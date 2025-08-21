Делото за корупция срещу легендарен щангист влиза в съда

Обвинителен акт по досъдебно производство за корупция срещу легендарния щангист Иван Иванов и сина му Иван Иванов-младши е предадено на съда, съобщиха от Софийска градска прокуратура (СГП).

Скандалът с подкуп от 62 500 избухна в края на 2023 г. Сумата е била поискани от Иванови от тогавашния президент на Българската федерация по вдигане на тежести Ариф Маджид.

От разпространеното до медиите съобщение става ясно, че разследването по досъдебното производство е извършено от Комисията за противодействие на корупцията (КПК) под ръководството и надзора на СГП. Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от Софийски градски съд.

СЪОБЩЕНИЕТО НА ПРОКУРАТУРАТА

Софийска градска прокуратура предаде на съд двама обвиняеми за подкуп във връзка с провеждане на международно спортно мероприятие в България

Днес, 21.08.2025 г., Софийска градска прокуратура (СГП) внесе обвинителен акт в съда по досъдебно производство спрямо двама обвиняеми за подкуп, получен във връзка с организиране и провеждане на домакинство на Европейското първенство за мъже и жени по вдигане на тежести през м. февруари 2024 г. в гр. София.

Двамата обвиняеми са баща и син и всеки от тях е предаден на съд съответно като помагач и извършител за престъпление по чл. 304б, ал. 1 НК.

През 2023 г. Сдружение „Българска федерация по вдигане на тежести“ (СБФВТ) се представлявала от председателя на Управителния съвет (УС) - свидетеля М. Обвиняемият И. (баща) бил член на Управителния съвет на СБФВТ, а неговият син заемал длъжността „главен експерт“ в Дирекция „Спорт за високи постижения“ в Министерство на младежта и спорта (ММС).

В края на 2023 г. по надлежния ред ММС одобрило проект на Сдружението за финансиране на Европейското първенство по вдигане на тежести 2024 г. и на 22.11.2023 г. между ММС и СБФВТ бил сключен договор. Съгласно договора министерството предоставя на сдружението финансови средства в размер на 1 250 000 лева за организиране и провеждане на домакинство на Европейско първенство за мъже и жени на 12-20.02.2024 г. в гр. София. СБФВТ от своя страна следвало да представи финансов отчет за изпълнение на дейностите и изразходването на средствата по договора, който бил по утвърден образец и се проверявал от дирекция „Финанси“ на ММС.

Във връзка с това обвиняемият И. (баща) дал подробни съвети и разяснения на сина си за начина, по който той да поиска и приеме от свидетеля М. нерегламентирана парична сума, ангажирал се да организира стъпките, през които синът му трябва да премине докато получи парите, а докато това се случвало, съветвал сина си кога какво да каже на свидетеля, как да поддържа комуникация с него, кога, къде и как да приеме парите.

На 14.12.2023 г. обвиняемият И. (син) организирал среща, на която поискал от свидетеля М. 62 500 лева и подробно му обяснил, че тази сума представлява 5% от одобрено от ММС държавно финансиране с публични средства за провеждане на Европейско първенство по вдигане на тежести, както и че даването ѝ ще осигури безпроблемно взаимодействие с ММС и по-конкретно с дирекция „Финанси“, която осъществява последващ контрол по приемане отчета на СБФВТ. Обвиняемият И. (син) обяснил на свидетеля М., че в замяна на исканите пари ще окаже цялото необходимо въздействие върху съответното длъжностно лице в дирекция „Финанси“ не само по приемане на отчета, но и по безпроблемно бъдещо съгласуване на получаване на финансова субсидия за 2024 г. Свидетелят М. отговорил, че това е „огромно извиване на ръце“. От думите на обвиняемия И. (син) свидетелят М. разбрал, че ако не даде исканата сума, ще последват негативи за СБФВТ, както при приемане на отчета, така и при приемане на проекта за бюджет на федерацията за 2024 г., който бил на стойност над 1,6 млн. лева, като със заплатите нараствал на около 2 млн. лева.

На 15.12.2023 г. около 11,55 часа свидетелят М. и обвиняемият И. (син) се срещнали в автомобила на М., паркиран в близост до ММС. Свидетелят носел поисканата му от обвиняемия И. (син) сума от 62 500 лева - предварително белязани банкноти, разпределена в седем броя пачки, осигурени от органите на Комисия за противодействие на корупцията (КПК). Обвиняемият И. (син) бил с черно дълго яке, тъмни очила и носел мъжка правоъгълна чанта, в която да постави парите. Вътре в автомобила обвиняемият приел от свидетеля парите, поставил ги в чантата и пеша се насочил към главния вход на сградата на ММС, където, малко преди да достигане стъпалата, бил задържан.

Разследването по досъдебното производство е извършено от КПК под ръководството и надзора на СГП.

Предстои насрочване на разпоредително заседание по делото от СГС.