаха да се съобразяват с общественото, политическото и икономическото влияние на азербайджанската и арменската диаспора в Русия. По-рано това бе изключително важен фактор, който караше и двете страни да отчитат позицията на Москва. Това личи особено в случая с Пашинян. Пример за това е неговото остро противопоставяне с бизнесмена Самвел Карапетян, който направи състояние в Русия. Премиерът на Армения смята, че Карапетян създава собствена политическа партия и му опонира не толкова по своя воля, колкото по настоятелна молба на администрацията на Владимир Путин. Пашинян арестува бизнесмена, което е ясен сигнал към арменското общество и диаспората – този, който предпочита да остане в Русия, не може същевременно да претендира за влияние в Армения.
Твърде вероятно е режимът на Путин да предприеме опит за сваляне на Пашинян на предстоящите през юни 2026 година парламентарни избори – като провокира нестабилност и финансира проруските кандидати. Изострянето на отношенията ще стане практически необратимо, ако арменският премиер продължи политиката на изтласкване на руската армия и специалните служби от страната. Интересното е, че в тази ситуация на Илхам Алиев ще му бъде изгодно да поддържа Пашинян, а не да чака арменските „патриоти“, финансирани от Кремъл, да го свалят с поддръжката на руските военни, разположени в базата в Гюмри. Още повече, че такова развитие изобщо няма да се хареса и на Ердоган. А Путин определено няма интерес да си разваля отношенията с него.
Но дори ако войната срещу Украйна бъде изцяло прекратена, Москва няма да успее да си върне предишните позиции в Южен Кавказ. Анкара, а в по-малка степен и Вашингтон станаха главните геополитически играчи в южнокавказкия регион. Именно те ще влияят активно на неговото бъдеще, а не Путин.
Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #26
18:03 11.08.2025
2 DW - Пропаганден машинен
А денят още не е свършил, каква ли п00мия, ще избълват още?
Коментиран от #4
18:05 11.08.2025
3 Анализ
Коментиран от #29
18:07 11.08.2025
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "DW - Пропаганден машинен":Путин ще ходи в Аляска ли?му ха ха хааааааа
18:07 11.08.2025
5 матю хари
18:09 11.08.2025
6 БАЙ КУРТИ
18:13 11.08.2025
7 Хмм
Коментиран от #28
18:14 11.08.2025
8 Иван С
18:15 11.08.2025
9 Аматйори
18:16 11.08.2025
10 Ами
Коментиран от #24
18:17 11.08.2025
11 Ами
Както кават - халал да са им на американците и азерите, и арменците :)
18:21 11.08.2025
12 Уса
18:25 11.08.2025
13 путин е бесен
18:29 11.08.2025
14 Ганя Путинофила
След като ликвидира повече от 1 000 000 рушляка, вкара Швеция и Финландия в НАТО!
Сега и Австрия заяви, че иска в НАТО!
Сега загуби и Кавказ, след Сирия!
Ето затова съм върл путинофил!
18:30 11.08.2025
15 Доктор
18:31 11.08.2025
16 Последни новини
18:32 11.08.2025
17 Как пък един боклукк
18:33 11.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
АЗЕРБЕЙДЖАН НЕ Е УКРАЙНА, А
САНДВИЧ .. ОТ ЕДНАТА СТРАНА РУСИЯ И КАВКАЗКИТЕ ТАТАРИ
ОТ ДРУГАТА ИРАНСКАТА ПРОВИНЦИЯ ЮЖЕН АЗЕРБЕЙДЖАН
. ...
А ВСИЧКИ ЗНАЕМ КАКВО СТАВА АКО СТИСНЕШ САНДВИЧА В МЕНГЕМЕ :))
18:40 11.08.2025
22 И ко почваме ли подялбата
18:41 11.08.2025
23 мдаа
18:45 11.08.2025
24 Хаха
До коментар #10 от "Ами":Но Азербайджан това което направи с руските наркомани и агенти. И ги показваше по клетките, като незпризорни животни. Да имаше някой и в България да го направи.
18:46 11.08.2025
25 Смешник
18:48 11.08.2025
26 Дежурен
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":тр@л,бълващ гадости,това си т и!Смър диш!
18:57 11.08.2025
27 Изглежда че
19:05 11.08.2025
28 Саша Грей
До коментар #7 от "Хмм":"опита се да въвлече Русия във война"
Пич, Армения разчиташе на Русия по силата на договора за колективна сигурност (ОДКС). Русия не направи нищо и Армения се отвърна. Азербайджан вече е открит враг на Русия. Като добавиш споразумението, подписано във Вашингтон, можеш да си направиш само един извод - Русия спря да пее в хора и в този регион.
Путин удари толкова греди, колкото всичките му предшественици, взети заедно не са удряли.
19:05 11.08.2025
29 Само гледай
До коментар #3 от "Анализ":На 15.08 ша ривеш и то много.
19:06 11.08.2025
30 Дюнер със зеле
19:08 11.08.2025
31 Бай той Толстой
19:16 11.08.2025