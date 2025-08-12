Първият дипломат на ЕС: Натиск върху Кремъл и подкрепа за Киев, за да се сложи край на войната

Трансатлантическото единство, подкрепата за Украйна и натиск върху Русия са начините да сложим край на тази война и да предотвратим бъдеща руска агресия в Европа.

Това написа в X върховният представител на Европейския съюз (ЕС) по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас

Министрите на външните работи на ЕС са изразили подкрепа за стъпките на САЩ, които ще доведат до справедлив мир.

Междувременно работим по повече санкции срещу Русия, повече военна подкрепа за Украйна и повече подкрепа за бюджетните нужди на Украйна и процеса на присъединяване към ЕС, написа още тя.

Припомняме, че Калас настоя в неделя, че всички украински територии, които в момента са окупирани от Русия, принадлежат на Украйна съгласно международното право.

Тя направи това изказване, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи Русия и Украйна да си разменят територии като част от евентуално мирно споразумение, уточни АФП.

Тръмп заяви в понеделник, че и Украйна, и Русия ще трябва да си отстъпят територии, за да сложат край на войната, и че разговорите му с руския президент Владимир Путин ще бъдат насочени към изравняване на напрежението относно евентуална сделка. Тръмп заяви на пресконференция в Белия дом, че разговорите му в петък с Путин в Аляска ще бъдат "среща за проучване", за да се определи дали Путин е готов да сключи сделка. Той каза, че може да разбере в рамките на две минути дали е възможен напредък.

Калас отбеляза, че САЩ "имат силата да принудят Русия да преговаря сериозно", но повтори, че преговорите трябва да включват Украйна и ЕС.

"Споразумението не трябва да предоставя трамплин за по-нататъшна руска агресия срещу Украйна, НАТО и Европа", заключи тя.