Какво спечели Тръмп и какво загуби демокрацията
  Тема: Украйна

Какво спечели Тръмп и какво загуби демокрацията

17 Август, 2025 11:01

В Аляска стана едно потенциално опасно нищо, но загубите може да се компенсират и да се стигне до по-добро развитие

Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Даниел Смилов:

Срещата в Аляска между Тръмп и Путин не се оказа решаваща за войната в Украйна, но може да се окаже решаваща за уважението към свободата и демокрацията по света. Това уважение определено се стопява и гротескното събитие в Анкъридж засилва стремглаво този процес. Накратко - свободната демокрация постла червения килим пред една от основните инкарнации на автократизма, агресивния национализъм и мракобесието по света. Ръкува се и се потупва по рамото с Путин. И на всичкото отгоре не постигна нищо в замяна.

Забележителните детайли на гротеската

Такава среща би била оправдана, ако на нея беше постигнато трайно примирие, което да отвори вратата за устойчиво и мирно решение. Нищо такова не беше постигнато и дори думата "примирие" не беше спомената в "пресконференцията" на двамата лидери. От тази гледна точка срещата изпълни една функция - да легитимира Путин още преди той да се е отказал от войната си.

Червеният килим беше придружен и с дружеско, топло отношение от страна на Тръмп. Когато опонентът ти води незаконна агресивна война и е обвиняван в тежки международноправни престъпления, тази "топлота" е абсурдна.

На "пресконференцията" пръв говори Путин, който не каза нищо по същество за войната в Украйна, освен че "корените" ѝ трябва да бъдат отстранени. А коренът всъщност е суверенната украинска държава според него. За сметка на това Путин погали ухото на Тръмп, като му каза, че войната е нямало да започне, ако той е бил американски президент през 2022 година. И лидерът на свободния свят се зарадва като дете на това нелепо и дори вероятно подигравателно съобщение. А Путин продължи с фалшивите ласкателства, като му каза, че е спечелил изборите през 2020 година, което постигна същия детински ефект.

В цялостното поведение на руската делегация в Аляска имаше подигравка и тролене. Лавров пристигна с пуловер с надпис СССР, Путин правеше гримаси на журналистите и не допусна въпроси от тях, а половината от думите на пресконференцията му бяха за руското минало на Аляска.

По-куриозно беше обаче поведението на Тръмп. Той не постигна нищо, но в замяна на това направи отстъпка. Преди срещата позицията му беше, че ако не се стигне до примирие, САЩ ще наложат тежки санкции на Русия, най-вече чрез тарифи срещу държави, които купуват руски нефт. След срещата Тръмп обяви, че отлага налагането на такива санкции с нови три седмици, защото срещата е била "много позитивна". Новото отлагане идва на фона на отлагането на тези санкции от вече около шест месеца: междувременно Тръмп въведе тарифи срещу кого ли не, но не и такива, които биха стреснали Русия. Единственото изключение от това правило бяха 25-процентните мита срещу Индия отпреди десетина дни, но основният купувач на руски нефт - Китай - засега остава незасегнат.

Накрая Тръмп призова Зеленски и Украйна да приемат сделка с Русия, защото "тя е много силна". Каква да е тази сделка не стана дума. По изтекла информация Путин иска целия Донбас в замяна на примирие, след което да започнат преговори за "корените" на войната. Не бяха договорени нито гаранции за суверенитета на Украйна, нито правото ѝ да е член на ЕС, нито правото ѝ свободно да си избира управление.

За капак Путин поучаваше Тръмп как да се провеждат демократични избори и Тръмп обеща в интервю за Fox след срещата да прави електорални реформи, защото и мъдрият Путин му дал подобни съвети (да се премахне гласуването по пощата).

Украйна, Тръмп и американското обществено мнение

Цялата тази гротеска повдига отново въпроса за целите на Тръмп по отношение на войната в Украйна. Всички вече са убедени, че той не бърза да спре войната по достоен за Украйна начин. Ако това беше неговата цел, досега щеше да приложи своите козове - засилване на помощта за нападнатата страна плюс санкции за подкрепящите Русия. При такива козове и със задъхваща се икономика Путин сам би молил за преговори. Но това не се случи шест месеца и продължава да не се случва.

Друга цел на Тръмп би била САЩ да се дистанцират от конфликта в Украйна без това да носи загуба на подкрепа за Тръмп във вътрешен план. Тази цел отчасти е постигната, защото Тръмп прехвърли на Европа финансовата тежест за помощта за Украйна и фактически осигури повече от половин година, в която Путин да опитва да завладява повече територии. Но във вътрешен план в САЩ подкрепата за Украйна сред хората расте. Последни изследвания (на истинския Галъп) показват, че Зеленски е втората най-позитивно приемана политическа фигура в САЩ след папата: 52 процента го възприемат благоприятно срещу 34 на сто неблагоприятно. За сравнение Тръмп е на 41 процента позитивно срещу 57 на сто негативно отношение, докато на дъното е Илон Мъск с 33/61. Според "Пю Рисърч", подкрепата за помощ за Украйна (финансова и военна) расте през последните месеци дори сред републиканците. Нараства и неодобрението на действията на администрацията на Тръмп по отношение на Украйна. Това означава, че най-сериозното ограничение за Тръмп си остава американското обществено мнение. То вероятно ще принуди републиканците в Конгреса да приемат законодателство, което налага нови санкции върху Русия и партньорите ѝ, ако Тръмп не се сдобие с някакъв реален компромис от страна на Путин и Русия в близките десетина дни.

И тук идва идеята на Тръмп за тристранна среща между Путин, Зеленски и самия него. Това по принцип е добра идея, но с нея трябваше да се започне. Ако всичко ще се решава на такава среща, неясно остава защо беше срещата му с Путин. И с какво мероприятието в Аляска подготвя или подпомага една тристранна среща. Ясно е, че Путин ще влезе с предимство в нея, защото ще изглежда, че той диктува условията, които вече е обсъждал и договарял с Тръмп. В чий интерес е това, е реторичен въпрос.

"Свободен свят" без ЕС и Великобритания всъщност няма

В цялата тази история става ясно колко важни са Европа и ЕС за бъдещето на свободата и демокрацията по света. Всъщност освен американското обществено мнение другото реално ограничение на действията на Тръмп са ЕС и Европа. САЩ може да са лидер на свободния свят, но без ЕС и Великобритания "свободен свят" всъщност няма. Ще има една задокеанска, самоизолирала се и губеща значение демокрация в море от автокрации и проблемни режими. Сега ситуацията е различна и когато лидерът на свободния свят води останалите в куриозни посоки, те се събират, обсъждат, предприемат мерки и в крайна сметка разумът коригира грешно поетия курс.

Това се случва и в момента. В Аляска стана едно злепоставящо и потенциално опасно нищо, но в крайна сметка загубите може да се компенсират и да се стигне и до по-добро развитие. Борбата за това обаче ще е трудна, защото лидерът на свободния свят е решителен човек и със собствено мнение и визия за нещата, която не престава да изненадва. Изводът от всичко това не е "съюз със СССР" (по Вапцаров и Лавров), а единна европейска позиция в защита на свободата и демокрацията. Все ще има някой Орбан, но е важно керванът на свободния свят да върви, и то в правилната посока.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    21 6 Отговор
    Срещата Тръмп-Путин възстанови надеждата за мир

    11:02 17.08.2025

  • 2 Послушано

    9 14 Отговор
    Какво си говориха Путин и Тръмп в официалната лимузина на президента на САЩ. Путин: Е, Дон…. пардон, Щтирлиц как дела? Тръмп: Тежко ми е, Владимир Владимирович, много даже… За втори път съм в Белия дом, не мога повече, искам в къщи! ВВП: Потърпи, Щтирлиц, още три години останаха, после ще те вземем в къщи, орден ще ти дадем, вила в Крим… ДТ: Не, не мога повече, Владимир Владимирович, нямам сили повече! ВВП: Трябва, Щтирлиц, трябва!

    Коментиран от #27

    11:02 17.08.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 15 Отговор
    копеите навремето-всички коленичат на червения килим , в Москва , пред Путин/ копеите преди ,,срещата,,-Украина замина /копеите след ,,срещата,,-бе май Украина не замина , ама щото не поканиха ПУт ю на обяд ,ЩЕ(тва с щета-та при тях е диагноза)им вземем Аляска...ей такива едни ги ръсят ,представям какъв вой ще има , след Зеленски във Вашингтон

    11:03 17.08.2025

  • 4 Какво спечели Тръмп и какво загубиха

    17 5 Отговор
    ес пуделите освен неистово джафкане и въртене на опашки

    11:05 17.08.2025

  • 5 Камък

    16 3 Отговор
    Клептокрацията ще загуби много :)

    11:05 17.08.2025

  • 8 Истината:

    17 4 Отговор
    Срещата между президентите на САЩ Доналд Тръмп и Русия
    Владимир Путин в Аляска не донесе подписан мирен договор.
    Защото за парафиране на документа са нужни двете страни на конфликта,
    а от позицията на Украйна няма легитимен държавен глава, който да го направи.
    Владимир Зеленски може единствено да подпише споразумение за прекратяване на огъня и нищо повече.
    Русия иска ясни и категорични гаранции, че бъдещият мир няма да повтори имитиращите споразумения от Минск. Това навежда на мисълта, че двамата лидери са се договорили САЩ
    да предизвикат предсрочни президентски избори,
    ако Зеленски откаже да се оттегли доброволно.
    А той едва ли ще го направи, защото съзнава, че в Аляска бе окончателно решен политическият му край.
    Оттук нататък за него не е сигурно дори физическото оцеляване – независимо къде ще се намира.

    11:09 17.08.2025

  • 9 БЕЗ МАЙТАП

    17 1 Отговор
    И двамата искат защото смятат че на силният всичко каквото иска му се полага.Сега ще гледаме кой иска повече.

    11:13 17.08.2025

  • 10 Фен

    12 7 Отговор
    Либералите получиха шут в лицето. А светът, шанс да стане едно по-добро място. Без тях.

    11:14 17.08.2025

  • 11 Хе хе...

    18 5 Отговор
    Праведната пропаганда съвсем истеряса. Изкарва на амбразурата куцо, кьораво и сакато да се бори с лошите руснаци. Айде за платените тролчета е ясно, те проблеми нямат, заработват както могат. Обаче идейните розАви понита направо не мога да ги мисля. Щото когнитивния дисонанс изобщо не е шега работа. Не помага ни алкохол, ни синтетика, ни смяна на пола.
    Ха ха ха ха!

    11:14 17.08.2025

  • 12 Кой какво

    8 9 Отговор
    Свободния демократичен свят има за водач един идиот,едно чучело и затова диктатурите са във възход

    11:16 17.08.2025

  • 13 Благой от СОФстрой

    4 10 Отговор
    Рьмпо и путлера се съюзиха както някога фAшиста Мусолини и националиста Хитлер... нещата се повтарят с времето!!!

    11:18 17.08.2025

  • 14 Йхфги

    12 3 Отговор
    Колко злоба, злъч и страх струи от тези нещастни редове. За този човечец няма лечение. Колко мъка има на този свят.

    11:22 17.08.2025

  • 15 Всеки

    7 2 Отговор
    Има право на мнение, но трябва ли винаги да се публикуват най-неумните и крайни?

    11:22 17.08.2025

  • 16 Видьо Видев

    8 0 Отговор
    Конституцията е обществен договор между управляващи и управлявани-
    между държавата и данъкоплатците.
    Ако управляваните я нарушат, наказват се най-строго от властта.
    Ако управляващите я нарушат, няма никакво наказание.
    Възможно е да се накажат, само ако загубят изборите.
    Изборите решават въпроса за властта, и за всичко останало след изборите.
    Изборите правеха разликата между ГФР и ГДР,
    между мерцедеса и мукавеният трабант.

    Просперитетът на България е невъзможен,
    без демократични избори!
    Такива, каквито са днес в Германия и в целия ЕС:

    -С възможност за гласуване и по пощата.
    -С възможност за гласуване седмица преди денят на изборите.
    -Всички кандидати да са равноправни!Да няма авантаж чрез"избираеми места"!
    В България, дори в нарушение на чл.6, ал.2 от Конституцията на РБ,
    водачите на партийни листи се привилегироват с гласовете на неотбелязалите преференции.
    А водачи на партийните листи са партийните тартори.
    От всичките 240 депутата, 160 са избрани още преди гласуването!!!
    Като водачи на партийните листи!

    Така, на практика, България е превърната в държава на партийната олигархия.
    И ЦИК ни прави на идиоти, като обявява, че
    2 670 преференции са повече от 30 310 преференции!

    Според вас, 2 670 повече ли е от 30 310?

    Различна Бъргария не се създава от безразлични хора.
    Затова не се примирявайте!
    И намирайте своя малък или голям начин да се борите.

    Борете се!
    Докато ЦИК престане да нарушава чл.6, ал.2 от Конституция

    11:23 17.08.2025

  • 17 Дай си почивка,

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Видьо Видев":

    Човек.

    11:27 17.08.2025

  • 18 Само

    4 2 Отговор
    Руските войски ще решат войната ,като влязат в Кремал и потърсят сметка на джуджака за кръвопролитията

    11:30 17.08.2025

  • 19 Може ли

    3 2 Отговор
    Такава алчност за земя ,само малко пръс ще разкара алчноста

    11:32 17.08.2025

  • 20 горски

    1 0 Отговор
    За един гранд,не само мъж може да стане жена,но и да се забремени сам....и да си направи тромпет за десерт.

    11:34 17.08.2025

  • 21 За коя

    6 2 Отговор
    Демокрация говорят тия....за демокрацията на Урсула, Кая,метц и макарона които работят срещу интересите на европейските народи?!? Колкото демократично бе отказа за референдум за еврото толкова са и демократични решенията на върхушката в ЕС засягащи Украйна

    11:35 17.08.2025

  • 22 Импийчмънт не е нужен...

    2 3 Отговор
    Само консилиум от психиатри, освидетелстване на пациента че е невменяем и не може да изпълнява служебните си задължения, и е опасен за националната сигурност на САЩ и мира в световен мащаб, от там въдворявсне в подходящо за случая лечебно заведение със строг режим и нови избори, това е най прекият вариант за предотвратяване на световна катастрофа с непредвидими последици.

    11:35 17.08.2025

  • 23 За да

    2 5 Отговор
    Бъде укротена русия е нужно пълен блокаж на всичко руско и свързано с русия ,иначе този паразит ще продължава да разрушава света .След Украйна защо да не си прибере балтийските , а и България

    11:37 17.08.2025

  • 24 нннн

    5 1 Отговор
    ЛИБЕРАЛНАТА демокрация загуби 70 пола. Бяха 72, а сега са само 2. Урсулите се опъват все още и си ги искат всичките, но Тръмп, Путин и Си казаха, че са 2.

    11:38 17.08.2025

  • 25 Така е

    3 2 Отговор

    До коментар #22 от "Импийчмънт не е нужен...":

    Наистина зеления трябва да бъде освидетелстван....застрашава света опитвайки се да предизвика война между Русия и Америка. Добре че зеления го подкрепят няколко пудела от ЕС

    11:38 17.08.2025

  • 26 Статисик

    1 1 Отговор
    Да Смилов, " истинският Галъп" ! Ти сериозно ли? Кой какъв е и какво е направил ще определи историята, а не папагали като теб и разни " експерти" и анализатори, платени от някого да представи мнението им.

    11:38 17.08.2025

  • 27 КЗББ и ДП

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Послушано":

    А на Израел войната,по-демократична ли е?

    11:40 17.08.2025

  • 28 Аха

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "За да":

    Точно ти ще налагаш мнението си на 7 млрд човека!?! По скоро върхушката на ЕС трябва да се премахне от властта

    11:41 17.08.2025

  • 29 Елементарно

    2 1 Отговор
    САЩ да се разкарат от Украйна

    11:43 17.08.2025

  • 30 Всъщност

    4 1 Отговор
    Гротескно тези дни е единствено поведението на евроатлантиците, които игнорираха гласът на Русия десетилетия наред, а сега се правят, че не разбират какво иска да каже Русия за корените на квойната. Какви първопричини - пита евроатлантикът и си отговаря - Суверенна Украйна ли? А те причините са ясни, но неудобни: 1) Разширяване На НАТО до границите на Русия - видяхме колко безобидно е това - днес на практика НАТО воюва с Русия в Украйна; 2) Малтретиране на рускоезичното население в Украйна, не само толерирано, но и подстрекавано от евроатлантическите ястреби; 3) Сваляне на законноизбраното украинско правителство с уличен преврат, режисирано и подпомагано от атлантическите ястреби; 4) Поддържане на Укрофашизирана хунта на власт в Украйна и целенасочено демонизиране на Русия. Е, за разлика от европейските атлантически ястреби, които "не знаят" нищо за корените на войната, Тръмп иска да ги разбере и търпеливо и вежливо изслушва Путин. Днес на власт в ЕС и Великобритания са атлантическите ястреби, така че Свободният Свят е навсякъде другаде, но не и там.

    11:48 17.08.2025

  • 31 Ъъъъъъъъ

    2 0 Отговор
    "И на всичкото отгоре не постигна нищо в замяна."

    Смилов, пак не си разбрал. Хайде напъни се малко бе човек. Оставяш впечатление, че анализите изобщо не са ти силна страна.
    Вие оревахте орталъка, че решение не може да се вземе без Европа и Украйна, а сега ревеш, че нищо не било решено. Давай в една посока, че така олекваш много. Какво всъщност искате? С вашите противоречиви изказвания, обърквате и дори средно интелигентен човек. Не можело така, ама що не така....Хелоооу! Последно какво е искането ви?

    11:48 17.08.2025

  • 32 мдаааа

    3 0 Отговор
    Смилов, Дайнов и т.н. АНАЛизатори чуеш ли ги бегай през 9 дерета в десето...и ги тури на такУЙто си!!!

    11:49 17.08.2025

  • 33 БгТопИдиот🇧🇬

    2 0 Отговор
    ИМПЕРАТОРА бавно и методично го вкарва без смазка на третопловите МАТЮвци.

    БгЕвроХемороидите в кръв и сополи.

    11:50 17.08.2025

  • 34 Ха, Ха

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "За да":

    Де късмет за България. От твоите писания в божиите очи

    11:50 17.08.2025

  • 35 Тръмп спечели много......

    0 1 Отговор
    ......... Спечели презрението на цивилизованият свободен свят.

    11:51 17.08.2025

  • 36 Пейтриът

    0 0 Отговор
    Дълго,напоително и...безсмислено.Кой те пита тебе бе ? Ние с едни пияни и дрогирани "бързи и много яростни" шофьори не можем да се оправим,той се загрижил за демокрацията.

    11:51 17.08.2025

  • 37 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤

    0 0 Отговор
    Ей сега вече сменихме световния ред и се върнахме на олимпиадите

    🤩🍌🍭🍌🍭🍌🤩

    11:53 17.08.2025

  • 38 незаконна агресивна война

    2 0 Отговор
    Използването на фразата "незаконна агресивна война" води до заключението, че тази статия е писана по подадени листчета с фрази. Всички западни русофобски политици и агенти на влияние (медии) я използват ежедневно.
    Тъй че, не уважаемият г-н Смилов да сподели колко голям е бил гранта, заради който е писал тези глупости.

    11:55 17.08.2025

  • 39 🤣......

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Всъщност":

    НАТО воюва с Русия ли? 🤣, ти си по глуп.... и от последния софиянец🤣, ако НАТО воюваше с твоята Русия, войната щеше да е приключила два месеца след нападението.

    11:55 17.08.2025

  • 40 Тръмпстийн

    0 0 Отговор
    Тръмпстийн да отваря досиетата и да казва какво са правили с Байдн и другите политици и бизнесмени на острова години наред

    11:56 17.08.2025

  • 43 Ха, Ха

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "🤣......":

    Е как ще ше да приключи войната за 2 месеца, като на НАТО не им стигат снарядите

    11:58 17.08.2025

  • 44 Българин

    0 0 Отговор
    На никой не му трябва измислената ви "демонокрация"! Хората искат нормална диктатура и аквато имахме при бай Тошо. Не случайно повечето нормални хора гласуват за Пеевски, който ни дава стабилност и яснота, нормални цености и справедливост!

    12:01 17.08.2025