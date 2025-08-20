Новини
Бизнес в Белия дом! Доналд Тръмп е закупил облигации за над 100 милиона долара от началото на втория си мандат
20 Август, 2025 22:33 823 20

По данни на Блумбърг активите на американския президент се оценяват на 6,4 млрд. долара

Бизнес в Белия дом! Доналд Тръмп е закупил облигации за над 100 милиона долара от началото на втория си мандат - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

От встъпването си в длъжност през януари президентът на САЩ Доналд Тръмп е закупил корпоративни, федерални и щатски облигации на обща стойност над 100 млн. долара, става ясно от подадена от него декларация, цитирана от Ройтерс, пише БТА.

Документите, публикувани онлайн снощи, показват, че Тръмп е осъществил над 600 финансови сделки от 21 януари - ден след встъпването му в длъжност като президент на САЩ.

В подадената от 12 август информация от Службата за правителствена етика на САЩ (Office of Government Ethics – OGE, независима агенция в рамките на федералното правителство на САЩ, която отговаря за ръководенето на политиките на изпълнителната власт, свързани с предотвратяването на конфликти на интереси) не се посочват точните суми, а само широк диапазон от компании.

В списъка се забелязват закупени от Тръмп корпоративни облигации в големите банки "Ситигруп" (Citigroup), "Морган Стенли" (Morgan Stanley) и "Уелс Фарго" (Wells Fargo), в технологичната "Мета" (Meta), производителя на полупроводници "Куалком" (Qualcomm), търговската верига "Хоум депо" (Home Depot), телекомуникационната "Ти-Мобайл Ю Ес" (T-Mobile U.S.) и гиганта в здравеопазването "ЮнайтедХелт груп" (UnitedHealth Group).

Други закупувания на дълг включват различни облигации, емитирани от градове, щати, окръзи и училищни райони, както и от райони, богати на газ, както и други емитенти.

Активите обхващат области, които биха могли да се възползват от промените в политиката на САЩ по време на управлението на неговата администрация.

Тръмп заяви, че е поставил компаниите си в тръст, управляван от децата му. Неговите предшественици или се отказват от активите си, или ги прехвърлят в тръст с независим надзорник. Неговата разрастващата се бизнес империя се управлява от двама от синовете му и оперира в няколко области, които имат пресечни точки с политиката в президентството, коментира Блумбърг.

Тръмп, например, проведе срещи с ръководители на компании, чиито вериги за доставки бяха нарушени от въвеждането на най-високите от десетилетия насам мита, както и с ръководители от технологичната индустрия.

Формулярът на годишната му декларация, подадена през юни, показва, че доходите му от различни източници в крайна сметка все още се начисляват на президента - нещо, за което би могъл да бъде обвинен в конфликт на интереси.

Белият дом не е коментирал темата пред Ройтерс.

По данни на Блумбърг активите на американския президент се оценяват на 6,4 млрд. долара.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 мошЕто

    8 1 Отговор
    И тоя наяждане няма ...И той като наш зеля - пари , пари и пак пари ....

    22:35 20.08.2025

  • 2 Тпрууу

    10 0 Отговор
    Дорчоо! Колко пъти ще го пускате това днес?

    Коментиран от #4

    22:35 20.08.2025

  • 3 Русия

    6 10 Отговор
    Спряха Интернет в Русия!

    22:35 20.08.2025

  • 4 Цял ден следиш

    3 7 Отговор

    До коментар #2 от "Тпрууу":

    айде вече, киселото млекце и да си лягате!

    Коментиран от #7

    22:36 20.08.2025

  • 5 Синът на Бай ΔонЬо съм

    9 3 Отговор
    А на мен ми подариха
    цялата териториална административна
    единица уКраИна 😉😁

    22:38 20.08.2025

  • 6 Али

    3 7 Отговор
    Тръмп ще ЕМ на Русия, а и на САЩ!

    Коментиран от #9

    22:38 20.08.2025

  • 7 Тая па

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "Цял ден следиш":

    Не ме интересува нищо около тебе! Дишай свободно и прави каквото си искаш!

    22:40 20.08.2025

  • 8 Ами

    7 1 Отговор
    Говори се, че е хвърлил око на Гренландия и Канада :)

    22:44 20.08.2025

  • 9 Временното явление ЕС

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Али":

    Не ги мисли САЩ и Русия 😉

    Коментиран от #12

    22:49 20.08.2025

  • 10 Пешо Волгата - 4 хилядник

    0 5 Отговор
    И аз вкарах пари в Лукойл Гарант Професионален Пенсионен Фонд, Лукойл Гарант Универсален Пенсионен Фонд и Лукойл Гарант Доброволен Пенсионен Фонд , но те фалираха и паричките ми се изпариха. Бай Дончо е далеч по- далновиден- купува само американски активи. Повече никога няма да участвам в "руски далавери".

    22:52 20.08.2025

  • 11 Жестомимичен превод в ефир

    2 4 Отговор
    Опитват се да заблудят Путин и Руското ръководство и да набутат западни войски в Украйна което може да значи начало на голяма война може би европейска.

    Коментиран от #14

    23:00 20.08.2025

  • 12 Али

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Временното явление ЕС":

    А кой да мисля?

    23:03 20.08.2025

  • 13 Факти

    1 2 Отговор
    Тоя преди изборите беше пред фалит и просеше пари, а простите му фенове събраха няколкостотин милиона да му платят данъците. Сега си купил облигации за сто милиона.

    23:04 20.08.2025

  • 14 Факти

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Жестомимичен превод в ефир":

    И кой ще я запали тая голяма война? Русия е затънала в Донбас. Друг агресор на континента няма.

    23:06 20.08.2025

  • 15 Това е просто абсурдно

    2 0 Отговор
    Корупция и злоупотреба с власт на 100%

    23:13 20.08.2025

  • 16 Точно това е най порочно

    1 1 Отговор
    закупувания на корпоративен дълг, ликвидационни дялове и после освобождаване от данъци и пей сърце. Спекула на 200

    23:16 20.08.2025

  • 17 Украйна е агресор в Курск и Белгород

    0 1 Отговор
    Използва освен това далекобойни ракети срещу територията на Русия което си е агресия от всякъде , а в Крим но и в Москва и в други руски градове извърши впечатляващи терористични акции. Западноевропейските страни са колонизатори и то с потресаващи примери за впечатляваща агресия. Ами Турция ?!?Какво се правиш на света вода ненапита.

    23:18 20.08.2025

  • 18 Историк

    0 1 Отговор
    Мошеникът- търговец е превърнал Белия дом в частна семейна корпорация и е недосегаем и няма кой да спре безобразията му. САЩ е превърната в държавата тръмпландия за срам и позор пред целия свят.

    23:27 20.08.2025

  • 19 Факт

    0 1 Отговор
    Тръмп иска да купи Берое!

    23:27 20.08.2025

  • 20 Облигации?

    0 1 Отговор
    Тръмпутин се проваля. Вече стана за смях. И на клошарите. Но няма как да провали САЩ. No way!!!

    23:28 20.08.2025