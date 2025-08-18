Калина Андролова: Пълен провал за Русия!

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Толкова смърт за един Донбас. Крим и без това си беше вече прибран. Тотален провал на Русия.

Разбирам фанатизираните русофили, че не искат да приемат истината, но уви. Дори Одеса не можаха да вземат. Този конфликт ще остане за век напред.

За това предупреди във "Фейсбук" Калина Андролова.

Ще има тероризъм, ще бъде рана. Никога нищо няма да е както преди. Кървящи граници, обещания уж за неутралитет, украинска съпротива за каквато и да е политика на разбирателство в Черно море, затишие за превъоръжаване, влизане на Украйна в ЕС и пр.

Украйна ще бъде един вечен фронт срещу Русия, който никога няма да бъде затворен. Или знаеш какво правиш, или не знаеш. Ако не знаеш, не отваряй врата, която не можеш да затвориш!

Мога да поспоря с много мои познати и приятели, русофили, но истината е, че Русия не е спечелила войната. Тя оказа активна съпротива на глобалистката доминация, но това ѝ струваше много жертви, състояние на НЕПОБЕДА, хаос и милиарди неясноти за бъдещето.

А това, че ще има някаква договорка, окей. Сега ще има, после ще се разтури и така десетки години...

Украйна се оказа ножът, с който би могла да бъде пробита Русия. Прав беше Бжежински. Русия тръгна за Украйна, но не успя.