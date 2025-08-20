Съюзниците на Киев остават разделени как да защитят Украйна от Русия

Съюзниците на Киев остават разделени как да защитят Украйна при евентуално мирно споразумение с Русия, като липсва ясен механизъм за "железни гаранции", на които настоява президентът Володимир Зеленски, пише "Политико".

На среща в понеделник президентът на САЩ Доналд Тръмп увери Зеленски и европейските лидери, че Киев ще получи защита, сходна с тази по член 5 от НАТО, но не даде подробности. Във вторник държавният секретар на САЩ Марко Рубио оглави комисия със съюзници на Украйна, целяща да изработи план за сигурност. Британският премиер Кийр Стармър заяви, че в "следващите дни" ще се обсъди подготовка на "стабилизиращи сили", ако боевете приключат.

Най-очевидният вариант — членство на Украйна в НАТО — остава изключен от Вашингтон и някои европейски столици и най-вече Русия. Вместо това се обсъждат мисии с ограничени мандати, но те пораждат въпроси кой би изпратил войски, при какви условия и с какъв бюджет.

Тръмп заяви, че САЩ няма да изпращат войски и настоя Европа да поеме тежестта. Френският президент Еманюел Макрон обяви готовност за разполагане на френски, британски, германски и турски сили, докато Германия, поради ограничен ресурс на армията, остава резервирана. Турция би могла да играе ключова роля, но среща съпротива в ЕС, а Полша и Италия изключват изпращането на войски, предлагайки вместо това логистична помощ или отбранителен пакт.

Политическите ограничения подкопават лидерските амбиции на Макрон и Стармър, а скептицизмът дали европейските държави могат реално да осигурят контингент се разраства. "Дори малко разполагане на войски би било предизвикателство", призна германски депутат пред "Политико" под условие за анонимност.

Москва предупреди, че всякакво присъствие на сили на НАТО в Украйна би довело до "неконтролируема ескалация". Споменът от неизпълнените обещания в Будапещенския меморандум от 1994 г., когато Киев се отказа от ядрените си оръжия срещу гаранции за сигурност, прави украинските власти особено подозрителни към неясни формулировки.

Три години след началото на пълномащабната война съюзниците продължават да обсъждат едни и същи въпроси без решение. "Понякога", заяви висш източноевропейски дипломат, запазил анонимност, за да обсъди вътрешното мислене за съюза, "е трудно да разберем за какво говорим".

Високопоставеният полски служител беше още по-директен, твърдейки, че цялата дискусия е преждевременна: "Нищо няма да се случи, защото боевете не спират", заяви той пред "Политико". "Американците сякаш не желаят да се приближат твърде много към Русия, а европейците продължават да подкрепят Украйна, така че сме в патова ситуация."