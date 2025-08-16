Докладът на Държавния департамент за България: Силата на пародията като лъжа или демокрация на тръни

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Цялата оценка за утрешния ден на нашата държава започва да се облъчва от онзи интерес, в който думата "демокрация" загубва смисъл. Защо? Защото в този цял 18 страници доклад не съществува изразът "корупция"! Думата "корупция" за българина е сила на оценката, сила на истината, сила на днешния ден...Корупцията ни е завладяла отвсякъде и да не е отразена в годишния доклад на Държавния департамент значи да не си на Земята, а на Луната. Знаем, доказали сме, че България е една от най-корумпираните държави в света. И ЦРУ и ФБР знаят детайлите до микрон и точност. Не може българи да имат 4460 офшорни фирми, в които се вземат 55 милиарда долари и в България да няма корупция! Абсурд за Държавния департамент!

Чрез силата на изказа трябва да уточним и следващото обстоятелство: докладът на Държавния департамент трябва ясно и категорично да докаже свързаните среди и силата на управлението на България! В САЩ знаят всичко за депутата Пеевски — как той управлява днес България — но не дават и дума за този регрес. От 2019 г. до микрон е установено всичко, а днес се мълчи и се подменя истината. Защо? Този елементарен интерес не е от полза на никого! Защото утре, когато в България избухне неравновесието, САЩ ще се почудят от силата на възмездието.

Уважаеми господа от Държавния департамент на САЩ, подготвили доклада за България,

Дипломацията е сериозна практика, история, постижение и договори! Но вие никога не бива да елементаризирате малките държави като България, която е на 1350 години. Вие трябва да знаете историята и да не се осланяте на такива слуги, които днес Ви осигуряват изгода, и то елементарна. И когато правите оценка на политическия хъс на българите, недейте да гледате на нас по елементарен начин. Нашия национален гений заслужава друго внимание. Не бива да фаворизирате личности, запазвайки техния крадлив личностен манталитет, а да упреквате други, които имат съвсем различен стил и превес на „Аз“-ът като 1 л.ед.ч.

Искам да споделя на авторите на доклада на Държавния департамент: Като автор на много документи за фалита на КТБ, като помощник на зам. председателя на Ню-йоркския окръжен съд, искам да акцентирам да ускорите делото "Рико". Осигурете делото „Рико“ и догодина докладът Ви няма да е толкова елементарен и повърхностен. Вие имате 20 души българи за „Магнитски“. Защо не ги обявявате още? Тези българи са затънали в корупция и кражби. Те държат българския народ в глад и безвремие! Вие знаете, че 700 000 българи получават по 300 долара месечна пенсия и едвам доживяват, но тази поквара ражда голямо недоволство, да оставим още по-голям и тревожен риск за държавата ни.

По този повод бих искал да се обърна съвсем уважително към държавния секретар Марко Рубео!

Уважаеми господин Рубео,

Съвсем нестандартно е в една изискана статия-оценка към ръководения от Вас Държавен департамент на САЩ да Ви занимавам така. Моля за извинение! Но проблемът е фрапиращ! Абсурд е под Ваше ръководство да бъде резолиран и утвърден материал - оценка за България като пародия!

Моля за извинение! Но този тежък експеримент, който разпоредите ще осъзнаете какъв огромен парадокс за Вашата държава ще е като констатация.

Абсурд е една партия „Величие“ и нейният водач-г-н Ивелин Михайлов да бъде обявен за проблем на българската демокрация. Непременно трябва да се разбере, че г-н Ивелин Михайлов е основият наблюдател и разпределител на борбата с олигархията в България. Г-н Михайлов е човекът, който разкрива истината за състоянието на българската демокрация толкова ясно и точно като условие и реалност!

Затова, г-н Рубео, истински Ви моля да разпоредите на Вашите автори на доклада за България да се свържат с ЦРУ и ФБР и да разберат кой-кой е в България и има ли корупция у нас. А когато става дума кой-кой е като политически лидер с уважителен принос към САЩ на 04.07.2025г. може и да отчете и това?

И накрая бих се обърнал към секретаря на Държания департамент на САЩ:

Г-н Рубео,

Запомнете! Този доклад на Държавния департамент на САЩ е фундаментална грешка към Нова България в 2025 г. Силата на истината ще се докаже твърде скоро. Вие дадохте на българи демократи като измислени лъжци цели 431 милиона долара, а те ги откраднаха и не свършиха нищо за демокрацията в България. Моля Ви искрено, разкрийте истината и тя ще Ви докаже силата на Вашата искреност!