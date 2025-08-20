Съюзниците на Киев остават разделени как да защитят Украйна от Русия

Съюзниците на Киев остават разделени как да защитят Украйна при евентуално мирно споразумение с Русия, като липсва ясен механизъм за "железни гаранции", на които настоява президентът Володимир Зеленски, пише "Политико".
На среща в понеделник президентът на САЩ Доналд Тръмп увери Зеленски и европейските лидери, че Киев ще получи защита, сходна с тази по член 5 от НАТО, но не даде подробности. Във вторник държавният секретар на САЩ Марко Рубио оглави комисия със съюзници на Украйна, целяща да изработи план за сигурност. Британският премиер Кийр Стармър заяви, че в "следващите дни" ще се обсъди подготовка на "стабилизиращи сили", ако боевете приключат.
Най-очевидният вариант — членство на Украйна в НАТО — остава изключен от Вашингтон и някои европейски столици и най-вече Русия. Вместо това се обсъждат мисии с ограничени мандати, но те пораждат въпроси кой би изпратил войски, при какви условия и с какъв бюджет.
Тръмп заяви, че САЩ няма да изпращат войски и настоя Европа да поеме тежестта. Френският президент Еманюел Макрон обяви готовност за разполагане на френски, британски, германски и турски сили, докато Германия, поради ограничен ресурс на армията, остава резервирана. Турция би могла да играе ключова роля, но среща съпротива в ЕС, а Полша и Италия изключват изпращането на войски, предлагайки вместо това логистична помощ или отбранителен пакт.
Политическите ограничения подкопават лидерските амбиции на Макрон и Стармър, а скептицизмът дали европейските държави могат реално да осигурят контингент се разраства. "Дори малко разполагане на войски би било предизвикателство", призна германски депутат пред "Политико" под условие за анонимност.
Москва предупреди, че всякакво присъствие на сили на НАТО в Украйна би довело до "неконтролируема ескалация". Споменът от неизпълнените обещания в Будапещенския меморандум от 1994 г., когато Киев се отказа от ядрените си оръжия срещу гаранции за сигурност, прави украинските власти особено подозрителни към неясни формулировки.
Три години след началото на пълномащабната война съюзниците продължават да обсъждат едни и същи въпроси без решение. "Понякога", заяви висш източноевропейски дипломат, запазил анонимност, за да обсъди вътрешното мислене за съюза, "е трудно да разберем за какво говорим".
Високопоставеният полски служител беше още по-директен, твърдейки, че цялата дискусия е преждевременна: "Нищо няма да се случи, защото боевете не спират", заяви той пред "Политико". "Американците сякаш не желаят да се приближат твърде много към Русия, а европейците продължават да подкрепят Украйна, така че сме в патова ситуация."
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЗАЩО ЛИ
Коментиран от #30
19:54 20.08.2025
2 Питам:
19:56 20.08.2025
3 Ха ха ха ха
19:56 20.08.2025
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
КУПИЛ СИ ПУЛОВЕР С НАДПИС СССР :)
19:57 20.08.2025
5 Дон Дони
19:57 20.08.2025
6 Дон Дони
19:57 20.08.2025
7 Българин
Коментиран от #37
19:57 20.08.2025
8 Тръмпалд Домп
19:57 20.08.2025
9 Бай Ганьо
19:58 20.08.2025
10 Злобното Джуджи
ДАЙТЕ НА УКРАЙНА АТОМ !!!
Какво ще направят тогава руснаците ?
Ми ще се изтеглят с околосветлинна скорост 😄
Коментиран от #21, #22
19:59 20.08.2025
11 Макрон
19:59 20.08.2025
12 Аман заман
Коментиран от #40
20:00 20.08.2025
13 Българин
Коментиран от #20
20:01 20.08.2025
14 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
20:02 20.08.2025
15 Абе тея
20:02 20.08.2025
16 касата
20:03 20.08.2025
17 Империята
20:03 20.08.2025
18 С голо дупе ще
20:03 20.08.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #13 от "Българин":Не разбра ли, че У...ЙНА НИКОГА НЕ Е ИМАЛА ЯДРЕНО ОРЪЖИЕ‼️
Турция и Германия да не би да имат ядрено оръжие, след като на тяхна територия има такова 🤔❓
Коментиран от #32
20:04 20.08.2025
21 Зеленски съм
До коментар #10 от "Злобното Джуджи":Нали дадоха на Зеленски снаряди с обеднен уран?
Каквото стана с тия снаряди - някой разбра ли от жълтите мисирко-паветнички?
Щяха да гейм-чейнджат войната. Смийех!
20:05 20.08.2025
22 Ъъъъъъъъъъ
До коментар #10 от "Злобното Джуджи":"ДАЙТЕ НА УКРАЙНА АТОМ !!!
Какво ще направят тогава руснаците ?"
Ми като за начало, да речем, че могат да дадат от същото на Иран. Тогава?
Ма откъде ви хрумват такива гениани идеи бе хора?😂
Коментиран от #26, #28
20:06 20.08.2025
23 Да резнат главата на бъзльото
20:07 20.08.2025
24 Герги
20:08 20.08.2025
25 Каунь
20:09 20.08.2025
26 Руснаков
До коментар #22 от "Ъъъъъъъъъъ":от къде ли...как мислиш...от дивотията на Русия...от там се раждат...
20:09 20.08.2025
27 Корабът на глупаците е продънен!
Някой трябва да озапти агресиралите от ваксините западащи западяци, защото ще взривят планетата ни буквално.
Мир няма да има. Войната е бизнес и натото ни пази. До последния европеец!
20:10 20.08.2025
28 Злобното Джуджи
До коментар #22 от "Ъъъъъъъъъъ":Разликата е че укра ще използват Атома срущу Русия моментално !!! Въпроса е къде ще приберем 139 млн монголци изведнаж припознали България като своя Родина 😄😄😄
Коментиран от #33
20:10 20.08.2025
29 Ъъъъъъъъъ
Народна мъдрост!
20:11 20.08.2025
30 Защото съдиш
До коментар #1 от "ЗАЩО ЛИ":по себе си.
За протокола: Китай отдавна е прецакал Раша.
20:11 20.08.2025
31 Политико лъже яко
20:13 20.08.2025
32 Дългият
До коментар #20 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Турция и Германия не са точно сравнение...Това са отделни държави...Докато Украйна си беше в СССР...колкото право има Русия толкова и Украйна...само че......руската лакомия няма аналог..да има как да глътнат Света....
Коментиран от #38
20:14 20.08.2025
33 Ъъъъъъъъъ
До коментар #28 от "Злобното Джуджи":"Разликата е че укра ще използват Атома срущу Русия моментално !!!"
Верно ли?🤔
И защо да го дават на укрите, когато могат да го използват те, който и да визираш? Каква е идеята на това "даване"?
Коментиран от #48
20:14 20.08.2025
34 Троцки брадърс
яко БТРи изпратихме. Обаче ги няма на фронта още, поради възникнал проблем с послещането им 2024г.
20:14 20.08.2025
35 не може да бъде
Коментиран от #44
20:17 20.08.2025
36 Стига беееее
20:18 20.08.2025
37 болгаринь..
До коментар #7 от "Българин":A бе помашкий..бегай че ония тримцата-леге,позитано и валдхард идат за да ти свалат турецките атрибути
Коментиран от #45
20:18 20.08.2025
38 Кривоверен алкаш
До коментар #32 от "Дългият":Те...винаги са се имали за нещо повече от останалите държави в Съюза...съвсем накоро Алиев го каза....
20:19 20.08.2025
39 С тея е така щото са "лидери"
20:19 20.08.2025
40 Спомен от бъдещето
До коментар #12 от "Аман заман":Реалната гаранция за сигурносте да се закрие НАТО и да се спазва международното право!
Европейският фашизиран реваншизъм и мечтите за хегемония ще ликвидират света ни.
Очевидно ще се наложи да се върнат човеците в пещерите и по дърветата, за да си спомнят, че това, което смятат за даденост, е постигнато с пот и скърцане на зъби.
20:20 20.08.2025
41 Артилерист
20:21 20.08.2025
42 И пак им казват че
Коментиран от #46, #47
20:21 20.08.2025
43 Анонимен
Коментиран от #50
20:23 20.08.2025
44 Преговорите са прости
До коментар #35 от "не може да бъде":Просто братушките показаха на американците, че са изби над милион и половина кандидат-натовски войници. И това въобще не е шега. Още толкова и свършват “мъжете на Байдън”.
20:23 20.08.2025
45 Българин
До коментар #37 от "болгаринь..":Бегом на Краснай....... Колхозник!
20:24 20.08.2025
46 Империята
До коментар #42 от "И пак им казват че":Империята на злото и мизерията Русия пак се опитва да се разпорежда в чуждия двор. Кой какво да прави у дома си. В случая с кого да другаруват украинците, да приемат ли някого в дома си или да не приемат. Защото видиш ли Лилипутин не давал. Пак гнусни руски попълзновения.
20:25 20.08.2025
47 Интересно каква лиеже непредвидената
До коментар #42 от "И пак им казват че":ескалация? И с какво? Севернокорейците и те са на свършване.
Ядрено не биха ползвали от шубе да не изчезне Москва. Ако можеха да направят нщо, да са го свършили.
20:25 20.08.2025
48 Злобното Джуджи
До коментар #33 от "Ъъъъъъъъъ":"..И защо да дават ЯО на укрите, когато могат да го използват те.."
За да се избият украинците и руснаците взаимно.
Малийй че си.........Достоевски 😁
20:26 20.08.2025
49 Гориил
Коментиран от #51
20:27 20.08.2025
50 Ти ли ще ги посрещаш?
До коментар #43 от "Анонимен":Тогава да ги пратят първо на теб, копей, че да ти видим "подобаващото". Не ставай смешен.
20:28 20.08.2025
51 Щеше да има мир,
До коментар #49 от "Гориил":ако нацистките копейки по света бивахте абортирани в зародиш.
20:30 20.08.2025