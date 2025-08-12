Първият дипломат на ЕС: Натиск върху Кремъл и подкрепа за Киев, за да се сложи край на войната

Трансатлантическото единство, подкрепата за Украйна и натиск върху Русия са начините да сложим край на тази война и да предотвратим бъдеща руска агресия в Европа.
Това написа в X върховният представител на Европейския съюз (ЕС) по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас
Министрите на външните работи на ЕС са изразили подкрепа за стъпките на САЩ, които ще доведат до справедлив мир.
Междувременно работим по повече санкции срещу Русия, повече военна подкрепа за Украйна и повече подкрепа за бюджетните нужди на Украйна и процеса на присъединяване към ЕС, написа още тя.
Припомняме, че Калас настоя в неделя, че всички украински територии, които в момента са окупирани от Русия, принадлежат на Украйна съгласно международното право.
Тя направи това изказване, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи Русия и Украйна да си разменят територии като част от евентуално мирно споразумение, уточни АФП.
Тръмп заяви в понеделник, че и Украйна, и Русия ще трябва да си отстъпят територии, за да сложат край на войната, и че разговорите му с руския президент Владимир Путин ще бъдат насочени към изравняване на напрежението относно евентуална сделка. Тръмп заяви на пресконференция в Белия дом, че разговорите му в петък с Путин в Аляска ще бъдат "среща за проучване", за да се определи дали Путин е готов да сключи сделка. Той каза, че може да разбере в рамките на две минути дали е възможен напредък.
Калас отбеляза, че САЩ "имат силата да принудят Русия да преговаря сериозно", но повтори, че преговорите трябва да включват Украйна и ЕС.
"Споразумението не трябва да предоставя трамплин за по-нататъшна руска агресия срещу Украйна, НАТО и Европа", заключи тя.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 налюдател
07:45 12.08.2025
2 Крум
Коментиран от #33, #89
07:45 12.08.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ЗАКОНИТЕ НА ФИЗИКАТА
07:46 12.08.2025
5 Ужас!
07:47 12.08.2025
6 нннн
07:47 12.08.2025
7 Я пък тоя
07:48 12.08.2025
8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
07:48 12.08.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Вервайте ми!
Не искат спиране на войната защото и комисиончетата ще спрат!
07:49 12.08.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Доктор
До коментар #9 от "Лечител":Лекувай се девойче, зле си!
07:50 12.08.2025
13 Аби
07:50 12.08.2025
14 Георги
07:50 12.08.2025
15 Злобното Джуджи
07:51 12.08.2025
16 Факт
07:52 12.08.2025
17 Сандо
07:53 12.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Кая Калас!!
07:53 12.08.2025
20 Изкукуригал
До коментар #9 от "Лечител":И какво ще постигнеш срещу най голямата ядрена сила? Замислил ли си се ?
Коментиран от #24
07:54 12.08.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 пешо
07:56 12.08.2025
24 Херсон нещо говори ли ти?
До коментар #20 от "Изкукуригал":Сещай се нататък!
07:56 12.08.2025
25 Обективни истини
07:57 12.08.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Фен
07:58 12.08.2025
28 защо
Това е във факти от преди 3 часа.
Та, кога лъжете бе факти?
07:58 12.08.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Така ще е ☝️
08:00 12.08.2025
32 Снимката кърти
08:00 12.08.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Повтарям за неразбралите
Украйна трябва да получи оръжията с които да пречупи фашисткия агресор. Включително и балистични ракети с обсег до 1000 километра за да имат мотивация кремълските бандити да помислят за мир.
08:01 12.08.2025
35 резервист
08:04 12.08.2025
36 Няколко подробности
Войната ясно показа на света зависимостта на Москва от Китай и дори от Северна Корея и Иран.
Този списък с разнообразни и дълбоки промени в Русия и причинени от войната срещу Украйна може да бъде продължаван безкрайно. Ами десетки хилядите руски учени, техници, инженери, преподаватели, лекари и художници, които са избягали в чужбина и са създали семейства извън границите на Русия? Ами колапсът на руската медицинска система или загубата на единствената военноморска база на Москва в Средиземно море?"
По данни от НАТО, руската армия понася по средно 1140 жертви на ден в периода януари – юли 2025 година. От тези 1140 жертви, 975 са убити – а "нормата по учебник" е съотношение 3:1 (точно обратното което трябва да бъде ) на ранени към убити. Всичко това е цена, платена за минимален руски напредък – 0,3% от територията на Украйна е окупирана от руската армия от началото на 2025 година...
Тези загуби ежедневно се увеличават прогресивно
Коментиран от #92
08:04 12.08.2025
37 ТОВА ЛИТОВСКО ПОСМЕШИЩЕ
НИЗОСТ , СРАМ ЗА ХОРАТА С ТАКИВА БЕЗДАРНИЦИ ,НАЗНАЧАВАНЕ / НЕ ИЗБИРАНИ / ПО СЛУГИНСКИ ПРОСТАКЕЛСКИ КРИТЕРИИ.
Коментиран от #54
08:05 12.08.2025
38 Сигурно е само едно
Коментиран от #46
08:06 12.08.2025
39 Браво
Коментиран от #57
08:07 12.08.2025
40 Хохо Бохо
08:08 12.08.2025
41 Факт
08:09 12.08.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 карабашлъ
08:12 12.08.2025
44 Тома
08:12 12.08.2025
45 Факт
08:13 12.08.2025
46 Най сигурно е
До коментар #38 от "Сигурно е само едно":че като дойде агресора, както казаха от нато, ще ревеш ,че ще си го получиш много агресивно !
08:14 12.08.2025
47 Елементарно е!
08:14 12.08.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Киев за три дни
Копейцичите ще ме разберат
08:14 12.08.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Ела вълчо изяШ ма
08:16 12.08.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Архимандрисандрит Бибиян
08:18 12.08.2025
56 Върховният без мозъчен
08:19 12.08.2025
57 Дедо
До коментар #39 от "Браво":Но БРИКС издуха Г7, и Европа е в колапс.Путин изхвърли олигарсите и възроди военната и икономическа мощ на Русия. С Америка ще си поделят Украйна,а ние Европейците ще плащаме до гроб заради тъпите Урсулки-Марулки
Коментиран от #60, #65, #85
08:19 12.08.2025
58 Хи хи
Коментиран от #63, #64
08:20 12.08.2025
59 И тая е
08:21 12.08.2025
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Копейки,
Коментиран от #69
08:23 12.08.2025
62 Чочо
Може би домакинството ще и се отдава що годе по добре.
Но да забрави политиката.
Не е за нея това .
08:23 12.08.2025
63 В бункера не се напредва.
До коментар #58 от "Хи хи":Путлер се върти в него като настъпана xлeбapка
08:23 12.08.2025
64 Йоската Кобзон
До коментар #58 от "Хи хи":Напредва...
08:24 12.08.2025
65 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #57 от "Дедо":Как пък един боклукк не замина за икономическата мощ на Русия?
08:25 12.08.2025
66 123456
08:25 12.08.2025
67 стоян георгиев - мераклията
08:27 12.08.2025
68 ИВАН
08:28 12.08.2025
69 Тити
До коментар #61 от "Копейки,":Ти пък ще не ходиш на най касси у ...катта ?
08:28 12.08.2025
70 Горката
08:29 12.08.2025
71 Я пък тоя
Не е нормално това
08:30 12.08.2025
72 Един
08:31 12.08.2025
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Кукувичка
08:36 12.08.2025
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 ТАЗИ НА СНИМКАТА
08:38 12.08.2025
78 дедо поп..
08:38 12.08.2025
79 лиз ач евроатлантик
08:40 12.08.2025
80 Ъъъъъъъъъ
Коментиран от #83
08:40 12.08.2025
81 гларус..
08:42 12.08.2025
82 Браво
08:42 12.08.2025
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Госあ
Коментиран от #86, #87
08:45 12.08.2025
85 Коняр
До коментар #57 от "Дедо":Дедо, не се безпокой. Нищо няма да плащаш, нали си руснак. Излез от село да видиш, че светът не е само краварник.
08:46 12.08.2025
86 Този коментар е премахнат от модератор.
87 Този коментар е премахнат от модератор.
88 9689
08:51 12.08.2025
89 Госта.
До коментар #2 от "Крум":Със задните части, защото отпред е ужас .
08:52 12.08.2025
90 Я пък тоя
Щом видиме Кая Калас и всички ѝ скачаме 🤣🤣🤣
08:52 12.08.2025
91 Можем спокойно
Нека всички си сверят часовника , и трава ще настьпи мир.
08:54 12.08.2025
92 Айде улево
До коментар #36 от "Няколко подробности":вклук.
Тия изкараха Втората световна война та некви производства щели да ги затруднят.
Гледай си по-добре кочината, тпак.
08:55 12.08.2025
93 Град Козлодуй
08:56 12.08.2025
94 Дедо ви...
08:57 12.08.2025
95 БеГемот
09:01 12.08.2025
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Аха
09:05 12.08.2025
98 Българина обаче ясно казва:
09:06 12.08.2025
99 Механик
Ще натискате с меко женди-дуп по корав руски парчок.
09:06 12.08.2025
100 Пудинг
09:06 12.08.2025
101 Саймън
09:07 12.08.2025
102 000
09:08 12.08.2025
103 Няма ли нещо пак да "свиква"
09:11 12.08.2025
104 Ха-ха-ха
09:11 12.08.2025
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Доообре
09:16 12.08.2025
107 бай Ставри
09:16 12.08.2025
108 Да изчезваш НЕбооооклук
09:17 12.08.2025
109 Перо
09:18 12.08.2025
110 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
09:18 12.08.2025
111 1984
"Войната е мир. Свободата е робство. Незнанието е сила."
Мдаа...мисълта е заплаха за тоталитарния режим на "ЕвроДемокрацията" на урсулите, каласите и бойковците.
Sad but true 😁
09:18 12.08.2025
112 Кво става с геноцида на Израел
09:19 12.08.2025
113 Кво врякат сега
09:20 12.08.2025
114 По внимателно с напъните
09:21 12.08.2025
115 Аре ма лейко
"Първият дипломат" ....лидера на "лидерите" помияяри. Да ги "свикаш" пак веднага ....
09:22 12.08.2025