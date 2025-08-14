Белият дом: Президентът Тръмп разполага с всички нужни средства, за да постигне мир в Украйна

САЩ разполагат с доста инструменти, с които могат да помогнат за слагане край на конфликта в Украйна, заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит в интервю за телевизия "Фокс Нюз", цитирано от Ройтерс, пише БТА.
Президентът Доналд Тръмп иска да изчерпи всички възможности за постигане на мирен край на войната при срещата си утре с руския президент Владимир Путин в американския щат Аляска, отбеляза тя.
Левит каза, че Путин и Тръмп ще имат среща на четири очи в Анкоридж, а след това ще дадат обща пресконференция. Това бе обявено от Кремъл по-рано днес.
