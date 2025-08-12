Новини
Свят »
Украйна »
Първият дипломат на ЕС: Натиск върху Кремъл и подкрепа за Киев, за да се сложи край на войната
  Тема: Украйна

Първият дипломат на ЕС: Натиск върху Кремъл и подкрепа за Киев, за да се сложи край на войната

12 Август, 2025 07:43 1 900 115

  • кая калас-
  • русия-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин

Министрите на външните работи на ЕС са изразили подкрепа за стъпките на САЩ, които ще доведат до справедлив мир

Първият дипломат на ЕС: Натиск върху Кремъл и подкрепа за Киев, за да се сложи край на войната - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Трансатлантическото единство, подкрепата за Украйна и натиск върху Русия са начините да сложим край на тази война и да предотвратим бъдеща руска агресия в Европа.

Това написа в X върховният представител на Европейския съюз (ЕС) по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас

Министрите на външните работи на ЕС са изразили подкрепа за стъпките на САЩ, които ще доведат до справедлив мир.

Междувременно работим по повече санкции срещу Русия, повече военна подкрепа за Украйна и повече подкрепа за бюджетните нужди на Украйна и процеса на присъединяване към ЕС, написа още тя.

Припомняме, че Калас настоя в неделя, че всички украински територии, които в момента са окупирани от Русия, принадлежат на Украйна съгласно международното право.

Тя направи това изказване, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи Русия и Украйна да си разменят територии като част от евентуално мирно споразумение, уточни АФП.

Тръмп заяви в понеделник, че и Украйна, и Русия ще трябва да си отстъпят територии, за да сложат край на войната, и че разговорите му с руския президент Владимир Путин ще бъдат насочени към изравняване на напрежението относно евентуална сделка. Тръмп заяви на пресконференция в Белия дом, че разговорите му в петък с Путин в Аляска ще бъдат "среща за проучване", за да се определи дали Путин е готов да сключи сделка. Той каза, че може да разбере в рамките на две минути дали е възможен напредък.

Калас отбеляза, че САЩ "имат силата да принудят Русия да преговаря сериозно", но повтори, че преговорите трябва да включват Украйна и ЕС.

"Споразумението не трябва да предоставя трамплин за по-нататъшна руска агресия срещу Украйна, НАТО и Европа", заключи тя.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 63 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 налюдател

    109 1 Отговор
    ку-ку

    07:45 12.08.2025

  • 2 Крум

    122 4 Отговор
    С коя част от тялото тази ще натиска кремъл?

    Коментиран от #33, #89

    07:45 12.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ЗАКОНИТЕ НА ФИЗИКАТА

    65 0 Отговор
    ПРОТИВОРЕЧАТ ----КИНЕТИЧНАТА ЕНЕРГИЯ НА ГОЛЕМИТЕ ТЕЛА И МАЛКИТЕ ТАКИВА-В ПРИРОДАТА ГОЛЯМАТА РИБА ИЗЯЖДА МАЛКАТА РИБА

    07:46 12.08.2025

  • 5 Ужас!

    120 3 Отговор
    И това нещо е в ръководството на ЕС?

    07:47 12.08.2025

  • 6 нннн

    92 3 Отговор
    Тyй нeщo няма да се разбере ни с Путин, ни с Тръмп.

    07:47 12.08.2025

  • 7 Я пък тоя

    78 2 Отговор
    Кая Калас иска натиск, ох как само и се иска...

    07:48 12.08.2025

  • 8 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    83 4 Отговор
    Тази еврооткачалка вече ми омръзна...

    07:48 12.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Вервайте ми!

    81 0 Отговор
    ЕС предизвика войната, комисионните вървяха, за това всеки от тях ходеше с куфарче!
    Не искат спиране на войната защото и комисиончетата ще спрат!

    07:49 12.08.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Доктор

    62 2 Отговор

    До коментар #9 от "Лечител":

    Лекувай се девойче, зле си!

    07:50 12.08.2025

  • 13 Аби

    66 0 Отговор
    Май в ЕС има по вече пияни и надрусани. Кой ги избира такива

    07:50 12.08.2025

  • 14 Георги

    64 0 Отговор
    нямам търпение да дойде събота, че "обединения запад" да научи бъдещето си от весника

    07:50 12.08.2025

  • 15 Злобното Джуджи

    56 1 Отговор
    Ако Кая ще натиска с пилешките си гърдички, работата отсега е ясна 😁

    07:51 12.08.2025

  • 16 Факт

    21 0 Отговор
    Значи човекът бил плакал, като не му позволявали да ни вижда, а дори не знаехме, че милозливия свидетел е пускал някога донос срещу нас! Нашият тъне в мръсотиите си!

    07:52 12.08.2025

  • 17 Сандо

    54 0 Отговор
    Когато се дава власт на откачалки какъв резултат от управлението им можем да очакваме?

    07:53 12.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Кая Калас!!

    52 1 Отговор
    Лудото Ленче от Урсоланците!!

    07:53 12.08.2025

  • 20 Изкукуригал

    40 2 Отговор

    До коментар #9 от "Лечител":

    И какво ще постигнеш срещу най голямата ядрена сила? Замислил ли си се ?

    Коментиран от #24

    07:54 12.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 пешо

    45 0 Отговор
    тая дето се води неква върховна е пo-тъпа и от катето захариева

    07:56 12.08.2025

  • 24 Херсон нещо говори ли ти?

    23 4 Отговор

    До коментар #20 от "Изкукуригал":

    Сещай се нататък!

    07:56 12.08.2025

  • 25 Обективни истини

    44 2 Отговор
    Ще се напИкам от смях от тази пИ к ла. Какъв дипломат с тази пола е тази русофобия сложена заради женската квота бе, смях и цирк в този ЕС.

    07:57 12.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Фен

    48 3 Отговор
    Горките. Почнали са да се връзват на собствената си пропаганда. Украйна губи безвъзвратно, и вече само капитулация може да я спаси. Европа затъва безвъзвратно, и вече нищо не може да я спаси....

    07:58 12.08.2025

  • 28 защо

    29 3 Отговор
    "Германският външен министър Йохан Вадефул отхвърли предположенията за възможни териториални отстъпки от страна на Украйна в замяна на мир"
    Това е във факти от преди 3 часа.
    Та, кога лъжете бе факти?

    07:58 12.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Така ще е ☝️

    19 0 Отговор
    Продължавайте даТриетеБоклуци.

    08:00 12.08.2025

  • 32 Снимката кърти

    31 3 Отговор
    Има поглед на пръднал заек в люцерна.

    08:00 12.08.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Повтарям за неразбралите

    3 38 Отговор
    "" Само с натискане не става срещу рашистите. Трябва и брутален бой по руския башибозук.

    Украйна трябва да получи оръжията с които да пречупи фашисткия агресор. Включително и балистични ракети с обсег до 1000 километра за да имат мотивация кремълските бандити да помислят за мир.

    08:01 12.08.2025

  • 35 резервист

    26 4 Отговор
    Как си представя първият дипломат на ЕС бъдещето? Може ли Украйна да победи във войната като изтласка обратно руснаците, че дори и до Москва да стигне? В момента не. А в бъдеще? Може би като си възроди ЕС военната промишленост, реорганизира си армиите и пряко влезе в конфликта ще стане? Значи бийте се украинци и умирайте още "n" на брой години и заедно ще победим, така ли? Жертвите са без значение, защото са украински и руски. Чичо сам тихичко се смее и я потупва бащински по дупето!

    08:04 12.08.2025

  • 36 Няколко подробности

    3 30 Отговор
    Какъвто и да е изходът от войната, дългосрочното въздействие свързаните с нея трансформации в Русия ще бъде опустошително. Дори най-верните защитници на войната в Москва сега критикуват руската армия, чието възстановяване ще отнеме години. Междувременно, основни индустрии, които са осигурявали цивилни стоки, са били предадени на военно производство. Възстановяването им ще отнеме много години и милиарди долари. Задачата ще бъде влошена от свитата работна сила и това, което наближава демографски колапс.
    Войната ясно показа на света зависимостта на Москва от Китай и дори от Северна Корея и Иран.

    Този списък с разнообразни и дълбоки промени в Русия и причинени от войната срещу Украйна може да бъде продължаван безкрайно. Ами десетки хилядите руски учени, техници, инженери, преподаватели, лекари и художници, които са избягали в чужбина и са създали семейства извън границите на Русия? Ами колапсът на руската медицинска система или загубата на единствената военноморска база на Москва в Средиземно море?"

    По данни от НАТО, руската армия понася по средно 1140 жертви на ден в периода януари – юли 2025 година. От тези 1140 жертви, 975 са убити – а "нормата по учебник" е съотношение 3:1 (точно обратното което трябва да бъде ) на ранени към убити. Всичко това е цена, платена за минимален руски напредък – 0,3% от територията на Украйна е окупирана от руската армия от началото на 2025 година...
    Тези загуби ежедневно се увеличават прогресивно

    Коментиран от #92

    08:04 12.08.2025

  • 37 ТОВА ЛИТОВСКО ПОСМЕШИЩЕ

    29 4 Отговор
    НА ТАЯ ПРАЗНОГЛАВАТА СЕЛСКОЛИТОВКА ЛИ ВИКАТЕ ПЪРВИ ДИПЛОМАТ??????ХА,ХА ХА ОТ ТАКИВА ПРОСТАКЕЛИ ЧАКАЙ ДИПЛЭМАЦИЯ. ВЧЕРА ИЗЛЯЗЛО ОТ СЕЛО И СТАПАЛО ЕВРОФАШАГСКА ПОДЛОГА ПО УРСОЛАНСКИТЕ КРИТЕРИИ - ДА Е НА МАКС ТЪПО И НА МАКС ПУДЕЛ ЗА ЛУГИНАЖ.
    НИЗОСТ , СРАМ ЗА ХОРАТА С ТАКИВА БЕЗДАРНИЦИ ,НАЗНАЧАВАНЕ / НЕ ИЗБИРАНИ / ПО СЛУГИНСКИ ПРОСТАКЕЛСКИ КРИТЕРИИ.

    Коментиран от #54

    08:05 12.08.2025

  • 38 Сигурно е само едно

    15 13 Отговор
    Агресорът ще си получи заслуженото с лихвите.

    Коментиран от #46

    08:06 12.08.2025

  • 39 Браво

    9 27 Отговор
    С помощта на Русия, Финландия и Швеция влязоха в НАТО. А вчера САЩ благодарение на Русия вече се настаниха и в Армения и Азербайджан ..... Толкова неща загубиха руснаците откак почнаха войната в Украйна

    Коментиран от #57

    08:07 12.08.2025

  • 40 Хохо Бохо

    22 5 Отговор
    ЕС, малобритания и краварника воюват срещу Русия чрез салонацитата. Въпреки военният, политически и икономически натиск губят войната тотално. От цялата работа 493 ще изчезне, ЕС ще се разпадне, краварника ще затъне икономически

    08:08 12.08.2025

  • 41 Факт

    11 2 Отговор
    Кирил Петков беше много прав. Западът има комплексен подход. Всичко им е опаковано в целофан!

    08:09 12.08.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 карабашлъ

    3 5 Отговор
    секси е

    08:12 12.08.2025

  • 44 Тома

    14 1 Отговор
    Личи си че кака кая не спира да сънува мокри сънища

    08:12 12.08.2025

  • 45 Факт

    11 0 Отговор
    Най-доброто време за плуване. Сутрин и вечер. Останалото време - лежане на сянка като лъвовете и похапване!

    08:13 12.08.2025

  • 46 Най сигурно е

    8 14 Отговор

    До коментар #38 от "Сигурно е само едно":

    че като дойде агресора, както казаха от нато, ще ревеш ,че ще си го получиш много агресивно !

    08:14 12.08.2025

  • 47 Елементарно е!

    21 16 Отговор
    Украйна е единственото, сериозно препятствие пред руския империализъм към Европа. Напълно естествено и закономерно е ЕС да и помага. Това се и случва. Жалко само , че става много бавно и нерешително.

    08:14 12.08.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Киев за три дни

    8 13 Отговор
    Атака тип Паяжина 😉
    Копейцичите ще ме разберат

    08:14 12.08.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Ела вълчо изяШ ма

    14 3 Отговор
    Странна усмивка има тая..... !

    08:16 12.08.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Архимандрисандрит Бибиян

    7 8 Отговор
    Не било убаво каза батю Пундю путилифоня да се натиска Кремлин шо можело да падне пирамидата на Мумиан Илич!

    08:18 12.08.2025

  • 56 Върховният без мозъчен

    10 9 Отговор
    дипломат на ЕС ЕС единствено може да ми седне в скута и да си упражни взаимен натиск. Явно отдавна не е первазена, а тя сал за туй става. С Русия е най-добре дан съ занимава, по без болезнено е за ЕС ЕС и света.

    08:19 12.08.2025

  • 57 Дедо

    24 8 Отговор

    До коментар #39 от "Браво":

    Но БРИКС издуха Г7, и Европа е в колапс.Путин изхвърли олигарсите и възроди военната и икономическа мощ на Русия. С Америка ще си поделят Украйна,а ние Европейците ще плащаме до гроб заради тъпите Урсулки-Марулки

    Коментиран от #60, #65, #85

    08:19 12.08.2025

  • 58 Хи хи

    20 5 Отговор
    кайчето реве, Путин напредва !!

    Коментиран от #63, #64

    08:20 12.08.2025

  • 59 И тая е

    15 3 Отговор
    За връзване!

    08:21 12.08.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Копейки,

    8 9 Отговор
    Разкарайте се.Файда от вас няма.

    Коментиран от #69

    08:23 12.08.2025

  • 62 Чочо

    18 6 Отговор
    Това недоразумение....и като жена и като политик не разбра ,че това не е нейното поприще.
    Може би домакинството ще и се отдава що годе по добре.
    Но да забрави политиката.
    Не е за нея това .

    08:23 12.08.2025

  • 63 В бункера не се напредва.

    7 11 Отговор

    До коментар #58 от "Хи хи":

    Путлер се върти в него като настъпана xлeбapка

    08:23 12.08.2025

  • 64 Йоската Кобзон

    7 4 Отговор

    До коментар #58 от "Хи хи":

    Напредва...

    08:24 12.08.2025

  • 65 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 14 Отговор

    До коментар #57 от "Дедо":

    Как пък един боклукк не замина за икономическата мощ на Русия?

    08:25 12.08.2025

  • 66 123456

    14 3 Отговор
    с такива първи дипломати не ни трябват големи врагове ...

    08:25 12.08.2025

  • 67 стоян георгиев - мераклията

    12 4 Отговор
    Абе тази постна балтийска шпрота кой я брои за 6лива ?

    08:27 12.08.2025

  • 68 ИВАН

    13 2 Отговор
    "Първия дипломат" .... това не са дипломати, а насилници, искат с насилие и война мир да правят ... години наред дразнеха и се натискаха на границите на Русия и нарочно предизвикаха тая война, а сега се правят на загрижени - лицемерие.

    08:28 12.08.2025

  • 69 Тити

    6 3 Отговор

    До коментар #61 от "Копейки,":

    Ти пък ще не ходиш на най касси у ...катта ?

    08:28 12.08.2025

  • 70 Горката

    10 2 Отговор
    Хлопа и дъската! Гледа като изтървана от 4ти километър.

    08:29 12.08.2025

  • 71 Я пък тоя

    10 2 Отговор
    Много са боси от ЕС. Сто пъти се опариха и пак пипат котлона.
    Не е нормално това

    08:30 12.08.2025

  • 72 Един

    10 2 Отговор
    Една от кучКите дето лаят по кервана !

    08:31 12.08.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Кукувичка

    11 1 Отговор
    Целият "елит" сте на друга планета. Ще има приземяване, скоро към петък.

    08:36 12.08.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 ТАЗИ НА СНИМКАТА

    14 1 Отговор
    Е един от символите на упадъка на ЕС. Тази може да се прави на началничка само на нашия Георг, а Джей Ди Ванс даже и не говори с нея.

    08:38 12.08.2025

  • 78 дедо поп..

    12 1 Отговор
    Ей,ама грозновато-тва балтийско мелезче..

    08:38 12.08.2025

  • 79 лиз ач евроатлантик

    6 1 Отговор
    Върховния представител на ЕС...ха-ха-ха....

    08:40 12.08.2025

  • 80 Ъъъъъъъъъ

    15 1 Отговор
    Добре че са Кая и Урсула, че иначе този съюз няма разпадане.

    Коментиран от #83

    08:40 12.08.2025

  • 81 гларус..

    9 0 Отговор
    Тоо орунгел и пари да ми дава и в патер да стане..нема да я нода

    08:42 12.08.2025

  • 82 Браво

    7 0 Отговор
    Кая, само така, натиск му е макята, така, както се натискат капачките на бурканите при затваряне, ама глей да се не озорите много, що мое да изпущите и звук от много натиск...

    08:42 12.08.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Госあ

    11 1 Отговор
    Точно па тая и смешната и държавичка как точно ше натискат ?!? Аман от нахалници с чужда пита помен правещи !

    Коментиран от #86, #87

    08:45 12.08.2025

  • 85 Коняр

    4 3 Отговор

    До коментар #57 от "Дедо":

    Дедо, не се безпокой. Нищо няма да плащаш, нали си руснак. Излез от село да видиш, че светът не е само краварник.

    08:46 12.08.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 9689

    7 1 Отговор
    Кайо,не се усещаш,че си пълен боклук.

    08:51 12.08.2025

  • 89 Госта.

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Крум":

    Със задните части, защото отпред е ужас .

    08:52 12.08.2025

  • 90 Я пък тоя

    4 0 Отговор
    87 коментара!
    Щом видиме Кая Калас и всички ѝ скачаме 🤣🤣🤣

    08:52 12.08.2025

  • 91 Можем спокойно

    5 0 Отговор
    Да изчакаме сьбитието, причините за СВО от страна на Руската федерация са известни.
    Нека всички си сверят часовника , и трава ще настьпи мир.

    08:54 12.08.2025

  • 92 Айде улево

    3 0 Отговор

    До коментар #36 от "Няколко подробности":

    вклук.
    Тия изкараха Втората световна война та некви производства щели да ги затруднят.
    Гледай си по-добре кочината, тпак.

    08:55 12.08.2025

  • 93 Град Козлодуй

    4 0 Отговор
    Първият имбецил на ЕС.

    08:56 12.08.2025

  • 94 Дедо ви...

    13 0 Отговор
    ЕС – едно много голямо НИЩО. Въобще не е нужно САЩ, Русия или Китай да полагат усилия за унищожаване на ЕС. Ръководителите в Брюксел отлично се справят с тази задача

    08:57 12.08.2025

  • 95 БеГемот

    2 0 Отговор
    Кукла ...а приятелката и готина ли е?!

    09:01 12.08.2025

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Аха

    8 0 Отговор
    С гол г..ъз таралежи да мачкаш....това в момента е натиска на ЕС над Русия. Тая да заминава на фронта ако иска да победи русия..то само с приказки не става

    09:05 12.08.2025

  • 98 Българина обаче ясно казва:

    9 0 Отговор
    Да ви го туря на трансатлантическото единство...Нали?

    09:06 12.08.2025

  • 99 Механик

    5 0 Отговор
    Че до сега не ги ли натискахте? Кво правихте, та чак сега решихте да "натискате" Кремъл?
    Ще натискате с меко женди-дуп по корав руски парчок.

    09:06 12.08.2025

  • 100 Пудинг

    1 0 Отговор
    Пхахахахахя

    09:06 12.08.2025

  • 101 Саймън

    4 0 Отговор
    кощунство, облечено в пари и комунизъм е това ЕС

    09:07 12.08.2025

  • 102 000

    5 0 Отговор
    Европа не решава нищо. Празни думи. Големите ще се разбират. Украйна е приключена като държава още 2014 г.

    09:08 12.08.2025

  • 103 Няма ли нещо пак да "свиква"

    5 0 Отговор
    "Първият дипломат" ....лидера на "лидерите" помияяри. Да ги "свика" пак ....

    09:11 12.08.2025

  • 104 Ха-ха-ха

    6 0 Отговор
    Аз нещо не разбирам. Какъв натиск на Русия за да сложила край на войната? Нали Путин затова доброволно ще се среща с Тръм, за да спре войната. Достатъчно е само запада да приеме условията на Русия и войната спира. Ако не искат , значи не искат мир.

    09:11 12.08.2025

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Доообре

    2 0 Отговор
    Споразумението няма да предоставя трамплин за по-нататъшна руска агресия срещу Украйна, НАТО и Европа".....пуйка смооотана

    09:16 12.08.2025

  • 107 бай Ставри

    1 0 Отговор
    Зелената еуглена Кая.

    09:16 12.08.2025

  • 108 Да изчезваш НЕбооооклук

    1 0 Отговор
    И нека стане ясно на всички че ядреният тероризъм на Израел и САЩ, поставянето на бомби в пейджери, телефони, всякаква електроника, убийството на дипломати, министри, депутати, взривяване на посолства и всякакви други държавни и обществени сгради, убийството на жени, деца и старци, лекари, социални работници, журналисти, служители на ООН, международни лидери и президенти е ЗАКОННО за атлнтиците, толерирарано и спонсорирано от тях и нормална атлантическа практика....която естествено "не дестабилизира" света.... само и единствено Русия е "дестабилизатора".... Ние обаче разумните хора категорично не сме съгласни и ще се борим срещу атлантическата нацистка и ционистка гнус . САЩ и Израел в съучастие и с Германия, Франция и Великобритания извършват геноцид и военни престъпления и това света го вижда ясно и вече в прав текст е заявено в залата от ООН ! Спомнете си че терористичният акт със пейджерите беше обявен от ООН за "ТЕРОРИСТИЧНИЯТ АКТ НА ВЕКА" ! Франция, Германия и Великобритания тикат Европа към ядрена война и това на всички разумни хора е ясно. Многократно тези три държави организираха, подпомагаха и извършваха терористични актове. Списъка е много дълъг. Лъжите с които си служат са брутални и гнусни. Спомнете си защо започна войната в Ирак примерно и как в последствие всичко говорено от тях се оказа лъжа на 100%. В момента ситуацията е аналогична но още по гнусна .... Външно министерство и политиката на България са позор. Атлантически нацистки позор

    09:17 12.08.2025

  • 109 Перо

    2 0 Отговор
    Болни джендърски фантазии!

    09:18 12.08.2025

  • 110 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 0 Отговор
    Кая Калас е типичния европейски политик.Тя си плямпа,а никой не я слуша.

    09:18 12.08.2025

  • 111 1984

    3 0 Отговор
    Толкова е приятно човек да гледа как проевропейските демократи масово трият "неправилни" коментари.
    "Войната е мир. Свободата е робство. Незнанието е сила."
    Мдаа...мисълта е заплаха за тоталитарния режим на "ЕвроДемокрацията" на урсулите, каласите и бойковците.
    Sad but true 😁

    09:18 12.08.2025

  • 112 Кво става с геноцида на Израел

    2 0 Отговор
    Ма шмаатко?

    09:19 12.08.2025

  • 113 Кво врякат сега

    2 0 Отговор
    5 дена врясъци само чуваме. За митата толкова не врякаха

    09:20 12.08.2025

  • 114 По внимателно с напъните

    2 0 Отговор
    Да не се абасерите...

    09:21 12.08.2025

  • 115 Аре ма лейко

    0 0 Отговор
    Няма ли нещо пак да "свикваш"
    "Първият дипломат" ....лидера на "лидерите" помияяри. Да ги "свикаш" пак веднага ....

    09:22 12.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания