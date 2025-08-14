Путин и Тръмп в Аляска: На какви отстъпки е готова Русия

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

За какво биха могли да се споразумеят Путин и Тръмп в Аляска? Според експерти Путин е готов на известни отстъпки, но те всъщност биха му дали предимство. Има обаче и фактори, които биха го принудили да приеме примирие.

Предстоящата среща на Путин и Тръмп на 15 август е първата след преизбирането на американския президент. В средата на юли Тръмп заяви, че е разочарован от Путин заради руските бомбардировки по Киев, но „още не е приключил преговорите с него“.

За кого срещата е от по-голяма полза?

Съобщението за предстоящата среща в Аляска бе направено след посещението на специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф в Москва. Открит остава обаче въпросът какво точно ще обсъждат двамата президенти. Ясно е, че ще става дума за Украйна, която няма да бъде представена на срещата – участие на президента Володимир Зеленски не е предвидено.

Според наблюдателите, изразили мненията си пред ДВ, срещата ще е от полза най-вече за руския президент. „Путин винаги е искал да определя съдбата на света заедно с американския президент – независимо кой точна заема този пост“, казва бившият руски премиер Михаил Касянов.

Руският опозиционер Дмитрий Гудков, който живее в изгнание, отбелязва, че срещата в Аляска ще представлява уникална възможност за Путин да се ръкува с един от лидерите на западния свят – нещо, което той не би искал да изпусне. „Самият факт, че има възможността да се срещне с Тръмп, е вече огромен плюс за Путин. Така Тръмп де факто легитимира един военнопрестъпник и му дава правото да участва в преговори със Запада“, посочва Гудков и допълва: „Ако не беше Тръмп, никой не би преговарял с Путин“.

Защо Путин сега е склонен на отстъпки

През юли стана ясно, че Тръмп е раздразнен от липсата на готовност от страна на Путин да прекрати боевете в Украйна. Той заяви, че вече не се интересува толкова от разговори с Путин и му постави ултиматум от 50 дни за намирането на мирно решение, като срокът впоследствие бе съкратен до десет дни. Според наблюдателите, с които разговаря ДВ, съзнанието, че Тръмп започва да губи търпение, вероятно е подтикнало Кремъл да приеме предстоящите преговори.

Политологът Кирил Рогов от своя страна изтъква влошаването на ситуацията в руската икономика, бавния напредък на руската армия в Украйна и потенциално опасните за Русия вторични санкции на САЩ. От тази гледна точка е в интерес на Путин да се стреми към край на войната.

„Путин се надява, че сега ще може да продаде съгласието си на много по-висока цена, отколкото в някой по-късен момент. В края на годината позициите на Путин може да се влошат значително, ако се окаже, че руската офанзива не дава ефект и положението на фронта не се е променило“, казва Рогов. Същевременно Русия може да изгуби Индия като купувач на нефт заради вторичните санкции на САЩ и ще е принудена да се готви за следваща офанзива.

За кого ще е от полза примирие във въздушното пространство?

Миналата седмица агенция „Блумбърг“ написа, позовавайки се на анонимни източници, че Кремъл е разбрал как посещението на Стив Уиткоф е последният шанс за постигане на споразумение с Тръмп. По сведения на агенцията Кремъл би могъл да направи отстъпка, като се съгласи на примирие във въздушното пространство.

Дмитрий Гудков обаче смята, че подобен подход ще е от полза предимно за Москва, не и за Киев. Това се дължи на факта, че Украйна в последно време провежда ефективни контраатаки, които водят до затварянето на руски летища. Освен това бяха засегнати руски оръжейни складове, военно оборудване и рафинерии. Това е важно от психологическа гледна точка, за да осъзнаят руснаците, че войната е близо до тях, а не само по телевизията, подчертава Гудков. „Ако тези украински въздушни удари спрат, Путин ще може спокойно да продължи да напредва по суша, където има предимство.“

Специалното отношение на Тръмп към Путин

Дори Тръмп и Путин да не постигнат никакъв сериозен напредък в Аляска, руският президент все пак ще може да избегне по-сериозни последствия, смята политологът Кирил Рогов.

„Путин може да разчита на снизходителността на Тръмп към него, тъй като отношението на Тръмп към Путин винаги е било специално. Тръмп избягва ситуациите на пряк натиск спрямо Путин. И всеки път, когато натискът изглежда неизбежен, Тръмп казва, че имало нова възможност за постигането на споразумение и не оказва истински натиск“, отбелязва експертът. Пример за това са новините за преговорите между двамата президенти на фона на изтеклия ултиматум към Кремъл.

Какъв натиск може да бъде оказан на Кремъл?

Дмитрий Гудков е на мнение, че няма истински средства, с които Русия да бъде поставена под натиск. Така например въпреки санкциите стотици танкери ще продължат да транспортират руски нефт по света.

Гудков обвързва надеждата за скорошно примирие не толкова с външните, колкото с вътрешни фактори, които могат да поставят Кремъл под натиск. По думите на Гудков, колкото по-дълго продължава войната, толкова по-трудно ще е за Путин да представя резултата от нея като победа на Русия. „Все някога на руснаците ще им стане безразлично дали Украйна е в НАТО и как ще завърши войната – важното ще е тя да приключи“, смята опозиционерът.