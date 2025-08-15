Евгений Кънев: Реално обаче, има 5 фактора, заради които Путин не може да спре войната

Всеки американец днес би признал, че САЩ загубиха войната във Виетнам, дори в Афганистан. И забележете - не защото са загубили на бойното поле. А защото не успяха да си постигнат стратегическите цели, заради които започнаха войната.
Преведено към войната в Украйна, това означава, че Русия към настоящия момент губи войната - което никой руснак няма да признае. Защото не може да изпълни поставените цели: унищожаване на демократична Украйна под предлог за “денацификация”.
Това коментира във "Фейсбук" Евгений Кънев.
Нищо, че у нас Путин често се представя като победител, когото Западът моли да спре. А не защото - понеже не може да победи, няма смисъл от тази война и затова няма как да бъде възнаграден с повече земя, която може да вземе само чрез преговори с помощта на Тръмп.
И Путин прилага десетилетната руска дипломация, описана още от съветския външен министър Громико - в три стъпки:
(1) Започни преговорите максималистично, като поискаш нещо, което никога не е било твое.
(2) Използвай заплахи, шантаж и изнудване, за да увеличиш натиска.
(3) Продължавай преговорите колкото дълго е нужно - все някога Западът ще се огъне и нещо ще даде те да приключат.
Путин не може да си позволи директно да откаже на Тръмп някаква илюзия за мир, която той да пакетира като негова заслуга за Нобел.
Затова на тази среща ще играе “много искащ мир, но Украйна не желае”, така че натискът на Тръмп да отиде пак към Украйна.
Реално обаче, има 5 фактора, заради които Путин не може да спре войната:
(1) неизбежната обществена равносметка какво е постигнато за близо 4 години и над милион жертви - в пакет със загубата на влияние по почти всички други граници.
(2) как да бъде управлявана завръщащата се армия от Украйна и натрупаното огромно напрежение
(3) как да бъде управлявано недоволството в близките му кръгове - между загубилите и спечелилите от войната
(4) какво да прави с вече военната икономика - обратният път към нормална икономика в условията на санкции е невъзможен и оттам - контролиране на социалното недоволство.
(5) дори САЩ да му обещае вдигане на санкциите, то тежките санкции са от Европа, а тя няма да ги вдигне, докато Украйна не получи справедлив мир, който пък Путин не може да си позволи.
Затова Аляска ще остане по-скоро като позор за САЩ, защото няма как да донесе мир.
Впрочем, както бе и Мюнхен за Запада през 1938 г.
