На 23 август 2023 год. Евгений Пригожин напусна нашата грешна земя. Той загина, както и живя – като войн, с чест.

По-късно, коментирайки самолетната катастрофа, унищожила ръководството на "Вагнер", президентът Путин с ехидна усмивчица допусна, че на борда са приемали наркотици и под въздействието им някой е взривил граната. По този начин главнокомандващият се прости със своя смел командир.

Досега не е публикувана официална информация за разследването, макар че властите усърдно работят по него – дори изгребват повърхностния слой земя в района на падането на отломките в Тверска област. Никой не задава въпроси за случилото се, макар то да бележи един от важните моменти в историята на съвременна Русия.

Много властимащи въздъхват с облекчение, щом узнават за смъртта на Първия (такава е позивната на ръководителя на частната военна компания). Страхът, изпитан по време на славния, макар и обречен, Поход на справедливостта (тогава политическият и икомическият елит бяга презглава от Москва)… Срамът и яростта от разкритията за тяхната некадърност и алчност… Подобни неща не се прощават. И защо? Понеже по време на война техният опонент се сражава за родината, а те грабят.

Героят си отиде. Гнидите останаха. Но делата на скромния куражлия се помнят. И тази памет вдъхновява.

Евгений Пригожин бе добър организатор и ръководител. Той спаси руското офицерство след погрома, устроен от Министерството на отбраната. По-късно, през 2022 година, на южноруските земи вагнеровци предотвратиха поражението на армията и постигнаха важни победи срещу натовците.

Първият бе строг, но ценеше своите бойци. Те бяха отлично обучени и въоръжени. Ранените получаваха първокласна медицинска помощ. Но най-важното – подчинените му се чувстваха хора, горди и силни. Да запалиш огънчето в сърцата, да дадеш пример и достойна цел – за какво повече да живееш?!

Почивайте в мир, Евгений Викторович!

Вечна памет на героите! Вие бяхте най-добрите в ада, устроен от врагове и уж свои на земята. Такива ще бъдете и отвъд този свят.