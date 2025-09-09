Николай Николов: Еничарите

От началото на войната досега 1,721,000 украински военнослужещи са били убити или обявени за безследно изчезнали. Разпределението на загубите по години е следното: 2022 год. - 118500 човека, 2023 год. – 405400, 2024 год. – 595000, 2025 год. – 621000.
Тук не е отчетен броят на тежко ранените и инвалидите.
Средно 650 украинци загиват на фронта всеки ден. В същото време техните по-хитри съплеменници (по официални данни - 7,822,309) изсмукват социалните фондове на Евросъюза. По-специално в България дезертьорите (около 144018 души) се радват на привилегии, недостъпни за част от местното население.
Международните корпорации получиха контрола върху богатствата на мъртвородената държава, а нас превърнаха в неин придатък… Подпираме зомбито да не рухне.
Надали някога ще узнаем какви щети ни е нанесло участието в конфликта в Северното Причерноморие. Обаче тази неосведоменост не е извинение за престъплението, в което сме дейни съучастници.
Ако през 2013 – 2014 год., вместо да изнася демократизаторски революции, режимът в София бе заел разумна и миротворческа позиция, може би конфликтът в Донбас щеше да бъде предотвратен. Но балканците – еничари се присъединиха към Англия, Франция и Израел, тези върли врагове на славянството и православието. И на българите в частност. Запалиха войната между нашите братя. За стореното зло ще трябва да плащаме.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Коиловци брадърс
Коментиран от #46
10:08 09.09.2025
2 си дзън
На днешния ден русията окупира БГ през 1944 и ни върна в каменната ера.
Това ли искаш пак бе?
Коментиран от #7, #9, #10, #13, #48
10:08 09.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Да,бе
10:10 09.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #2 от "си дзън":В камента ера ти построиха Аец, так, кой-то всё още дава ток да пишеш от карлуково
10:12 09.09.2025
8 пешо
10:12 09.09.2025
9 бай Бай
До коментар #2 от "си дзън":Нещо вятър между ушите, а?
Каква Русия ни била окупирала?
Окупира ни СССР, т.е. вкл. украйна, начело с грузинец.
Коментиран от #38
10:13 09.09.2025
10 пешо
До коментар #2 от "си дзън":оди си паси козите и не се обаждай
10:14 09.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ТЪ....П НО УПОРИТ
До коментар #5 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":ПОРЕДНИЯТ НО НЕ И ПОСЛЕДНИЯТ
10:16 09.09.2025
13 Морски
До коментар #2 от "си дзън":Ние на коя страна бяхме съюзник тогава какво ревеш?И каква окупация?Цялата ни страна беше изградена по време на така наречената "окупация",от селско стопанство,през машинна промишленост до цели градове.Даже селската ти къща е строена по това време пъпеш
10:16 09.09.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Честит Девети,
Коментиран от #49
10:18 09.09.2025
16 Дориана
10:19 09.09.2025
17 Справедливост нЕма
Коментиран от #63
10:19 09.09.2025
18 жжжжжж
10:20 09.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Като знам какъв инженер
Коментиран от #24, #30
10:21 09.09.2025
21 Ива
10:22 09.09.2025
22 Ганя Путинофила
Коментиран от #50
10:23 09.09.2025
23 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #19 от "явер":Не, не си българин. Личи ти. Нормален българин не може да мрази руснаци украинци Белоруси и да им вика цигани
Коментиран от #36
10:26 09.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 По теорията на войната
Пенкилер инженер!
Коментиран от #28
10:30 09.09.2025
27 жик так
И да добавя думите на госпожа Зеленска още преди Коледа , е има и четири милиона инвалида / до сега сигурно са станали още повече / , то тогава картината е потресаваща !!!
10:32 09.09.2025
28 тъй ма
До коментар #26 от "По теорията на войната":Ама само на теория . И то тая теория е от времето на Наполеон !!
Нищо общо със сегашното положение .
Коментиран от #45, #52
10:33 09.09.2025
29 явер
Коментиран от #31, #54
10:34 09.09.2025
30 козляците са брутално слепи
До коментар #20 от "Като знам какъв инженер":Ще прогледнат само ако получат повиквателни . Те или децата им .
10:35 09.09.2025
31 ха ха ха ...
До коментар #29 от "явер":То за това например - 80% от мотрисите в Софийското Метро са руски .....
Коментиран от #57
10:36 09.09.2025
32 смотань бандерець..
До коментар #19 от "явер":Прабългарите с конската опашка не са славяни и траките също..па дако са се умешали тука у днешното бг...същото важи и за западна бандеря-създадена от варягите и умешването им с местното население..
10:37 09.09.2025
33 Ние с гайдите
10:38 09.09.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 вик енджинера гейопалатик
10:43 09.09.2025
36 явер
До коментар #23 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Руснаците са най-големият враг на България и когато прочетеш историческите факти, ако имаш мозък ще си проминиш мисленето за тях, без сантименти. В тези държави има българско население, което е хубаво да си го приберем, ако можем.
Коментиран от #40
10:44 09.09.2025
37 жик так
И да добавя думите на госпожа Зеленска още преди Коледа , е има и четири милиона инвалида / до сега сигурно са станали още повече / , то тогава картината е потресаваща !!!
10:46 09.09.2025
38 факуса
До коментар #9 от "бай Бай":свири та дзънка
10:48 09.09.2025
39 ха ха ха ....плъховете напускат ...
„Никога не съм си мислел, че ще ми се наложи да бягам от страната си като крадец през нощта,“ казва той.
По думите му истинската причина е нежеланието на Зеленски и неговото обкръжение бившите представители на държавата да говорят в чужбина неща, които може да противоречат на линията на правителството.
10:51 09.09.2025
40 провинциалист
До коментар #36 от "явер":Прибери си, ако можеш, българското население, което демокрацията изгони, пък тогава го мисли другото.
10:52 09.09.2025
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 де жа вю
Тия пак на скамейката пред кабинета за набиване на канчетата.
10:58 09.09.2025
43 стария Кулеба избяга ...
„Преследват ме, защото публично осъдих намерението на Зеленски да цензурира работата на тези комисии. Това е сериозен проблем. Гражданското общество съзнателно се въздържа от критики, за да запази единството в условията на война. Но Зеленски няма право да използва това, за да заглушава всеки глас, различен от неговия,“ подчертава Кулеба.
10:59 09.09.2025
44 гост
11:05 09.09.2025
45 Видът на оръжията
До коментар #28 от "тъй ма":не е от значение ако са равнопоставени. Важно е интелекта на бойците(в случая един и същ етнос), Такова съотношение винаги съществува отбраняващи/нападащи - 1:3. Самият русофил си противоречи. Загинали и изчезнали били 1 721 000 като средно били по 650 на ден. 1294 дни война по 650 прави 841 100. Къде са другите, почти милион?
Коментиран от #51
11:10 09.09.2025
46 той
До коментар #1 от "Коиловци брадърс":щом започваме да четем такива статии - май войната скоро ще свърши. подготвя се общественното мнение - може би Русия е права?
11:12 09.09.2025
47 Куку
11:12 09.09.2025
48 бай Митко
До коментар #2 от "си дзън":Междуушието ти май е напълно изветряло! Каква каменна ера те гони бе? Именно през тази каменна ера българският народ с помоща на СССР построи всичките язовири, които са на територията, заводи, комбинати, фабрики, корабостроителници, АЕЦ и т.н. и т.н.!
Кажи сега за тези 36 год. какво се построи? Да ти кажа ли? Фотоволтаични полета върху черноземна земеделска земя, частни ВЕЦ източващи язовирите и оставащи населени места без вода!
Съмнявам се дали ще го проумееш!
Честит празник българи - Освобождението ни от монархофашизма!
11:14 09.09.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Мисиркова
До коментар #22 от "Ганя Путинофила":Ех, каква блестяща проява на оригиналност е да се наречеш "Ганя Путинофила" 😄👍! Толкова е изобретателно, колкото да боядисаш гащите си в розово и да чакаш да те вземат насериозно. Явно някои още се блъскат в стената на пропагандата с глава, надявайки се да излязат с нещо повече от синини. Браво, другарю-мутро-либераст, тъпоумното ти име вече е емблема на умствената немощ.
11:16 09.09.2025
51 Самите
До коментар #45 от "Видът на оръжията":Русофили са страшно про100 парчета ,иначе нямаше да са русофили
11:20 09.09.2025
52 Тази теория е още
До коментар #28 от "тъй ма":от битката при Термопилите където 10 000 гръцки бойци спират 200 000 персийска армия. На Шипка 7 000 бойци спират 40 000 турска армия на Сюлейман паша. Чувал ли си за "Дома на Павлов" в Сталинград?
11:22 09.09.2025
53 Еххх
11:22 09.09.2025
54 Казано като от
До коментар #29 от "явер":изключително ограничен и виждащ не по-далеч от носа си индивид.
За мислене и анализ въобще не може и да става дума.
Нерде войната нерде москвич и лада.
Около 80% от масата са такива, така че не си сам.
11:34 09.09.2025
55 Въпрос
11:34 09.09.2025
56 "Като Русия няма втора "
11:37 09.09.2025
57 Мотрисите в метрото
До коментар #31 от "ха ха ха ...":не са върхова технология, а плод на далавера на нашите русофили с другарите от Москва.
11:37 09.09.2025
58 Лондонското сити
11:41 09.09.2025
59 Чичо Скруч
11:42 09.09.2025
60 Моето мнение
11:44 09.09.2025
61 Бай Ганя
11:46 09.09.2025
62 Е,бравос
11:56 09.09.2025
63 Точен
До коментар #17 от "Справедливост нЕма":Това не е вярно. Тогава Вигенин от антибългарската БСП беше външен министър и отиде в Киев също както ястребите от Англия, Франция и Германия. БСП са Злото за България след 10 Ноември, това не са комунисти, а еничари на Запада...
11:57 09.09.2025