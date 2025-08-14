Новини
Белият дом: Президентът Тръмп разполага с всички нужни средства, за да постигне мир в Украйна
  Тема: Украйна

14 Август, 2025 17:47

14 Август, 2025 17:47 480 24

  • доналд тръмп-
  • русия-
  • украйна-
  • аляска-
  • владимир путин

Левит каза, че Путин и Тръмп ще имат среща на четири очи в Анкоридж, а след това ще дадат обща пресконференция

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков

САЩ разполагат с доста инструменти, с които могат да помогнат за слагане край на конфликта в Украйна, заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит в интервю за телевизия "Фокс Нюз", цитирано от Ройтерс, пише БТА.

Президентът Доналд Тръмп иска да изчерпи всички възможности за постигане на мирен край на войната при срещата си утре с руския президент Владимир Путин в американския щат Аляска, отбеляза тя.

Още новини от Украйна

Левит каза, че Путин и Тръмп ще имат среща на четири очи в Анкоридж, а след това ще дадат обща пресконференция. Това бе обявено от Кремъл по-рано днес.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Няма как да постигне

    9 4 Отговор
    ако Русия не е постигнала целите си. А и САЩ не искат да свършва войната. Носи им милиарди от дойната крава Европа!

    17:48 14.08.2025

  • 2 Какво

    7 3 Отговор
    става с председателката на ЕК? Казват, че е призната за виновна от европейския съд за прикриване на смс?

    17:51 14.08.2025

  • 3 Иван

    7 2 Отговор
    Бай Цончо,разполага с един дърт коооур.Разпредели света и утре ще направи и консултация с Вовта,че сбърка ли е кофти.

    17:51 14.08.2025

  • 4 Белият дом не е в час

    8 4 Отговор
    Нали ако Путин спре войната си сега, след милион избити руснаци и нищо работа за 3 и 1/2 години, неговите ще го разфасоват.

    Коментиран от #12, #17, #23

    17:51 14.08.2025

  • 5 Пинокио

    5 4 Отговор
    СВО ще продължи докато реши Путин. Тръмп ще ходи да се снима с него за спомен.

    17:51 14.08.2025

  • 6 Учуден

    5 4 Отговор
    Като е на четири очи с мимики ли ще си говорят, нито Тръмп знае руски, нито Путин английски.

    Коментиран от #9, #11, #13, #14

    17:52 14.08.2025

  • 7 Госあ

    4 4 Отговор
    Абе тези наистина са се помислили за капитан америка и лигата на непобедимите 😂 Първо, тръмп няма толкова голямо влияние върху Русия, докато Китай я подкрепя. Дори не слагам Индия и Бразилия и второ, портокала да не си мисли че държи съвсем на къс повод ЕС, щото така както сервилничат, могат такъв да му отвъртат, че да не знае къде се намира.

    17:52 14.08.2025

  • 8 Мистър 24 часа

    5 2 Отговор
    ептем ку ку

    17:52 14.08.2025

  • 9 Госあ

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Учуден":

    Ще говорят на немски 😂😉

    17:53 14.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ще игрят

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Учуден":

    белот. Другото де разреши по телефона.

    17:53 14.08.2025

  • 12 Кога ги брои

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Белият дом не е в час":

    Или се информираш в пропагандата за глупаци? 😄

    Коментиран от #16

    17:54 14.08.2025

  • 13 Бъркаш

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Учуден":

    Путин говори свободно немски и английски, просто е националист и държи на руския! Респект!

    17:55 14.08.2025

  • 14 А като говореха по телефона 2 часа

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Учуден":

    как говореха?

    Коментиран от #18

    17:55 14.08.2025

  • 15 Швейк

    2 1 Отговор
    Крейзидентът Тръмп , който щеше да спре войната за 24 часа досега постигна на босия цървулите.

    17:55 14.08.2025

  • 16 Опитайте се поне

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Кога ги брои":

    малко да мислите с главите си и да не пишете едно и също.
    Ама май по равно ви дават копейките и не ви се мисли.
    Червенотиквеничета!

    Коментиран от #22, #24

    17:55 14.08.2025

  • 17 Цък

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Белият дом не е в час":

    Сериозно, бързо на лекар

    Коментиран от #21

    17:56 14.08.2025

  • 18 С намигане и

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "А като говореха по телефона 2 часа":

    дистанционно опипване.

    17:57 14.08.2025

  • 19 А бе

    0 0 Отговор
    Средства има,воля няма..

    17:58 14.08.2025

  • 20 Рейгън беше казал:

    0 0 Отговор
    " Руснаците ще ядат своите ракети"! Така и стана!
    Тръмп май им казва същото!

    17:58 14.08.2025

  • 21 И Белия дом

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Цък":

    и Тръмп са за лекар.
    Абсолютно прав си!

    17:59 14.08.2025

  • 22 Айде де

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Опитайте се поне":

    И аз това викам, че денонощно не мислещи ме заливат с пропаганда за глупаци? 😄 Кога ще почнат да мислят глупачетата? Поне да не тиражират супер глупости. По малки ще се правим, че не виждаме и няма да ги бъзикаме глупачетата. 😄

    17:59 14.08.2025

  • 23 Мани го путин

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Белият дом не е в час":

    Украинците няма да спрат войната!
    Тя няма да спре никога!
    Украинците са изключително отмъстителни!

    18:00 14.08.2025

  • 24 Последния софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Опитайте се поне":

    Тихоо ,тихо неб инарен пррррр∆ уеккк,дръж се прилично във форума !

    18:00 14.08.2025