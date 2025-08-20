Новини
Москва предупреди, че всякакво присъствие на сили на НАТО в Украйна би довело до неконтролируема ескалация

Съюзниците на Киев остават разделени как да защитят Украйна от Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Politico Politico списание за политически анализи

Съюзниците на Киев остават разделени как да защитят Украйна при евентуално мирно споразумение с Русия, като липсва ясен механизъм за "железни гаранции", на които настоява президентът Володимир Зеленски, пише "Политико".

На среща в понеделник президентът на САЩ Доналд Тръмп увери Зеленски и европейските лидери, че Киев ще получи защита, сходна с тази по член 5 от НАТО, но не даде подробности. Във вторник държавният секретар на САЩ Марко Рубио оглави комисия със съюзници на Украйна, целяща да изработи план за сигурност. Британският премиер Кийр Стармър заяви, че в "следващите дни" ще се обсъди подготовка на "стабилизиращи сили", ако боевете приключат.

Най-очевидният вариант — членство на Украйна в НАТО — остава изключен от Вашингтон и някои европейски столици и най-вече Русия. Вместо това се обсъждат мисии с ограничени мандати, но те пораждат въпроси кой би изпратил войски, при какви условия и с какъв бюджет.

Тръмп заяви, че САЩ няма да изпращат войски и настоя Европа да поеме тежестта. Френският президент Еманюел Макрон обяви готовност за разполагане на френски, британски, германски и турски сили, докато Германия, поради ограничен ресурс на армията, остава резервирана. Турция би могла да играе ключова роля, но среща съпротива в ЕС, а Полша и Италия изключват изпращането на войски, предлагайки вместо това логистична помощ или отбранителен пакт.

Политическите ограничения подкопават лидерските амбиции на Макрон и Стармър, а скептицизмът дали европейските държави могат реално да осигурят контингент се разраства. "Дори малко разполагане на войски би било предизвикателство", призна германски депутат пред "Политико" под условие за анонимност.

Москва предупреди, че всякакво присъствие на сили на НАТО в Украйна би довело до "неконтролируема ескалация". Споменът от неизпълнените обещания в Будапещенския меморандум от 1994 г., когато Киев се отказа от ядрените си оръжия срещу гаранции за сигурност, прави украинските власти особено подозрителни към неясни формулировки.

Три години след началото на пълномащабната война съюзниците продължават да обсъждат едни и същи въпроси без решение. "Понякога", заяви висш източноевропейски дипломат, запазил анонимност, за да обсъди вътрешното мислене за съюза, "е трудно да разберем за какво говорим".

Високопоставеният полски служител беше още по-директен, твърдейки, че цялата дискусия е преждевременна: "Нищо няма да се случи, защото боевете не спират", заяви той пред "Политико". "Американците сякаш не желаят да се приближат твърде много към Русия, а европейците продължават да подкрепят Украйна, така че сме в патова ситуация."


  • 1 ЗАЩО ЛИ

    14 2 Отговор
    НЕ СЪМ ИЗНЕНАДАН. ВСЕКИ ГЛАДА ДА ПРЕЦАКА ДРУГИЯ.

    Коментиран от #30

    19:54 20.08.2025

  • 2 Питам:

    12 2 Отговор
    ТО ЗА ОТИВАНЕТО НА ВОЙСКИ ОТ "КОАЛИЦИЯТА НА МЕРАКЛИИТЕ" - МОГАТ ДА ОТИДАТ, А НИЕ ЩЕ ИЗПРАТИМ ПОНЕ САНИТАРЕН ВЛАК КАКТО ПО ВРЕМЕТО НА ВТОРАТА СВЕТОВНА. ПРОБЛЕМЪТ Е ДАЛИ ЩЕ СЕ ВЪРНАТ????

    19:56 20.08.2025

  • 3 Ха ха ха ха

    14 2 Отговор
    Съюзниците на Кииф, да обърнат столовете наобратно и да си начешат. Друго не могат.

    19:56 20.08.2025

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 9 Отговор
    ПУТИН Е ПОД ЛОШОТО ВЛИЯНИЕ НА ТРОЛОВЕТЕ ЛАВРОВ И МЕДВЕДЕВ
    ......
    КУПИЛ СИ ПУЛОВЕР С НАДПИС СССР :)

    19:57 20.08.2025

  • 5 Дон Дони

    8 4 Отговор
    Защо бъркате и Турция да сте видели Ердоган да движи с тези отре…ки!

    19:57 20.08.2025

  • 6 Дон Дони

    7 4 Отговор
    Защо бъркате и Турция да сте видели Ердоган да движи с тези отре…ки!

    19:57 20.08.2025

  • 7 Българин

    4 9 Отговор
    Кремълски Партенки и Хибридчици,Бегом на Клавиатурата!

    Коментиран от #37

    19:57 20.08.2025

  • 8 Тръмпалд Домп

    8 2 Отговор
    С меки дyneта ще защитят евроатлантизма. Както и с нови ковид-мерки и пропаганда. Останото вече им е Маде ин Чайна на атлантиците.

    19:57 20.08.2025

  • 9 Бай Ганьо

    5 9 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки, пак да хванат средния!

    19:58 20.08.2025

  • 10 Злобното Джуджи

    3 9 Отговор
    Писна ми от вчера да повтарям :

    ДАЙТЕ НА УКРАЙНА АТОМ !!!

    Какво ще направят тогава руснаците ?
    Ми ще се изтеглят с околосветлинна скорост 😄

    Коментиран от #21, #22

    19:59 20.08.2025

  • 11 Макрон

    5 3 Отговор
    Да си говори само за френските войски! Най добре е и баба( дядо) да изпрати по мъжествен е а и го пере навсякъде!

    19:59 20.08.2025

  • 12 Аман заман

    7 2 Отговор
    И тия като ги дъвчете всеки ден, не се ли задавихте вече?

    Коментиран от #40

    20:00 20.08.2025

  • 13 Българин

    3 6 Отговор
    Ядреното оръжие трябва да бъде върбато на Украйна. Това е реалната гаранция за сигурноста!

    Коментиран от #20

    20:01 20.08.2025

  • 14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    5 1 Отговор
    "Коалицията на МЕРАКЛИИТЕ" има голям мерак да помага, ама има голямо шу-бе, да влезе и да го направи ❗

    20:02 20.08.2025

  • 15 Абе тея

    9 2 Отговор
    Няма ли за Израел да се сетят? Само глупости са им в главите

    20:02 20.08.2025

  • 16 касата

    2 6 Отговор
    Внимавайте, че Копейкин, Плюнчо и палячовците от Възраждане могат да направят някой атентат или палеж в името на Путин и Кремъл!

    20:03 20.08.2025

  • 17 Империята

    2 12 Отговор
    Империята на злото и мизерията Русия пак се опитва да се разпорежда в чуждия двор. Кой какво да прави у дома си. В случая с кого да другаруват украинците, да приемат ли някого в дома си или да не приемат. Защото видиш ли Лилипутин не давал. Пак гнусни руски попълзновения.

    20:03 20.08.2025

  • 18 С голо дупе ще

    8 2 Отговор
    защитят Украйна те

    20:03 20.08.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 2 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    Не разбра ли, че У...ЙНА НИКОГА НЕ Е ИМАЛА ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ‼️
    Турция и Германия да не би да имат ядрено оръжие, след като на тяхна територия има такова 🤔❓

    Коментиран от #32

    20:04 20.08.2025

  • 21 Зеленски съм

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "Злобното Джуджи":

    Нали дадоха на Зеленски снаряди с обеднен уран?

    Каквото стана с тия снаряди - някой разбра ли от жълтите мисирко-паветнички?

    Щяха да гейм-чейнджат войната. Смийех!

    20:05 20.08.2025

  • 22 Ъъъъъъъъъъ

    6 2 Отговор

    До коментар #10 от "Злобното Джуджи":

    "ДАЙТЕ НА УКРАЙНА АТОМ !!!

    Какво ще направят тогава руснаците ?"

    Ми като за начало, да речем, че могат да дадат от същото на Иран. Тогава?
    Ма откъде ви хрумват такива гениани идеи бе хора?😂

    Коментиран от #26, #28

    20:06 20.08.2025

  • 23 Да резнат главата на бъзльото

    3 3 Отговор
    Путин.

    20:07 20.08.2025

  • 24 Герги

    2 2 Отговор
    Войски на НАТО в Украйна,и този Изтрещелият плашипу...да видим какво ще направи,.... да видим дали Китай и Индия ще се ослушват услужливо...

    20:08 20.08.2025

  • 25 Каунь

    3 1 Отговор
    Те пък едни съюзници......направо да ги качиш на Съюз-5 и да ги пратиш на лунатаюю

    20:09 20.08.2025

  • 26 Руснаков

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "Ъъъъъъъъъъ":

    от къде ли...как мислиш...от дивотията на Русия...от там се раждат...

    20:09 20.08.2025

  • 27 Корабът на глупаците е продънен!

    3 2 Отговор
    А кой ще защити света и цивилизацията ни от пощръклелите англосакси, колонизирали и унищожили в миналото народите от 5 континента?
    Някой трябва да озапти агресиралите от ваксините западащи западяци, защото ще взривят планетата ни буквално.
    Мир няма да има. Войната е бизнес и натото ни пази. До последния европеец!

    20:10 20.08.2025

  • 28 Злобното Джуджи

    1 5 Отговор

    До коментар #22 от "Ъъъъъъъъъъ":

    Разликата е че укра ще използват Атома срущу Русия моментално !!! Въпроса е къде ще приберем 139 млн монголци изведнаж припознали България като своя Родина 😄😄😄

    Коментиран от #33

    20:10 20.08.2025

  • 29 Ъъъъъъъъъ

    3 0 Отговор
    "Много им се иска, ама не им стиска!"

    Народна мъдрост!

    20:11 20.08.2025

  • 30 Защото съдиш

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "ЗАЩО ЛИ":

    по себе си.
    За протокола: Китай отдавна е прецакал Раша.

    20:11 20.08.2025

  • 31 Политико лъже яко

    3 1 Отговор
    Точно защото Украйна не спази условията за създаването и като държава, описани в Меморандума и първата Конституция на измислената държава, започна конфликта.

    20:13 20.08.2025

  • 32 Дългият

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Турция и Германия не са точно сравнение...Това са отделни държави...Докато Украйна си беше в СССР...колкото право има Русия толкова и Украйна...само че......руската лакомия няма аналог..да има как да глътнат Света....

    Коментиран от #38

    20:14 20.08.2025

  • 33 Ъъъъъъъъъ

    4 2 Отговор

    До коментар #28 от "Злобното Джуджи":

    "Разликата е че укра ще използват Атома срущу Русия моментално !!!"

    Верно ли?🤔
    И защо да го дават на укрите, когато могат да го използват те, който и да визираш? Каква е идеята на това "даване"?

    Коментиран от #48

    20:14 20.08.2025

  • 34 Троцки брадърс

    3 0 Отговор
    Да не я защитят както нашият защитник генерал Съби Събев го направи?


    яко БТРи изпратихме. Обаче ги няма на фронта още, поради възникнал проблем с послещането им 2024г.

    20:14 20.08.2025

  • 35 не може да бъде

    2 0 Отговор
    Има два важни въпроса на които ЕС ще трябва да си отговори -и не само да отговори а да вземе решение какво следва!?Първият въпрос е защо яростният русофоб и путинофоб Линдзи Греъм и умереният такъв ген.Келог изведнъж омекнаха и следват твърдо линията на Тръмп до такава степен че взеха да говорят в умерен и мек тон и за Путин и за Русия!?Може също да се добави че лидерите в РП са твърдо зад Тръмп -вероятно знаят неща които ние изобщо никога няма да узнаем !?!?Вторият въпрос който може би има отношение към първия е докъде ще стигнат руснаците в края на годината -това е от огромно значение!?Аз следя внимателно събитията и информациите но не искам да изказвам мнение!?Като жокер бих предложил това което казва проф.витанов за салфетката -колкото и да са спорни неговите тези -каква е вероятността да стане именно както казва той !?Главното е следното -до края на годината ще видим ли критично изчерпване на живата сила на украинската армия и недостиг на оръжия....ако това стане капитулацията ще се случи много бързо и тогава НАТО ще трябва или да се намеси или да признае поражението ....!?

    Коментиран от #44

    20:17 20.08.2025

  • 36 Стига беееее

    2 0 Отговор
    Силните гаранции станали "железни гаранции"...

    20:18 20.08.2025

  • 37 болгаринь..

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    A бе помашкий..бегай че ония тримцата-леге,позитано и валдхард идат за да ти свалат турецките атрибути

    Коментиран от #45

    20:18 20.08.2025

  • 38 Кривоверен алкаш

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Дългият":

    Те...винаги са се имали за нещо повече от останалите държави в Съюза...съвсем накоро Алиев го каза....

    20:19 20.08.2025

  • 39 С тея е така щото са "лидери"

    2 0 Отговор
    "е трудно да разберем за какво говорим".....

    20:19 20.08.2025

  • 40 Спомен от бъдещето

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Аман заман":

    Реалната гаранция за сигурносте да се закрие НАТО и да се спазва международното право!
    Европейският фашизиран реваншизъм и мечтите за хегемония ще ликвидират света ни.
    Очевидно ще се наложи да се върнат човеците в пещерите и по дърветата, за да си спомнят, че това, което смятат за даденост, е постигнато с пот и скърцане на зъби.

    20:20 20.08.2025

  • 41 Артилерист

    3 2 Отговор
    Темата за разнобоя на европейските лидери е интересна в контекста на случилото се при Тръмп. Първо, европейците се затичали след Зеленски като придворна свита. Второ, Тръмп ги държал в коридора да чакат като виновни подчинени. Трето, още като ги приел Тръмп и Урсула започнала да пее за отвлечените украински деца, но Тръмп и наредил да мълчи. Същото направил и с Мерц и Макрон, които в един глас занареждали в Украйна незабавно да се прекрати огъня. Четвърто, може би най-разумното предложение е направила Мелони, която предлага да се изпълнят условията на Русия, а сигурността на Украйна да се гарантира като чл.5 за НАТО. Пето, предложеното от Мелони едва ли ще се случи, защото това означава европейците да признаят поражението си. Всичката им сервилност и унижение към Тръмп цели единствено да го убедят да не ги изоставя и войната да продължава...

    20:21 20.08.2025

  • 42 И пак им казват че

    2 4 Отговор
    Москва предупреди, че всякакво присъствие на сили на НАТО в Украйна би довело до "неконтролируема ескалация"..... що за олигофрени верно са тея

    Коментиран от #46, #47

    20:21 20.08.2025

  • 43 Анонимен

    2 1 Отговор
    Голямо желание имат да стъпят на украинска земя,като жертвите ще се увеличат за тяхна сметка.Най много французи,турци,евреи и т.н.Елате,ще бъдете посрещнати подобаващо.

    Коментиран от #50

    20:23 20.08.2025

  • 44 Преговорите са прости

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "не може да бъде":

    Просто братушките показаха на американците, че са изби над милион и половина кандидат-натовски войници. И това въобще не е шега. Още толкова и свършват “мъжете на Байдън”.

    20:23 20.08.2025

  • 45 Българин

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "болгаринь..":

    Бегом на Краснай....... Колхозник!

    20:24 20.08.2025

  • 46 Империята

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "И пак им казват че":

    Империята на злото и мизерията Русия пак се опитва да се разпорежда в чуждия двор. Кой какво да прави у дома си. В случая с кого да другаруват украинците, да приемат ли някого в дома си или да не приемат. Защото видиш ли Лилипутин не давал. Пак гнусни руски попълзновения.

    20:25 20.08.2025

  • 47 Интересно каква лиеже непредвидената

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "И пак им казват че":

    ескалация? И с какво? Севернокорейците и те са на свършване.
    Ядрено не биха ползвали от шубе да не изчезне Москва. Ако можеха да направят нщо, да са го свършили.

    20:25 20.08.2025

  • 48 Злобното Джуджи

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ъъъъъъъъъ":

    "..И защо да дават ЯО на укрите, когато могат да го използват те.."

    За да се избият украинците и руснаците взаимно.
    Малийй че си.........Достоевски 😁

    20:26 20.08.2025

  • 49 Гориил

    1 2 Отговор
    Щеше да има шанс за мир, поне на теория, ако Володимир Зеленски в този хаос просто се отрече от европейските си провокатори и подстрекатели, които са еднакво, ако не и повече, виновни за украинската трагедия. Европейците на всяка крачка осуетяваха усилията, насочени към мир. От Борис Джонсън до Еманюел Макрон, всички допринасяха за страданията на Украйна, като я тласкаха към конфликт с Русия, давайки ѝ обещания и лъжливи прогнози, за да влезе в битка с многократно по-силна и разполагаща с повече ресурси Русия. Още от самото начало европейските интриганти тласкаха Украйна към самоубийство, включително защото Русия е най-голямата ядрена сила в света и ако се окаже в трудна ситуация, биха могли да заличат от лицето на земята всички големи украински градове, а съюзниците не биха реагирали по никакъв начин на това, оправдавайки се с това, че не са правно задължени (все пак Украйна не е член на Северноатлантическия алианс).

    Коментиран от #51

    20:27 20.08.2025

  • 50 Ти ли ще ги посрещаш?

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Анонимен":

    Тогава да ги пратят първо на теб, копей, че да ти видим "подобаващото". Не ставай смешен.

    20:28 20.08.2025

  • 51 Щеше да има мир,

    1 0 Отговор

    До коментар #49 от "Гориил":

    ако нацистките копейки по света бивахте абортирани в зародиш.

    20:30 20.08.2025

