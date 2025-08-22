Илхам Алиев: Азербайджан трябва да остане готов за война по всяко време

Президентът на Азербайджан Илхам Алиев заяви в четвъртък, че нацията трябва да бъде готова за война по всяко време, подчертавайки, че националната сигурност се основава на силата на държавата, нейния народ и нейната армия.

"Нашите въоръжени сили стоят на стража на интересите и сигурността на нашата държава всяка минута, всеки ден. Наблюдаваме и ще продължим да наблюдаваме възможни източници на заплаха", заяви Алиев по време на посещение в района на Калбаджар.

Той заяви, че Азербайджан е разширил военните си възможности след втората карабахска война през 2020 г., увеличавайки броя на специалните сили с хиляди и създавайки нови командосни части.

Към арсенала са добавени съвременни дронове, артилерийски системи и напълно модернизирани бойни самолети, а също така са подписани договори за нови изтребители, добави той.

"Винаги трябва да сме готови за война, защото ходът на глобалните събития прави невъзможно да се предвиди какво ще се случи утре", каза Алиев.

"Ако на някого му хрумне да извърши провокация срещу Азербайджан, той отново ще съжалява. Отсега нататък ще живеем като победоносен народ и победоносна държава."

Алиев също така подчерта напредъка в регионалната свързаност, като заяви, че един от транспортните коридори ще преминава през Армения, свързвайки Азербайджан с неговия анклав Нахчиван.

"Нашата позиция винаги е била взета за основа при изготвянето на мирния договор с Армения", отбеляза той. "Армения вече е поела това задължение и се надявам, че през следващите години ще можем да пътуваме с влак и кола от основната част на Азербайджан до Нахчиван."

Той заяви, че маршрутът не само ще свързва териториите на Азербайджан, но и ще служи като международен транспортен коридор. "Строителството на железопътната линия до Зангилан продължава успешно и вероятно ще бъде завършено следващата година. Армения също пое това задължение, което е още едно историческо постижение за нас."

Азербайджан и Армения наскоро подписаха съвместна декларация на тристранна среща на върха в Белия дом заедно с президента на САЩ Доналд Тръмп, целяща да сложи край на десетилетия конфликт, с ангажименти за прекратяване на военните действия, отваряне на транспортни маршрути и нормализиране на отношенията.

Отношенията между Баку и Ереван са обтегнати от 1991 г., когато арменските военни окупираха Карабах, територия, международно призната за част от Азербайджан, и седем съседни региона, включително Лачин.

По-голямата част от територията беше освободена от Азербайджан по време на 44-дневна война през есента на 2020 г., която приключи след мирно споразумение, посредничено с Русия, което отвори вратата за преговори за нормализиране и демаркация на границата им.

След серия от бавно развиващи се преговори, Азербайджан изпрати войски миналата година през септември и бързо си върна Карабах, чието цялото население от близо 120 000 души се завърна в Армения, след като отхвърли програма за реинтеграция, предложена от Баку.

По-рано през 2024 г. Армения се оттегли от няколко азербайджански села, които контролираше от началото на 90-те години на миналия век, като част от мирния процес.