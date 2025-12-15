Искат да наложат мир на страна, която не е загубила войната

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Франсоа Хейсбург е специален съветник във Фондацията за стратегически изследвания. Наскоро той се завърна от Лвов, където участва в среща на експерти и бивши европейски и украински политически лидери.

В интервю за френския всекидневник Le Figaro той разказва колко са били шокирани украинците от това, че Тръмп им предложи мир, договорен при условията на Русия и, че президентът Зеленски е поставен пред невъзможен избор: да каже "Не" на две големи сили или да приеме мирния план, който може да доведе до гражданска война в Украйна.

LE FIGARO: Каква беше реакцията на украинците в Лвов, когато беше обявен новият руско-украински мирен план?

ФРАНСОА ХЕЙСБУРГ: Беше шок! Никой не очакваше публикуването на план, който e буквално копие на руската позиция. Хаосът, който последва, с противоречивите изявления на американските служители относно произхода на плана, са наистина тревожни: ясно е, че има проблем с фрагментирания процес на създаване на външна политика и политика по сигурността във Вашингтон! Освен шок, украинците реагираха по два начина. Някои, в опит да се успокоят, омаловажиха ситуацията, предполагайки, че както обикновено, Тръмп ще промени решението си и че е необходимо да се погледнат нещата обективно.

Други твърдяха, че Володимир Зеленски е в изключително трудна ситуация, принуден да направи невъзможен избор: да каже "не" на две големи сили или да приеме плана, който може да доведе до падане на правителството му и евентуална гражданска война в Украйна...

Това, което Андрий Йермак, дясната ръка на президента Зеленски, се опита да направи в Женева, беше да се ориентира между тези две опции, въпреки че в момента резултатът от срещата все още е неизвестен.

LE FIGARO: Изпълниха ли добре европейците ролята си на пожарникар?

ФРАНСОА ХЕЙСБУРГ: Що се отнася до украинците, мисля, че да, тъй като още преди срещата французите, британците и германците ясно заявиха че ще направят всичко необходимо, за да въоръжат Украйна и да защитят интересите ѝ. Те обаче нямаха възможност да се изкажат, както направиха през март след медийния линч на Зеленски в Овалния кабинет.

Тогава американците бяха блокирани от масовото посещение на европейци, които, като придружиха Зеленски до офиса на Доналд Тръмп и го принудиха да отстъпи. В Женева поддръжниците на Тръмп маневрираха, за да предотвратят повторение на същото. Европейската реакция, в известен смисъл, беше очаквана.

LE FIGARO: Как оценявате промяната в тона на американците?

ФРАНСОА ХЕЙСБУРГ: Държавният секретар Марко Рубио се държеше така, сякаш това е руски план, който трябва да бъде осуетен, подобрен или променен. Но в същото време Тръмп твърдеше, че украинците са неблагодарни... Доколкото ми е известно, американският ултиматум от четвъртък, Деня на благодарността, остава в сила. Символично, това е отвратително: украинците са поканени да станата обект на подигравки.

LE FIGARO: Какви са различните сценарии за прилагане на този мирен план?

ФРАНСОА ХЕЙСБУРГ: Те зависят от избора, който Тръмп прави между риска от разрив с атлантистите в Конгреса и желанието си да купи наложен мир в Украйна. Бих направил сравнение с Ретондското примирие от юни 1940 г., тъй като руско-американският план включва окупационни зони, демаркационни линии и де факто анексиране, както беше в случая с Елзас-Лотарингия. По същество това е мир, договорен при условията на Русия.

LE FIGARO: Не зависи ли бъдещето на плана и от реакцията на Путин?

ФРАНСОА ХЕЙСБУРГ: Путин сигурно е бил донякъде изненадан от добрите новини, съобщени от американците. И, бидейки доста амбициозен, той посочи, че това е добра основа за преговори... Независимо от това как ще еволюира документът през следващите дни, Русия вече е изменила предложението за безусловно прекратяване на огъня, направено от Тръмп по-рано тази година. Прекратяването на огъня вече зависи от признаването на съществени промени. Американците изглежда са отстъпили по този въпрос.

И е трудно да си представим, че Тръмп ще се върне към първоначалната си позиция, тъй като той наистина иска мирно споразумение. Въпросът за изборите също е от решаващо значение. Те трябва да се проведат в рамките на три месеца. Добре. Но те, естествено, не могат да се проведат в 20% от територията, окупирана от Русия. Това означава, че изборите на практика биха формализирали разделянето на Украйна на две части, легитимирайки руските анексии.

LE FIGARO: Има ли по-малко катастрофален сценарий за украинците?

ФРАНСОА ХЕЙСБУРГ: Откакто американците започнаха своите посреднически усилия, Русия провали всички предложения, като ги отхвърли. Най-малко катастрофалният сценарий би бил този, при който руснаците запазват парите си и решават да продължат войната, докато не бъдат направени още по-изгодни оферти. В най-добрия случай, случилото се през пролетта ще се повтори.

Що се отнася до останалото, не знам дали американците ще настояват за присъствие на НАТО, което би придало съдържание на предполагаемите гаранции за сигурност, предвидени в плана. Това е един от основните въпроси. Защото без войници няма гаранции, особено като се има предвид, че Украйна е лишена от всякаква перспектива за присъединяване към Северноатлантическия алианс.

LE FIGARO: Дали дипломатическата последователност в Женева е окончателно доказателство, че Тръмп изоставя Украйна и нейните европейски съюзници?

ФРАНСОА ХЕЙСБУРГ: Що се отнася до Украйна, отговорът е "да". Тръмп признава, че Европа доставя на Украйна оръжия, закупени от Съединените щати, но вече не иска да им ги предоставя. Що се отнася до изоставянето на европейците, то е в ход, макар и все още да не е завършено. Съединените щати остават член на НАТО. Те продължават да полагат значителни усилия в разузнаване, информация, командване и контрол. Белият дом обаче би могъл да направи съществени промени в командната верига на НАТО, което би отбелязало началото на оттегляне.

LE FIGARO: Какви други лостове за влияние имат европейците?

ФРАНСОА ХЕЙСБУРГ: Те имат едно средство за действие: да използват замразени руски активи, за да въоръжат Украйна.

LE FIGARO: Губят ли украинците войната?

ФРАНСОА ХЕЙСБУРГ: Това е парадоксът: отговорът е не. Но и не печелят. Но това не е същото. Въпреки огромните трудности, пред които са изправени, особено по отношение на човешките ресурси за въоръжените им сили, фронтовата линия остава същата, каквато беше преди две години.

По този начин те се опитват да наложат мир на страна, която не е победена на бойното поле. Това е начин Русия да спечели войната, без да постигне военните си цели. Това е една от причините, поради които този план е толкова непоносим. През 1940 г., преди да приемат германските условия, французите вече бяха загубили войната. Украинците обаче все още не са загубили.