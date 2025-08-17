Новини
Мнения »
Румен Петков: Европа е излишно и вредно звено в процеса на урегулиране на конфликта в Украйна

17 Август, 2025 16:00 1 023 42

  • румен петков-
  • украйна-
  • конфликт

Петков остро разкритикува позицията на водещите европейски институции и държави

Румен Петков: Европа е излишно и вредно звено в процеса на урегулиране на конфликта в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС
Факти Факти
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Председателят на ПП „Алтернатива за българско възраждане“ (АБВ) Румен Петков заяви в интервю за руската информационна агенция ТАСС, че Европа се превръща в изключително излишен и дори вреден фактор в процеса на разрешаване на конфликта в Украйна.

В своя коментар на срещата на върха между президентите на САЩ и Русия, проведена в Аляска, Петков подчерта значението на диалога и взаимното уважение:

„Срещата в Аляска показа на всички, че светът на голямата политика функционира най-ефективно в системата на взаимно уважение и диалог, който ни помага да се чуем един друг. Проблемите трябва да се решават чрез дипломатически диалог, а не чрез заплахи и сила“, заяви лидерът на АБВ.

По думите му събитието е било успешен акт за Русия и президента Владимир Путин, както и значимо постижение за американския президент Доналд Тръмп, който е поел инициативата за провеждането на срещата.

Европа и ролята ѝ в конфликта

Петков остро разкритикува позицията на водещите европейски институции и държави, като посочи, че съвместното изявление на ръководителите на Европейската комисия и Европейския съвет, заедно с лидерите на Германия, Франция, Италия, Полша, Финландия и Великобритания, представлява „борба за оцеляване на фона на предстоящата промяна“.

„Продължаването на войната е част от тяхната борба за оцеляване. Сегашната Европейска комисия може да съществува само чрез война и санкции. Една нормална и интелигентна Европа отдавна би отхвърлила подобни идеи и действия. Като европеец съм дълбоко потиснат, че ЕК диктува политика, която е убийствена за нашия континент“, заяви той.

Председателят на АБВ посочи, че санкциите срещу Русия са нанесли тежки щети именно върху европейските икономики:

„Санкциите срещу Русия пряко и много болезнено удариха Европа, икономиките на Германия, Франция и други страни, които загубиха потенциала за ефективно развитие.“

Той добави, че през последните пет-шест години Европа е понесла тежки последствия от политиката на Европейската комисия начело с Урсула фон дер Лайен – политика, която не се ползва с уважение нито в Китай, Индия, Турция, нито в редица други държави.

„Днес САЩ и Русия показаха на целия свят, че сегашната ЕК и днешна Европа не са в състояние да решават проблеми, а мнението им не интересува никого. Европейската комисия и политиката ѝ се оказаха безсмислени и вредни. Както и Зеленски, който днес е нужен единствено на Фон дер Лайен, с която е свързан чрез корупционни интереси“, посочи още Петков.

Очакване за позитивна промяна

Лидерът на АБВ изрази надежда, че срещата в Аляска ще бъде само началото на поредица от положителни събития:

„Силно се надявам, че срещата в Аляска постави началото на процес, който ще помогне за решаването на съществуващите проблеми. Очаквам скоро в Русия да се проведе нова среща на световните лидери. Европа трябва да намери сили за реформи, да премахне сегашната Европейска комисия и политиците, които тласкат Украйна към самоунищожение и продължават безсмислената война.“


България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 33 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коалиция на желаещите

    18 11 Отговор
    за жезъла за Путин

    Коментиран от #41

    16:01 17.08.2025

  • 2 Аляска

    9 1 Отговор
    Как Тръмп посрещна Путин!

    16:03 17.08.2025

  • 3 Информиран

    23 15 Отговор
    Путин каза на Тръмп, че ще го приюти в Маскалия при другите диктатори като Асад, ако му се наложи!

    16:04 17.08.2025

  • 4 Още един тъпунгер

    38 19 Отговор
    Колко трябва да си тъп за да подкрепяш агресия, па била тя от любимата велика матушка?

    Коментиран от #21

    16:05 17.08.2025

  • 5 Последния Софиянец

    11 9 Отговор
    Личи си кои лидери са ходили с празни куфари до Киев и са се връщали с пълни.

    16:08 17.08.2025

  • 6 дедо..

    16 16 Отговор
    Урсулците дадоха на вятара над 200 млрда евра за кiвската хунта,без никакво покритие..сега и да искат на задна не могат да привключат..козовете са в кремля и белия дом-тия и двамата искат юръпо да фалира а си пин ще им плеска и ще вика бис бис

    16:13 17.08.2025

  • 7 Синя София

    36 13 Отговор
    Комунистите в България са вредно и излишно звено от обществото

    Коментиран от #12

    16:15 17.08.2025

  • 8 Временното явление ЕС

    15 17 Отговор
    ЕС-то върви с бодри крачки
    по пътя на СССР-то.

    16:15 17.08.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 РУМЕН ПЕТКОВ

    18 9 Отговор
    В Слънчев бряг много руснаци имат апартаменти.Путин каза че там е руско и руският трябва да бъде официален език.

    16:15 17.08.2025

  • 11 Славата на Ленин ще е вечна каза Ванга

    4 7 Отговор
    Първо трябва да се даде алиби на Зеленски. Примерно, Крим и Донбас си остават така за 15 години и после те решават към Украйна или Русия да се присъединят. Може и 2-трилиона евро да получат. 5-трилиона евро да плати Германия репарации на СССР роднините. Русия да даде толкова колкото е навредила повече от Украйна. След 15 години да се решава за НАТО и ЕС. Но знаем, че договорите нямат смисъл както и ООН. ОПТИМИСТИТЕ СА ПРОСТИ ХОРА. Дори Сталин загуби войната, защото злото остана живо. Само сценарият в Откровение е възможен или поне този на Ванга от 1964-година в книга от 1000 броя предназначена за научният сектор в СССР и КГБ.
    ... А логиката на събитията са следните: Русия остави руски територии с руснаци в нови държави, и се прави, че няма проблем, не реагирва на злото срещу тях. Но когато ООН и уж-цивилизованият свят не предприема нищо, а защитава дори геноцидът, а руснаците искат да им се помогне. Тогава или Русия ще се намеси и върне руската земя и сънародници при себе си, или руският народ ще свали правителство и статукво на Русия и ще нахлуе сам да спасява своят народ извън руската държава. КОЙ НАРОД НЯМА ДА ПОСТЪПИ ТАКА! АРАБИТЕ ЛИ?

    16:18 17.08.2025

  • 12 ПРИПОМНЯНЕ

    7 4 Отговор

    До коментар #7 от "Синя София":

    ...за Сталин било немислимо изпращането на Димитров на подсъдимата скамейка като ”титовистки заговорник и империалистически агент”. Героят от процеса за подпалването на Райстага през 1933 година, опълчил се срещу Гьоринг пред нацисткия съд и от този момент тачен от всички антифашисти, уважаван от българската партия като митологичен полубог. За да се избавят от Димитров, руснаците избрали „по-елегантен” начин. През януари 1949 г. той изчезва от София. Според някои слухове той заминал за летището, за да посрещне заместник-председателя на Съвета на министрите на СССР Андрей Вишински, който направил междинно кацане в София. Той се намирал в самолета, когато вратата зад него внезапно се затворила. Дълго време за Димитров не се знаело нищо, докато през април в пресата не се появило кратко известие, че той е болен и е в Съветския съюз. Димитров умира на 2 юли 1949 г. в московска болница. Тялото му е балсамирано от същите специалисти, които са мумифицирали и Ленин. Така и не става ясно от какво е умрял.
    Докато не се разсекретят убийствата от "братушките" през 1949 г. на Министър-председателя на България, Георги Димитров и неговият Зам. Мин.- Председател Трайчо Костов, БЪЛГАРИТЕ ЩЕ СМЕ РАЗЕДИНЕНИ ...

    16:18 17.08.2025

  • 13 Един

    14 11 Отговор
    Самото ЕС е излишно!
    Европа на обединените нации - да!
    Европа на Брюкселските фашисти - не!

    Коментиран от #14

    16:20 17.08.2025

  • 14 Да питам,

    8 7 Отговор

    До коментар #13 от "Един":

    Колко плащат за подобни nackвили??

    Коментиран от #18

    16:22 17.08.2025

  • 15 Българин

    20 10 Отговор
    Кремълските Лакейчета,пак се Активираха!

    Коментиран от #23

    16:23 17.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гал

    16 4 Отговор
    Абе вземи се скрий някъде бе. Ти достойнство имаш ли? Тъпанар!!!

    16:25 17.08.2025

  • 18 Един

    6 9 Отговор

    До коментар #14 от "Да питам,":

    И по-ощетените в главата ще се събудите и то много скоро! Розовите облачета ще изчезнат и ще се приземите. После питай пак. Германия 4та година в рецесия, Франция в дългова криза - икономика в ЕС - 0... пробутвате още политически лозунги.

    16:27 17.08.2025

  • 19 Червена чума

    12 3 Отговор
    Какво може да каже това нищожество на мафията? Тях са ги учили как да извършват подривна дейност срещу собствената си държава и народ!

    16:28 17.08.2025

  • 20 Заради такива като тоя пуяк,

    15 4 Отговор
    България е на това дередже.Даже върви на обратно.

    16:28 17.08.2025

  • 21 Аман

    15 2 Отговор

    До коментар #4 от "Още един тъпунгер":

    Господинът по стар комунистически обичай иска Матушка да дойде тука и той да предаде един списък с хора, които трябва да се "терминират" за доброто на народа. С което пък въпросният господин ще се издигне и неговата фамилия ще пребъде, независимо, че единственото нещо, което може да прави е да доносничи. Този филм вече сме го гледали, но историята се повтаря, заедно с грешките в нея. А човекът се слави с къса памет.

    16:30 17.08.2025

  • 22 Ясновидец

    16 0 Отговор
    ТИ ПИКАЛ ЛИ СИ В ШАДРАВАН?

    16:31 17.08.2025

  • 23 Ветеран от Протеста

    15 0 Отговор

    До коментар #15 от "Българин":

    Партия АБВ на Румен Петков - шадравана е БРАТСКА партия на партия Нова Русия на Путлер.Като Братска партия и Съюзник на Военнопрестъпник ,Румен Петков организира Саботаж и Диверсия не само на България,но и на ЕС ,заедно с другата братска партия - Възраждане.Ръка в ръка ..В единен строй ..ДАНС спят по бюрата си !!!

    16:35 17.08.2025

  • 24 Промяна

    14 1 Отговор
    Този е един от отговорните за липсата на вода в Плевен

    16:39 17.08.2025

  • 25 пенсионер

    13 2 Отговор
    Ти си излишен и вреден тъпанарино.Ти като се напиеш и пикаеш в шадраваните. Много ясно, че Европа ще подкрепя нападната страна Украйна. Иска ти се да подкрепя милата ти русия, ама няма как да стане. Вземай си дърмите и заминавай при путинеца.

    16:39 17.08.2025

  • 26 Софийски

    13 1 Отговор
    Тоя оправи водата в Плевен,сега ще оправи и Европа.

    16:39 17.08.2025

  • 27 А бе

    11 1 Отговор
    На този алкохолизиран тип не трябва да му се дава много трибуна.Европа била излишно и ВРЕДНО звено при урегулиране на конфликт,кйто е в Европа??? За България е тлагедия,че Смешни и Жалки хора са влизали в българската политика и този е един от знаменосците..

    16:40 17.08.2025

  • 28 така е

    9 1 Отговор
    Предателите на България си личат от далече

    16:41 17.08.2025

  • 29 Няма нищо

    3 9 Отговор
    На Румен Петков му прощавам пиянското уриниране във фонтан . След като докарва турско-щатските ибрици до квичене и треперене .😄

    16:41 17.08.2025

  • 30 Пламен

    10 1 Отговор
    И тоя Румен е като оня Румен.
    Мордофанова ги активира с дистанционно .

    16:41 17.08.2025

  • 31 В Плевен деге живеят само русофили

    9 2 Отговор
    Затова нямат вода!
    Путин да им донесе!

    16:43 17.08.2025

  • 32 Абе

    7 0 Отговор
    Трябва да се спазва някаква хигиена. Този, дето в нетрезво състояние допълваше фонтани откога започна да разбира от международна политика? Помагач на олигарски и бандити, винаги от тъмната страна, точно неговото мнение ли трябва да публикувате? Малко е нечистоплътно.

    16:44 17.08.2025

  • 33 Те тоя е един от руските еничари

    10 1 Отговор
    В нормална държава отдавна щеше да е арестуван!

    16:45 17.08.2025

  • 34 Дика

    9 1 Отговор
    Айде и пикаещия във фонтана се обади.

    16:45 17.08.2025

  • 35 Галев

    7 1 Отговор
    По скоро твоята партия е излишна.

    16:49 17.08.2025

  • 36 Дааа

    5 1 Отговор
    То и Румбата "фонтан" Петков е излишно и вредно звено в българската политика, един мухлясал реликт без значение.

    16:49 17.08.2025

  • 37 Последния Шоп

    4 1 Отговор
    Без коментар !!!

    Коментиран от #42

    16:54 17.08.2025

  • 38 Вижте

    4 0 Отговор
    Къде ги е говорил тези работи-в интервю за ТАСС. Това казва и показва всичко. Ком ТАСС опря до фонтана, работата е пълен ТАССак

    16:59 17.08.2025

  • 39 Дон Отворко

    4 1 Отговор
    Пияндето-червен п.едал, пик.льото във фонтани -Петков се изказа неподготвен отново, целувайки ръката на агресивното руско дж.удже!
    Защо публикувате изказване на този ком.унистически отп.адък?

    17:00 17.08.2025

  • 40 мдаааа

    4 1 Отговор
    Вътрешността на черепа му е увредена , от дрънченето на петолъчки ... Затуй не може да мисли ..

    17:01 17.08.2025

  • 41 Глюпости ,

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Коалиция на желаещите":

    За клифора му .. 🤭😁

    17:02 17.08.2025

  • 42 да питам

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Последния Шоп":

    Можеш ли да покажеш снимката , ама в заден план .. да видим , къде му е дясната ръка ? 🤔

    17:05 17.08.2025