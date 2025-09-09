Новини
Мнения »
Николай Николов: Еничарите

Николай Николов: Еничарите

9 Септември, 2025 10:04 1 756 63

  • николай николов-
  • еничари-
  • война-
  • украйна

Ако през 2013 – 2014 год., вместо да изнася демократизаторски революции, режимът в София бе заел разумна и миротворческа позиция, може би конфликтът в Донбас щеше да бъде предотвратен. Но балканците – еничари се присъединиха към Англия, Франция и Израел, тези върли врагове на славянството и православието

Николай Николов: Еничарите - 1
Снимка: EPA/БГНЕС
Николай Николов Николай Николов инженер
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

От началото на войната досега 1,721,000 украински военнослужещи са били убити или обявени за безследно изчезнали. Разпределението на загубите по години е следното: 2022 год. - 118500 човека, 2023 год. – 405400, 2024 год. – 595000, 2025 год. – 621000.

Тук не е отчетен броят на тежко ранените и инвалидите.

Средно 650 украинци загиват на фронта всеки ден. В същото време техните по-хитри съплеменници (по официални данни - 7,822,309) изсмукват социалните фондове на Евросъюза. По-специално в България дезертьорите (около 144018 души) се радват на привилегии, недостъпни за част от местното население.

Международните корпорации получиха контрола върху богатствата на мъртвородената държава, а нас превърнаха в неин придатък… Подпираме зомбито да не рухне.

Надали някога ще узнаем какви щети ни е нанесло участието в конфликта в Северното Причерноморие. Обаче тази неосведоменост не е извинение за престъплението, в което сме дейни съучастници.

Ако през 2013 – 2014 год., вместо да изнася демократизаторски революции, режимът в София бе заел разумна и миротворческа позиция, може би конфликтът в Донбас щеше да бъде предотвратен. Но балканците – еничари се присъединиха към Англия, Франция и Израел, тези върли врагове на славянството и православието. И на българите в частност. Запалиха войната между нашите братя. За стореното зло ще трябва да плащаме.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коиловци брадърс

    73 16 Отговор
    Добра статия, незнайно как е допусната тук. Браво!

    Коментиран от #46

    10:08 09.09.2025

  • 2 си дзън

    24 72 Отговор
    Какви еничари го гонят тоя бе?
    На днешния ден русията окупира БГ през 1944 и ни върна в каменната ера.
    Това ли искаш пак бе?

    Коментиран от #7, #9, #10, #13, #48

    10:08 09.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Да,бе

    30 9 Отговор
    Няма ненаказано добро.Руснаците не са го знаели навремето за наш късмет....

    10:10 09.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    52 13 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    В камента ера ти построиха Аец, так, кой-то всё още дава ток да пишеш от карлуково

    10:12 09.09.2025

  • 8 пешо

    43 7 Отговор
    много точно казано

    10:12 09.09.2025

  • 9 бай Бай

    34 11 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Нещо вятър между ушите, а?
    Каква Русия ни била окупирала?
    Окупира ни СССР, т.е. вкл. украйна, начело с грузинец.

    Коментиран от #38

    10:13 09.09.2025

  • 10 пешо

    35 2 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    оди си паси козите и не се обаждай

    10:14 09.09.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ТЪ....П НО УПОРИТ

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    ПОРЕДНИЯТ НО НЕ И ПОСЛЕДНИЯТ

    10:16 09.09.2025

  • 13 Морски

    50 10 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Ние на коя страна бяхме съюзник тогава какво ревеш?И каква окупация?Цялата ни страна беше изградена по време на така наречената "окупация",от селско стопанство,през машинна промишленост до цели градове.Даже селската ти къща е строена по това време пъпеш

    10:16 09.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Честит Девети,

    35 7 Отговор
    Българи! На тази пресветла дата, българският народ получи своето социално освобождение! Пак от Русия, която даде националното освобождение на България 66 години преди това! Но, десетосептемврийци се намърдаха и инсталираха властта, а след 10 ноември се рестартираха като евро атлантически личности!

    Коментиран от #49

    10:18 09.09.2025

  • 16 Дориана

    26 5 Отговор
    Да, нашите недалновидни и безгласни политици избраха грешната страна за да угодят на още по- глупавите политици от ЕС. Точно те ще запалят нова Световна война. Пренебрегваха ценностите, върху които беше създаден Европейския съюз и тръгнаха да се превъоръжават , да създават нови военни заводи , да дрънкат оръжия готвейки се за война. Точно заради глупостта , агресията и военолюбивата им политика Европа сама ще се самоунищожи . Европейския съюз се разпада със сигурност на сто процента.

    10:19 09.09.2025

  • 17 Справедливост нЕма

    28 4 Отговор
    2013г-2014г е Боко Тиквича на власт и точно той заема проукропска позиция, което го прави Главният Еничар на Републиката. Даже и орден за заслуги към Украйна си има. Но той няма да плаща нищо. Ще плащаме ние всички, а за него чекмеджета, къщи в Барселона и държанки. Киру умното също трябва да плаща, но той ще си бега в Канада и от там ще ни се смее. И той си има орден за заслуги към Украйна. Корнито и тя доста захлеби от джепането за укрия, но за нея парите, за нас дървото. И Тагаренко е гоУем еничарин, но и той ще излезе сух от водата

    Коментиран от #63

    10:19 09.09.2025

  • 18 жжжжжж

    11 24 Отговор
    глупава паветна статия. ако имаше режим щеше да си в затвора. ама пусти глад. трябва да се пишат поръчкови статии.

    10:20 09.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Като знам какъв инженер

    12 25 Отговор
    си, ме е страх да отида на доктор/ Виц от соца/. Написаното от този руски еничарин е лъжа, лъжата е основен прийом на руските лъжци. Булгаков: " Руският лъжец е най-големия и нагъл лъжец на света"!

    Коментиран от #24, #30

    10:21 09.09.2025

  • 21 Ива

    24 6 Отговор
    Точен коментар и анализ !Поздравявам !

    10:22 09.09.2025

  • 22 Ганя Путинофила

    8 19 Отговор
    Този енджинер е наш човек - руски еничарин!

    Коментиран от #50

    10:23 09.09.2025

  • 23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    23 5 Отговор

    До коментар #19 от "явер":

    Не, не си българин. Личи ти. Нормален българин не може да мрази руснаци украинци Белоруси и да им вика цигани

    Коментиран от #36

    10:26 09.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 По теорията на войната

    3 16 Отговор
    Загубите на атакуващите са 3 до 5 пъти повече от отбраняващите се!
    Пенкилер инженер!

    Коментиран от #28

    10:30 09.09.2025

  • 27 жик так

    13 1 Отговор
    Брутално ясно и точно .
    И да добавя думите на госпожа Зеленска още преди Коледа , е има и четири милиона инвалида / до сега сигурно са станали още повече / , то тогава картината е потресаваща !!!

    10:32 09.09.2025

  • 28 тъй ма

    14 2 Отговор

    До коментар #26 от "По теорията на войната":

    Ама само на теория . И то тая теория е от времето на Наполеон !!
    Нищо общо със сегашното положение .

    Коментиран от #45, #52

    10:33 09.09.2025

  • 29 явер

    28 17 Отговор
    Няма система измислена от руснак и да става за нещо. Политическа, техническа, идеологическа, социалнана, просто няма и знаете ли защо, това е народ без собственна култура, образование и каквото се сетите, проста нация. Всичко е лошо копиране на всичко от Запада. Който иска да се качва на поезда и към Мордор, не ни вкарвайте в главите вашите глупости. Грамотният човек може да направи сравнение между С.Корея и Ю.Корея, москвич и лада и каквато и да вземете западна кола. Един върл подръжник на Путин си смени става и ми казва американска е, а аз му казвам нямаше ли руски и той мълчи и гледа като малко дете когато напълни памперса.

    Коментиран от #31, #54

    10:34 09.09.2025

  • 30 козляците са брутално слепи

    7 16 Отговор

    До коментар #20 от "Като знам какъв инженер":

    Ще прогледнат само ако получат повиквателни . Те или децата им .

    10:35 09.09.2025

  • 31 ха ха ха ...

    12 2 Отговор

    До коментар #29 от "явер":

    То за това например - 80% от мотрисите в Софийското Метро са руски .....

    Коментиран от #57

    10:36 09.09.2025

  • 32 смотань бандерець..

    2 2 Отговор

    До коментар #19 от "явер":

    Прабългарите с конската опашка не са славяни и траките също..па дако са се умешали тука у днешното бг...същото важи и за западна бандеря-създадена от варягите и умешването им с местното население..

    10:37 09.09.2025

  • 33 Ние с гайдите

    14 3 Отговор
    Понеже вечно сме от губещата страна , започвам да подозирам , че братушките нарочно са ни включили в натото , за да се разпадне ?! 🤔 Ирония , разбира се : натото потъпка всички общочовешки принципи , за да вреди на православните християни - сърби , руснаци , белоруси , арменци ...

    10:38 09.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 вик енджинера гейопалатик

    0 2 Отговор
    пак на сухо без мъжжжж

    10:43 09.09.2025

  • 36 явер

    6 8 Отговор

    До коментар #23 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Руснаците са най-големият враг на България и когато прочетеш историческите факти, ако имаш мозък ще си проминиш мисленето за тях, без сантименти. В тези държави има българско население, което е хубаво да си го приберем, ако можем.

    Коментиран от #40

    10:44 09.09.2025

  • 37 жик так

    3 2 Отговор
    Брутално ясно и точно .
    И да добавя думите на госпожа Зеленска още преди Коледа , е има и четири милиона инвалида / до сега сигурно са станали още повече / , то тогава картината е потресаваща !!!

    10:46 09.09.2025

  • 38 факуса

    1 1 Отговор

    До коментар #9 от "бай Бай":

    свири та дзънка

    10:48 09.09.2025

  • 39 ха ха ха ....плъховете напускат ...

    10 3 Отговор
    Кулеба: Избягах от Украйна „като крадец през нощта“ ...

    „Никога не съм си мислел, че ще ми се наложи да бягам от страната си като крадец през нощта,“ казва той.
    По думите му истинската причина е нежеланието на Зеленски и неговото обкръжение бившите представители на държавата да говорят в чужбина неща, които може да противоречат на линията на правителството.

    10:51 09.09.2025

  • 40 провинциалист

    5 2 Отговор

    До коментар #36 от "явер":

    Прибери си, ако можеш, българското население, което демокрацията изгони, пък тогава го мисли другото.

    10:52 09.09.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 де жа вю

    5 3 Отговор
    Европейски лидери отиват в САЩ за разговори за края войната в Украйна ...
    Тия пак на скамейката пред кабинета за набиване на канчетата.

    10:58 09.09.2025

  • 43 стария Кулеба избяга ...

    4 3 Отговор
    В интервюто Кулеба припомня преследването на бившия президент Петро Порошенко, натиска върху журналисти, разследващи злоупотреби, както и опита на правителството през юли да закрие две комисии за борба с корупцията.

    „Преследват ме, защото публично осъдих намерението на Зеленски да цензурира работата на тези комисии. Това е сериозен проблем. Гражданското общество съзнателно се въздържа от критики, за да запази единството в условията на война. Но Зеленски няма право да използва това, за да заглушава всеки глас, различен от неговия,“ подчертава Кулеба.

    10:59 09.09.2025

  • 44 гост

    2 1 Отговор
    Данните са от ТАСС...

    11:05 09.09.2025

  • 45 Видът на оръжията

    3 1 Отговор

    До коментар #28 от "тъй ма":

    не е от значение ако са равнопоставени. Важно е интелекта на бойците(в случая един и същ етнос), Такова съотношение винаги съществува отбраняващи/нападащи - 1:3. Самият русофил си противоречи. Загинали и изчезнали били 1 721 000 като средно били по 650 на ден. 1294 дни война по 650 прави 841 100. Къде са другите, почти милион?

    Коментиран от #51

    11:10 09.09.2025

  • 46 той

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Коиловци брадърс":

    щом започваме да четем такива статии - май войната скоро ще свърши. подготвя се общественното мнение - може би Русия е права?

    11:12 09.09.2025

  • 47 Куку

    4 2 Отговор
    Най хубавото предстои,руските загуби да стигнат 2 милиона и девчонките отново ще се омъжват за българските дървосекачи!

    11:12 09.09.2025

  • 48 бай Митко

    10 5 Отговор

    До коментар #2 от "си дзън":

    Междуушието ти май е напълно изветряло! Каква каменна ера те гони бе? Именно през тази каменна ера българският народ с помоща на СССР построи всичките язовири, които са на територията, заводи, комбинати, фабрики, корабостроителници, АЕЦ и т.н. и т.н.!
    Кажи сега за тези 36 год. какво се построи? Да ти кажа ли? Фотоволтаични полета върху черноземна земеделска земя, частни ВЕЦ източващи язовирите и оставащи населени места без вода!
    Съмнявам се дали ще го проумееш!
    Честит празник българи - Освобождението ни от монархофашизма!

    11:14 09.09.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Мисиркова

    4 3 Отговор

    До коментар #22 от "Ганя Путинофила":

    Ех, каква блестяща проява на оригиналност е да се наречеш "Ганя Путинофила" 😄👍! Толкова е изобретателно, колкото да боядисаш гащите си в розово и да чакаш да те вземат насериозно. Явно някои още се блъскат в стената на пропагандата с глава, надявайки се да излязат с нещо повече от синини. Браво, другарю-мутро-либераст, тъпоумното ти име вече е емблема на умствената немощ.

    11:16 09.09.2025

  • 51 Самите

    3 2 Отговор

    До коментар #45 от "Видът на оръжията":

    Русофили са страшно про100 парчета ,иначе нямаше да са русофили

    11:20 09.09.2025

  • 52 Тази теория е още

    5 1 Отговор

    До коментар #28 от "тъй ма":

    от битката при Термопилите където 10 000 гръцки бойци спират 200 000 персийска армия. На Шипка 7 000 бойци спират 40 000 турска армия на Сюлейман паша. Чувал ли си за "Дома на Павлов" в Сталинград?

    11:22 09.09.2025

  • 53 Еххх

    1 1 Отговор
    Че хубава статия ,копеите къч хвърлят

    11:22 09.09.2025

  • 54 Казано като от

    0 12 Отговор

    До коментар #29 от "явер":

    изключително ограничен и виждащ не по-далеч от носа си индивид.
    За мислене и анализ въобще не може и да става дума.
    Нерде войната нерде москвич и лада.
    Около 80% от масата са такива, така че не си сам.

    11:34 09.09.2025

  • 55 Въпрос

    12 2 Отговор
    Този разказвач на дърти лъжи откъде има тези абсурдни числа? 🤣Украйна ако имаше подобни загуби сега рашистите щяха да са в Киев...

    11:34 09.09.2025

  • 56 "Като Русия няма втора "

    5 2 Отговор
    "Империя на злото"

    11:37 09.09.2025

  • 57 Мотрисите в метрото

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "ха ха ха ...":

    не са върхова технология, а плод на далавера на нашите русофили с другарите от Москва.

    11:37 09.09.2025

  • 58 Лондонското сити

    0 0 Отговор
    Това не е уред

    11:41 09.09.2025

  • 59 Чичо Скруч

    1 0 Отговор
    Тоа на кой свят живееш хаха

    11:42 09.09.2025

  • 60 Моето мнение

    2 0 Отговор
    "Мнението " на това човече което сте публикували няма нищо общо с реалността, фактите и истината...

    11:44 09.09.2025

  • 61 Бай Ганя

    4 1 Отговор
    Ейй, тия руснаци, аман от тях! Само се перчат с тъпите си ватенки и водка, ама са гола вода! Мислят си, че са нещо голямо, пък са едни празни тикви, дето само ни бъркат в рахата! Да си гледат сибирските дупки и да не ни се мотаят, че ни писна от тяхното шмекерство!

    11:46 09.09.2025

  • 62 Е,бравос

    0 0 Отговор
    Ако пишещия този жалък пасквил е инженер,то водата ще тръгне от долу нагоре! Само нека каже ЧИЯ граница беше премината от окупационни руски войски в ранните часове на 24.02.2022г.,подобно на 22.06.1941г. от Хитлеристка Германия?Останалото е кремълска проза и белетристика..

    11:56 09.09.2025

  • 63 Точен

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Справедливост нЕма":

    Това не е вярно. Тогава Вигенин от антибългарската БСП беше външен министър и отиде в Киев също както ястребите от Англия, Франция и Германия. БСП са Злото за България след 10 Ноември, това не са комунисти, а еничари на Запада...

    11:57 09.09.2025