Калина Андролова: Пълен провал за Русия!

Толкова смърт за един Донбас. Крим и без това си беше вече прибран. Тотален провал на Русия.
Разбирам фанатизираните русофили, че не искат да приемат истината, но уви. Дори Одеса не можаха да вземат. Този конфликт ще остане за век напред.
За това предупреди във "Фейсбук" Калина Андролова.
Ще има тероризъм, ще бъде рана. Никога нищо няма да е както преди. Кървящи граници, обещания уж за неутралитет, украинска съпротива за каквато и да е политика на разбирателство в Черно море, затишие за превъоръжаване, влизане на Украйна в ЕС и пр.
Украйна ще бъде един вечен фронт срещу Русия, който никога няма да бъде затворен. Или знаеш какво правиш, или не знаеш. Ако не знаеш, не отваряй врата, която не можеш да затвориш!
Мога да поспоря с много мои познати и приятели, русофили, но истината е, че Русия не е спечелила войната. Тя оказа активна съпротива на глобалистката доминация, но това ѝ струваше много жертви, състояние на НЕПОБЕДА, хаос и милиарди неясноти за бъдещето.
А това, че ще има някаква договорка, окей. Сега ще има, после ще се разтури и така десетки години...
Украйна се оказа ножът, с който би могла да бъде пробита Русия. Прав беше Бжежински. Русия тръгна за Украйна, но не успя.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганя Путинофила
Коментиран от #11
13:04 18.08.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #16
13:05 18.08.2025
3 дрътата калинка
кифли подпиращи тежки тикви на раменете
13:05 18.08.2025
4 Глупост!
13:05 18.08.2025
5 една снимка
13:05 18.08.2025
6 Лакмус
13:06 18.08.2025
7 Тарас Тернопол
13:06 18.08.2025
8 az СВО Победа80
13:06 18.08.2025
9 Тиквонии Велики
13:06 18.08.2025
10 Кажи честно ... 🤣
13:07 18.08.2025
11 Хасан Хамбург
До коментар #1 от "Ганя Путинофила":Тотален провал за ЕССР . Слава !
13:07 18.08.2025
12 Данко Харсъзина
13:07 18.08.2025
13 Како
Само деюре без население без инфраструктура без икономика .заради фанатичната подкрепа на ес също е пред колапс
А сега пак помисли и кажи кой победи поне 50 укрите ще няма да се оправят
13:07 18.08.2025
14 Калинке малинке
И коментираш без абсолютно познание и нежелание за вникване в причините на конфликта и неговото развитие.
13:08 18.08.2025
15 " Руски еничарин да се наричам
Иван Вазов
13:09 18.08.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Аха, ясно
Коя беше тая пак? :D
13:11 18.08.2025
18 Буталото
13:11 18.08.2025
19 за правещата вятър
13:14 18.08.2025
20 Русия чувства своята НЕЗНАЧИМОСТ
Така се чувства ЗНАЧИМА!
13:15 18.08.2025
21 Ще, ама не ще
13:15 18.08.2025
22 Лопата Орешник
13:16 18.08.2025
23 Тая
13:16 18.08.2025
24 хахаха
13:17 18.08.2025
25 Наблюдател
13:17 18.08.2025
26 Русофила е толкова про З,
13:17 18.08.2025
27 Гражданин
13:18 18.08.2025
28 МЪКЪ МЪКЪ
13:20 18.08.2025
29 калинка малинка с празна главичка
13:20 18.08.2025