"Райнметал" и България: Войната като печеливш бизнес

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Емилия Милчева:

Обиколката на председателката на Европейската комисия (EК) Урсула фон дер Лайен в седемте държави по източния фланг на НАТО, включително България, показа недвусмислено, че колективната сигурност на Европа вече минава през заводските халета на оръжейната индустрия.

Още новини от Украйна

Защо съвместното предприятие е важно за България

За България конкретното ѝ измерение е съвместното дружество между държавните “Вазовски машиностроителни заводи” (ВМЗ) - Сопот и един от най-големите отбранителни концерни в Европа - германският "Райнметал" (Rheinmetall). То ще управлява двете предприятия, които ще бъдат изградени на територията на ВМЗ - за производството на барут и 155-милиметрови снаряди (натовски стандарт), и се очакват близо 1000 работни места. Финансовите параметри не са публично известни, но по неофициални данни българската страна ще осигури най-малко 680 млн. евро за инвестицията чрез инструмента “Мерки за сигурността на Европа” (SAFE). Според по-ранни съобщения сумата е до 960 млн. евро.

България кандидатства за близо 3 млрд. евро от механизма, разпределящ общо 150 милиарда евро заеми за държавите членки, които могат да бъдат използвани до края на 2030 година.

В Сопот председателката на ЕК подчерта колко е важно ЕС да развива капацитета си в сектора на отбраната и сигурността, защото руският президент Владимир Путин е “хищник” и “няма да се промени”. През последните 25 години той започна четири войни - в Чечня, Грузия, Крим и пълномащабното нахлуване в Украйна, заяви Урсула фон дер Лайен.

Премиерът и лидерът на ГЕРБ “пропуснаха” Русия

За разлика от председателката на ЕК, премиерът Росен Желязков и лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов избегнаха да назоват хибридните и конвенционални заплахи, които идват от руския режим и от президента Путин като основна причина за увеличаване на отбранителния капацитет. В изказванията си нито един от двамата не определи Русия като агресор.

От прессъобщението на Министерския съвет за визитата пък отсъства както изразената от Урсула фон дер Лайен оценка за руския президент, така и споменатият от нея конкретен принос на България: “Eдна трета от оръжията за Украйна са идвали от България. Благодаря за подкрепата за воюващата страна. Бруталната война срещу Украйна продължава вече четвърта година и е ясно, че Путин няма да се спре там…”. Правителствената пресслужба само упоменава, че Фон дер Лайен е благодарила на България “за непоколебимата подкрепа за Украйна”.

В контекста на гаранциите за сигурност за Киев, премиерът отново повтори българската позиция - няма да бъдат изпращани войници в Украйна. Освен това увери, че България ще продължи да работи за сигурността в Черно море, като продължи антиминните операции след сключване на евентуално примирие между двете воюващи държави.

Двигател за индустриализация

Джойнт венчърът между ВМЗ и "Райнметал" е ключов за икономиката. Това е първото официално съвместно предприятие в българската военна индустрия с международен партньор от такъв мащаб, което ще въведе модерен европейски стандарт на производство, включително нови технологии и интеграция с НАТО-съвместими продукти. Например

155-милиметровите боеприпаси ще се използват и за новите caмoxoдни гаубици Саеѕаr, които България купува oт Франция.

Има ли потенциал българската оръжейна индустрия да стане двигател за индустриализацията на България? Бъдещата инвестиция в съвместното дружество с "Райнметал" е огромна на фона на спада на преките чуждестранни инвестиции - за 2024 г. те са 1,5 милиарда евро срещу над два пъти повече за предходната 2023 г. (3,28 млрд. евро).

Войната в Украйна е печеливш бизнес за българската оръжейна индустрия, чийто експорт расте от 2022 г. насам. През 2022 г. е бил за 1,7 млрд. евро, през 2023 г. износът и трансферът на продукти, свързани с отбраната, е бил за близо 2,168 млрд. евро. През 2024 г. България е изнесла оръжия и боеприпаси за около 2,831 млрд. евро, което означава, че делът в общия експорт надхвърля 5,6% от БВП. Този показател извежда държавата на водещи позиции в ЕС, което отбеляза и Урсула фон дер Лайен, както и фактът, че най-големият частен работодател в България е оръжейна фирма (тя не назова името, но става въпрос за “Арсенал”- Казанлък, където са заети близо 10 000 души бел. авт.).

Националпопулисти - пацифисти

Българските националпопулисти обаче се борят за разоръжаване. Лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов, предвождал по-скоро шумния, отколкото многоброен протест пред ВМЗ-Сопот, се обяви против превръщането на България във “фронтова линия” и “военен полигон”. “We are with Russia” пишеше на един от плакатите, издигнати на демонстрацията, заедно с няколко руски знамена - наред с българските.

Несъмнено антиевропейските - и антиукраински - теми също ще подгряват българската политика в есенния политически сезон. На 13 септември националпопулистите планират пореден протест срещу еврото, с което “откриват” серията акции, които очевидно ще засилят до 1 януари, когато еврото вече ще е българската валута.

Засега е отворен въпросът как темата за европейската солидарност и все по-големи гаранции за мира в Украйна ще се впише в българския политически дебат. Президентът Румен Радев, който си приписа заслугите за инвестицията на "Райнметал", този път не споделя позициите на “Възраждане”, макар срещу еврото да са от един и същи лагер. Но като бивш военен на Радев не му отива да се противопоставя на развитието на отбранителната индустрия, а и не би извлякъл особени ползи.

Брюксел е принуден да пренареди приоритетите си

Посещението на председателката на ЕК е част от по-голямото послание - че заради руската заплаха и САЩ, които постепенно прехвърлят тежестта на гаранциите за мира в Украйна на ЕС, Брюксел пренарежда приоритетите си в полза на сигурността и отбраната. През октомври Европа ще обсъди пътната карта - какви са пропуските в отбранителната индустрия и какво да се направи до 2030 година.

“Колкото и да е трудно, ще пазим правителството, за да се случат тези проекти”, заяви вчера Бойко Борисов, застанал редом до Желязков и Урсула фон дер Лайен на съвместната пресконференция. Излиза, че който иска кабинетът да падне, работи против сигурността на ЕС и Украйна…

Политическият сезон започна.