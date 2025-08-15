Новини
Свят »
Русия »
Говори Москва: Президентът Путин ще пристигне навреме за срещата в Аляска, той винаги пристига навреме
  Тема: Украйна

Говори Москва: Президентът Путин ще пристигне навреме за срещата в Аляска, той винаги пристига навреме

15 Август, 2025 18:23 982 72

  • дмитрий песков-
  • владимир путин-
  • аляска-
  • доналд тръмп-
  • украйна

Руският президент Владимир Путин, който вече е в Магадан, ще излети навреме за Анкоридж за срещата на върха с американския лидер Доналд Тръмп

Говори Москва: Президентът Путин ще пристигне навреме за срещата в Аляска, той винаги пристига навреме - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин, който вече е в Магадан, ще излети навреме за Анкоридж за срещата на върха с американския лидер Доналд Тръмп, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред руската държавна телевизия "Россия 1" и водещия Павел Зарубин, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Тръмп ще го посрещне лично до самолета при пристигането му в Анкоридж точно в 11 ч. местно време (22 ч. българско време) днес, допълни Песков, цитиран от Ройтерс.

Още новини от Украйна

Говорителят на Кремъл съобщи, че в Магадан Путин е посетил редица обекти и е провел срещи, а след това ще има среща и с ръководителя на региона.

"След това ще излети навреме от Магадан за Анкоридж заради това, че точно в 11 ч. местно време президентът трябва да кацне там и до самолета ще го посрещне лично президентът Тръмп", уточни Песков, цитиран от ТАСС. По думите му посрещането до самолета е било договорено предварително.

На въпрос на журналиста дали при такъв график Путин ще успее да дойде навреме за срещата на върха, Песков подчерта: "Президентът винаги пристига навреме."


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦦🦦🦦

    8 8 Отговор
    Да не попадне в някоя буря, като Аятолаха.

    18:25 15.08.2025

  • 2 Гончар Романенко

    1 3 Отговор
    А ето уже лишнее!

    18:26 15.08.2025

  • 3 Атина Палада

    18 3 Отговор
    Тръмп ще посреща Путин от самолета..А за преговорите с ръководителят на ЕС - Урсулина ....Тръмп си играеше голф ,а тя го чакаше на игрището да си свърши играта :)))
    Коментара е излишен...

    Коментиран от #23

    18:27 15.08.2025

  • 4 Киев за три дни

    11 2 Отговор
    На въпрос на журналиста дали при такъв график Путин ще успее да дойде навреме за срещата на върха, Песков подчерта: "Президентът винаги пристига навреме." : ))))))

    Коментиран от #13, #49

    18:27 15.08.2025

  • 5 Дедо

    5 4 Отговор
    Аз не виждам ,как ще спре тази война. Украйна няма да се откаже от отнетите и земи , а Русия иска цялото крайбрежие на Украйна. Дори и САШ да се откажат да подкрепят Украйна , пак ще го правят чрез продаваме на оръжие на ЕС . Ситуация без изход.

    18:27 15.08.2025

  • 6 Последния Софиянец

    11 3 Отговор
    Покана за Путин на американска земя означава пълна реабилитация пред Запада.

    Коментиран от #10

    18:27 15.08.2025

  • 7 ти да видиш

    10 1 Отговор
    Ще поиграят на халва и кой от къде е, а зеления лос с белия нос, ще гледа тъжно от храстите😉

    Коментиран от #31

    18:28 15.08.2025

  • 8 НИКОГА НЕ ВЯРВАЙТЕ НА АНГЛИСАКСИНЦИ

    5 4 Отговор
    ДОЛНИ КОВАРНИ И ПОДМОЛНИ СА.ГОТВЯТ ПОРЕДНОТО ЗЛО НА ОПОНЕНТА СИ....

    18:29 15.08.2025

  • 9 Атина Палада

    5 5 Отговор
    Хаяско още сега е напълнил 3 куфарчета преди срещата-после не ми се мисли.....

    18:29 15.08.2025

  • 10 12340

    0 3 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    С извинение--на руска! :))

    18:29 15.08.2025

  • 11 Бат Вальо -Истинския

    8 8 Отговор
    унижението на Путин е жестоко-на крака при господаря на Света

    Коментиран от #18

    18:30 15.08.2025

  • 12 Злобното Джуджи

    3 1 Отговор
    Безкрайно интересен коментар......
    Означава ли това че имаме Инцидент ? 😁

    18:30 15.08.2025

  • 13 РЪМПИ

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "Киев за три дни":

    И АЗ СПИРАХ СВО ЗА ТРИ ДНИ АМАА САМО ДОКЪТО МА ИЗБРАХА ЗА РЕЗИДЕНТ...

    Коментиран от #16

    18:30 15.08.2025

  • 14 Това е ..

    5 2 Отговор
    Винаги пристигал навреме? В такива срещи естествено е да пристига навреме. Неестествено е да закъснява. И въобще цялата статия е неадекватна.

    Коментиран от #22

    18:30 15.08.2025

  • 15 Механик

    2 3 Отговор
    Когато някои хора си правят сметката без кръчмаря е така както сега са натовците. Яли, пили и тама да се оттеглят/избягат и хооооп, иде кръчмаря с мазния тефтер и представя масрафа/сметката. И трябва да се плаща, щото ако не платиш, кръчмаря е с рунтави гърди и много яко рита.
    Та и с натофците така. Ядоха, пиха и си правиха сметки, ама без Путин. Е, сега кръчмаря иде с големия мазен тефтер и носи сметката.
    п/п/
    Препоръчвам на натуфците да платат, щото както казах, кръчмаря бие много лошо.

    Коментиран от #29, #32

    18:31 15.08.2025

  • 16 Киев за три дни

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "РЪМПИ":

    Тези двамата глупаци сякаш една майка ги е раждала. Светът би бил много по-хубаво място без тях, ама нека да са за урок.

    Коментиран от #26

    18:32 15.08.2025

  • 17 Последния Софиянец

    4 3 Отговор
    сега главния въпрос е къде ще го поеме кремълското джудже ???

    Коментиран от #25

    18:32 15.08.2025

  • 18 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Бат Вальо -Истинския":

    Може да си истинската валя,ама си плитка много:))

    Коментиран от #27

    18:33 15.08.2025

  • 19 Гост

    3 2 Отговор
    Лавров ще напълни куфарите със западна стока да раздава на Захарова кремове и парфюми.

    18:33 15.08.2025

  • 20 Мдаа

    3 2 Отговор
    Само да не изпратят двойника пиянка, че в Аляска няма толкова пиене.

    18:33 15.08.2025

  • 21 🛑 Спрете терора на Русия 🛑

    3 5 Отговор
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
    Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!

    18:33 15.08.2025

  • 22 Злобното Джуджи

    3 2 Отговор

    До коментар #14 от "Това е ..":

    Не статията е неадекватна, а неадекватното странно изказване на Песков. Като че ли нещо се мъти и всички знаят и чакат за него. Без Путин ))

    18:34 15.08.2025

  • 23 Е, не се ли сещаш защо?

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    Погалва овена, преди да го почне с голямата ножица!

    18:34 15.08.2025

  • 24 Песков

    8 3 Отговор
    Двойникът на Путлер винаги е точен ☝️😁😂

    18:35 15.08.2025

  • 25 Презвитер Козма

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Последния Софиянец":

    Не кради никове, чедо неразумно!

    18:35 15.08.2025

  • 26 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "Киев за три дни":

    Може би с Мерци Шолци и Макарона,Мър би бил по добър светът:))))

    18:35 15.08.2025

  • 27 Бат Вальо -Истинския

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Атина Палада":

    колежке-наду.и се и го поеми

    Коментиран от #34

    18:36 15.08.2025

  • 28 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    2 2 Отговор
    Мисля да остана в бункера при малките откраднати украински момченца, проблема е, че след това ще ме болят задните части!

    18:36 15.08.2025

  • 29 Благодарни сме ти

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    за селско-кръчмарските проникновения.
    Такъв пример само мазен механик може да даде.

    Коментиран от #38

    18:37 15.08.2025

  • 30 Макс

    0 3 Отговор
    Той вече е там , двойникът . Другите ще почакат , ако се наложи да се включат . А Вова е в бункера .

    Коментиран от #37

    18:37 15.08.2025

  • 31 до последния украинец

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "ти да видиш":

    Aко Tръмп и Yрсула бият шут на Украйна избирателите за 3ельо хайдутин ще тичат със гранати във ръка към ТЦК

    18:37 15.08.2025

  • 32 Абе Руски Тръбар

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    Що си слагаш задните части на масата .Некой ще ти запали ауспуха,да те е... У едногънковия Мин. дил.

    18:38 15.08.2025

  • 33 Наблюдател

    1 2 Отговор
    По важното за българите е следното:
    - Къде се позиционира България в тази ситуация?
    1. Да встъпим в третата национална катастрофа?
    2. Да възродим Родината си с Възраждане?
    3. Още 500 години да ни командват (доят) чужди елементи (партньори).

    Коментиран от #42, #64

    18:38 15.08.2025

  • 34 Няма как да ти се случи

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Бат Вальо -Истинския":

    В момента там няма място и за теб.
    Малко по-късно.
    Чакай ред.

    18:38 15.08.2025

  • 35 Искам да излети ама да не кацне

    2 4 Отговор
    време е за инцидент

    18:39 15.08.2025

  • 36 Вежди Рашидов каза, че по сведение

    2 3 Отговор
    от самия Радев Путин го карал да чака за среща 6 часа. Толкова за руското уважение към русофилите!

    Коментиран от #47

    18:39 15.08.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Оня с грездея

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Благодарни сме ти":

    Кои сте "вие" бе, гьон?

    Коментиран от #50, #60

    18:39 15.08.2025

  • 39 Румен

    1 0 Отговор
    Няма ли някоя ракета случайно да го поздрави във въздуха

    Коментиран от #57

    18:40 15.08.2025

  • 40 Скопен Кремълски плъх с токчета

    3 2 Отговор
    Не мърдам от бункера,пращайте двойник номер четири!

    Коментиран от #45

    18:40 15.08.2025

  • 41 Цончо Ганев Цайса

    1 0 Отговор
    За съжаление самолетът на Путин се е разбил по неизяснени причини над Камчатка. Замина си една легенда 😭

    18:40 15.08.2025

  • 42 Какво имаш да й възраждаш?

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Наблюдател":

    Държава като държава.
    А че някой те дои - личен проблем.

    18:41 15.08.2025

  • 43 Тръмп унижи великата Америка!

    0 1 Отговор
    Какъв срам!

    18:41 15.08.2025

  • 44 Вай

    0 0 Отговор
    Щот па рашковците, много Убави!!!Копейката,прошка.Ма там очень холодно,заболевает.

    18:41 15.08.2025

  • 45 пиночет

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Скопен Кремълски плъх с токчета":

    Двойник номер четири, и той ли е, педофил?

    18:41 15.08.2025

  • 46 Бай Ганьо

    3 0 Отговор
    Путин е шефа на кенеффа, император на робите!

    18:42 15.08.2025

  • 47 Да те питам

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Вежди Рашидов каза, че по сведение":

    Кой е Вежди Рашидов?
    Онзи, който удари полицай и не го арестуваха ли?

    18:42 15.08.2025

  • 48 Путин да моли Тръмп

    1 0 Отговор
    Да спре да обстрелва Русията му, че оптен го е закъсал.

    18:42 15.08.2025

  • 49 механик

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Киев за три дни":

    Президента винаги е там , където трябва ,дори преди да трябва . Има достатъчно президенти , които да са винаги там , където трябва .

    Коментиран от #56

    18:42 15.08.2025

  • 50 Не обиждай

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Оня с грездея":

    Прави се на умен.

    18:42 15.08.2025

  • 51 КГБ ШОФЬОРЧЕТО

    2 0 Отговор
    Никога не закъснява.....

    18:42 15.08.2025

  • 52 Настаниха руските журналисти в чакалня

    3 0 Отговор
    на походни легла!
    Дадоха им котлети по киевски!
    Жестоко ги унижиха!

    Коментиран от #58

    18:43 15.08.2025

  • 53 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс

    1 0 Отговор
    Никакво мърдане от бункера

    18:43 15.08.2025

  • 54 Някой

    0 0 Отговор
    Знае ли кога е мача итаума - уайт, да мога да ги следя и двете срещи

    18:44 15.08.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Наистина

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "механик":

    Има достатъчно, пък и отделно ако по няколко на глава да си говорят и сами 🙂‍↔️

    18:44 15.08.2025

  • 57 Путин ш дойде

    0 1 Отговор

    До коментар #39 от "Румен":

    С подводница....

    Коментиран от #72

    18:44 15.08.2025

  • 58 Световните медии гръмнаха

    3 0 Отговор

    До коментар #52 от "Настаниха руските журналисти в чакалня":

    Жестоко унижение на руските журналисти!

    Коментиран от #63

    18:44 15.08.2025

  • 59 Важно е не как ще пристигне

    2 1 Отговор
    а как ще си тръгне.
    С две топки в руками.

    18:44 15.08.2025

  • 60 Язе и баща ти

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Оня с грездея":

    Що питаш бре Лешпер

    18:44 15.08.2025

  • 61 Набиване

    2 0 Отговор
    Копейси как изглежда Анкоридж . Защо Магадан не изглежда така ,па и цяла Русия е едно смрадливо блато ?

    18:45 15.08.2025

  • 62 КГБ ШОФЬОРЧЕТО

    2 0 Отговор
    Ша дойде тихом мълком....както е протекъл живота му.

    18:45 15.08.2025

  • 63 Ама не е Сибир, нали?

    3 0 Отговор

    До коментар #58 от "Световните медии гръмнаха":

    И това им е много.
    Могат да се мазнят на жужето и без да ходят до Аляска.

    Коментиран от #69

    18:46 15.08.2025

  • 64 Кво Възраждане бе

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Наблюдател":

    В Чехия забраниха всички проруски партии.И тук скоро,който не му изнася у Блатото.

    18:46 15.08.2025

  • 65 Мартин

    4 1 Отговор
    Руски идиоти.

    18:47 15.08.2025

  • 66 Смешна пропаганда

    1 0 Отговор
    ВП се скъсал от срещи с местни неизвестни от Магадан , ама някакси ще сколаса и за Тръмп, Такива тъпотии и при Елцин не е имало.

    18:47 15.08.2025

  • 67 Монголоиден ботоксов педофил с токчета

    3 0 Отговор
    Ще има ли ,малки момченца в Аляска,?

    18:47 15.08.2025

  • 68 Във форума няма копейки

    3 0 Отговор
    Работната седмица приключи.
    Сега с хонорара - по една лимоната на корем.

    18:47 15.08.2025

  • 69 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 0 Отговор

    До коментар #63 от "Ама не е Сибир, нали?":

    Как пък един боклукк не замина за руският рай?

    18:48 15.08.2025

  • 70 КГБ ШОФЬОРЧЕТО

    1 0 Отговор
    На крака при господаря на света

    18:49 15.08.2025

  • 71 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 72 Със знаме Акуафреш

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Путин ш дойде":

    А да доди и цунамито ги разката лекинко .
    Ама па немаше да доди що му държи влага от Сий Улф коги ги разтопи едни барабар с ордените ,помниш ли ? Е забравил си сигурно те приматите дълго не помнят .

    18:49 15.08.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания