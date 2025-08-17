Какво спечели Тръмп и какво загуби демокрацията

Коментар на Даниел Смилов:
Срещата в Аляска между Тръмп и Путин не се оказа решаваща за войната в Украйна, но може да се окаже решаваща за уважението към свободата и демокрацията по света. Това уважение определено се стопява и гротескното събитие в Анкъридж засилва стремглаво този процес. Накратко - свободната демокрация постла червения килим пред една от основните инкарнации на автократизма, агресивния национализъм и мракобесието по света. Ръкува се и се потупва по рамото с Путин. И на всичкото отгоре не постигна нищо в замяна.
Забележителните детайли на гротеската
Такава среща би била оправдана, ако на нея беше постигнато трайно примирие, което да отвори вратата за устойчиво и мирно решение. Нищо такова не беше постигнато и дори думата "примирие" не беше спомената в "пресконференцията" на двамата лидери. От тази гледна точка срещата изпълни една функция - да легитимира Путин още преди той да се е отказал от войната си.
Червеният килим беше придружен и с дружеско, топло отношение от страна на Тръмп. Когато опонентът ти води незаконна агресивна война и е обвиняван в тежки международноправни престъпления, тази "топлота" е абсурдна.
На "пресконференцията" пръв говори Путин, който не каза нищо по същество за войната в Украйна, освен че "корените" ѝ трябва да бъдат отстранени. А коренът всъщност е суверенната украинска държава според него. За сметка на това Путин погали ухото на Тръмп, като му каза, че войната е нямало да започне, ако той е бил американски президент през 2022 година. И лидерът на свободния свят се зарадва като дете на това нелепо и дори вероятно подигравателно съобщение. А Путин продължи с фалшивите ласкателства, като му каза, че е спечелил изборите през 2020 година, което постигна същия детински ефект.
В цялостното поведение на руската делегация в Аляска имаше подигравка и тролене. Лавров пристигна с пуловер с надпис СССР, Путин правеше гримаси на журналистите и не допусна въпроси от тях, а половината от думите на пресконференцията му бяха за руското минало на Аляска.
По-куриозно беше обаче поведението на Тръмп. Той не постигна нищо, но в замяна на това направи отстъпка. Преди срещата позицията му беше, че ако не се стигне до примирие, САЩ ще наложат тежки санкции на Русия, най-вече чрез тарифи срещу държави, които купуват руски нефт. След срещата Тръмп обяви, че отлага налагането на такива санкции с нови три седмици, защото срещата е била "много позитивна". Новото отлагане идва на фона на отлагането на тези санкции от вече около шест месеца: междувременно Тръмп въведе тарифи срещу кого ли не, но не и такива, които биха стреснали Русия. Единственото изключение от това правило бяха 25-процентните мита срещу Индия отпреди десетина дни, но основният купувач на руски нефт - Китай - засега остава незасегнат.
Накрая Тръмп призова Зеленски и Украйна да приемат сделка с Русия, защото "тя е много силна". Каква да е тази сделка не стана дума. По изтекла информация Путин иска целия Донбас в замяна на примирие, след което да започнат преговори за "корените" на войната. Не бяха договорени нито гаранции за суверенитета на Украйна, нито правото ѝ да е член на ЕС, нито правото ѝ свободно да си избира управление.
За капак Путин поучаваше Тръмп как да се провеждат демократични избори и Тръмп обеща в интервю за Fox след срещата да прави електорални реформи, защото и мъдрият Путин му дал подобни съвети (да се премахне гласуването по пощата).
Украйна, Тръмп и американското обществено мнение
Цялата тази гротеска повдига отново въпроса за целите на Тръмп по отношение на войната в Украйна. Всички вече са убедени, че той не бърза да спре войната по достоен за Украйна начин. Ако това беше неговата цел, досега щеше да приложи своите козове - засилване на помощта за нападнатата страна плюс санкции за подкрепящите Русия. При такива козове и със задъхваща се икономика Путин сам би молил за преговори. Но това не се случи шест месеца и продължава да не се случва.
Друга цел на Тръмп би била САЩ да се дистанцират от конфликта в Украйна без това да носи загуба на подкрепа за Тръмп във вътрешен план. Тази цел отчасти е постигната, защото Тръмп прехвърли на Европа финансовата тежест за помощта за Украйна и фактически осигури повече от половин година, в която Путин да опитва да завладява повече територии. Но във вътрешен план в САЩ подкрепата за Украйна сред хората расте. Последни изследвания (на истинския Галъп) показват, че Зеленски е втората най-позитивно приемана политическа фигура в САЩ след папата: 52 процента го възприемат благоприятно срещу 34 на сто неблагоприятно. За сравнение Тръмп е на 41 процента позитивно срещу 57 на сто негативно отношение, докато на дъното е Илон Мъск с 33/61. Според "Пю Рисърч", подкрепата за помощ за Украйна (финансова и военна) расте през последните месеци дори сред републиканците. Нараства и неодобрението на действията на администрацията на Тръмп по отношение на Украйна. Това означава, че най-сериозното ограничение за Тръмп си остава американското обществено мнение. То вероятно ще принуди републиканците в Конгреса да приемат законодателство, което налага нови санкции върху Русия и партньорите ѝ, ако Тръмп не се сдобие с някакъв реален компромис от страна на Путин и Русия в близките десетина дни.
И тук идва идеята на Тръмп за тристранна среща между Путин, Зеленски и самия него. Това по принцип е добра идея, но с нея трябваше да се започне. Ако всичко ще се решава на такава среща, неясно остава защо беше срещата му с Путин. И с какво мероприятието в Аляска подготвя или подпомага една тристранна среща. Ясно е, че Путин ще влезе с предимство в нея, защото ще изглежда, че той диктува условията, които вече е обсъждал и договарял с Тръмп. В чий интерес е това, е реторичен въпрос.
"Свободен свят" без ЕС и Великобритания всъщност няма
В цялата тази история става ясно колко важни са Европа и ЕС за бъдещето на свободата и демокрацията по света. Всъщност освен американското обществено мнение другото реално ограничение на действията на Тръмп са ЕС и Европа. САЩ може да са лидер на свободния свят, но без ЕС и Великобритания "свободен свят" всъщност няма. Ще има една задокеанска, самоизолирала се и губеща значение демокрация в море от автокрации и проблемни режими. Сега ситуацията е различна и когато лидерът на свободния свят води останалите в куриозни посоки, те се събират, обсъждат, предприемат мерки и в крайна сметка разумът коригира грешно поетия курс.
Това се случва и в момента. В Аляска стана едно злепоставящо и потенциално опасно нищо, но в крайна сметка загубите може да се компенсират и да се стигне и до по-добро развитие. Борбата за това обаче ще е трудна, защото лидерът на свободния свят е решителен човек и със собствено мнение и визия за нещата, която не престава да изненадва. Изводът от всичко това не е "съюз със СССР" (по Вапцаров и Лавров), а единна европейска позиция в защита на свободата и демокрацията. Все ще има някой Орбан, но е важно керванът на свободния свят да върви, и то в правилната посока.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ком
11:02 17.08.2025
2 Послушано
Коментиран от #27
11:02 17.08.2025
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
11:03 17.08.2025
4 Какво спечели Тръмп и какво загубиха
11:05 17.08.2025
5 Камък
11:05 17.08.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Истината:
Владимир Путин в Аляска не донесе подписан мирен договор.
Защото за парафиране на документа са нужни двете страни на конфликта,
а от позицията на Украйна няма легитимен държавен глава, който да го направи.
Владимир Зеленски може единствено да подпише споразумение за прекратяване на огъня и нищо повече.
Русия иска ясни и категорични гаранции, че бъдещият мир няма да повтори имитиращите споразумения от Минск. Това навежда на мисълта, че двамата лидери са се договорили САЩ
да предизвикат предсрочни президентски избори,
ако Зеленски откаже да се оттегли доброволно.
А той едва ли ще го направи, защото съзнава, че в Аляска бе окончателно решен политическият му край.
Оттук нататък за него не е сигурно дори физическото оцеляване – независимо къде ще се намира.
11:09 17.08.2025
9 БЕЗ МАЙТАП
11:13 17.08.2025
10 Фен
11:14 17.08.2025
11 Хе хе...
Ха ха ха ха!
11:14 17.08.2025
12 Кой какво
11:16 17.08.2025
13 Благой от СОФстрой
11:18 17.08.2025
14 Йхфги
11:22 17.08.2025
15 Всеки
11:22 17.08.2025
16 Видьо Видев
между държавата и данъкоплатците.
Ако управляваните я нарушат, наказват се най-строго от властта.
Ако управляващите я нарушат, няма никакво наказание.
Възможно е да се накажат, само ако загубят изборите.
Изборите решават въпроса за властта, и за всичко останало след изборите.
Изборите правеха разликата между ГФР и ГДР,
между мерцедеса и мукавеният трабант.
Просперитетът на България е невъзможен,
без демократични избори!
Такива, каквито са днес в Германия и в целия ЕС:
-С възможност за гласуване и по пощата.
-С възможност за гласуване седмица преди денят на изборите.
-Всички кандидати да са равноправни!Да няма авантаж чрез"избираеми места"!
В България, дори в нарушение на чл.6, ал.2 от Конституцията на РБ,
водачите на партийни листи се привилегироват с гласовете на неотбелязалите преференции.
А водачи на партийните листи са партийните тартори.
От всичките 240 депутата, 160 са избрани още преди гласуването!!!
Като водачи на партийните листи!
Така, на практика, България е превърната в държава на партийната олигархия.
И ЦИК ни прави на идиоти, като обявява, че
2 670 преференции са повече от 30 310 преференции!
Според вас, 2 670 повече ли е от 30 310?
Различна Бъргария не се създава от безразлични хора.
Затова не се примирявайте!
И намирайте своя малък или голям начин да се борите.
Борете се!
Докато ЦИК престане да нарушава чл.6, ал.2 от Конституция
Коментиран от #17
11:23 17.08.2025
17 Дай си почивка,
До коментар #16 от "Видьо Видев":Човек.
11:27 17.08.2025
18 Само
11:30 17.08.2025
19 Може ли
11:32 17.08.2025
20 горски
11:34 17.08.2025
21 За коя
11:35 17.08.2025
22 Импийчмънт не е нужен...
Коментиран от #25
11:35 17.08.2025
23 За да
Коментиран от #28, #34
11:37 17.08.2025
24 нннн
11:38 17.08.2025
25 Така е
До коментар #22 от "Импийчмънт не е нужен...":Наистина зеления трябва да бъде освидетелстван....застрашава света опитвайки се да предизвика война между Русия и Америка. Добре че зеления го подкрепят няколко пудела от ЕС
11:38 17.08.2025
26 Статисик
11:38 17.08.2025
27 КЗББ и ДП
До коментар #2 от "Послушано":А на Израел войната,по-демократична ли е?
11:40 17.08.2025
28 Аха
До коментар #23 от "За да":Точно ти ще налагаш мнението си на 7 млрд човека!?! По скоро върхушката на ЕС трябва да се премахне от властта
11:41 17.08.2025
29 Елементарно
11:43 17.08.2025
30 Всъщност
Коментиран от #39
11:48 17.08.2025
31 Ъъъъъъъъ
Смилов, пак не си разбрал. Хайде напъни се малко бе човек. Оставяш впечатление, че анализите изобщо не са ти силна страна.
Вие оревахте орталъка, че решение не може да се вземе без Европа и Украйна, а сега ревеш, че нищо не било решено. Давай в една посока, че така олекваш много. Какво всъщност искате? С вашите противоречиви изказвания, обърквате и дори средно интелигентен човек. Не можело така, ама що не така....Хелоооу! Последно какво е искането ви?
11:48 17.08.2025
32 мдаааа
11:49 17.08.2025
33 БгТопИдиот🇧🇬
БгЕвроХемороидите в кръв и сополи.
11:50 17.08.2025
34 Ха, Ха
До коментар #23 от "За да":Де късмет за България. От твоите писания в божиите очи
11:50 17.08.2025
35 Тръмп спечели много......
11:51 17.08.2025
36 Пейтриът
11:51 17.08.2025
37 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤
🤩🍌🍭🍌🍭🍌🤩
11:53 17.08.2025
38 незаконна агресивна война
Тъй че, не уважаемият г-н Смилов да сподели колко голям е бил гранта, заради който е писал тези глупости.
Коментиран от #42
11:55 17.08.2025
39 🤣......
До коментар #30 от "Всъщност":НАТО воюва с Русия ли? 🤣, ти си по глуп.... и от последния софиянец🤣, ако НАТО воюваше с твоята Русия, войната щеше да е приключила два месеца след нападението.
Коментиран от #43
11:55 17.08.2025
40 Тръмпстийн
11:56 17.08.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Ха, Ха
До коментар #39 от "🤣......":Е как ще ше да приключи войната за 2 месеца, като на НАТО не им стигат снарядите
11:58 17.08.2025
44 Българин
12:01 17.08.2025