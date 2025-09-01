Новини
Мнения »
"Райнметал" и България: Войната като печеливш бизнес
  Тема: Украйна

"Райнметал" и България: Войната като печеливш бизнес

1 Септември, 2025 23:01 742 30

  • емилия милчева-
  • райнметал-
  • урсула фон дер лaйен-
  • украйна-
  • оръжия-
  • нато-
  • вмз сопот

В Сопот председателката на ЕК подчерта колко е важно ЕС да развива капацитета си в сектора на отбраната и сигурността, защото руският президент Владимир Путин е “хищник”

"Райнметал" и България: Войната като печеливш бизнес - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Емилия Милчева:

Обиколката на председателката на Европейската комисия (EК) Урсула фон дер Лайен в седемте държави по източния фланг на НАТО, включително България, показа недвусмислено, че колективната сигурност на Европа вече минава през заводските халета на оръжейната индустрия.

Още новини от Украйна

Защо съвместното предприятие е важно за България

За България конкретното ѝ измерение е съвместното дружество между държавните “Вазовски машиностроителни заводи” (ВМЗ) - Сопот и един от най-големите отбранителни концерни в Европа - германският "Райнметал" (Rheinmetall). То ще управлява двете предприятия, които ще бъдат изградени на територията на ВМЗ - за производството на барут и 155-милиметрови снаряди (натовски стандарт), и се очакват близо 1000 работни места. Финансовите параметри не са публично известни, но по неофициални данни българската страна ще осигури най-малко 680 млн. евро за инвестицията чрез инструмента “Мерки за сигурността на Европа” (SAFE). Според по-ранни съобщения сумата е до 960 млн. евро.

България кандидатства за близо 3 млрд. евро от механизма, разпределящ общо 150 милиарда евро заеми за държавите членки, които могат да бъдат използвани до края на 2030 година.

В Сопот председателката на ЕК подчерта колко е важно ЕС да развива капацитета си в сектора на отбраната и сигурността, защото руският президент Владимир Путин е “хищник” и “няма да се промени”. През последните 25 години той започна четири войни - в Чечня, Грузия, Крим и пълномащабното нахлуване в Украйна, заяви Урсула фон дер Лайен.

Премиерът и лидерът на ГЕРБ “пропуснаха” Русия

За разлика от председателката на ЕК, премиерът Росен Желязков и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов избегнаха да назоват хибридните и конвенционални заплахи, които идват от руския режим и от президента Путин като основна причина за увеличаване на отбранителния капацитет. В изказванията си нито един от двамата не определи Русия като агресор.

От прессъобщението на Министерския съвет за визитата пък отсъства както изразената от Урсула фон дер Лайен оценка за руския президент, така и споменатият от нея конкретен принос на България: “Eдна трета от оръжията за Украйна са идвали от България. Благодаря за подкрепата за воюващата страна. Бруталната война срещу Украйна продължава вече четвърта година и е ясно, че Путин няма да се спре там…”. Правителствената пресслужба само упоменава, че Фон дер Лайен е благодарила на България “за непоколебимата подкрепа за Украйна”.

В контекста на гаранциите за сигурност за Киев, премиерът отново повтори българската позиция - няма да бъдат изпращани войници в Украйна. Освен това увери, че България ще продължи да работи за сигурността в Черно море, като продължи антиминните операции след сключване на евентуално примирие между двете воюващи държави.

Двигател за индустриализация

Джойнт венчърът между ВМЗ и "Райнметал" е ключов за икономиката. Това е първото официално съвместно предприятие в българската военна индустрия с международен партньор от такъв мащаб, което ще въведе модерен европейски стандарт на производство, включително нови технологии и интеграция с НАТО-съвместими продукти. Например

155-милиметровите боеприпаси ще се използват и за новите caмoxoдни гаубици Саеѕаr, които България купува oт Франция.

Има ли потенциал българската оръжейна индустрия да стане двигател за индустриализацията на България? Бъдещата инвестиция в съвместното дружество с "Райнметал" е огромна на фона на спада на преките чуждестранни инвестиции - за 2024 г. те са 1,5 милиарда евро срещу над два пъти повече за предходната 2023 г. (3,28 млрд. евро).

Войната в Украйна е печеливш бизнес за българската оръжейна индустрия, чийто експорт расте от 2022 г. насам. През 2022 г. е бил за 1,7 млрд. евро, през 2023 г. износът и трансферът на продукти, свързани с отбраната, е бил за близо 2,168 млрд. евро. През 2024 г. България е изнесла оръжия и боеприпаси за около 2,831 млрд. евро, което означава, че делът в общия експорт надхвърля 5,6% от БВП. Този показател извежда държавата на водещи позиции в ЕС, което отбеляза и Урсула фон дер Лайен, както и фактът, че най-големият частен работодател в България е оръжейна фирма (тя не назова името, но става въпрос за “Арсенал”- Казанлък, където са заети близо 10 000 души бел. авт.).

Националпопулисти - пацифисти

Българските националпопулисти обаче се борят за разоръжаване. Лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов, предвождал по-скоро шумния, отколкото многоброен протест пред ВМЗ-Сопот, се обяви против превръщането на България във “фронтова линия” и “военен полигон”. “We are with Russia” пишеше на един от плакатите, издигнати на демонстрацията, заедно с няколко руски знамена - наред с българските.

Несъмнено антиевропейските - и антиукраински - теми също ще подгряват българската политика в есенния политически сезон. На 13 септември националпопулистите планират пореден протест срещу еврото, с което “откриват” серията акции, които очевидно ще засилят до 1 януари, когато еврото вече ще е българската валута.

Засега е отворен въпросът как темата за европейската солидарност и все по-големи гаранции за мира в Украйна ще се впише в българския политически дебат. Президентът Румен Радев, който си приписа заслугите за инвестицията на "Райнметал", този път не споделя позициите на “Възраждане”, макар срещу еврото да са от един и същи лагер. Но като бивш военен на Радев не му отива да се противопоставя на развитието на отбранителната индустрия, а и не би извлякъл особени ползи.

Брюксел е принуден да пренареди приоритетите си

Посещението на председателката на ЕК е част от по-голямото послание - че заради руската заплаха и САЩ, които постепенно прехвърлят тежестта на гаранциите за мира в Украйна на ЕС, Брюксел пренарежда приоритетите си в полза на сигурността и отбраната. През октомври Европа ще обсъди пътната карта - какви са пропуските в отбранителната индустрия и какво да се направи до 2030 година.

“Колкото и да е трудно, ще пазим правителството, за да се случат тези проекти”, заяви вчера Бойко Борисов, застанал редом до Желязков и Урсула фон дер Лайен на съвместната пресконференция. Излиза, че който иска кабинетът да падне, работи против сигурността на ЕС и Украйна…

Политическият сезон започна.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Усъмнен

    11 1 Отговор
    Толкова сте жалки!

    Коментиран от #6

    23:04 01.09.2025

  • 2 КЪДЕ СА „ЕКОАКТИВИСТИТЕ“ ?

    17 3 Отговор
    Производството на барут не е някакъв технологичен празник на модерността. Това е една от най-мръсните, най-отровните и най-опасните индустрии на света. В Германия подобно предприятие би било невъзможно без референдуми, обществени обсъждания и години съпротива. А у нас? Една бърза пресконференция, малко фанфари, и готово – подписано, одобрено, приветствано.
    Химическото наследство на смъртта.
    Нека бъдем ясни! Отпадъците от производството на барут са нещо чудовищно. Те не се изхвърлят просто в кофа или в канализацията. Това са течни, невероятно токсични вещества, които никой в света не знае как да обезвреди напълно.

    Пример? В руския град Чапаевск барутният завод трупа отпадъци десетилетия наред в басейни, изкопани в земята. Резултатът? Тези отровни “езера“ вече надхвърлят площта на Харков – 350 квадратни километра смъртоносна химия. Басейни с дълбочина 20 метра, които се разширяват непрестанно. Това е екологична катастрофа в реално време.
    И тук идва въпросът: Какво я чака България?
    Това не е инвестиция. Това е предателство.

    Коментиран от #9, #15, #18

    23:04 01.09.2025

  • 3 Туземец . BG

    4 1 Отговор
    Слава на Фрау фон SS
    и на временното явление ЕС.

    23:07 01.09.2025

  • 4 ТеЗ двамцата от мъЖки роД

    4 2 Отговор
    Кво се гледат каТ демократични евроΓ...@йцИ ?

    23:09 01.09.2025

  • 5 Искаме Мир, а не НАТО!

    10 3 Отговор
    Създадат най-големия завод за барут в Европа и предприятие за производство на 155-мм артилерийски снаряди по стандарта на НАТО. У нас. Без да ни питат!!

    Правят каквото си искат, някой да ни е питал народе? Нито за НАТО, нито ЕС, нито за еврото, за нищо.Разбирате ли, какво ни готвят????

    Коментиран от #24, #27

    23:11 01.09.2025

  • 6 Споко

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Усъмнен":

    Те и онези фашисти
    така са се вихрили
    в началото на четиридесетте
    на XIX-ти Век 😉

    23:14 01.09.2025

  • 7 ЕвроАтлантически безроден простак

    7 2 Отговор
    За последните три десетилетия, по различни начини, Западът изтегли при себе си или унищожи всички що-годе печеливши, иновативни и перспективни производства в България.
    А сега неочаквано, "европейските ни приятели" страшно са се "загрижили" за нашата икономика и предпочитат да строят военните си заводи на свещената българска земя?!

    Не е ли странно?
    Факт е, че военните заводи:
    - обикновено се строят относително близо до военните действия за по-бързи доставки до фронта
    - при пълномащабна война са приоритетна цел за атака
    Извод: "европейските ни приятели" изнасят производствата си при нас за да подставят България и българите под удар (като прифронтова или фронтова територия) във войната им с Русия.

    Сега става ясно и за какво им беше нужна България:
    - най-бедна в ЕС
    - без армия в НАТО
    - тотално подконтролна в Еврозоната

    23:16 01.09.2025

  • 8 ха, ха, ха...

    3 4 Отговор
    Е как, само Путин и Русия ли трябва да печелят от войната, а всички останали да губят? Няма такива мараби! Щом загубите ни засягат сериозно, а освен това сме и неприятелска държава, редно е да си получим и печалбите, а не да чакаме Путин на Дунав мост с погача и сол. Той не чака от копейките посрещане само с хляб и сол, а нещо много по блажно.

    Коментиран от #11

    23:17 01.09.2025

  • 9 Кирил Маричков

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "КЪДЕ СА „ЕКОАКТИВИСТИТЕ“ ?":

    Мир на праха му .. " и макар че от кал сме създадени , Господи " брачет , моят свят , не е твоят ...

    23:18 01.09.2025

  • 10 Цецо

    1 1 Отговор
    В играта сме :) който не е в играта да го д...а

    23:18 01.09.2025

  • 11 ХаханЧО

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "ха, ха, ха...":

    Тази нЕма начин тази тирадан
    да си я измислил сам....
    по–скоро е платена поръчка –дневна дажба.

    23:20 01.09.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    2 3 Отговор
    Добра статия. Добър анализ.

    23:21 01.09.2025

  • 13 Ем.

    3 0 Отговор
    Затова не и се вижда скоро края на войната, защото е печеливш бизнес за сметка на сумати жертви

    23:22 01.09.2025

  • 14 Баш Балък

    2 0 Отговор
    Пфу, смрад.

    23:26 01.09.2025

  • 15 я па тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "КЪДЕ СА „ЕКОАКТИВИСТИТЕ“ ?":

    Да си чувал за Девня и хвостохранилища в България? Там да не би да съхраняват хранителни продукти? На вси1ко отгоре отровите за нас, а ползите и ечалбите за чуждите компании, а за нашите "търговски представители" комисионни. Също като суперсделката на президета ни с Боташ, която действително е много изгодна, но никой не казва за кого.

    23:28 01.09.2025

  • 16 Достатъчно

    2 0 Отговор
    Цитат: " Войната в Украйна е печеливш бизнес." Да сте чули нещо по-жестоко и противохуманно. И тук става въпрос не за някоя друга страна , а за България.

    23:28 01.09.2025

  • 17 Хмм

    2 0 Отговор
    съвместно дружество - 49% ВМЗ Сопот и 51% на немците, Борисов подарява завода в Сопот на немците

    23:31 01.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ами

    3 0 Отговор
    точно така е било и по времето на Хитлер, такива като борисов (какъв е в случая той?) са вкарали Българя в съюз с Германия, угодничели на немците, гледах кадри на БНБ окачени нески знамена от последния етаж по стълбището надолу, издържали сме немските войски в България, изпращали храна на немците на фронта, включително и на Източния фронт, където е имало български медицински взвод в услуга на немската армия, издържан от българската държава, Германия задлъжняла със 7 млрд. златни лева, които сме ѝ опростили след войната, то на кого ли е плащала репарации Германия, само обезщетения на евреи, но след решения на съда.

    23:39 01.09.2025

  • 21 Ами

    1 0 Отговор
    Манталитет. Какво да се прави. Все гледат да "ударят кьоравото", после плачат и кълнат. Жалка работа.

    23:42 01.09.2025

  • 22 Да бе

    2 0 Отговор
    войната е печеливш бизнес, бравос, а печалбата вече ще е за Германия, както хипермаркетите, но и кръвта ще падне върху тях, 3 млрд. евро, а борисов се радва, че стоварва нов заем на гърба на българския народ, както заема от Газпром за турския поток, всички тези заеми са дългосрочни за 30 години.

    23:45 01.09.2025

  • 23 Беден човек

    0 0 Отговор
    жив дявол. Това сме ние. Няма да се променим скоро.

    23:45 01.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Радост

    0 0 Отговор
    Начиии.... ей тва руснаците са наистина бок..луци ама бок..лук а ти види окото!!!
    Заглушили GPS сигнала на самальота на У.рус,,пи..ята та обиколили няколко пъти летището.
    Бе, бок,,лук с бо,кл.ука!!! Оти не пусна два Ореш.,ника беее, тъ,.панар. Защо бе?! С GPS-а какво ще направиш, бе, ва..тник?! Оре..шник трябваше, Ореш,.ник

    00:06 02.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Милен

    0 2 Отговор
    Тази другарка дето е написала статията е брутално права още със заглавието, войната е доста печеливш бизнес и затова войните никога няма да свършат, важното е да се въртят парите и да се трупат печалби, а и туй имагинерно нещо "БВП" се вдига по този начин и ще имаме с какво да се похвалим.

    00:07 02.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Добре дошла!

    0 0 Отговор
    Изключителна дама! Истински лидер! Визионер! Тука бегемен бабите не струват и подметката й.

    00:12 02.09.2025