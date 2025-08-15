Един убит и най-малко още един ранен! Русия удари Днепропетровска област с балистична ракета

Русия изстреля балистична ракета в Днепропетровска област на Украйна, убивайки един и ранявайки най-малко един друг човек и причинявайки пожар, съобщи областният губернатор, цитиран от "Ройтерс".
Атаката се случи часове преди планираната среща на върха между президента на САЩ Доналд Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска, на която да се обсъди споразумение за прекратяване на огъня в Украйна.
"Камион и микробус бяха повредени при враждебно нападение в района на Днепър. Един мъж беше убит. Друг човек беше ранен", съобщи Сергий Лисак в месинджъра Telegram.
Град Днепър е логистичен център за украинските сили, а Днепропетровска област граничи с бойната зона и редовно е обстрелвана от руските сили.
1 Браво
20:24 15.08.2025
2 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Който може - мисли ❗
Коментиран от #4, #7, #12
20:27 15.08.2025
3 само така
Коментиран от #34
20:28 15.08.2025
4 Да знаеш
До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Наркомански измислици.
20:29 15.08.2025
5 враждебно нападение в района на Днепър
20:29 15.08.2025
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
НАВОЗ ( ТОР)
.... АЗОВЦИТЕ МРАТ ОЩЕ НА 10 КМ ОТ БОЙНАТА ЛИНИЯ
КРАЙ КРАСНОАРМЕЙСК ( ПОКРОВСК)
Коментиран от #35
20:30 15.08.2025
7 Виждащ
До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":1 убит, 45 възнесли се на небето, 32 в болницата на летен курорт, 25 занесли панталона си на химическо чистене. 8 изяли вратовръзката си от яд.
20:30 15.08.2025
8 Укр@инската посланичка
20:30 15.08.2025
9 БРАВО
20:31 15.08.2025
10 стоян
Коментиран от #13, #20
20:31 15.08.2025
11 граф Монте Кристо
Коментиран от #37
20:32 15.08.2025
12 Тео
До коментар #2 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Хирургическа точност, ударили са точно по склада за оръжие и боеприпаси🤗
20:32 15.08.2025
14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
..,...
ЖЕНА ТРЪГНАЛА С ПАЗАРСКА ЧАНТА ДА НАПУСКА ГРАД ДОПРОПОЛИЕ
И НАЦИСТА СИ Я РАЗСТРЕЛЯ КАТО КУЧЕ НА КРАЯ НА ГРАДА.
.....
БРАТУШКИТЕ КАЗАХА ЧЕ НЕ СА ВЗИМАЛИ ПЛЕННИЦИ И РАНЕНИ
КОГАТО СА ПРЕВЗЕЛИ ОПОРНИЯ ПУНКТ НА ВЕРМАХТА
Коментиран от #38
20:34 15.08.2025
15 Механик
И не на последно място:
АБЕ, ЧЕЙ КУРСК??? А КРИМ? Ми Бахмут и Мариупол???
20:36 15.08.2025
16 Тоя Сергий Лисак
20:36 15.08.2025
17 Промяна
20:38 15.08.2025
18 Абе,
Коментиран от #21
20:38 15.08.2025
19 Мерси за информацията
20:39 15.08.2025
21 Украинците са безсмъртни
До коментар #18 от "Абе,":Не си ли го разбрал до сега?
20:40 15.08.2025
22 Гост
Коментиран от #26
20:41 15.08.2025
23 С балестична ракета да убие един
20:46 15.08.2025
24 Явно
20:46 15.08.2025
25 любопитен
20:48 15.08.2025
27 Иван рилски
20:49 15.08.2025
28 Ами това е ситуацията
20:50 15.08.2025
30 Тома
21:08 15.08.2025
31 Гориил
21:11 15.08.2025
32 Сандо
21:11 15.08.2025
33 Мишел
Преди два дни Русия обяви, че разполага със сведения, че до 15.08 2025г. ВСУ и ГРУ подготвят ракетни удари върху цивилни цели в украински градове с цел много цивилни жертви. Ударите ще бъдат приписани като военно престъпления на руската армия. Тази провокация цели съботиране на преговорите Тлъмп - Путин за постигане на прекратяване войната в Украйна
21:32 15.08.2025
34 Лука
До коментар #3 от "само така":Върви в родината си да помагаш!
21:37 15.08.2025
35 Лука
До коментар #6 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Твоята алтернатива е позорна.Подържаш фашизма!
.
21:42 15.08.2025
36 Ист
21:46 15.08.2025
37 Лука
До коментар #11 от "граф Монте Кристо":Трол си и си личи.Само путинисти мислят така.
21:46 15.08.2025
38 Лука
До коментар #14 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Фашизъм и нищо друго.Това не е алтернатива.
21:50 15.08.2025
39 Русия изстреля балистична ракета
Коментиран от #40
21:52 15.08.2025
40 БРАТ
До коментар #39 от "Русия изстреля балистична ракета":НАЛИ ЗНАЕШ ЧЕ ФАКТИ СА СОРОСКИ САИТ И ЦЕНЗУРАТА Е ЖЕСТОКА
21:55 15.08.2025