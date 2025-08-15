Говори Москва: Президентът Путин ще пристигне навреме за срещата в Аляска, той винаги пристига навреме

Руският президент Владимир Путин, който вече е в Магадан, ще излети навреме за Анкоридж за срещата на върха с американския лидер Доналд Тръмп, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред руската държавна телевизия "Россия 1" и водещия Павел Зарубин, предаде ТАСС, цитирана от БТА.
Тръмп ще го посрещне лично до самолета при пристигането му в Анкоридж точно в 11 ч. местно време (22 ч. българско време) днес, допълни Песков, цитиран от Ройтерс.
Говорителят на Кремъл съобщи, че в Магадан Путин е посетил редица обекти и е провел срещи, а след това ще има среща и с ръководителя на региона.
"След това ще излети навреме от Магадан за Анкоридж заради това, че точно в 11 ч. местно време президентът трябва да кацне там и до самолета ще го посрещне лично президентът Тръмп", уточни Песков, цитиран от ТАСС. По думите му посрещането до самолета е било договорено предварително.
На въпрос на журналиста дали при такъв график Путин ще успее да дойде навреме за срещата на върха, Песков подчерта: "Президентът винаги пристига навреме."
1 🦦🦦🦦
18:25 15.08.2025
2 Гончар Романенко
18:26 15.08.2025
3 Атина Палада
Коментара е излишен...
Коментиран от #23
18:27 15.08.2025
4 Киев за три дни
Коментиран от #13, #49
18:27 15.08.2025
5 Дедо
18:27 15.08.2025
6 Последния Софиянец
Коментиран от #10
18:27 15.08.2025
7 ти да видиш
Коментиран от #31
18:28 15.08.2025
8 НИКОГА НЕ ВЯРВАЙТЕ НА АНГЛИСАКСИНЦИ
18:29 15.08.2025
9 Атина Палада
18:29 15.08.2025
10 12340
До коментар #6 от "Последния Софиянец":С извинение--на руска! :))
18:29 15.08.2025
11 Бат Вальо -Истинския
Коментиран от #18
18:30 15.08.2025
12 Злобното Джуджи
Означава ли това че имаме Инцидент ? 😁
18:30 15.08.2025
13 РЪМПИ
До коментар #4 от "Киев за три дни":И АЗ СПИРАХ СВО ЗА ТРИ ДНИ АМАА САМО ДОКЪТО МА ИЗБРАХА ЗА РЕЗИДЕНТ...
Коментиран от #16
18:30 15.08.2025
14 Това е ..
Коментиран от #22
18:30 15.08.2025
15 Механик
Та и с натофците така. Ядоха, пиха и си правиха сметки, ама без Путин. Е, сега кръчмаря иде с големия мазен тефтер и носи сметката.
п/п/
Препоръчвам на натуфците да платат, щото както казах, кръчмаря бие много лошо.
Коментиран от #29, #32
18:31 15.08.2025
16 Киев за три дни
До коментар #13 от "РЪМПИ":Тези двамата глупаци сякаш една майка ги е раждала. Светът би бил много по-хубаво място без тях, ама нека да са за урок.
Коментиран от #26
18:32 15.08.2025
17 Последния Софиянец
Коментиран от #25
18:32 15.08.2025
18 Атина Палада
До коментар #11 от "Бат Вальо -Истинския":Може да си истинската валя,ама си плитка много:))
Коментиран от #27
18:33 15.08.2025
19 Гост
18:33 15.08.2025
20 Мдаа
18:33 15.08.2025
21 🛑 Спрете терора на Русия 🛑
Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
Санкции! Санкции! Санкции! Санкции! Санкции!
18:33 15.08.2025
22 Злобното Джуджи
До коментар #14 от "Това е ..":Не статията е неадекватна, а неадекватното странно изказване на Песков. Като че ли нещо се мъти и всички знаят и чакат за него. Без Путин ))
18:34 15.08.2025
23 Е, не се ли сещаш защо?
До коментар #3 от "Атина Палада":Погалва овена, преди да го почне с голямата ножица!
18:34 15.08.2025
24 Песков
18:35 15.08.2025
25 Презвитер Козма
До коментар #17 от "Последния Софиянец":Не кради никове, чедо неразумно!
18:35 15.08.2025
26 Атина Палада
До коментар #16 от "Киев за три дни":Може би с Мерци Шолци и Макарона,Мър би бил по добър светът:))))
18:35 15.08.2025
27 Бат Вальо -Истинския
До коментар #18 от "Атина Палада":колежке-наду.и се и го поеми
Коментиран от #34
18:36 15.08.2025
28 Пасивен Кремълски педофил с токчета
18:36 15.08.2025
29 Благодарни сме ти
До коментар #15 от "Механик":за селско-кръчмарските проникновения.
Такъв пример само мазен механик може да даде.
Коментиран от #38
18:37 15.08.2025
30 Макс
Коментиран от #37
18:37 15.08.2025
31 до последния украинец
До коментар #7 от "ти да видиш":Aко Tръмп и Yрсула бият шут на Украйна избирателите за 3ельо хайдутин ще тичат със гранати във ръка към ТЦК
18:37 15.08.2025
32 Абе Руски Тръбар
До коментар #15 от "Механик":Що си слагаш задните части на масата .Некой ще ти запали ауспуха,да те е... У едногънковия Мин. дил.
18:38 15.08.2025
33 Наблюдател
- Къде се позиционира България в тази ситуация?
1. Да встъпим в третата национална катастрофа?
2. Да възродим Родината си с Възраждане?
3. Още 500 години да ни командват (доят) чужди елементи (партньори).
Коментиран от #42, #64
18:38 15.08.2025
34 Няма как да ти се случи
До коментар #27 от "Бат Вальо -Истинския":В момента там няма място и за теб.
Малко по-късно.
Чакай ред.
18:38 15.08.2025
35 Искам да излети ама да не кацне
18:39 15.08.2025
36 Вежди Рашидов каза, че по сведение
Коментиран от #47
18:39 15.08.2025
38 Оня с грездея
До коментар #29 от "Благодарни сме ти":Кои сте "вие" бе, гьон?
Коментиран от #50, #60
18:39 15.08.2025
39 Румен
Коментиран от #57
18:40 15.08.2025
40 Скопен Кремълски плъх с токчета
Коментиран от #45
18:40 15.08.2025
41 Цончо Ганев Цайса
18:40 15.08.2025
42 Какво имаш да й възраждаш?
До коментар #33 от "Наблюдател":Държава като държава.
А че някой те дои - личен проблем.
18:41 15.08.2025
43 Тръмп унижи великата Америка!
18:41 15.08.2025
44 Вай
18:41 15.08.2025
45 пиночет
До коментар #40 от "Скопен Кремълски плъх с токчета":Двойник номер четири, и той ли е, педофил?
18:41 15.08.2025
46 Бай Ганьо
18:42 15.08.2025
47 Да те питам
До коментар #36 от "Вежди Рашидов каза, че по сведение":Кой е Вежди Рашидов?
Онзи, който удари полицай и не го арестуваха ли?
18:42 15.08.2025
48 Путин да моли Тръмп
18:42 15.08.2025
49 механик
До коментар #4 от "Киев за три дни":Президента винаги е там , където трябва ,дори преди да трябва . Има достатъчно президенти , които да са винаги там , където трябва .
Коментиран от #56
18:42 15.08.2025
50 Не обиждай
До коментар #38 от "Оня с грездея":Прави се на умен.
18:42 15.08.2025
51 КГБ ШОФЬОРЧЕТО
18:42 15.08.2025
52 Настаниха руските журналисти в чакалня
Дадоха им котлети по киевски!
Жестоко ги унижиха!
Коментиран от #58
18:43 15.08.2025
53 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс
18:43 15.08.2025
54 Някой
18:44 15.08.2025
56 Наистина
До коментар #49 от "механик":Има достатъчно, пък и отделно ако по няколко на глава да си говорят и сами 🙂↔️
18:44 15.08.2025
57 Путин ш дойде
До коментар #39 от "Румен":С подводница....
Коментиран от #72
18:44 15.08.2025
58 Световните медии гръмнаха
До коментар #52 от "Настаниха руските журналисти в чакалня":Жестоко унижение на руските журналисти!
Коментиран от #63
18:44 15.08.2025
59 Важно е не как ще пристигне
С две топки в руками.
18:44 15.08.2025
60 Язе и баща ти
До коментар #38 от "Оня с грездея":Що питаш бре Лешпер
18:44 15.08.2025
61 Набиване
18:45 15.08.2025
62 КГБ ШОФЬОРЧЕТО
18:45 15.08.2025
63 Ама не е Сибир, нали?
До коментар #58 от "Световните медии гръмнаха":И това им е много.
Могат да се мазнят на жужето и без да ходят до Аляска.
Коментиран от #69
18:46 15.08.2025
64 Кво Възраждане бе
До коментар #33 от "Наблюдател":В Чехия забраниха всички проруски партии.И тук скоро,който не му изнася у Блатото.
18:46 15.08.2025
65 Мартин
18:47 15.08.2025
66 Смешна пропаганда
18:47 15.08.2025
67 Монголоиден ботоксов педофил с токчета
18:47 15.08.2025
68 Във форума няма копейки
Сега с хонорара - по една лимоната на корем.
18:47 15.08.2025
69 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #63 от "Ама не е Сибир, нали?":Как пък един боклукк не замина за руският рай?
18:48 15.08.2025
70 КГБ ШОФЬОРЧЕТО
18:49 15.08.2025
72 Със знаме Акуафреш
До коментар #57 от "Путин ш дойде":А да доди и цунамито ги разката лекинко .
Ама па немаше да доди що му държи влага от Сий Улф коги ги разтопи едни барабар с ордените ,помниш ли ? Е забравил си сигурно те приматите дълго не помнят .
18:49 15.08.2025