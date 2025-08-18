Новини
Мнения »
Николай Николов: Аляска. Краят

18 Август, 2025 10:04 639 11

И е предателство да превръщаш войната за оцеляване на нацията в бизнес. Затова онзиденшната шумотевица усилва подозрението, че групировката на търгашите в Кремъл е победила родолюбците

Николай Николов: Аляска. Краят - 1
Снимка: EPA/БГНЕС
Николай Николов Николай Николов инженер
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Да се явиш на среща със своя враг по негова покана, съпроводена със заплахи - това не е победа. При подобни обстоятелства не може да разчиташ на равнопоставеност в преговорите. На военната база в Анкоридж руският президент говореше за мир, а в същото време натовците бомбардираха руски градове. Сега е време за жестока битка, а не за брътвежи. И е предателство да превръщаш войната за оцеляване на нацията в бизнес. Затова онзиденшната шумотевица усилва подозрението, че групировката на търгашите в Кремъл е победила родолюбците. Под натиска на милиардерите, забогатели от продажбата на безценица на националните природни богатства, могъщата ядрена сила падна на колене.
Украйна вече е усвоена в икономически и военен план от Запада. Тя стана Анти Русия… И само добродушните дядковци в Москва продължават да я възприемат като братска земя.
Какво предстои? Американците и ЕС-овците ще продължат натиска по границите от Архангелск до Средна Азия. Ще продължат обстрелите в прифронтовата зона и диверсиите в дълбокия руски тил. Постепенно ще бъде блокирано управлението на армията и на военно-промишления комплекс. Ключовите постове в местната и централната власт ще преминат в ръцете на хора, лоялни на чуждите сили.
С безславното приключване на СВО рухва идеята за независима държава. Империализмът уби красивата мечта. Мнимите съюзници грабнаха каквото можаха и изчезнаха. Светът не стана многополярен... Само противниците се множат. Провалът ще окаже силно влияние на развитието на човечеството.
Не може едновременно да напираш да бъдеш послушна дойна крава и да си свободен. Даденото противоречие обяснява дългата странна война – безидейна, но много кървава. Жалко за хората!


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гъст

    9 1 Отговор
    Дали слоновете ще се бият или ще се шият, страда винаги тревата, а познайте кой е в ролята на тревата.

    Коментиран от #10

    10:05 18.08.2025

  • 2 До Путин

    7 3 Отговор
    Путин прави грешка, отново ще бъде излъган. Да вади големите оръжия и да освобождава Украйна и Армения. Дните на Запада са преброени!

    Коментиран от #8

    10:07 18.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 604

    1 0 Отговор
    Хапчетата и на фронта...

    10:10 18.08.2025

  • 5 Последния Софиянец

    1 4 Отговор
    Тръмп и Путин са замислили грандиозен план който ще ги направи господари на Света.Много тежък удар за Турция, Китай и ЕС.

    10:10 18.08.2025

  • 6 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    2 0 Отговор
    Още "дълбокомислени" заключения имате ли?

    10:11 18.08.2025

  • 7 побърканяк

    5 0 Отговор
    Поредната "обективна" глупост.

    10:11 18.08.2025

  • 8 Последния Софиянец

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "До Путин":

    Имаше цели самолети с олигарси евреи от Москва и Вашингтон.Важното е че те се разбраха ресурсите от Сибир да се пренасочат към Аляска и Западното крайбрежие.

    10:12 18.08.2025

  • 9 Ей го и тоя

    3 1 Отговор
    Пак упражнение и тълкувания. Като не се разбират и всеки настоява на своето, ще се шамаросват докато някой клекне и каже "стига!". Ние зорлем ще спонсорираме.

    10:12 18.08.2025

  • 10 Новата Римска Империя (ЕС)

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гъст":

    Имперските амбиции на наследниците на Римската империя трудно ще бъдат реализирани через трагедията на един славянски народ. Както Германия предаде Киев през 1918 година, така и ЕС при оттеглябе на САЩ ще си вдугне панаира и ще остави Украйна в да тъне разруха и бандитизъм.

    10:13 18.08.2025

  • 11 Я па тоя

    1 0 Отговор
    Твърдението на инженерчето е вярно ако сключат мир. Дългосрочно САЩ и ЕС изтичат в канала, ЕС по-бързо от САЩ, БРИКС се въздига сигурно.

    10:14 18.08.2025