Как възпитават децата си във Финландия?

Бихте ли изоставили без надзор своето дете или бебе пред някое кафене или супермаркет? За финландците това е нещо съвсем нормално - например за Роня Перо и нейната дъщеричка Елми.

"Да оставиш детето си отвън е съвсем в реда на нещата. Няма какво да се случи, останалите хора също се грижат за безопасността ѝ, докато аз пазарувам", казва жената пред ДВ.

"Оставяме децата да изпробват неща сами"

Примерът на Роня и съпруга ѝ Ерка е съвсем типичен за финландските семейства. Заедно с едногодишната си дъщеричка те живеят в град Порвоо, който се намира на около 45 минути път с кола от столицата Хелзинки.

Роня е филмова продуцентка, а Ерка е мениджър в хотел. Двамата заедно се грижат за отглеждането и възпитанието на малкото дете, както и за домакинството.

"Мисля, че ние във Финландия имаме доста спокоен подход към въпросите, свързани с възпитанието. Гледаме всичко да се базира на взаимно доверие и оставяме децата да изпробват нещата сами, дори и понякога да се провалят в тези си опити", обяснява бащата на малката Елми.

И Финландия се бори с ниската раждаемост

Но защо във Финландия се раждат толкова малко деца? Световният доклад за щастието за 2025 година за осми път определи Финландия като страната, в която живеят най-щастливите хора на света. Общо 5,6 милиона жители има страната, която се слави с прекрасната си природа. Статистиката обаче сочи, че финландките раждат средно по 1,26 деца.

"Един от факторите за това е несигурният живот и неясното бъдеще, климатичните промени, а и всичко, което сега се случва в света. Това тревожи много от младите хора", обяснява Роня.

Родителите във Финландия получават всевъзможни консултации и помощ, както и финансова подкрепа след раждането на всяко дете. Всеки от родителите, който има среден за страната доход, получава майчинство и съответно бащинско на стойност около 70% от предишната си заплата - в продължение на 160 дни. Държавата освен това изплаща детски надбавки - за първите две деца те са в размер на 100 евро.

Гарантирана детска градина за всички

Всяка сутрин малко след 8 часа Роня се отправя с Елми към детската градина. Всяко дете във Финландия, навършило девет месеца, има гарантирано място в предучилищно заведение. Малката Елми я посещава, откакто е станала на една.

Майката разказва, че обикновено тя завежда дъщеря си в детската градина, а мъжът ѝ я взима оттам вечерта. Момиченцето обичало да я посещава и изобщо не протестирало, когато я оставят там.

Елми прекарва в детската градина от 8 часа сутринта до 16 часа следобед. Много от детските заведения във Финландия предлагат и 24-часови грижи за децата на онези родители, които работят на смени или професията им изисква да пътуват много често. За отглеждането на първото дете родителите плащат такса, която е в зависимост от доходите им, но никога не е повече от 311 евро на месец.

Възпитателката в детската градина на Елми разказва, че децата учат всичко по време на игра - например как да се отнасят помежду си, как да действат самостоятелно и как да понасят раздялата с родителите си. Във Финландия момичетата и момчетата прекарват голяма част от времето навън - на чист въздух. "Работим много с музика, за да научат децата по-лесно езика, учим ги да четат и много често пеем песни", казва възпитателката Оути Авикайнен.

Какъв е ключът към щастието?

Има дни, в които малката Елми си остава вкъщи за обяд. Следобедният сън тогава също е навън - в градината пред къщата. Детето е облечено със зимни дрехи и спи в количката, а бебефон под якето му мери телесната температура и издава алармен сигнал, когато детето се събуди. И всичко това под открито небе дори когато външната температура в Порвоо е минус два градуса.

Майката на Елми казва, че е типично за Финландия децата да спят навън, просто защото на чист въздух се спи най-добре. Животът сред природата е един от големите фактори на щастието за финландците. Роня и Ерка се радват и на времето, което младите родители прекарват заедно. Те искат и дъщеря им един ден да се чувства щастлива.

"Мисля, че сме честни и искрени помежду си, а това ни прави щастливи", казва Роня. Мъжът ѝ добавя и друго: "Никога не сме притежавали много неща, живеем скромно и сме щастливи с онова, което имаме. Радваме се на малките неща от живота."

Честни, открити и скромни - така се описват Роня и Ерка. За много от финландските родители това е ключът към щастието.

Автор: Хендрик Велинг