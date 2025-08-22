Разпарчетосването на Европа

Някои го наричат "обединение"!? Няма двама държавници на едно и също мнение. Тръмп е съгласен да праща "отбранително" оръжие, ако европейците плащат. Войници - не! Франция е втори износител на оръжие в света и Макрон зове за доставки на европейско оръжие. Всеки ден предлага френски миротворителни войски, но езика който държи на Путин е толкова злобен, че руснаците ще го изключат от всякакво участие.
Италия е конкурент на Франция по отношение на оръжието, но Мелони предпочита да се подмазва на Доналд Тръм и отказва да рискува живота на италиански войници.
Англичаните са навсякъде. Имперският инстинкт е жив и здрав. Самолети, ракети и войници. Срещу Русия - винаги.
Германците се колебаят. Две напред - една назад. Има защо. Немски войници на украинска земя? Има спомени, които никой не иска да си спомня. Румънците, които се пазят от пряко участие, като дявол от тамян, ще приютят най-голямата военна самолетна база на Черно море. Голямата мозайка "за мир" на хартия е начертана. Но само на хартия.
Настоятелно се говори за групата на "желаещите". Желаещи за какво? За плащане или за пращане? Всички би трябвало да знаят, че без мнението на Москва, нищо не може да се предприеме. Въпреки това условие, никой не споменава нищо за него?
Явно пак ще има срещи на "високо равнище", ръкостискания и усмивки за снимка. А през това време..?!
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:02 22.08.2025
2 Зевс
13:05 22.08.2025
3 жжжжжж
13:07 22.08.2025
4 Хмм
13:07 22.08.2025
5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
започна още с РАЗПАРЧАТОСВАНЕТО на Югославия❗
Ама вече дори 30 годишните НЕ ПОМНЯТ тази държава ‼️
13:08 22.08.2025
6 Подмолни ингилизи
13:08 22.08.2025
7 Цитат
13:12 22.08.2025
8 Град Симитли
изведнъж водата и водните атракциони станаха по-важни!
... Единия даже взе водното пистолетче на внуците си!
13:16 22.08.2025
9 🇧🇬 Леля Ичка ‼️‼️
Коментиран от #11
13:16 22.08.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Седемте козякливи джуджета:
До коментар #9 от "🇧🇬 Леля Ичка ‼️‼️":Има нещо--може да се вкисне!
... У твойта, като е мрак, тишина и вакуум--няма опасност от вкисване!
13:19 22.08.2025
12 През това време
Коментиран от #14
13:23 22.08.2025
13 Пешо Волгата - 4 хилядник
Коментиран от #15
13:32 22.08.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Написах ти няколко плюса и ме....
До коментар #13 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":Изтриха🤣, за това което си написъл+++++
Коментиран от #26
13:38 22.08.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 БайДанчо
Зеленски не давал Крим и Донбас! Тогава да воюва за тях.
А, да, той воюва вече 3 години и половина и ги загуби, обаче не ги дава!?!
Това е невиждано и нечувано.
Какво сега трябва да се направи?
Какво би направил Н@танЯху на мястото на Путин още преди месеци.
Искате ли да ви кажа?
Вижте какво става с мирните жители в Г@з@!
13:41 22.08.2025
19 Е добре де... ти не разбра ли
До коментар #14 от "Ти заповедите на Русия ли...":залудо щракате по копчетата!?!?!?
Притяга се кранчето спряха мазалото....
Тръмп анулира над 90% от договорите на USAID за оказване на помощ в чужбина.
Край на НПО-тата и в България....
А колко сладко беше... ама беше!!!
„САЩ (по тяхна информация) са похарчили над 1 милиард долара за справяне с "руското влияние"!
Българската ПЕТА КОЛОНА е получила от ФАЩ над 47 милиона долара ($47,709,686) за анти руска и антипрезидентска пропаганда.“
13:42 22.08.2025
20 Точен Чеков
13:42 22.08.2025
21 Госあ
13:44 22.08.2025
22 койдазнай
Защото с пистолет и блага дума се постига повече, от колкото само с думи.
Коментиран от #24
13:47 22.08.2025
23 Даааа
До коментар #14 от "Ти заповедите на Русия ли...":Тъжно ми е за такива хорица, които не могат да видят истината и вярват, че чичко ( е случая) Тръмп, Макрон или там който е ще го спаси. Повече от половината си живот прекарвам в демокрация. Искрено вярвах, че животът ни ще се промени, че ще настъпи справедливост, честност, че тогава новите ни политици, че застанат като демократи... Какво стана? Ограбиха държавата ни, разруха навсякъде и във всичко, унищожиха икономика, образование, възцариха корупцията и кражбите, но най- лошото е, че посегнаха и на ценностната ни система и децата ни. Това е и целта на западните политически лидери.Разделяй и владей. Само искам да ми кажеш две, само две руски , тогава съветски фирми, които нагло са ползвали нашите ресурси срещу нищо! Посочи ми! Посочи ми и кога Европа, след война, не е ощетила България, кога! Ако не знаеш, търси, ама не в Уикипедия.
13:48 22.08.2025
24 Госあ
До коментар #22 от "койдазнай":Не е нужно повече, но достатъчно. Всички се превъоръжават. Европа просто не може да остава назад.
13:51 22.08.2025
25 Никой
Фанатично е да изтрием Русия - тоест идва и времето и нас като славяни да ни изтрият.
Жалко за състоянието.
13:53 22.08.2025
26 Пешо Волгата - 4 хилядник
До коментар #15 от "Написах ти няколко плюса и ме....":"Петата колона" не спи!
13:54 22.08.2025
27 ФАКТИ
13:58 22.08.2025