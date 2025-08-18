Да се явиш на среща със своя враг по негова покана, съпроводена със заплахи - това не е победа. При подобни обстоятелства не може да разчиташ на равнопоставеност в преговорите. На военната база в Анкоридж руският президент говореше за мир, а в същото време натовците бомбардираха руски градове. Сега е време за жестока битка, а не за брътвежи. И е предателство да превръщаш войната за оцеляване на нацията в бизнес. Затова онзиденшната шумотевица усилва подозрението, че групировката на търгашите в Кремъл е победила родолюбците. Под натиска на милиардерите, забогатели от продажбата на безценица на националните природни богатства, могъщата ядрена сила падна на колене.
Украйна вече е усвоена в икономически и военен план от Запада. Тя стана Анти Русия… И само добродушните дядковци в Москва продължават да я възприемат като братска земя.
Какво предстои? Американците и ЕС-овците ще продължат натиска по границите от Архангелск до Средна Азия. Ще продължат обстрелите в прифронтовата зона и диверсиите в дълбокия руски тил. Постепенно ще бъде блокирано управлението на армията и на военно-промишления комплекс. Ключовите постове в местната и централната власт ще преминат в ръцете на хора, лоялни на чуждите сили.
С безславното приключване на СВО рухва идеята за независима държава. Империализмът уби красивата мечта. Мнимите съюзници грабнаха каквото можаха и изчезнаха. Светът не стана многополярен... Само противниците се множат. Провалът ще окаже силно влияние на развитието на човечеството.
Не може едновременно да напираш да бъдеш послушна дойна крава и да си свободен. Даденото противоречие обяснява дългата странна война – безидейна, но много кървава. Жалко за хората!
Николай Николов: Аляска. Краят
1 Гъст
Коментиран от #10
10:05 18.08.2025
2 До Путин
Коментиран от #8
10:07 18.08.2025
4 604
10:10 18.08.2025
5 Последния Софиянец
10:10 18.08.2025
6 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
10:11 18.08.2025
7 побърканяк
10:11 18.08.2025
8 Последния Софиянец
До коментар #2 от "До Путин":Имаше цели самолети с олигарси евреи от Москва и Вашингтон.Важното е че те се разбраха ресурсите от Сибир да се пренасочат към Аляска и Западното крайбрежие.
10:12 18.08.2025
9 Ей го и тоя
10:12 18.08.2025
10 Новата Римска Империя (ЕС)
До коментар #1 от "Гъст":Имперските амбиции на наследниците на Римската империя трудно ще бъдат реализирани через трагедията на един славянски народ. Както Германия предаде Киев през 1918 година, така и ЕС при оттеглябе на САЩ ще си вдугне панаира и ще остави Украйна в да тъне разруха и бандитизъм.
10:13 18.08.2025
11 Я па тоя
10:14 18.08.2025