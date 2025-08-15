Един убит и най-малко още един ранен! Русия удари Днепропетровска област с балистична ракета

Русия изстреля балистична ракета в Днепропетровска област на Украйна, убивайки един и ранявайки най-малко един друг човек и причинявайки пожар, съобщи областният губернатор, цитиран от "Ройтерс".

Атаката се случи часове преди планираната среща на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска, на която да се обсъди споразумение за прекратяване на огъня в Украйна.

"Камион и микробус бяха повредени при враждебно нападение в района на Днепър. Един мъж беше убит. Друг човек беше ранен", съобщи Сергий Лисак в месинджъра Telegram.

Град Днепър е логистичен център за украинските сили, а Днепропетровска област граничи с бойната зона и редовно е обстрелвана от руските сили.