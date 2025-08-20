Кристиян Шкварек за срещата Тръмп - Зеленски: Поспрете малко с патетиката и дитирамбите

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

От вчера опорката в "демократичната общност" е, че уж Тръмп беше викнал Зеленски в Белия Дом да го мачка отново, но евролидерите са казали "Не! Ние това няма да го допуснем, идваме с теб!", което е върховно геройство и демонстрация на силата и обединението на Добрите.

Всъщност всички те бяха поканени лично и единствено по усмотрение на президента Тръмп и администрацията във Вашингтон.

Цялата среща се състоя и изглеждаше така, както изглеждаше - добре или зле, по желание и замисъл от Белия Дом. Поспрете малко с патетиката и дитирамбите сякаш сте гледали емоционална сцена от Хари Потър.