Путин и Тръмп в Аляска: На какви отстъпки е готова Русия

За какво биха могли да се споразумеят Путин и Тръмп в Аляска? Според експерти Путин е готов на известни отстъпки, но те всъщност биха му дали предимство. Има обаче и фактори, които биха го принудили да приеме примирие.
Предстоящата среща на Путин и Тръмп на 15 август е първата след преизбирането на американския президент. В средата на юли Тръмп заяви, че е разочарован от Путин заради руските бомбардировки по Киев, но „още не е приключил преговорите с него“.
За кого срещата е от по-голяма полза?
Съобщението за предстоящата среща в Аляска бе направено след посещението на специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф в Москва. Открит остава обаче въпросът какво точно ще обсъждат двамата президенти. Ясно е, че ще става дума за Украйна, която няма да бъде представена на срещата – участие на президента Володимир Зеленски не е предвидено.
Според наблюдателите, изразили мненията си пред ДВ, срещата ще е от полза най-вече за руския президент. „Путин винаги е искал да определя съдбата на света заедно с американския президент – независимо кой точна заема този пост“, казва бившият руски премиер Михаил Касянов.
Руският опозиционер Дмитрий Гудков, който живее в изгнание, отбелязва, че срещата в Аляска ще представлява уникална възможност за Путин да се ръкува с един от лидерите на западния свят – нещо, което той не би искал да изпусне. „Самият факт, че има възможността да се срещне с Тръмп, е вече огромен плюс за Путин. Така Тръмп де факто легитимира един военнопрестъпник и му дава правото да участва в преговори със Запада“, посочва Гудков и допълва: „Ако не беше Тръмп, никой не би преговарял с Путин“.
Защо Путин сега е склонен на отстъпки
През юли стана ясно, че Тръмп е раздразнен от липсата на готовност от страна на Путин да прекрати боевете в Украйна. Той заяви, че вече не се интересува толкова от разговори с Путин и му постави ултиматум от 50 дни за намирането на мирно решение, като срокът впоследствие бе съкратен до десет дни. Според наблюдателите, с които разговаря ДВ, съзнанието, че Тръмп започва да губи търпение, вероятно е подтикнало Кремъл да приеме предстоящите преговори.
Политологът Кирил Рогов от своя страна изтъква влошаването на ситуацията в руската икономика, бавния напредък на руската армия в Украйна и потенциално опасните за Русия вторични санкции на САЩ. От тази гледна точка е в интерес на Путин да се стреми към край на войната.
„Путин се надява, че сега ще може да продаде съгласието си на много по-висока цена, отколкото в някой по-късен момент. В края на годината позициите на Путин може да се влошат значително, ако се окаже, че руската офанзива не дава ефект и положението на фронта не се е променило“, казва Рогов. Същевременно Русия може да изгуби Индия като купувач на нефт заради вторичните санкции на САЩ и ще е принудена да се готви за следваща офанзива.
За кого ще е от полза примирие във въздушното пространство?
Миналата седмица агенция „Блумбърг“ написа, позовавайки се на анонимни източници, че Кремъл е разбрал как посещението на Стив Уиткоф е последният шанс за постигане на споразумение с Тръмп. По сведения на агенцията Кремъл би могъл да направи отстъпка, като се съгласи на примирие във въздушното пространство.
Дмитрий Гудков обаче смята, че подобен подход ще е от полза предимно за Москва, не и за Киев. Това се дължи на факта, че Украйна в последно време провежда ефективни контраатаки, които водят до затварянето на руски летища. Освен това бяха засегнати руски оръжейни складове, военно оборудване и рафинерии. Това е важно от психологическа гледна точка, за да осъзнаят руснаците, че войната е близо до тях, а не само по телевизията, подчертава Гудков. „Ако тези украински въздушни удари спрат, Путин ще може спокойно да продължи да напредва по суша, където има предимство.“
Специалното отношение на Тръмп към Путин
Дори Тръмп и Путин да не постигнат никакъв сериозен напредък в Аляска, руският президент все пак ще може да избегне по-сериозни последствия, смята политологът Кирил Рогов.
„Путин може да разчита на снизходителността на Тръмп към него, тъй като отношението на Тръмп към Путин винаги е било специално. Тръмп избягва ситуациите на пряк натиск спрямо Путин. И всеки път, когато натискът изглежда неизбежен, Тръмп казва, че имало нова възможност за постигането на споразумение и не оказва истински натиск“, отбелязва експертът. Пример за това са новините за преговорите между двамата президенти на фона на изтеклия ултиматум към Кремъл.
Какъв натиск може да бъде оказан на Кремъл?
Дмитрий Гудков е на мнение, че няма истински средства, с които Русия да бъде поставена под натиск. Така например въпреки санкциите стотици танкери ще продължат да транспортират руски нефт по света.
Гудков обвързва надеждата за скорошно примирие не толкова с външните, колкото с вътрешни фактори, които могат да поставят Кремъл под натиск. По думите на Гудков, колкото по-дълго продължава войната, толкова по-трудно ще е за Путин да представя резултата от нея като победа на Русия. „Все някога на руснаците ще им стане безразлично дали Украйна е в НАТО и как ще завърши войната – важното ще е тя да приключи“, смята опозиционерът.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Коментиран от #4
23:04 14.08.2025
2 Петър
23:05 14.08.2025
3 Тъп та дрънка
Коментиран от #12
23:07 14.08.2025
5 Готови са на отстъпки
23:08 14.08.2025
6 Майна
Ей сега ще хвърлим боб..
23:08 14.08.2025
7 Хохо Бохо
Коментиран от #15
23:09 14.08.2025
8 уКраинската баница
Да видим какво ще се разберат за временното явление ЕС.
23:10 14.08.2025
9 Сатана Z
23:11 14.08.2025
10 Пич
23:13 14.08.2025
11 Майна
Тръмп ще се присъедини към БРИКС ( ще има Атлантически път на коприната)
Ще стане като построят тунела под Беринговият проток
Ще има разоръжаване
Ще има Мир( лондонсити свърши като световен хегемон)
Това е в близко бъдеще..
Другото, което ще кажат - за пред Западналия запад е от областа на театралното изкуство
23:14 14.08.2025
12 Значи
До коментар #3 от "Тъп та дрънка":говориш за твоята група.Прав си.
23:17 14.08.2025
13 Майна
Това е знак и за всички " строени" натовци , които си помислиха, че са ..негови" деца"
Ха ха ха...
Видеовръзка, с..
Тепърва ще има печалба за тях ..развръзка
23:26 14.08.2025
14 Бен Гън
23:29 14.08.2025
15 Хахахаха
До коментар #7 от "Хохо Бохо":Рашата не е победител! Победителя не ходи при победените, а путлера ходи в САЩ.
Коментиран от #23
23:36 14.08.2025
16 Друго четем обаче от Аляска
За мен е голяма чест тези разговори да се проведат в Аляска. Нека пожелаем всичко най-добро за успешни преговори и възобновяване на историческото ни сътрудничество с всички наши арктически съседи, включително Русия.
Пол Фус е бивш кмет на Дъч Харбър, бивш комисар по търговията и международната търговия за Аляска и бивш председател на борда на Аляската агенция за индустриално развитие и износ , Аляската агенция за енергетика и Държавната банка за облигации. В момента той е посланик на добра воля на Арктика за Северния форум ,
23:40 14.08.2025
17 Друго четем обаче от Аляска
• Аляска преди това е имала удобни въздушни маршрути директно до Русия, през Петропавловск, Хабаровск и Сахалин, които са били отменени. Това е навредило на бизнеса, туризма, образованието и културния обмен. Взаимните права за кацане трябва да бъдат предоговорени.
• Затварянето и намаляването на дипломатическите консулства и визовите служби на САЩ и Русия навреди на туристическите операции, търговията, бизнеса и посещенията на местните семейства. Тези затваряния трябва да бъдат отменени.
23:41 14.08.2025
18 Ъъъъъъъ
Че Тръмп легитимира бая "военнопрестъпници"....Като почнем от Нета ягу, минем презКимчо, та чак до най-кздирванив терорист, за чиято глава САЩ даваха $10млн и сега е начело на Сирия. Един повече или по-малко е все тая.🤣
23:42 14.08.2025
19 Друго четем обаче от Аляска
23:43 14.08.2025
20 Майна
Руските дадоха( продадоха) Аляска на САЩ за да предотвратят вмъкването на Короната там
Четете история.
Те бяха съюзници срещу лондонсити
Този съюз е възроден
23:47 14.08.2025
21 А тея от къде ги намериха ДВ ?
23:51 14.08.2025
22 А това синичкото
23:55 14.08.2025
23 Хохохо
До коментар #15 от "Хахахаха":Нали не си мислиш, че истинския Путин ще е там, а не неговия дубльор. Това даже и сащисаните го знаят.
Акцента на тази среща е съвсем другаде - през 1945 в Ялта когато си поделиха Европа и голяма част от света, бяха три велики сили - Сащ. Англия, СССР.
Сега са две - с огромен дълг фалирал и настояващ за преговори САЩ и Русия.
Нещо чаткаш ли?
23:58 14.08.2025
25 Завърнал се
00:04 15.08.2025