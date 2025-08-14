Новини
Путин и Тръмп в Аляска: На какви отстъпки е готова Русия
  Тема: Украйна

Путин и Тръмп в Аляска: На какви отстъпки е готова Русия

14 Август, 2025 23:00 870 25

Дори Тръмп и Путин да не постигнат никакъв сериозен напредък в Аляска, руският президент все пак ще може да избегне по-сериозни последствия

Путин и Тръмп в Аляска: На какви отстъпки е готова Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

За какво биха могли да се споразумеят Путин и Тръмп в Аляска? Според експерти Путин е готов на известни отстъпки, но те всъщност биха му дали предимство. Има обаче и фактори, които биха го принудили да приеме примирие.

Предстоящата среща на Путин и Тръмп на 15 август е първата след преизбирането на американския президент. В средата на юли Тръмп заяви, че е разочарован от Путин заради руските бомбардировки по Киев, но „още не е приключил преговорите с него“.

За кого срещата е от по-голяма полза?

Съобщението за предстоящата среща в Аляска бе направено след посещението на специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф в Москва. Открит остава обаче въпросът какво точно ще обсъждат двамата президенти. Ясно е, че ще става дума за Украйна, която няма да бъде представена на срещата – участие на президента Володимир Зеленски не е предвидено.

Според наблюдателите, изразили мненията си пред ДВ, срещата ще е от полза най-вече за руския президент. „Путин винаги е искал да определя съдбата на света заедно с американския президент – независимо кой точна заема този пост“, казва бившият руски премиер Михаил Касянов.

Руският опозиционер Дмитрий Гудков, който живее в изгнание, отбелязва, че срещата в Аляска ще представлява уникална възможност за Путин да се ръкува с един от лидерите на западния свят – нещо, което той не би искал да изпусне. „Самият факт, че има възможността да се срещне с Тръмп, е вече огромен плюс за Путин. Така Тръмп де факто легитимира един военнопрестъпник и му дава правото да участва в преговори със Запада“, посочва Гудков и допълва: „Ако не беше Тръмп, никой не би преговарял с Путин“.

Защо Путин сега е склонен на отстъпки

През юли стана ясно, че Тръмп е раздразнен от липсата на готовност от страна на Путин да прекрати боевете в Украйна. Той заяви, че вече не се интересува толкова от разговори с Путин и му постави ултиматум от 50 дни за намирането на мирно решение, като срокът впоследствие бе съкратен до десет дни. Според наблюдателите, с които разговаря ДВ, съзнанието, че Тръмп започва да губи търпение, вероятно е подтикнало Кремъл да приеме предстоящите преговори.

Политологът Кирил Рогов от своя страна изтъква влошаването на ситуацията в руската икономика, бавния напредък на руската армия в Украйна и потенциално опасните за Русия вторични санкции на САЩ. От тази гледна точка е в интерес на Путин да се стреми към край на войната.

„Путин се надява, че сега ще може да продаде съгласието си на много по-висока цена, отколкото в някой по-късен момент. В края на годината позициите на Путин може да се влошат значително, ако се окаже, че руската офанзива не дава ефект и положението на фронта не се е променило“, казва Рогов. Същевременно Русия може да изгуби Индия като купувач на нефт заради вторичните санкции на САЩ и ще е принудена да се готви за следваща офанзива.

За кого ще е от полза примирие във въздушното пространство?

Миналата седмица агенция „Блумбърг“ написа, позовавайки се на анонимни източници, че Кремъл е разбрал как посещението на Стив Уиткоф е последният шанс за постигане на споразумение с Тръмп. По сведения на агенцията Кремъл би могъл да направи отстъпка, като се съгласи на примирие във въздушното пространство.

Дмитрий Гудков обаче смята, че подобен подход ще е от полза предимно за Москва, не и за Киев. Това се дължи на факта, че Украйна в последно време провежда ефективни контраатаки, които водят до затварянето на руски летища. Освен това бяха засегнати руски оръжейни складове, военно оборудване и рафинерии. Това е важно от психологическа гледна точка, за да осъзнаят руснаците, че войната е близо до тях, а не само по телевизията, подчертава Гудков. „Ако тези украински въздушни удари спрат, Путин ще може спокойно да продължи да напредва по суша, където има предимство.“

Специалното отношение на Тръмп към Путин

Дори Тръмп и Путин да не постигнат никакъв сериозен напредък в Аляска, руският президент все пак ще може да избегне по-сериозни последствия, смята политологът Кирил Рогов.

„Путин може да разчита на снизходителността на Тръмп към него, тъй като отношението на Тръмп към Путин винаги е било специално. Тръмп избягва ситуациите на пряк натиск спрямо Путин. И всеки път, когато натискът изглежда неизбежен, Тръмп казва, че имало нова възможност за постигането на споразумение и не оказва истински натиск“, отбелязва експертът. Пример за това са новините за преговорите между двамата президенти на фона на изтеклия ултиматум към Кремъл.

Какъв натиск може да бъде оказан на Кремъл?

Дмитрий Гудков е на мнение, че няма истински средства, с които Русия да бъде поставена под натиск. Така например въпреки санкциите стотици танкери ще продължат да транспортират руски нефт по света.

Гудков обвързва надеждата за скорошно примирие не толкова с външните, колкото с вътрешни фактори, които могат да поставят Кремъл под натиск. По думите на Гудков, колкото по-дълго продължава войната, толкова по-трудно ще е за Путин да представя резултата от нея като победа на Русия. „Все някога на руснаците ще им стане безразлично дали Украйна е в НАТО и как ще завърши войната – важното ще е тя да приключи“, смята опозиционерът.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    7 5 Отговор
    Русията е готова да отстъпи Сибир на Китай.

    Коментиран от #4

    23:04 14.08.2025

  • 2 Петър

    5 2 Отговор
    Чудя се, дали е възможно Сърбия да си върне Косово, Украйна да си върне Крим, а Кипър да си върне Северен Кипър?

    23:05 14.08.2025

  • 3 Тъп та дрънка

    11 4 Отговор
    Простотията не ходи по гората, а по дойче веле

    Коментиран от #12

    23:07 14.08.2025

  • 5 Готови са на отстъпки

    6 5 Отговор
    Русия е готова да и отстъпят Източна Европа и Абхазия.

    23:08 14.08.2025

  • 6 Майна

    10 3 Отговор
    Аман от глупави статии..
    Ей сега ще хвърлим боб..

    23:08 14.08.2025

  • 7 Хохо Бохо

    9 4 Отговор
    Победителят не е склонен на отстъпки. Това са халюцинации на розови, надрусани понита

    Коментиран от #15

    23:09 14.08.2025

  • 8 уКраинската баница

    5 2 Отговор
    Вече е нарязана...
    Да видим какво ще се разберат за временното явление ЕС.

    23:10 14.08.2025

  • 9 Сатана Z

    4 5 Отговор
    Владимир Путин обеща да не убива Зеления нацист ,та нищо чудно да размисли и да отстъпи.

    23:11 14.08.2025

  • 10 Пич

    7 4 Отговор
    Малоумниците от ДВ се опитват да внушат на Русия какво трябва да направи !!! Вие виждате и чувате истински лузъри !!! И то - платени !!!???

    23:13 14.08.2025

  • 11 Майна

    5 6 Отговор
    Тръмп отряза Зангезурския проток от ръцете на лондонсити
    Тръмп ще се присъедини към БРИКС ( ще има Атлантически път на коприната)
    Ще стане като построят тунела под Беринговият проток
    Ще има разоръжаване
    Ще има Мир( лондонсити свърши като световен хегемон)
    Това е в близко бъдеще..
    Другото, което ще кажат - за пред Западналия запад е от областа на театралното изкуство

    23:14 14.08.2025

  • 12 Значи

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Тъп та дрънка":

    говориш за твоята група.Прав си.

    23:17 14.08.2025

  • 13 Майна

    5 1 Отговор
    Друго , което е очевадно- и Путин, и Тръмп игнорираха( червен картон за Ердо , уж втората по големина сила в НАТО)
    Това е знак и за всички " строени" натовци , които си помислиха, че са ..негови" деца"
    Ха ха ха...
    Видеовръзка, с..
    Тепърва ще има печалба за тях ..развръзка

    23:26 14.08.2025

  • 14 Бен Гън

    7 1 Отговор
    Руският опозиционер Дмитрий Гудков, който живее в изгнание затова живее в изгнание за да дава подобни оценки на този, който го е наритал. Друг е въпроса защо вие, факти давате трибуна на подобни ренегати.

    23:29 14.08.2025

  • 15 Хахахаха

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "Хохо Бохо":

    Рашата не е победител! Победителя не ходи при победените, а путлера ходи в САЩ.

    Коментиран от #23

    23:36 14.08.2025

  • 16 Друго четем обаче от Аляска

    3 0 Отговор
    Когато в крайна сметка се постигне договорено уреждане на конфликта в Украйна, ние трябва да бъдем проактивни в насърчаването на нашите местни, щатски и федерални политически лидери да премахнат тези вредни санкции и да подкрепят незабавното възобновяване на сътрудничеството в Арктика.

    За мен е голяма чест тези разговори да се проведат в Аляска. Нека пожелаем всичко най-добро за успешни преговори и възобновяване на историческото ни сътрудничество с всички наши арктически съседи, включително Русия.

    Пол Фус е бивш кмет на Дъч Харбър, бивш комисар по търговията и международната търговия за Аляска и бивш председател на борда на Аляската агенция за индустриално развитие и износ , Аляската агенция за енергетика и Държавната банка за облигации. В момента той е посланик на добра воля на Арктика за Северния форум ,

    23:40 14.08.2025

  • 17 Друго четем обаче от Аляска

    5 0 Отговор
    Там едни 20 точки .....Поради санкциите Русия увеличи квотите си за уловена и изхвърлена на пазара риба, създавайки дестабилизираща икономическа катастрофа за общностите и риболовния бизнес в Аляска, които загубиха 1,8 милиарда долара миналата година. Контрасанкциите струваха на рибарите в Аляска 14 милиона долара годишно от продажби на хайвер от сьомга.

    • Аляска преди това е имала удобни въздушни маршрути директно до Русия, през Петропавловск, Хабаровск и Сахалин, които са били отменени. Това е навредило на бизнеса, туризма, образованието и културния обмен. Взаимните права за кацане трябва да бъдат предоговорени.

    • Затварянето и намаляването на дипломатическите консулства и визовите служби на САЩ и Русия навреди на туристическите операции, търговията, бизнеса и посещенията на местните семейства. Тези затваряния трябва да бъдат отменени.

    23:41 14.08.2025

  • 18 Ъъъъъъъ

    4 0 Отговор
    "Така Тръмп де факто легитимира един военнопрестъпник...."

    Че Тръмп легитимира бая "военнопрестъпници"....Като почнем от Нета ягу, минем презКимчо, та чак до най-кздирванив терорист, за чиято глава САЩ даваха $10млн и сега е начело на Сирия. Един повече или по-малко е все тая.🤣

    23:42 14.08.2025

  • 19 Друго четем обаче от Аляска

    2 0 Отговор
    Потърсете статията хора: ... Мнение: Какво може да спечели Аляска от разговорите между Тръмп и Путин

    23:43 14.08.2025

  • 20 Майна

    2 0 Отговор
    Съвсем нормално е да възстановят приятелството си Русия и САЩ
    Руските дадоха( продадоха) Аляска на САЩ за да предотвратят вмъкването на Короната там
    Четете история.
    Те бяха съюзници срещу лондонсити
    Този съюз е възроден

    23:47 14.08.2025

  • 21 А тея от къде ги намериха ДВ ?

    1 0 Отговор
    опозиционер Дмитрий Гудков и Кирил Рогов. ДВ очевидно успяват всякакви аутсайдери да намерят ама от къде е въпроса и как не са намерили и Христо Грозев се чудя да си даде безценното мнение по темата .

    23:51 14.08.2025

  • 22 А това синичкото

    0 0 Отговор
    "Още новини от Украйна" трябва ли и него да го клика? Че много искам точно от Украйна да ми обясняват що, кое и как.

    23:55 14.08.2025

  • 23 Хохохо

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Хахахаха":

    Нали не си мислиш, че истинския Путин ще е там, а не неговия дубльор. Това даже и сащисаните го знаят.
    Акцента на тази среща е съвсем другаде - през 1945 в Ялта когато си поделиха Европа и голяма част от света, бяха три велики сили - Сащ. Англия, СССР.
    Сега са две - с огромен дълг фалирал и настояващ за преговори САЩ и Русия.
    Нещо чаткаш ли?

    23:58 14.08.2025

  • 25 Завърнал се

    1 0 Отговор
    Май едно голямо нищо ще е утре, ще кажат че са се договорили да се договорят, Тръмп ще каже че е постигнал велика победа и да дават Нобела и кой откъде е.

    00:04 15.08.2025