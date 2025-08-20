Новини
Кристиян Шкварек за срещата Тръмп - Зеленски: Поспрете малко с патетиката и дитирамбите

Кристиян Шкварек за срещата Тръмп - Зеленски: Поспрете малко с патетиката и дитирамбите

20 Август, 2025

Всъщност всички те бяха поканени лично и единствено по усмотрение на президента Тръмп и администрацията във Вашингтон

Кристиян Шкварек за срещата Тръмп - Зеленски: Поспрете малко с патетиката и дитирамбите - 1
Снимка: БГНЕС
Кристиян Шкварек Кристиян Шкварек финансист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

От вчера опорката в "демократичната общност" е, че уж Тръмп беше викнал Зеленски в Белия Дом да го мачка отново, но евролидерите са казали "Не! Ние това няма да го допуснем, идваме с теб!", което е върховно геройство и демонстрация на силата и обединението на Добрите.

Всъщност всички те бяха поканени лично и единствено по усмотрение на президента Тръмп и администрацията във Вашингтон.

Цялата среща се състоя и изглеждаше така, както изглеждаше - добре или зле, по желание и замисъл от Белия Дом. Поспрете малко с патетиката и дитирамбите сякаш сте гледали емоционална сцена от Хари Потър.




  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хаха

    13 2 Отговор
    Николай Витанов беше написал как сега журналята ще изкарват зеленски герой че се отказва от четирите области по смъмряне от Тръмп

    Коментиран от #6

    13:08 20.08.2025

  • 3 Ти пък

    3 12 Отговор
    спри с дитирамбите за Тръмп.

    13:08 20.08.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Като ги слушаш...

    17 0 Отговор
    Нашите така наречени политолози,изглежда,че Тръмп путин и Зеленски първо до тях се допитват и с тях се съветват как да постъпят в даден момент.Жалка работа.Че кой ви познава вас и къде сте на картата бе?

    13:17 20.08.2025

  • 6 Витанов- Ковид врачката

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    Не спира с глупостите си!
    Също като с Ковида!

    Коментиран от #8

    13:37 20.08.2025

  • 7 Неразумний Шкварек,

    2 2 Отговор
    поради що се срамиш да се наречеш европеец?

    13:46 20.08.2025

  • 8 Георги

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Витанов- Ковид врачката":

    а най-странното е, че прогнозите му се сбъдват. Сигурно и твоите?

    13:48 20.08.2025

  • 9 Холандците платиха!

    0 0 Отговор
    Всъщност поканените бяха поканени за да се изясни кой колко е готов да плати, тъй като явно американските кредитори вече силно се съмняват, че ще могат да си върнат обратно заем - наема и прекратиха плащанията, като усилено заговориха за мир, но ако има друг мераклия да плаща сметката за продължаване на упражнението изглежда нямат нищо против. Очевино пак влиза в сила старата приказка, която възрастният арабин рекъм на малкото еврейче: "Мойто момче, кой каквото иска да ти разправя ти да си знаеш, че в крайна сметка става въпрос за пари".

    13:56 20.08.2025