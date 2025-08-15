Новини
Един убит и най-малко още един ранен! Русия удари Днепропетровска област с балистична ракета
  Тема: Украйна

Един убит и най-малко още един ранен! Русия удари Днепропетровска област с балистична ракета

15 Август, 2025 20:23

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • днепропетровска област

Атаката се случи часове преди планираната среща на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин в Аляска

Един убит и най-малко още един ранен! Русия удари Днепропетровска област с балистична ракета - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Русия изстреля балистична ракета в Днепропетровска област на Украйна, убивайки един и ранявайки най-малко един друг човек и причинявайки пожар, съобщи областният губернатор, цитиран от "Ройтерс".

Атаката се случи часове преди планираната среща на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска, на която да се обсъди споразумение за прекратяване на огъня в Украйна.

"Камион и микробус бяха повредени при враждебно нападение в района на Днепър. Един мъж беше убит. Друг човек беше ранен", съобщи Сергий Лисак в месинджъра Telegram.

Град Днепър е логистичен център за украинските сили, а Днепропетровска област граничи с бойната зона и редовно е обстрелвана от руските сили.


Украйна
  • 1 Браво

    29 6 Отговор
    Браво браво

    20:24 15.08.2025

  • 2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    44 4 Отговор
    Удар с БАЛИСТИЧНА ракета - ЕДИН убит 🤔❗
    Който може - мисли ❗

    Коментиран от #4, #7, #12

    20:27 15.08.2025

  • 3 само така

    26 7 Отговор
    Удри, Вова!

    Коментиран от #34

    20:28 15.08.2025

  • 4 Да знаеш

    20 6 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Наркомански измислици.

    20:29 15.08.2025

  • 5 враждебно нападение в района на Днепър

    25 6 Отговор
    Ама за българите не е враждебно. Нали? Що пишете подобни глупости а?

    20:29 15.08.2025

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    33 5 Отговор
    В МОМЕНТА ВЪРВИ ЯКА УТИЛИЗАЦИЯ НА ПОЛКА
    НАВОЗ ( ТОР)
    .... АЗОВЦИТЕ МРАТ ОЩЕ НА 10 КМ ОТ БОЙНАТА ЛИНИЯ
    КРАЙ КРАСНОАРМЕЙСК ( ПОКРОВСК)

    Коментиран от #35

    20:30 15.08.2025

  • 7 Виждащ

    23 3 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    1 убит, 45 възнесли се на небето, 32 в болницата на летен курорт, 25 занесли панталона си на химическо чистене. 8 изяли вратовръзката си от яд.

    20:30 15.08.2025

  • 8 Укр@инската посланичка

    22 3 Отговор
    А в българия ташунко сапа постигна по-добър резултат само с 1 алди - 1 убит и 7 в болница

    20:30 15.08.2025

  • 9 БРАВО

    17 6 Отговор
    Ама много малко бандери са получили този път наградата Искандеер!

    20:31 15.08.2025

  • 10 стоян

    5 26 Отговор
    Орките си отмъщават по цивилните украинци за запаления саратовски нефтозавод - десет дрона го ударили - тая седмица са ударили поне три нефт заводи -украинците думнали и завод за барут - голям взрив по ютуб

    Коментиран от #13, #20

    20:31 15.08.2025

  • 11 граф Монте Кристо

    16 4 Отговор
    Укрите разбомбили пазара в гр Суми за да провалят срещата в Аляска.

    Коментиран от #37

    20:32 15.08.2025

  • 12 Тео

    22 3 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Хирургическа точност, ударили са точно по склада за оръжие и боеприпаси🤗

    20:32 15.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    27 5 Отговор
    ПО РУСКИЯ ТЕЛЕГРАМ ВЪРТЯТ БРУТАЛНО ВИДЕО СНИМАНО С РУСКИ ДРОН
    ..,...
    ЖЕНА ТРЪГНАЛА С ПАЗАРСКА ЧАНТА ДА НАПУСКА ГРАД ДОПРОПОЛИЕ
    И НАЦИСТА СИ Я РАЗСТРЕЛЯ КАТО КУЧЕ НА КРАЯ НА ГРАДА.
    .....
    БРАТУШКИТЕ КАЗАХА ЧЕ НЕ СА ВЗИМАЛИ ПЛЕННИЦИ И РАНЕНИ
    КОГАТО СА ПРЕВЗЕЛИ ОПОРНИЯ ПУНКТ НА ВЕРМАХТА

    Коментиран от #38

    20:34 15.08.2025

  • 15 Механик

    21 4 Отговор
    Е, нали Путин бил спрял атаките, че да се мазни на Тръмп?? Нали Путин на крака му отишъл там, че да моли за край на войната? Нали ракетите бяха мултили, а мултиките свършишйа 22-ра година лятото??
    И не на последно място:
    АБЕ, ЧЕЙ КУРСК??? А КРИМ? Ми Бахмут и Мариупол???

    20:36 15.08.2025

  • 16 Тоя Сергий Лисак

    22 3 Отговор
    Да не е нещо повреден. (убивайки един и ранявайки най-малко един) Поне 12 са убитите и петият германски Пейтриат е стопен.

    20:36 15.08.2025

  • 17 Промяна

    5 16 Отговор
    Това е убиецът Путин а Тръмп се среща с него ти да видиш каква пародия

    20:38 15.08.2025

  • 18 Абе,

    15 2 Отговор
    един израелски войник , с поглед очиства повече хора, отколкото една балистична ракета...

    Коментиран от #21

    20:38 15.08.2025

  • 19 Мерси за информацията

    4 2 Отговор
    Много полезна ни беше (Атаката се случи часове преди планираната среща на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския лидер Владимир Путин в Аляска)

    20:39 15.08.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Украинците са безсмъртни

    7 3 Отговор

    До коментар #18 от "Абе,":

    Не си ли го разбрал до сега?

    20:40 15.08.2025

  • 22 Гост

    12 3 Отговор
    Зеленски какво е правил точно в този момент..., сигурно е просил пари някъде?!

    Коментиран от #26

    20:41 15.08.2025

  • 23 С балестична ракета да убие един

    9 2 Отговор
    и да рани един, значи са охрана в някой склад или завод.

    20:46 15.08.2025

  • 24 Явно

    3 10 Отговор
    Докато не почнат да падат ракетите върху Мацква, блатните няма да се кротнат. Време е.

    20:46 15.08.2025

  • 25 любопитен

    10 1 Отговор
    "враждебно нападение", а ако беше любвеобилно нападението?

    20:48 15.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Иван рилски

    11 1 Отговор
    Два дни само пишете, че украинците ударили там, ударили тук пък руснаците днес са им върнали една ракета и сега защо реват.

    20:49 15.08.2025

  • 28 Ами това е ситуацията

    9 1 Отговор
    Пехотинци от 86-та украинска егерска бригада получават психологическа сесия от психолог след като 41 техни колеги бяха убити (вторият отляво е психолога) снимката е от сряда в Донецк, регион в Източна Украйна. Това са оцелелите....

    20:50 15.08.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Тома

    5 0 Отговор
    Кажете какво удари ракетата защото за един убит не си струва да я пускат

    21:08 15.08.2025

  • 31 Гориил

    5 1 Отговор
    Руски ракетни удари поразиха Павлоградския механичен завод (Днепропетровска област), където започнаха да се сглобяват германски прототипи на ракети със среден и малък обсег. Заводът беше сведен до димящи руини. Освен това беше разрушен Павлоградският завод за твърдо ракетно гориво, построен по време на съветската епоха. Този завод произвеждаше компоненти от руски петрол и газ, доставяни в Европа. Това раздразни и разгневи Москва.

    21:11 15.08.2025

  • 32 Сандо

    3 0 Отговор
    Как леко кълват козяшките рибоци,а?А целият свят беше предупреден от преди седмица за простотиите,които ще сътворят укронацистите по своите съграждани.Май на тях наистина не им е жал за украинците и твърдението,че руснаците са много по-загрижени от тях ще се окаже вярно.

    21:11 15.08.2025

  • 33 Мишел

    4 1 Отговор
    Днес бе нанесен и удар по пазара в град Сума в пазарен ден, за което Украйна веднага обвини руската страна.
    Преди два дни Русия обяви, че разполага със сведения, че до 15.08 2025г. ВСУ и ГРУ подготвят ракетни удари върху цивилни цели в украински градове с цел много цивилни жертви. Ударите ще бъдат приписани като военно престъпления на руската армия. Тази провокация цели съботиране на преговорите Тлъмп - Путин за постигане на прекратяване войната в Украйна

    21:32 15.08.2025

  • 34 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "само така":

    Върви в родината си да помагаш!

    21:37 15.08.2025

  • 35 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Твоята алтернатива е позорна.Подържаш фашизма!

    .

    21:42 15.08.2025

  • 36 Ист

    1 0 Отговор
    Украинците удрят рафинерии и фабрики за оръжия, а руските фашисти градовете и хората в тях. Смърт за путин, смърт за фашизма!

    21:46 15.08.2025

  • 37 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "граф Монте Кристо":

    Трол си и си личи.Само путинисти мислят така.

    21:46 15.08.2025

  • 38 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Фашизъм и нищо друго.Това не е алтернатива.

    21:50 15.08.2025

  • 39 Русия изстреля балистична ракета

    0 0 Отговор
    в Днепропетровска област на Украйна, убивайки един и ранявайки най-малко един друг човек. Добре де, не ми се вярва Русия да изтреля такава скъпа ракета, за да убие един и рани един човек. Или не е вярно или не се съобщават истинските щети. Що така?

    Коментиран от #40

    21:52 15.08.2025

  • 40 БРАТ

    1 0 Отговор

    До коментар #39 от "Русия изстреля балистична ракета":

    НАЛИ ЗНАЕШ ЧЕ ФАКТИ СА СОРОСКИ САИТ И ЦЕНЗУРАТА Е ЖЕСТОКА

    21:55 15.08.2025

