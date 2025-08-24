Николай Николов: Последният полет

На 23 август 2023 год. Евгений Пригожин напусна нашата грешна земя. Той загина, както и живя – като войн, с чест.
По-късно, коментирайки самолетната катастрофа, унищожила ръководството на "Вагнер", президентът Путин с ехидна усмивчица допусна, че на борда са приемали наркотици и под въздействието им някой е взривил граната. По този начин главнокомандващият се прости със своя смел командир.
Досега не е публикувана официална информация за разследването, макар че властите усърдно работят по него – дори изгребват повърхностния слой земя в района на падането на отломките в Тверска област. Никой не задава въпроси за случилото се, макар то да бележи един от важните моменти в историята на съвременна Русия.
Много властимащи въздъхват с облекчение, щом узнават за смъртта на Първия (такава е позивната на ръководителя на частната военна компания). Страхът, изпитан по време на славния, макар и обречен, Поход на справедливостта (тогава политическият и икомическият елит бяга презглава от Москва)… Срамът и яростта от разкритията за тяхната некадърност и алчност… Подобни неща не се прощават. И защо? Понеже по време на война техният опонент се сражава за родината, а те грабят.
Героят си отиде. Гнидите останаха. Но делата на скромния куражлия се помнят. И тази памет вдъхновява.
Евгений Пригожин бе добър организатор и ръководител. Той спаси руското офицерство след погрома, устроен от Министерството на отбраната. По-късно, през 2022 година, на южноруските земи вагнеровци предотвратиха поражението на армията и постигнаха важни победи срещу натовците.
Първият бе строг, но ценеше своите бойци. Те бяха отлично обучени и въоръжени. Ранените получаваха първокласна медицинска помощ. Но най-важното – подчинените му се чувстваха хора, горди и силни. Да запалиш огънчето в сърцата, да дадеш пример и достойна цел – за какво повече да живееш?!
Почивайте в мир, Евгений Викторович!
Вечна памет на героите! Вие бяхте най-добрите в ада, устроен от врагове и уж свои на земята. Такива ще бъдете и отвъд този свят.
Николай Николов: Последният полет
24 Август, 2025
1 Сатанаил Даниил
Не съм съгласен с много от възгледите на автора ,но тази му статия е в десетката
13:08 24.08.2025
2 Ганя Путинофила
Така се чувства ЗНАЧИМА!
13:09 24.08.2025
3 Лев Толстой
Лев Толстой - руски класик, писател
13:13 24.08.2025
4 Жужу
13:16 24.08.2025
5 Факт
А руските власти потулват истината.
Все едно, че такъв самолет и такъв човек не е имало.
Самолетът му "Еmbraer Legacy 600" е от най-сигурните в света.
За 20 години, откакто е в производство и експлоатация летят 300 "Еmbraer Legacy 600" .
И няма нито един инцидент.
Фактите около катастрофата ясно говорят, че е бил ударен с ракета.
Типично по руски - нет человека, нет проблема.
Коментиран от #18, #28
13:21 24.08.2025
6 Факт
Коментиран от #32
13:24 24.08.2025
7 АБСОЛЮТНО НОРМАЛНО
13:28 24.08.2025
8 Данко Харсъзина
13:30 24.08.2025
9 АБСОЛЮТНО НОРМАЛНО
13:30 24.08.2025
10 Пригожин
Да не забравяме, че по негова заповед ликвидираха войници с чук по главата!
Но имаше по реален поглед върху причините за войната - алчността на руските олигарси и тежкия провал на руската армия!
За това го убиха.
13:34 24.08.2025
11 Йес
Коментиран от #14, #15, #16
13:35 24.08.2025
12 Ха ХаХа
Всички военни ги командвана от ФСБ.
Само жълтите павета дрънкат на празно....
13:36 24.08.2025
13 az СВО Победа80
Сега всички слуги на глобалния либерален елит ще запопнат да възхваляват и героизират Пригожин и ЧВК "Вагнер" като "борци за справедливост, демокрация и свобода", дръзнали да се противопоставят на "жестокия, кървав сатрап" Путин, дето "яде" украински деца за закуска!
Само гледайте на какво салто мортале ще станем свидетели!
🤣🤣🤣🤣
13:44 24.08.2025
15 Сила
До коментар #11 от "Йес":Енгенерина от ВиК Перник ....познат и като Ленивеца от "Ледена епоха " .....как може да не го знайш !!?
13:46 24.08.2025
16 Истинския Професор Герджиков
До коментар #11 от "Йес":Поредното "демократично " ге ...й...зерче , захлебило от някоя фондация .
13:46 24.08.2025
17 оня с коня
Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH
13:49 24.08.2025
18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #5 от "Факт":видяхме го колко е сигурен тоя самолет, щом падна
13:50 24.08.2025
19 Старец
13:50 24.08.2025
20 Да,бе
Коментиран от #35
13:55 24.08.2025
21 Кит
Мръсникът Ленин и болшевишко-еврейската му банда идват на власт в Русия именно след подобен въоръжен метеж. И това промени съдбата на страната за близо 70 години. Промени я към лошо, не към добро. Втори такъв "поход на справедливостта" / всички авторитарни кървави мръсотии в човешката история са били маскирани като борба за справедливост, това не го знаят само един шамар инженерите и Киро Тъпото/ би бил пагубен за страната.
Браво на Путин, че се справи със самозабравилия се мръсник!
13:58 24.08.2025
22 Този месец юни 2023 година...
14:13 24.08.2025
23 Ветеран от Протеста
14:16 24.08.2025
24 Циник
14:20 24.08.2025
27 Пешо Волгата - 4 хилядник
14:22 24.08.2025
28 ДС⚡ПС (Държ. Сигурност⚡Парт. Сигурност)
До коментар #5 от "Факт":На 💯% подкрепям, както статията на г-н Николай Николов, така и Вашия коментар, уважаеми г-не.
В тази връзка и предната му статия от 18.08., озаглавена "Николай Николов: Аляска. Краят" също е в 🎯.
Има я като външна пепратка по-горе - след статията и преди коментарите!!
14:27 24.08.2025
29 Тома
14:27 24.08.2025
30 Смешник
14:30 24.08.2025
31 виктория
14:30 24.08.2025
32 виктория
До коментар #6 от "Факт":факт за гейовете!!!
14:32 24.08.2025
35 РЕАЛИСТ
До коментар #20 от "Да,бе":Никакъв готвач не е бил Пригожин. Беше бандата, като нашите борци след промените, собственик на ресторанти , в които се е хранил Путин. Пригожин е бил съден за изнасилване и е бил прибран на топло от властта преди промените. Направи се на бизнесмен , създаде частна армия и си повярва, че може да стане президент. Когато тръгна към Москва, Лукашенко му разясни нещата: Знаеш Саша, какво се случва с всеки дръзнал да тръгне към Москва. Вече са сформирани бригади , които ще те размажат, а ти жив няма да останеш."
Глупавото и грозно криминале се осъзна и клекна. Вместо да бяга далеч, той остана за да посрещне участта на предателите.
14:36 24.08.2025
37 Всички
14:41 24.08.2025