Николай Николов: Последният полет

24 Август, 2025 13:04 1 866 37

  • николай николов-
  • последен полет-
  • евгений пригожин

На 23 август 2023 год. Евгений Пригожин напусна нашата грешна земя. Той загина, както и живя – като войн, с чест. По-късно, коментирайки самолетната катастрофа, унищожила ръководството на "Вагнер", президентът Путин с ехидна усмивчица допусна, че на борда са приемали наркотици и под въздействието им някой е взривил граната

Николай Николов: Последният полет - 1
Снимка: EPA/БГНЕС
Николай Николов Николай Николов инженер
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

На 23 август 2023 год. Евгений Пригожин напусна нашата грешна земя. Той загина, както и живя – като войн, с чест.
По-късно, коментирайки самолетната катастрофа, унищожила ръководството на "Вагнер", президентът Путин с ехидна усмивчица допусна, че на борда са приемали наркотици и под въздействието им някой е взривил граната. По този начин главнокомандващият се прости със своя смел командир.
Досега не е публикувана официална информация за разследването, макар че властите усърдно работят по него – дори изгребват повърхностния слой земя в района на падането на отломките в Тверска област. Никой не задава въпроси за случилото се, макар то да бележи един от важните моменти в историята на съвременна Русия.
Много властимащи въздъхват с облекчение, щом узнават за смъртта на Първия (такава е позивната на ръководителя на частната военна компания). Страхът, изпитан по време на славния, макар и обречен, Поход на справедливостта (тогава политическият и икомическият елит бяга презглава от Москва)… Срамът и яростта от разкритията за тяхната некадърност и алчност… Подобни неща не се прощават. И защо? Понеже по време на война техният опонент се сражава за родината, а те грабят.
Героят си отиде. Гнидите останаха. Но делата на скромния куражлия се помнят. И тази памет вдъхновява.
Евгений Пригожин бе добър организатор и ръководител. Той спаси руското офицерство след погрома, устроен от Министерството на отбраната. По-късно, през 2022 година, на южноруските земи вагнеровци предотвратиха поражението на армията и постигнаха важни победи срещу натовците.
Първият бе строг, но ценеше своите бойци. Те бяха отлично обучени и въоръжени. Ранените получаваха първокласна медицинска помощ. Но най-важното – подчинените му се чувстваха хора, горди и силни. Да запалиш огънчето в сърцата, да дадеш пример и достойна цел – за какво повече да живееш?!
Почивайте в мир, Евгений Викторович!
Вечна памет на героите! Вие бяхте най-добрите в ада, устроен от врагове и уж свои на земята. Такива ще бъдете и отвъд този свят.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатанаил Даниил

    8 15 Отговор
    Брей тук да пуснат такъв коментар
    Не съм съгласен с много от възгледите на автора ,но тази му статия е в десетката

    13:08 24.08.2025

  • 2 Ганя Путинофила

    18 10 Отговор
    Маскалия, чувствайки своята глобална НЕЗНАЧИМОСТ, намери начин да привлича вниманието на света към себе си!
    Така се чувства ЗНАЧИМА!

    13:09 24.08.2025

  • 3 Лев Толстой

    26 12 Отговор
    " Не трябва да се заблуждавате, че външното сходство на руснака с човека, означава, че е човек"!
    Лев Толстой - руски класик, писател

    13:13 24.08.2025

  • 4 Жужу

    15 7 Отговор
    се беше на. ср когато вагнерите прецапваха великата рус с нейната непобедимая. И тоя Евгений не беше особено умен но поне имаше кураж.

    13:16 24.08.2025

  • 5 Факт

    19 7 Отговор
    Две години, откакто Путин ликвидира Пригожин.
    А руските власти потулват истината.
    Все едно, че такъв самолет и такъв човек не е имало.
    Самолетът му "Еmbraer Legacy 600" е от най-сигурните в света.
    За 20 години, откакто е в производство и експлоатация летят 300 "Еmbraer Legacy 600" .
    И няма нито един инцидент.
    Фактите около катастрофата ясно говорят, че е бил ударен с ракета.
    Типично по руски - нет человека, нет проблема.

    Коментиран от #18, #28

    13:21 24.08.2025

  • 6 Факт

    23 11 Отговор
    Жалките копейки бързо забравиха своя герой Пригожин и продължават да подкрепят неговия убиец Путин!!!!! 😂😂😂😂😂

    Коментиран от #32

    13:24 24.08.2025

  • 7 АБСОЛЮТНО НОРМАЛНО

    13 10 Отговор
    ПО ВРЕМЕ НА ВОЕННЕ ДЕЙСТВИЯ КОЙТО ВДИГНЕ БУНТ СРЕЩУ ГЛАВНОТО КОМАНДВАНЕ СЕ НАКАЗВА СЪС ....ТАЗИ УЧАСТ............НАВСЯКЪДЕ ПО СВЕТА........!!

    13:28 24.08.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    1 9 Отговор
    Вечна памет! Поклон!

    13:30 24.08.2025

  • 9 АБСОЛЮТНО НОРМАЛНО

    8 5 Отговор
    ПО ВРЕМЕ НА ВОЕННЕ ДЕЙСТВИЯ КОЙТО ВДИГНЕ БУНТ СРЕЩУ ГЛАВНОТО КОМАНДВАНЕ СЕ НАКАЗВА СЪС ....ТАЗИ УЧАСТ............НАВСЯКЪДЕ ПО СВЕТА........!! ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ ЧЕ ПРИГОЖИН СИ ПОЗВОЛИ ДА СВАЛИ РУСКИ ПИЛОТИ..........НЕПРОСТИМО ЗА РУСНАК

    13:30 24.08.2025

  • 10 Пригожин

    16 5 Отговор
    беше съшият кръволок като се патрона си Путин, в който се кълнеше!
    Да не забравяме, че по негова заповед ликвидираха войници с чук по главата!
    Но имаше по реален поглед върху причините за войната - алчността на руските олигарси и тежкия провал на руската армия!
    За това го убиха.

    13:34 24.08.2025

  • 11 Йес

    23 3 Отговор
    Кой е този Николай Николов!? Кой е този и диот

    Коментиран от #14, #15, #16

    13:35 24.08.2025

  • 12 Ха ХаХа

    7 4 Отговор
    Пригожин е готвач на Путин.Н3що повече.
    Всички военни ги командвана от ФСБ.
    Само жълтите павета дрънкат на празно....

    13:36 24.08.2025

  • 13 az СВО Победа80

    9 5 Отговор
    Почна се!

    Сега всички слуги на глобалния либерален елит ще запопнат да възхваляват и героизират Пригожин и ЧВК "Вагнер" като "борци за справедливост, демокрация и свобода", дръзнали да се противопоставят на "жестокия, кървав сатрап" Путин, дето "яде" украински деца за закуска!

    Само гледайте на какво салто мортале ще станем свидетели!

    🤣🤣🤣🤣

    13:44 24.08.2025

  • 15 Сила

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Йес":

    Енгенерина от ВиК Перник ....познат и като Ленивеца от "Ледена епоха " .....как може да не го знайш !!?

    13:46 24.08.2025

  • 16 Истинския Професор Герджиков

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Йес":

    Поредното "демократично " ге ...й...зерче , захлебило от някоя фондация .

    13:46 24.08.2025

  • 17 оня с коня

    3 2 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    13:49 24.08.2025

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 3 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    видяхме го колко е сигурен тоя самолет, щом падна

    13:50 24.08.2025

  • 19 Старец

    3 2 Отговор
    Всеки воин знае, че изправяйки се срещу по силен противник, ще загубиш. Избора е твой.

    13:50 24.08.2025

  • 20 Да,бе

    3 2 Отговор
    Колко пък да е воин личният готвач на Путин...А със сметките беше добър,докато не му излязоха сметките...Иначе рицар на черпака и тенджерата с Георгиевска лента.

    Коментиран от #35

    13:55 24.08.2025

  • 21 Кит

    6 5 Отговор
    Да напомня нещо ноторно: всеки опит за въоръжен преврат по време на война се наказва по един-единствен начин - със смърт. Когато се наказва.
    Мръсникът Ленин и болшевишко-еврейската му банда идват на власт в Русия именно след подобен въоръжен метеж. И това промени съдбата на страната за близо 70 години. Промени я към лошо, не към добро. Втори такъв "поход на справедливостта" / всички авторитарни кървави мръсотии в човешката история са били маскирани като борба за справедливост, това не го знаят само един шамар инженерите и Киро Тъпото/ би бил пагубен за страната.
    Браво на Путин, че се справи със самозабравилия се мръсник!

    13:58 24.08.2025

  • 22 Този месец юни 2023 година...

    1 5 Отговор
    Обяви че октомври същата година ще се кандидатира за президент на Украйна на президентските избори в страната когато вече ще е превзел Киев 😂🤣😅😆😆😄😄😃 Вече отдавна изгни а истинския президент и световен лидер Володимир Зеленски обикаля света и е кабен на всички международни световни форуми!

    14:13 24.08.2025

  • 23 Ветеран от Протеста

    3 1 Отговор
    Руските Военнопрестъпници като Приложин и в Ада вече не ги искат .Така си гният в калните полета на Украйна !!!

    14:16 24.08.2025

  • 24 Циник

    1 2 Отговор
    За този пишман инженер понятието "чест" означава да се обърнеш срещу родината си. Спрях да чета дотам, с писанията на боклуци не си губя времето.

    14:20 24.08.2025

  • 27 Пешо Волгата - 4 хилядник

    6 1 Отговор
    Пригожин беше от обкръжението на Путин, но в един момент реши, че ще се качи на "престола" на кремълският дядка. Явно надцени влиянието си над генералите, от които само Суровикин го подкрепи. Ако беше по- далновиден, щеше да продължи към Москва, като обвини директно Путин, а не да се занимава с Шойгу и Герасимов и да спира насред път. Със сигурност руснаците щяха да го подкрепят. Дори, когато даде на "задна", вместо да се връща в Русия и да "сключва сделка" с Путин, трябваше да се пресели в Африка, където имаше голямо влияние и бойци на "Вагнер", както и да изтегли всички от тези, които биха го последвали там. Щеше да е още жив, богат и влиятелен сред африканските режими. Но, като всеки руснак и на него нещо му "бръмчеше в главата".

    14:22 24.08.2025

  • 28 ДС⚡ПС (Държ. Сигурност⚡Парт. Сигурност)

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Факт":

    На 💯% подкрепям, както статията на г-н Николай Николов, така и Вашия коментар, уважаеми г-не.
    В тази връзка и предната му статия от 18.08., озаглавена "Николай Николов: Аляска. Краят" също е в 🎯.
    Има я като външна пепратка по-горе - след статията и преди коментарите!!

    14:27 24.08.2025

  • 29 Тома

    1 2 Отговор
    Кога този чичо автора получи тази новина от хидрофора че още мирише

    14:27 24.08.2025

  • 30 Смешник

    0 3 Отговор
    Възможно и Путин да е прав Тия си бяха наркомани и някой им е дал фалшива дрота

    14:30 24.08.2025

  • 31 виктория

    1 2 Отговор
    автора плаче като вдовица за ....й!!!

    14:30 24.08.2025

  • 32 виктория

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Факт":

    факт за гейовете!!!

    14:32 24.08.2025

  • 35 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Да,бе":

    Никакъв готвач не е бил Пригожин. Беше бандата, като нашите борци след промените, собственик на ресторанти , в които се е хранил Путин. Пригожин е бил съден за изнасилване и е бил прибран на топло от властта преди промените. Направи се на бизнесмен , създаде частна армия и си повярва, че може да стане президент. Когато тръгна към Москва, Лукашенко му разясни нещата: Знаеш Саша, какво се случва с всеки дръзнал да тръгне към Москва. Вече са сформирани бригади , които ще те размажат, а ти жив няма да останеш."
    Глупавото и грозно криминале се осъзна и клекна. Вместо да бяга далеч, той остана за да посрещне участта на предателите.

    14:36 24.08.2025

  • 37 Всички

    0 1 Отговор
    Есички рушляци са еднакво малоумни и с бутафорна мания за значимост.

    14:41 24.08.2025