Илхам Алиев: Азербайджан трябва да остане готов за война по всяко време

22 Август, 2025 23:19

Отношенията между Баку и Ереван са обтегнати от 1991 г., когато арменските военни окупираха Карабах, територия, международно призната за част от Азербайджан, и седем съседни региона, включително Лачин

Илхам Алиев: Азербайджан трябва да остане готов за война по всяко време - 1


Президентът на Азербайджан Илхам Алиев заяви в четвъртък, че нацията трябва да бъде готова за война по всяко време, подчертавайки, че националната сигурност се основава на силата на държавата, нейния народ и нейната армия.

"Нашите въоръжени сили стоят на стража на интересите и сигурността на нашата държава всяка минута, всеки ден. Наблюдаваме и ще продължим да наблюдаваме възможни източници на заплаха", заяви Алиев по време на посещение в района на Калбаджар.

Той заяви, че Азербайджан е разширил военните си възможности след втората карабахска война през 2020 г., увеличавайки броя на специалните сили с хиляди и създавайки нови командосни части.

Към арсенала са добавени съвременни дронове, артилерийски системи и напълно модернизирани бойни самолети, а също така са подписани договори за нови изтребители, добави той.

"Винаги трябва да сме готови за война, защото ходът на глобалните събития прави невъзможно да се предвиди какво ще се случи утре", каза Алиев.

"Ако на някого му хрумне да извърши провокация срещу Азербайджан, той отново ще съжалява. Отсега нататък ще живеем като победоносен народ и победоносна държава."

Алиев също така подчерта напредъка в регионалната свързаност, като заяви, че един от транспортните коридори ще преминава през Армения, свързвайки Азербайджан с неговия анклав Нахчиван.

"Нашата позиция винаги е била взета за основа при изготвянето на мирния договор с Армения", отбеляза той. "Армения вече е поела това задължение и се надявам, че през следващите години ще можем да пътуваме с влак и кола от основната част на Азербайджан до Нахчиван."

Той заяви, че маршрутът не само ще свързва териториите на Азербайджан, но и ще служи като международен транспортен коридор. "Строителството на железопътната линия до Зангилан продължава успешно и вероятно ще бъде завършено следващата година. Армения също пое това задължение, което е още едно историческо постижение за нас."

Азербайджан и Армения наскоро подписаха съвместна декларация на тристранна среща на върха в Белия дом заедно с президента на САЩ Доналд Тръмп, целяща да сложи край на десетилетия конфликт, с ангажименти за прекратяване на военните действия, отваряне на транспортни маршрути и нормализиране на отношенията.

Отношенията между Баку и Ереван са обтегнати от 1991 г., когато арменските военни окупираха Карабах, територия, международно призната за част от Азербайджан, и седем съседни региона, включително Лачин.

По-голямата част от територията беше освободена от Азербайджан по време на 44-дневна война през есента на 2020 г., която приключи след мирно споразумение, посредничено с Русия, което отвори вратата за преговори за нормализиране и демаркация на границата им.

След серия от бавно развиващи се преговори, Азербайджан изпрати войски миналата година през септември и бързо си върна Карабах, чието цялото население от близо 120 000 души се завърна в Армения, след като отхвърли програма за реинтеграция, предложена от Баку.

По-рано през 2024 г. Армения се оттегли от няколко азербайджански села, които контролираше от началото на 90-те години на миналия век, като част от мирния процес.


Азербайджан


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Геноцид

    5 2 Отговор
    Арменците не се завърнаха, а бяха прогонени със сила от техните вековни земи

    23:25 22.08.2025

  • 2 Аятолах

    8 1 Отговор
    Азербайджан е Иранската Македония. И двете са направени от СССР.

    23:27 22.08.2025

  • 3 В В.П.

    6 1 Отговор
    Турския мснгау,иска да яде Лобута .Негова воля .Ще му помагат партньори от НАТО САЩ и Турция ..за тия циганя не ми е жал..

    23:35 22.08.2025

  • 4 Много внимание

    2 1 Отговор
    За нищожество като Илхам Алиев. А иначе за Армения тея там са много зле също: Бивш министър на външните работи на Армения...Когато арменският премиер Никол Пашинян заявява, че завръщането на арменците от Нагорни Карабах по домовете им „не е реалистично“, той не описва реалността – той оформя пораженчески наратив, за да оправдае собствените си неуспехи, отбеляза бившият арменски външен министър Вартан Осканян в публикация в социалните медии.

    „Истината е, че правото на завръщане е не само реалистично, но и гарантирано от международното право, потвърдено от политически резолюции в цяла Европа и извън нея, и дори признато от самия Азербайджан в моменти на откровеност. Това, което го прави да изглежда нереалистично днес, не е правото или дипломацията, а нежеланието на сегашното правителство на Армения дори да постави въпроса на дневен ред

    23:45 22.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 В Армения са изключително кухи

    3 0 Отговор
    На заседанието на кабинета в четвъртък арменското правителство прие решение за изменения и допълнения към решението на правителството от 11 август 2023 г.

    Решението предвижда думите „Снуп Дог“ в приложението да бъдат заменени с думите „Дженифър Лопес (Джей Ло).

    С други думи, 6-те милиона долара, първоначално предназначени за концерта на Снуп Дог в Ереван, който не се проведе, сега са разпределени за предстоящия концерт на Дженифър Лопес в Ереван.

    23:46 22.08.2025

  • 7 Пешо Волгата - 4 хилядник

    4 3 Отговор
    Русия беше изритана от Южен Кавказ безцеремонно и окончателно. Реджеп беше инициаторът на този "проект", а с включването на американците, нещата стават необратими. Азербайджан е в абсолютен възход, Армения в упадък, но ангажиментът на САЩ в региона ще е изгоден за всички и особено за Армения. Само след десетина години, арменците ще разберат окончателно, че изгубиха десетилетия, заради тоталната им обвързаност с Русия, която ги използваше за собствените си имперски интереси, но арменците платиха цената за тази грешка. А това, което казва Алиев е сигнал към Русия, която в безсилието си в типично руски, подъл, коварен и лицемерен стил се опитва да направи мръсно. Нищо ново.

    23:53 22.08.2025

  • 8 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР

    1 0 Отговор
    Явно в следствие от изпускане на газ през ноща, богаташкото семейство петрови се е задушило. Чак след 12 дни съседи се усъмнили по разнеслата се от апартамента и ввoня и ccммpaд за paзложенo. Телата бяха открити в напреднал стадии на разложение кано за това е спомогнало и топлото време. Дори е имало чеppвеи. Екипите на гражданска защита си помислиха, че жената е била бременна защото корема и се беше надул като балон, но при аутопсията излезе че това е от трупните газове в следствие от разлагането.
    -----
    Кeфф, Keeeф, Keeeффф! Ей това ги чака още хиляди такива oтppenки!
    🥳🥳🥳🪰🪱🪳💀🦴🥳

    00:16 23.08.2025

  • 9 Всички

    0 0 Отговор
    СССР републики са тотал щета ,върха са расия и украйна

    00:36 23.08.2025

  • 10 Русия им спира газа след войната в укрия

    0 0 Отговор
    Те газ нямат освен за себе си. Нищо нямат.

    00:43 23.08.2025