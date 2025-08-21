Новини
Мнения »
Поколението Z: парите са всичко

Поколението Z: парите са всичко

21 Август, 2025 06:01 1 149 16

  • психология-
  • поколение z-
  • млади хора-
  • пари-
  • работа

Финансовата сигурност измести удовлетворението от работата в очите на младите от поколението Z. Защо стана така?

Поколението Z: парите са всичко - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Икономическите времена са несигурни. Въпреки това много от младите хора са готови да се откажат от работата си и да си търсят нова, пише АРД.

Сред поколението Z, т.е. хората на възраст между 12 и 28 години, които в момента работят, с такава нагласа е всеки втори, а около десет процента имат и конкретни планове за предстоящата промяна, показва проучване на Forsa по поръчка на портала за работа Xing.

Каква е причината? След като младите дълго време са търсили повече удовлетворение и реализация, днес за тях доходите са по-важни, става ясно от проучването.

Всичко започва с пандемията

Изследователят на проблемите на младежта Симон Шнетцер свързва това с кризите през последните пет години. Като ръководител на изследването "Младежта в Германия" той от 2012 година насам проучва как младите хора гледат на работата и бъдещето си. Наистина в продължение на години основен приоритет са били удоволствието от работата или реализацията чрез професията.

"По време на пандемията, а по-късно и в резултат на високата инфлация от 2022 година младите хора започнаха да усещат все по-голямо неудовлетворение", казва Шнетцер. Влиянието на финансовата несигурност върху живота на младите започна да дава отражение и на професионалните им приоритети. Наблюденията на експерта сочат, че от 2020 година насам парите изместват всичко останало и стават основен мотивационен фактор.

Младите хора не са решили изведнъж, че искат да бъдат по-богати отпреди, продължава изследователят. По подобен начин се стичат и обстоятелствата след финансовата криза през 2008 година. Тогава мнозина преценяват, че бъдещето им е застрашено от икономическия спад и дори се определят като "деца на кризата", припомня Шнетцер. Както тогава, така и сега те си казват, че в такива времена сигурност дават парите. Другите потребности остават на заден план.

Независимите са по-склонни към промяна

Принципно младите хора винаги са били по-склонни от по-възрастните да сменят работата си, казва пред АРД Роня Ебелинг, авторка на книга за поколението Z. "Това е така, защото те като цяло все още са във фаза от живота си, в която са в процес на търсене."

За Ебелинг е разбираемо, че при младите централно място вече заемат финансовите фактори. Въпреки високата инфлация стартовите заплати не са нараснали значително през последните години. "Младите хора също имат интерес да печелят повече и по-бързо, за да си гарантират известна сигурност в условията на инфлация и икономически кризи", посочва авторката пред АРД.

Перспективи на пазара на труда

Фактът, че младите хора са толкова склонни да сменят работата си, се дължи и на това, че са били социализирани по много различен начин, казва Рюдигер Маас от Института за изследване на поколенията. Те не само са израснали във времена на относително благоденствие, но и винаги са били убеждавани, че шансовете им на пазара на труда са големи. "В момента всеки може да си намери работа", казва той.

Една от причините за това е, че голяма част от поколението бейби бум се пенсионира, а достатъчно млади попълнения няма: На всеки около 3000 души, които ежедневно навършват 65 години, се падат само около 1800, които навършват 18, казва Маас. А и за много от квалифицираните работници от чужбина Германия не е достатъчно привлекателна.

Младите хора днес не сменят работата си непременно по необходимост, а защото искат по-добри условия. Това включва както заплащането, така и удовлетворението от работата, казва Маас пред АРД.

Оптимизъм въпреки несигурността

Повечето германци нямат сериозни притеснения за сигурността на работата си. В проучването на Xing над 90 процента от анкетираните са посочили, че не очакват съкращения през следващата година - като цяло увереността в сигурността на работното място остава висока.

Перспективите за развитие при актуалния работодател обаче също играят важна роля за това дали младите мислят за смяна на работата. Поради това те оценяват не само на собствената си работа, но и организацията на предприятието като цяло, посочва АРД.

Ако работодателите нямат отговор на този въпрос или разчитат на същата стратегия, както през последните 25 години, това може да създаде тревоги у младите хора, казва Ебелинг. "Те трябва да се уверят, че техният работодател има ясна визия за това как ще вървят нещата в бъдеще."

Сигурност в несигурни времена: младите хора са загрижени, защото виждат едновременното струпване на промените в климата, войните и политическата несигурност. Затова работата трябва да дава сигурност - и във финансово отношение, посочва още АРД.

Автор: Паула Протцен


Германия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    8 0 Отговор
    Поколението Z: пари нема действай

    06:03 21.08.2025

  • 2 Госあ

    14 1 Отговор
    Ужас, простолюдие 💁 нищо добро не може да се очаква в бъдеще. Напротив, все по лошо ще става. Взеха пример от проститутките и престъпниците, които са готови на всичко за пари. Мотат се като мухи без глави налево-надесно, да си праат селфита по социалките. Най вероятно след определена възраст ще осъзнаят, че са кръгла нула и живота им е минал напразно…

    Коментиран от #16

    06:06 21.08.2025

  • 3 БеГемот

    4 0 Отговор
    Тия са от планетата Зомби 0!2.

    06:06 21.08.2025

  • 4 Един

    5 3 Отговор
    С този акъл,поколението зет ще мие клозет и то за стотинки.

    06:10 21.08.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хейт

    10 0 Отговор
    Поколение ,зони , задръстеняци ,загубеняци . Нищо не знаят и не се интересуват от нищо. Най задръстеното поколение.

    Коментиран от #7

    06:17 21.08.2025

  • 7 Затова

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хейт":

    на тях им трябва изкуствен интелект !

    06:21 21.08.2025

  • 8 Финансова инжекция

    3 0 Отговор
    Работата на договор е зависимост, а заплатата е месечната доза.

    06:27 21.08.2025

  • 9 Ний ша Ва упрайм

    4 0 Отговор
    пари-секс-мноо пари! Кухи лейки и то неграмотни

    06:33 21.08.2025

  • 10 мърсула

    2 1 Отговор
    Поколението Z: Путин е всичко

    06:33 21.08.2025

  • 11 Гошо

    8 0 Отговор
    Като нямаш нищо, парите ти стават всичко. Иначе не може да се наядеш и да си платиш и за минималните услуги които ползваш. Преди 20 години можеше да преживееш с някакви минимални пари. Днес едвам се преживява с яко бачкане. Докато си гладен и нямаш интернет няма как да мислиш за светлото бъдеще и културните ценности.
    Другото е чалга културата (тя е клон на западната култура) където се възпява любовта към лесна печалба без усилия и знания. Не е само БГ феномен. Има я под много форми на запад.

    Коментиран от #15

    06:35 21.08.2025

  • 12 1488

    3 0 Отговор
    Работата на договор е строеж на надгробен паметник (ТВОЯ), а заплатата е месечната ти вноска.

    06:36 21.08.2025

  • 13 Зависи

    0 0 Отговор
    Оптимизъм въпреки несигурността - това е качество на характера на повечето младежи. Удовлетвореност от работата, без да поставя напърво място размера на заплатата - това може да си позволи всеки, който има някакви странични, пасивни доходи и съществуването му не зависи от заплатата. Така са настроени и съвсем младите специалисти, които все още нямат свое семейство и свои деца и предпочитат да живеят при родителите си, които са все още млади и могат да осигурят дом, храна и други екстри на порасналото си дете.

    06:43 21.08.2025

  • 14 Никнейм

    1 1 Отговор
    Умният човек съзнава, че парите осигуряват известна независимост.

    06:48 21.08.2025

  • 15 Госあ

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Гошо":

    Факт е, че системата възпита такива хора. И става все по трудно за родителите да предпазят децата си от заразата в околната среда, при положение че и самите те са заети да бачкат здраво, за да осигурят насъщния. Японците имат една поговорка - празния търбух не вижда красотата на Фуджияма. Но тук става въпрос не само за насъщния, а за духовната проказа, която се излива навсякъде. Повечето хора днес имат насъщния. Комплексно е, както пише Монтен - въпрос на природа, възпитание и пример който се взема…

    06:58 21.08.2025

  • 16 Крали Марко

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Госあ":

    Единственото удовлетворение от някаква работа са Парите от нея!!!Колкото повече - толкова повече !!!

    07:20 21.08.2025