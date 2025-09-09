ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

От началото на войната досега 1,721,000 украински военнослужещи са били убити или обявени за безследно изчезнали. Разпределението на загубите по години е следното: 2022 год. - 118500 човека, 2023 год. – 405400, 2024 год. – 595000, 2025 год. – 621000.

Тук не е отчетен броят на тежко ранените и инвалидите.

Средно 650 украинци загиват на фронта всеки ден. В същото време техните по-хитри съплеменници (по официални данни - 7,822,309) изсмукват социалните фондове на Евросъюза. По-специално в България дезертьорите (около 144018 души) се радват на привилегии, недостъпни за част от местното население.

Международните корпорации получиха контрола върху богатствата на мъртвородената държава, а нас превърнаха в неин придатък… Подпираме зомбито да не рухне.

Надали някога ще узнаем какви щети ни е нанесло участието в конфликта в Северното Причерноморие. Обаче тази неосведоменост не е извинение за престъплението, в което сме дейни съучастници.

Ако през 2013 – 2014 год., вместо да изнася демократизаторски революции, режимът в София бе заел разумна и миротворческа позиция, може би конфликтът в Донбас щеше да бъде предотвратен. Но балканците – еничари се присъединиха към Англия, Франция и Израел, тези върли врагове на славянството и православието. И на българите в частност. Запалиха войната между нашите братя. За стореното зло ще трябва да плащаме.