Калина Андролова: Пълен провал за Русия!
  Тема: Украйна

Калина Андролова: Пълен провал за Русия!

18 Август, 2025 13:02 960 29

  • калина андролова-
  • русия-
  • украйна-
  • руска агресия

Разбирам фанатизираните русофили, че не искат да приемат истината, но уви. Дори Одеса не можаха да вземат

Калина Андролова: Пълен провал за Русия! - 1
Снимка: Фейсбук
Калина Андролова Калина Андролова политически анализатор, публицист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Толкова смърт за един Донбас. Крим и без това си беше вече прибран. Тотален провал на Русия.

Разбирам фанатизираните русофили, че не искат да приемат истината, но уви. Дори Одеса не можаха да вземат. Този конфликт ще остане за век напред.

Още новини от Украйна

За това предупреди във "Фейсбук" Калина Андролова.

Ще има тероризъм, ще бъде рана. Никога нищо няма да е както преди. Кървящи граници, обещания уж за неутралитет, украинска съпротива за каквато и да е политика на разбирателство в Черно море, затишие за превъоръжаване, влизане на Украйна в ЕС и пр.

Украйна ще бъде един вечен фронт срещу Русия, който никога няма да бъде затворен. Или знаеш какво правиш, или не знаеш. Ако не знаеш, не отваряй врата, която не можеш да затвориш!

Мога да поспоря с много мои познати и приятели, русофили, но истината е, че Русия не е спечелила войната. Тя оказа активна съпротива на глобалистката доминация, но това ѝ струваше много жертви, състояние на НЕПОБЕДА, хаос и милиарди неясноти за бъдещето.

А това, че ще има някаква договорка, окей. Сега ще има, после ще се разтури и така десетки години...

Украйна се оказа ножът, с който би могла да бъде пробита Русия. Прав беше Бжежински. Русия тръгна за Украйна, но не успя.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 27 гласа.
  • 1 Ганя Путинофила

    8 29 Отговор
    Путен е в цунгцванг. Няма полезен ход. Ако спечели войната, следват 200 години санкции! Ако загуби войната, следва разпад на РФ!

    Коментиран от #11

    13:04 18.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    26 2 Отговор
    С поканата на американска земя Путин получи пълна реабилитация.Тръмп и Путин са замислили грандиозен план който ще ги направи господари на Света.Суровините от Сибир ще се насочат към Аляска и Западното крайбрежие и ще съживят американската икономика.

    Коментиран от #16

    13:05 18.08.2025

  • 3 дрътата калинка

    36 1 Отговор
    Пълен провал за бръщолевещи
    кифли подпиращи тежки тикви на раменете

    13:05 18.08.2025

  • 4 Глупост!

    22 0 Отговор
    Донбас е фрашкан с полезни изкопаеми.

    13:05 18.08.2025

  • 5 една снимка

    28 1 Отговор
    Моля, сложете една по-актуална снимка на Калинчето, за да разберете защо е толкова неадекватна.

    13:05 18.08.2025

  • 6 Лакмус

    26 1 Отговор
    Горката и днес не е щастлива!

    13:06 18.08.2025

  • 7 Тарас Тернопол

    17 1 Отговор
    Кажи го на укрите това ...

    13:06 18.08.2025

  • 8 az СВО Победа80

    23 1 Отговор
    Андролова се отличаваше с обективни коментари, уви и при нея явно хладилникът е взел връх над съвестта....

    13:06 18.08.2025

  • 9 Тиквонии Велики

    10 3 Отговор
    Аз харизах на Путин Камчия, доброволно!

    13:06 18.08.2025

  • 10 Кажи честно ... 🤣

    15 1 Отговор
    Бившата тъnkaчка на €волгата, преди споделяше вижданията на пътърчо, но явно и тя е избрала Еврото, покрай хубавия живот на волгата в Брюксел.

    13:07 18.08.2025

  • 11 Хасан Хамбург

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ганя Путинофила":

    Тотален провал за ЕССР . Слава !

    13:07 18.08.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    3 15 Отговор
    Права е Андролова. Русия тръгна за Украйна, но не успя. Спасението и от позора е Зеленски да не приеме условията на Тръмп.

    13:07 18.08.2025

  • 13 Како

    18 1 Отговор
    Само да ти кажа че украйна е вече държава
    Само деюре без население без инфраструктура без икономика .заради фанатичната подкрепа на ес също е пред колапс
    А сега пак помисли и кажи кой победи поне 50 укрите ще няма да се оправят

    13:07 18.08.2025

  • 14 Калинке малинке

    16 1 Отговор
    Като все по-голяма калинка се проявяваш!
    И коментираш без абсолютно познание и нежелание за вникване в причините на конфликта и неговото развитие.

    13:08 18.08.2025

  • 15 " Руски еничарин да се наричам

    5 5 Отговор
    първа радост е за мен"!
    Иван Вазов

    13:09 18.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Аха, ясно

    5 0 Отговор
    Значи Калинчето повече ги отбира нещата от административните апарати на Русия и Щатите, разбрах. :D

    Коя беше тая пак? :D

    13:11 18.08.2025

  • 18 Буталото

    5 0 Отговор
    Бил предупредила, да вземе да си измие главата първо

    13:11 18.08.2025

  • 19 за правещата вятър

    0 0 Отговор
    Еще не вечер.

    13:14 18.08.2025

  • 20 Русия чувства своята НЕЗНАЧИМОСТ

    2 2 Отговор
    и чрез тази война иска да привлича вниманието на света към себе си!
    Така се чувства ЗНАЧИМА!

    13:15 18.08.2025

  • 21 Ще, ама не ще

    0 0 Отговор
    Горката! Започни с историята на тези диви земи, преди да правиш анализи! Това спестява доста излагации.

    13:15 18.08.2025

  • 22 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Хубаво е като редиш такива гръмки слова за тоталния крах и провал на една империя, да имаш поне малко тежест! Туй черно бяло петно на снимката, говори за провал на държавата чийто лидер бе приет с червен килим и почести, аплодисменти и прегръдки, държавата, която премаза Европа без дори да иска, единствено устоявайки на безумните им санкции! Ако за Русия това е провал, какво е за другите?!

    13:16 18.08.2025

  • 23 Тая

    1 0 Отговор
    пее в хора на Б Н Р !

    13:16 18.08.2025

  • 24 хахаха

    1 0 Отговор
    и какво трябваше да направи русия - да се откаже от русия език и да започне да учи украински и да остави нато и сащ да я оградят с военни бази........

    13:17 18.08.2025

  • 25 Наблюдател

    2 0 Отговор
    Андролова е страхотен журналист, но този път е объркала анализа. Най-малкото защото още не е ясно как ще завърши конфликта в Украйна.

    13:17 18.08.2025

  • 26 Русофила е толкова про З,

    1 1 Отговор
    че даже един свестен коментар не може да скалъпи!

    13:17 18.08.2025

  • 27 Гражданин

    1 0 Отговор
    А тази само като я зърнах , и обилно повърнах

    13:18 18.08.2025

  • 28 МЪКЪ МЪКЪ

    0 0 Отговор
    Голяма МЪКЪ тресе юрогьоевете. Чудят се каква опорка да измислят.

    13:20 18.08.2025

  • 29 калинка малинка с празна главичка

    0 0 Отговор
    горката женица пише каквото и поръчат от посолството без да знае какво е истина ли е лъжа ли е пропаганда ли е или просто някакъв пасквил защото тя самата неможе да осъзнае кое е тунел и кое е мост..!

    13:20 18.08.2025