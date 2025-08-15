Новини
Евгений Кънев: Реално обаче, има 5 фактора, заради които Путин не може да спре войната
  Тема: Украйна

Евгений Кънев: Реално обаче, има 5 фактора, заради които Путин не може да спре войната

15 Август, 2025 16:02 1 884 48

  русия-
  аляска-
  путин-
  украйна

Затова Аляска ще остане по-скоро като позор за САЩ, защото няма как да донесе мир

Евгений Кънев: Реално обаче, има 5 фактора, заради които Путин не може да спре войната - 1
Снимка: Фейсбук
Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Всеки американец днес би признал, че САЩ загубиха войната във Виетнам, дори в Афганистан. И забележете - не защото са загубили на бойното поле. А защото не успяха да си постигнат стратегическите цели, заради които започнаха войната.

Преведено към войната в Украйна, това означава, че Русия към настоящия момент губи войната - което никой руснак няма да признае. Защото не може да изпълни поставените цели: унищожаване на демократична Украйна под предлог за “денацификация”.

Още новини от Украйна

Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.

Нищо, че у нас Путин често се представя като победител, когото Западът моли да спре. А не защото - понеже не може да победи, няма смисъл от тази война и затова няма как да бъде възнаграден с повече земя, която може да вземе само чрез преговори с помощта на Тръмп.

И Путин прилага десетилетната руска дипломация, описана още от съветския външен министър Громико - в три стъпки:

(1) Започни преговорите максималистично, като поискаш нещо, което никога не е било твое.

(2) Използвай заплахи, шантаж и изнудване, за да увеличиш натиска.

(3) Продължавай преговорите колкото дълго е нужно - все някога Западът ще се огъне и нещо ще даде те да приключат.

Путин не може да си позволи директно да откаже на Тръмп някаква илюзия за мир, която той да пакетира като негова заслуга за Нобел.

Затова на тази среща ще играе “много искащ мир, но Украйна не желае”, така че натискът на Тръмп да отиде пак към Украйна.

Реално обаче, има 5 фактора, заради които Путин не може да спре войната:

(1) неизбежната обществена равносметка какво е постигнато за близо 4 години и над милион жертви - в пакет със загубата на влияние по почти всички други граници.

(2) как да бъде управлявана завръщащата се армия от Украйна и натрупаното огромно напрежение

(3) как да бъде управлявано недоволството в близките му кръгове - между загубилите и спечелилите от войната

(4) какво да прави с вече военната икономика - обратният път към нормална икономика в условията на санкции е невъзможен и оттам - контролиране на социалното недоволство.

(5) дори САЩ да му обещае вдигане на санкциите, то тежките санкции са от Европа, а тя няма да ги вдигне, докато Украйна не получи справедлив мир, който пък Путин не може да си позволи.

Затова Аляска ще остане по-скоро като позор за САЩ, защото няма как да донесе мир.

Впрочем, както бе и Мюнхен за Запада през 1938 г.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 40 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Евгени от Алфапласт

    35 10 Отговор
    Минавам само да сложа една звезда на статията за тоя соросоид.

    Коментиран от #29

    16:04 15.08.2025

  • 2 Истинските руснаци се страхуват

    6 20 Отговор
    Появиха се открити руски предупреждения, че САЩ и „колективния Запад“ имат намерение да се разправят с руския президент – физически или чрез арест.

    „Ще го вземат за заложник в Аляска. Армията ни трябва да е готова моментално да започне военни действия срещу Запада“. Това твърди известният в Русия Вадим Казаков, който е председател на „Съюза на славянските общини“ и идеолог на славянството и православието. Всички говорят, че Путин е изпратил свой двйник!

    16:04 15.08.2025

  • 3 Трол

    13 26 Отговор
    Крайно време е Демократична Украйна да мине в контранастъпление и да отвоюва нови земи.

    Коментиран от #14, #48

    16:08 15.08.2025

  • 4 Само гений без ЕВ

    32 6 Отговор
    Либерално урсулоидно нищожество си ти генчо

    16:09 15.08.2025

  • 5 Тома

    23 9 Отговор
    Щом гейтакос Кънев ни съобщава значи го четете точно за обратно.

    16:09 15.08.2025

  • 6 хъхъ

    21 7 Отговор
    Зеленски не иска да спре войната, защото ще има президентски избори и веднага ще го изритат. Не само това, ами ще се намерят прокурори, които да го подведат под наказателна отговорност за престъпления и корупция. Урсулите в ЕС също не искат мир, защото тогава няма да могат да оправдаят проблемите си с войната.

    16:09 15.08.2025

  • 7 Инж1

    13 13 Отговор
    Позор" е силно казано. Все пак трябва да се даде шанс за осъзнаване на затъналите до шия болшевики!?!?!?
    Разпадът на Райха Фашистки е неизбежен.....

    16:10 15.08.2025

  • 8 Мутата

    26 9 Отговор
    Поредните глупости и фантазии на някой си Евгений

    16:12 15.08.2025

  • 9 пешо

    20 12 Отговор
    палячо , русия ще си вземе това за което започна войната

    16:12 15.08.2025

  • 10 Край

    26 9 Отговор
    "демократична Украйна" почетох и ... на там вече всичко ми беше ясно...

    16:13 15.08.2025

  • 11 Цунгцванг

    14 9 Отговор
    Путин няма правилен ход!
    Всеки ще бъде грешен!

    16:18 15.08.2025

  • 12 Хм...

    11 10 Отговор
    Има разбира се!
    Източнополска Народна Република,
    Естонска Народна Република,
    Латвийска Народна Република
    Литовска Народна Република,
    Молдовска Народна Република,
    Всичко това като част от РФ.
    И ако дойчовците продължават да настояват ще се появи шести фактор- Германска Народна Република.

    16:19 15.08.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Баце,

    5 6 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    Как се справяш с когнитивния дисонанс? Лека синтетика? Избелване на ануса? Водка?

    16:24 15.08.2025

  • 15 За аФтора

    10 4 Отговор
    Пий сиредовно цветните хаБчета.

    16:26 15.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Доктор

    12 3 Отговор
    Помияр соросоид.

    16:29 15.08.2025

  • 18 Ленин

    9 5 Отговор
    Всичко вече е ясно. На следващата среща ще присъства Си. Украйна ще го духа, ЕС ще плаща, а ние пак сме от страната на булката.

    16:31 15.08.2025

  • 19 Иван

    7 2 Отговор
    Както винаги ние които всичко разбираме и обясняваме на всички нещата на живота питам абе кой те пита кой го интересува твоето мнение господин НИКОЙ

    16:31 15.08.2025

  • 20 ЕДИН ОТ ТЪЛПАТА

    3 1 Отговор
    СРЕЩА БЕЗ РЕАЛЕН ПОЛОЖИТЕЛЕН РЕЗУЛТАТ !!!

    16:32 15.08.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Докато натовско оръжие

    3 4 Отговор
    Громи Русия мир в Украйна нема да има...Путин не може да спре войната. Връщане назад нема.

    Коментиран от #28

    16:32 15.08.2025

  • 23 ДрБр

    3 4 Отговор
    Евгений Кънев - депераст, депераст!

    16:36 15.08.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 чекисть..

    6 4 Отговор
    На шизака Е.К..нещо не му е ясно, кремля и янките нищо не внасят от урсулците,а те скоро ще се греят със,,щатска,,газ по масковските тръби било през севернио или южнио-балкански поток,дето минава през бг-то,трум ще купува газта от вова и ще я продава в пъти повече на мужиците с полички в юръпо..

    16:37 15.08.2025

  • 26 !!!?

    5 6 Отговор
    Путлер загуби варварската си война срещу Украйна още на третия ден от започването й...
    ...сега всички усилия на Кремълската фашистка хунта са съсредоточени в легитимирането на пладнешкия грабеж на 20% украинска територия за да се обяви "победа" !!!?

    Коментиран от #37

    16:42 15.08.2025

  • 27 Маринов

    5 2 Отговор
    Господине,
    По тези твой Размисли,
    Не Разбирам
    Дали си Платена Подлога
    или си
    си Инфлантна Персона!

    16:43 15.08.2025

  • 28 россиян..

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "Докато натовско оръжие":

    Сън бандерски сънувах..събуди се..на петьсот км сме в днiпро обл.тук е само равнина и скоро на чьорное море,а сирскио и зеленяка вардат покровск да не им избега,а това ни е целта-капако на котело е отворен и бандерците падат у него като у клипо на пинк флойд..

    16:45 15.08.2025

  • 29 Румен Решетников

    1 6 Отговор

    До коментар #1 от "Евгени от Алфапласт":

    На грешната статия си, ушанка!
    Рашибозука е на новините от Аляска, маже с голямата баданарка Хаяско I-ви, че Пасьолството дава бонус- плюс 5 рубли за пост... 😀

    Коментиран от #38, #40

    16:47 15.08.2025

  • 30 Ива

    4 1 Отговор
    "унищожаване на демократична Украйна "...Украйна е концлагер и съм сигерна ,че Русия ще се справи с украинските нацисти .

    Коментиран от #41

    16:48 15.08.2025

  • 31 очевидно

    5 1 Отговор
    Достатъчно да се види подзаглавието и да ви стане ясно за мнението - "унищожаване на демократична Украйна под предлог за “денацификация”".
    Ами нацистиките формирования, които убиваха в източна украйна не са признак за "демократична" държава! Те трябва да се довършат, макар някои като пленените азовци ги върнаха при размяна на пленници, а не трябваше!

    16:48 15.08.2025

  • 32 az СВО Победа80

    7 1 Отговор
    Кънев, разгроми ли руснаците???

    Свали ли Путин???

    🤣🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #33

    16:49 15.08.2025

  • 33 Копейкин Костя

    2 2 Отговор

    До коментар #32 от "az СВО Победа80":

    Гледай си парада на пабедата в Киев от 2022-ра...
    Наздаровье!!!
    😀

    16:51 15.08.2025

  • 34 БгТопИдиот🇧🇬

    1 1 Отговор
    ИМПЕРАТОРА о ноди целото МАТЮ+пудели.

    16:52 15.08.2025

  • 35 Ами

    5 2 Отговор
    Като цяло статията е боклук. Но това е очаквано. Какъвто автора такава и статията.
    То Фейсбук за това е създаден ... Простаците да се правят на умници.
    Въпросът е, защо "ФАКТИ" трябва да публикуват подобни статии?

    16:53 15.08.2025

  • 36 az СВО Победа80

    6 1 Отговор
    Още един, който умира от страх, че Източния фронт идва за него!

    🤣🤣🤣🤣🤣

    16:56 15.08.2025

  • 37 чекисть..

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "!!!?":

    Ама какви 20%.целото азовско море с пристанищата,2/3 от житницата и редкоземните са у кремля а вова е приготвил на трумп подарак от 50 млрда$-аецзапорожие със шест реактора да го експлотира и да продава токо на бандерците и на урсулците и на масква разбира се,ама по тънко-що она ще му дава и ще прибира отработеното гориво

    16:56 15.08.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Констатация

    5 1 Отговор
    Поредният български соросоиден дебил
    Само като си помисли колко такива полуидиоти има на тази робска територия и му се прищява да я напусне завинаги ,за да не изпитва погнуса от предателството към нашата цивилизация и милионите български патриоти дали живота си за да я има България.
    Само за 30 години станах,е страна 5-то качество даже позависими от най - изпадналите дърави в света.
    Станахме роби на завладените от САЩ западни държави ,които изсмукват от нас всичко ,което ни определя като независима нация.

    16:58 15.08.2025

  • 40 Евгени от Алфапласт

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Румен Решетников":

    Когато си п.р.о.ст, то е доживот. Но ти това най-добре го знаеш...😎 "Б.л.а.т.н.и.к" си забравил да пишеш, бай-дъ -уей. Цели 2 (евро)цента губиш...🤣🤣🤣

    Коментиран от #44

    16:59 15.08.2025

  • 41 Да питам,

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Ива":

    Колко трябва да е npocт човек, та да напише такива нещо? И си отговарям, явно много.....?!

    16:59 15.08.2025

  • 42 Абсурдистан

    1 1 Отговор
    Така си е, всеки край в който Украйна продължава да съществува, макар и териториално осакатена е поражение за Путлер.

    17:00 15.08.2025

  • 43 Азиатец

    1 2 Отговор
    Генчо, Генчооо, какви са тези твърдения и словосъчетания, бе ? Русия губела войната, "защото не може да изпълни поставените цели: унищожаване на демократична Украйна под предлог за “денацификация”."
    Първо: Не е война, а СВО. Русия влезе в Украйна със 150 000 души срещу 300 000 украинска армия. Дори сега руснаците там са 700 000, а украинците около 1 000 000 души.
    Второ: Генчо, преди да обявяваш резултат от едно събитие, изчакай то да приключи. После давай оценки. Денацификацията е само една от целите, която Путин си постави. Вън Украйна от НАТО е друга цел, по която лично Тръмп обяви победа за Путин.
    Трето: Демократична Украйна - демократична, ама друг път. Нелегитимен президент, страшна корупция, нарушаване на човешки права, забрана на руски език, гонение на УПЦ, бусивизация и т.н.
    Четвърто: Твърдението ти: "Нищо, че у нас Путин често се представя като победител, когото Западът моли да спре. А не защото - понеже не може да победи, няма смисъл от тази война и затова няма как да бъде възнаграден с повече земя" не почива на никаква логика и факти. Тази война има смисъл само за Колективния Запад за да нанесе стратегическо поражение на Русия на бойното поле. Блинкен и Джонсън превърнаха СВО във война между Русия и НАТО на територията на Украйна. Ако Украйна беше изпълнила Минските споразумения, щеше всичко да приключи само със загубата на Крим, дето руснаците си го върнаха обратно без да пукне и една пушка.
    Генчо, знаем, че си изкарваш хляба с политкорек

    Коментиран от #46

    17:03 15.08.2025

  • 44 Румен Решетников

    1 2 Отговор

    До коментар #40 от "Евгени от Алфапласт":

    Отивай да поднасяш цветя пред мавзолея на обратния евреин умрял от сифилис, ватенка!
    Разсъжденията не са ти силната страна...

    Коментиран от #45

    17:03 15.08.2025

  • 45 Евгени от Алфапласт

    2 1 Отговор

    До коментар #44 от "Румен Решетников":

    Тебе, като те гледам, акълът ти извира от всички отверстия. Най-вече южно от кръста. 🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #47

    17:05 15.08.2025

  • 46 Азиатец

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Азиатец":

    тни манипулации, но има и доста хора с повече ум от теб тук.

    17:08 15.08.2025

  • 47 Румен Решетников

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Евгени от Алфапласт":

    Дългогодишният ти опит в себесъзерцанието си казва думата ... 😀

    17:11 15.08.2025

  • 48 Правилно си се определил

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Трол":

    И с пожелания да отидеш и да помагаш с всички сили на твоите любимци.

    17:12 15.08.2025