Докладът на Държавния департамент за Република България: Силата на пародията като лъжа или демокрация на т

Докладът на Държавния департамент за Република България: Силата на пародията като лъжа или демокрация на т

16 Август, 2025 09:00 2 813 30

В САЩ знаят всичко за депутата Пеевски

Докладът на Държавния департамент за Република България: Силата на пародията като лъжа или демокрация на т - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Кольо Парамов Кольо Парамов финансист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Цялата оценка за утрешния ден на нашата държава започва да се облъчва от онзи интерес, в който думата "демокрация" загубва смисъл. Защо? Защото в този цял 18 страници доклад не съществува изразът "корупция"! Думата "корупция" за българина е сила на оценката, сила на истината, сила на днешния ден...Корупцията ни е завладяла отвсякъде и да не е отразена в годишния доклад на Държавния департамент значи да не си на Земята, а на Луната. Знаем, доказали сме, че България е една от най-корумпираните държави в света. И ЦРУ и ФБР знаят детайлите до микрон и точност. Не може българи да имат 4460 офшорни фирми, в които се вземат 55 милиарда долари и в България да няма корупция! Абсурд за Държавния департамент!

Чрез силата на изказа трябва да уточним и следващото обстоятелство: докладът на Държавния департамент трябва ясно и категорично да докаже свързаните среди и силата на управлението на България! В САЩ знаят всичко за депутата Пеевски — как той управлява днес България — но не дават и дума за този регрес. От 2019 г. до микрон е установено всичко, а днес се мълчи и се подменя истината. Защо? Този елементарен интерес не е от полза на никого! Защото утре, когато в България избухне неравновесието, САЩ ще се почудят от силата на възмездието.

Уважаеми господа от Държавния департамент на САЩ, подготвили доклада за България,

Дипломацията е сериозна практика, история, постижение и договори! Но вие никога не бива да елементаризирате малките държави като България, която е на 1350 години. Вие трябва да знаете историята и да не се осланяте на такива слуги, които днес Ви осигуряват изгода, и то елементарна. И когато правите оценка на политическия хъс на българите, недейте да гледате на нас по елементарен начин. Нашия национален гений заслужава друго внимание. Не бива да фаворизирате личности, запазвайки техния крадлив личностен манталитет, а да упреквате други, които имат съвсем различен стил и превес на „Аз“-ът като 1 л.ед.ч.

Искам да споделя на авторите на доклада на Държавния департамент: Като автор на много документи за фалита на КТБ, като помощник на зам. председателя на Ню-йоркския окръжен съд, искам да акцентирам да ускорите делото "Рико". Осигурете делото „Рико“ и догодина докладът Ви няма да е толкова елементарен и повърхностен. Вие имате 20 души българи за „Магнитски“. Защо не ги обявявате още? Тези българи са затънали в корупция и кражби. Те държат българския народ в глад и безвремие! Вие знаете, че 700 000 българи получават по 300 долара месечна пенсия и едвам доживяват, но тази поквара ражда голямо недоволство, да оставим още по-голям и тревожен риск за държавата ни.

По този повод бих искал да се обърна съвсем уважително към държавния секретар Марко Рубео!

Уважаеми господин Рубео,

Съвсем нестандартно е в една изискана статия-оценка към ръководения от Вас Държавен департамент на САЩ да Ви занимавам така. Моля за извинение! Но проблемът е фрапиращ! Абсурд е под Ваше ръководство да бъде резолиран и утвърден материал - оценка за България като пародия!

Моля за извинение! Но този тежък експеримент, който разпоредите ще осъзнаете какъв огромен парадокс за Вашата държава ще е като констатация.

Абсурд е една партия „Величие“ и нейният водач-г-н Ивелин Михайлов да бъде обявен за проблем на българската демокрация. Непременно трябва да се разбере, че г-н Ивелин Михайлов е основият наблюдател и разпределител на борбата с олигархията в България. Г-н Михайлов е човекът, който разкрива истината за състоянието на българската демокрация толкова ясно и точно като условие и реалност!

Затова, г-н Рубео, истински Ви моля да разпоредите на Вашите автори на доклада за България да се свържат с ЦРУ и ФБР и да разберат кой-кой е в България и има ли корупция у нас. А когато става дума кой-кой е като политически лидер с уважителен принос към САЩ на 04.07.2025г. може и да отчете и това?

И накрая бих се обърнал към секретаря на Държания департамент на САЩ:

Г-н Рубео,

Запомнете! Този доклад на Държавния департамент на САЩ е фундаментална грешка към Нова България в 2025 г. Силата на истината ще се докаже твърде скоро. Вие дадохте на българи демократи като измислени лъжци цели 431 милиона долара, а те ги откраднаха и не свършиха нищо за демокрацията в България. Моля Ви искрено, разкрийте истината и тя ще Ви докаже силата на Вашата искреност!


Оценка 4.4 от 63 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хмм

    41 5 Отговор
    САЩ направиха каквото трябва, санкционираха ги за корупция, и пеевски, и горанов, ние не поехме подадената ръка, трябваше да има разследване и съд, но гешев и борисов отсъдиха, в България санкциите не важат, ама борисов трепери от страх да не му ги наложат и на него, христо иванов и гешев са вече аут, изобщо всеки който се е заиграл с пеевски е извън борда, къде е доган, в немилост, пеевски е хвърлил око на ГЕРБ, това чака и борисов

    09:06 16.08.2025

  • 2 Браво

    24 7 Отговор
    Браво браво
    С цялото Ми уважение към САЩ този път те си гледаха само политическия интерес и нищо друго

    Коментиран от #11

    09:08 16.08.2025

  • 3 Пипи

    24 24 Отговор
    Господин Парамов! Да обявявате един anaшор, един пирамидален селски тapikaт за лице на демокрацията???? Потрес! Гнус! Вие сте живо доказателство, колко лесно човек става за peзил! Не пишете повече от наше име. Срам ме е от Вас!

    09:10 16.08.2025

  • 4 Наглия

    42 2 Отговор
    Целият западен свят е затънал дълбоко! Америка губи влиянието си! От такива губещи все едно какво констатират. Православието ще пребъде. Народа ще възстане и ще има справедливост независимо от всичко. Четете и се образовайте! Там е ключа за светлото бъдеще!

    09:11 16.08.2025

  • 5 Не забравяйте

    26 2 Отговор
    И санкционираният Овчаров от БСП

    09:12 16.08.2025

  • 6 Сталин

    26 3 Отговор
    Демократия,ето строй при котором кучк@ мерзавцев управляет толпой идиотов.

    - И. Сталин

    09:13 16.08.2025

  • 7 Сталин

    30 6 Отговор
    България никога не е падала толкова ниско,да се дава за пример за корупция по целия свят и да се вписва в учебниците за корупция,цялата тази схема за измами и корупция по високите етажи от власта беше изградена и развита от гербавите и лично Тулупа,за което западните мародери го сложиха на власт три мандата ,за да могат и те спокойно да крадат,само Лукойл дължи на държавата милиарди,и всичкия западен бизнес почти не плащат данъци,затова българската бедна овца държавата я дере по три кожи ,България е държава за западните мародери,а не българите ,тази държава не е на българите

    09:15 16.08.2025

  • 8 Мишел

    40 6 Отговор
    Как САЩ да обявят по "Магнитски " българин, за който знаят всичко, но който е купил от тях ескадрила F16 на цената на ескадрила F35, с предварително плащане на цената и без никакви неустойки за неизпълнение? Как ще обявят по "Магнитски" българи, които са дали на ваши фирми българските златни находища на концесия за 0.5% такса?

    Коментиран от #13

    09:17 16.08.2025

  • 9 Сталин

    32 5 Отговор
    431 000 000 $ са дадени на различни НПО та в България от USAID за последните 4 години ,разбирате ли мащаба на корупцията която САЩ упражняват в България,за какво са дадени тези пари и кои министерства и политици да били купени като агенти на ЦРУ

    Коментиран от #10

    09:20 16.08.2025

  • 10 Значи,

    8 21 Отговор

    До коментар #9 от "Сталин":

    Следва да напишеш и блатните колко дават на нашите koneйки за същото. Да сравним, да преценим. Дерзай!

    09:26 16.08.2025

  • 11 Видьо Троев Видев

    8 19 Отговор

    До коментар #2 от "Браво":

    ЖАЛКО!
    Пак познах!
    След историческата среща-пак нищо.
    Е, не съвсем.
    В американският сняг на Аляска,
    остана жълт надпис от пикня:
    ТРЪМП е ГЛУПАК

    Не стана ясно
    дали Тръмп е държал на Путлер
    "писалката"

    Коментиран от #21

    09:26 16.08.2025

  • 12 бою циганина

    14 3 Отговор
    пак ще "купя" стари амер тенекии на тройна цена само не ме барайте.. вече си спестих 20 млрд господин дончо

    09:27 16.08.2025

  • 13 Епааа

    18 4 Отговор

    До коментар #8 от "Мишел":

    Защо им е ? Този Магнитски служи само за натиск , за да слушкат Шишитата...

    09:27 16.08.2025

  • 14 Попкремчева

    15 7 Отговор
    Лесно е да си най-простата и най-пропаднала американска колония в Европа.

    09:28 16.08.2025

  • 15 Гончар Романенко

    21 1 Отговор
    И що доклада на държавния департамент на САЩ да е толкова важен?!
    Я си представи доклад на руското правителство за България...
    ... Вой и скърцане със зъби по медиите! :))

    09:29 16.08.2025

  • 16 Тома

    12 3 Отговор
    Откраднати те пари вече са в сметките на Америка и за това не ги закачат мамута,тиквата и всички намагнити от мафията.Много е просто и досетливо.

    09:49 16.08.2025

  • 17 Дедо

    8 4 Отговор
    Като прочета някой да се обръща , към поредния мошеник в политиката с обръщението "Господин Михайлов" и ми става ясна цялата картинка. Щом ще го господинстваме този Фараон , то нека и другите мошеници в статията Боко и Пеевски да ги наричаме господин,

    09:50 16.08.2025

  • 18 Промяна

    7 4 Отговор
    Кольо Парамов дъртият червен комунист Що за гнусотии Кольоооооооо В България има още много крадци мошеници олигарси Кольооооо

    09:58 16.08.2025

  • 19 Промяна

    4 6 Отговор
    Кольо Я кажи как Тръмп спря парите на соросите и сега реват неистово Кольоооо я кажи за доносите срещу държавата ни ЛЪЖЕЦ си Кольоооооо

    10:00 16.08.2025

  • 20 Иван Грозни

    4 0 Отговор
    Много пъти съм споменавал, че който не чете смислено историята някой ден жестоко съжалява. Тия нашите ръководители безумно и безотговорно ни тласкат към катаклизми. Четете трудовете на видните гениални личности и ще разберете за какво става дума. Имена не споменавам защото магнитния ще ме изтрие ама само от форума.

    10:08 16.08.2025

  • 21 Пич, само

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Видьо Троев Видев":

    Їдиоти се връзват на европейската пропаганда за демокрация! Тя си отиде заедно със СССР за Бог да я прости!

    10:17 16.08.2025

  • 22 Ние

    0 0 Отговор
    Все чакаме някой друг да ни оправи. За това сме в това състояние. Но като гледам ще трябва сами да се справяме вече!. Ако не изчезваме от картата..

    10:20 16.08.2025

  • 23 Колкото по-зле, толкова по-добре

    0 0 Отговор
    Лошото е, че не само ЦРУ, а и ФСБ знаят. И са обявили тикволандия за "вражеска държава". А докладите от типа положението е зле, но това е добре за САЩ, всички ги знаят.

    10:23 16.08.2025

  • 24 мхмхм

    0 0 Отговор
    хааа Парамов беше убеден че ще възобновят делата по РИКО и КТБ!
    хахаха хубаво е да мечтаете господин Парамов. Мечтите са хубаво нещо

    10:42 16.08.2025

  • 25 Точно така

    0 0 Отговор
    Чак не вярвам на очите си , че е допусната статията!
    Свинското с тиква е развалено, смърди на мърша

    10:43 16.08.2025

  • 26 мхмх

    0 0 Отговор
    за незнаещите... Парамов е на заплата при Михайлов. Нали готви Михайлов за политик, че и за президент.
    Парите добре са го омаяли

    10:44 16.08.2025

  • 27 Ееех

    0 0 Отговор
    Говорих аз, че Тръмп е бизнесмен и би работи с всякакви корумпирани бандити. И само с тях, но с всички у инци на майки и деца, от които Бони Ал бизнес интереси, включително и Путин. Гласност бе даде за корупцията и корумпираните по времето на Байдън. И с техния проект ПП. Когато Байдън лично поздрави Кирил Петков, но не и корумпираното недоносче Радев живял цял живот на хранилката на народа. Говорих аз, но вече късно. Няма и да чуете намек от Тръмп за корупция в България. Него не го интересува съдбата на малките държави, да е на никакви държави. Той е бизнесмен и работи с корупцията. Хората в България също обичат корупцията, и я връщат винаги на власт съзнателно или несъзнателно накарани да гласуват за балонните партии на корумпираното задкулисие!

    Коментиран от #28

    10:45 16.08.2025

  • 28 Ееех

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ееех":

    Хората ги накараха да гласуват за измислени бизнес партии като ИТН, Възраждане, Величие, меч, ВМРО, НФСБ. Какво ли не бяха за да може корумпираното задкулисие изразяващо се чрез ДПС ГЕРБ БСП да е винаги на власт, в сянка или на открито.

    10:47 16.08.2025

  • 29 "ВРАГ НА НАРОДА"

    1 0 Отговор
    Б€ЗПЛАТНАТА u$a база "БУЛ ГА РИ $ТАН" € НАЙ-Б€ДНАТА И НАЙ-КОРУМПИРАНАТА "държава" В €$ ,
    ЗАЩОТО € ТОТАЛНО Ч€РВ€НА- НА МАФИЯТА(КД$ и БКП) И ОВ Ч€ ТО на $€ л€ ни€ !

    ПО-$ТРАШНО ОТ КОМУНИЗМА € ТОВА , КО€ТО ИДВА $Л€Д Н€ГО!
    разбойкУ (А Г € Н Т БУДАла) И ШТИРЛИЦ П€Д€рад€Ф $а ОТ МАЙКА €ДНА-БКП, А БАЩАТА -КД$!
    ОСТАВКА! ОСТАВКА! ЛУСТРАЦИЯ! ЛУСТРАЦИЯ!
    80г. Ч€РВ€НИ Ф А Т М А Ц И СТИГАТ! СТИГАТ!

    СПЕШНО: АНТИ-КОМУНИ$ТИЧ€$КА РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, Ф А Т М А К А ОСЪДЕН ПРЪВ!

    10:49 16.08.2025

  • 30 Защото !

    1 0 Отговор
    Защото !

    Когото умножш едно и също число по 1/4 и 1/2 се получават две съвсем различни числа ! Които не се съотнасат 1 към 2

    Това е математиката на България !

    И Българските Данъчни Служби !

    Исик Олсун съм им !

    На Златните медали на Олимпиадите по Математика !

    Такива Математици Имаме Ние !

    10:56 16.08.2025