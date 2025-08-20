Кристиян Шкварек за срещата Тръмп - Зеленски: Поспрете малко с патетиката и дитирамбите

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.
От вчера опорката в "демократичната общност" е, че уж Тръмп беше викнал Зеленски в Белия Дом да го мачка отново, но евролидерите са казали "Не! Ние това няма да го допуснем, идваме с теб!", което е върховно геройство и демонстрация на силата и обединението на Добрите.
Всъщност всички те бяха поканени лично и единствено по усмотрение на президента Тръмп и администрацията във Вашингтон.
Цялата среща се състоя и изглеждаше така, както изглеждаше - добре или зле, по желание и замисъл от Белия Дом. Поспрете малко с патетиката и дитирамбите сякаш сте гледали емоционална сцена от Хари Потър.
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 22 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Хаха
Коментиран от #6
13:08 20.08.2025
3 Ти пък
13:08 20.08.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Като ги слушаш...
13:17 20.08.2025
6 Витанов- Ковид врачката
До коментар #2 от "Хаха":Не спира с глупостите си!
Също като с Ковида!
Коментиран от #8
13:37 20.08.2025
7 Неразумний Шкварек,
13:46 20.08.2025
8 Георги
До коментар #6 от "Витанов- Ковид врачката":а най-странното е, че прогнозите му се сбъдват. Сигурно и твоите?
13:48 20.08.2025
9 Холандците платиха!
13:56 20.08.2025