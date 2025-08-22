Новини
Разпарчетосването на Европа

22 Август, 2025

  • преговори-
  • мир-
  • украйна-
  • русия-
  • тръмп-
  • путин

Голямата мозайка "за мир" на хартия е начертана. Но само на хартия

Божидар Чеков Божидар Чеков писател
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Някои го наричат "обединение"!? Няма двама държавници на едно и също мнение. Тръмп е съгласен да праща "отбранително" оръжие, ако европейците плащат. Войници - не! Франция е втори износител на оръжие в света и Макрон зове за доставки на европейско оръжие. Всеки ден предлага френски миротворителни войски, но езика който държи на Путин е толкова злобен, че руснаците ще го изключат от всякакво участие.

Италия е конкурент на Франция по отношение на оръжието, но Мелони предпочита да се подмазва на Доналд Тръм и отказва да рискува живота на италиански войници.

Англичаните са навсякъде. Имперският инстинкт е жив и здрав. Самолети, ракети и войници. Срещу Русия - винаги.

Германците се колебаят. Две напред - една назад. Има защо. Немски войници на украинска земя? Има спомени, които никой не иска да си спомня. Румънците, които се пазят от пряко участие, като дявол от тамян, ще приютят най-голямата военна самолетна база на Черно море. Голямата мозайка "за мир" на хартия е начертана. Но само на хартия.

Настоятелно се говори за групата на "желаещите". Желаещи за какво? За плащане или за пращане? Всички би трябвало да знаят, че без мнението на Москва, нищо не може да се предприеме. Въпреки това условие, никой не споменава нищо за него?

Явно пак ще има срещи на "високо равнище", ръкостискания и усмивки за снимка. А през това време..?!


България
Оценка 3.7 от 23 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    21 2 Отговор
    В Аляска се разбраха Тръмп и Путин да управляват заедно Турски поток, Северен поток и Боташ

    13:02 22.08.2025

  • 2 Зевс

    28 2 Отговор
    Силните си разделят Света, останалите са в менюто, винаги е било така, за съжаление

    13:05 22.08.2025

  • 3 жжжжжж

    16 1 Отговор
    а какво мисли китай?

    13:07 22.08.2025

  • 4 Хмм

    32 2 Отговор
    Европа отдавна е разпарчетосана, Югославия на 7 държави, бившият Съветски съюз на 15 и малко им се виждат, а бившите републики разрушиха държавите си, търсят работа и бизнес в Русия, Азербайджан владее пазара за зеленчуци и плодове в Русия от което печели по около6 млрд. долара на месец и всичко рухна, защото решиха да защитават убийци само защото са азербайджанци

    13:07 22.08.2025

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    25 3 Отговор
    Разпарчетосването на Европа
    започна още с РАЗПАРЧАТОСВАНЕТО на Югославия❗
    Ама вече дори 30 годишните НЕ ПОМНЯТ тази държава ‼️

    13:08 22.08.2025

  • 6 Подмолни ингилизи

    34 3 Отговор
    "Англичаните са навсякъде. Срещу Русия - винаги." И срещу нас и срещу нас. Ако не беше подмолната ингилизка политика на Берлинския конгрес, нямаше да ги има после Балканските войни, нямаше да има национални катастрофи и днес България щеше да е от Одрин до Кавала

    13:08 22.08.2025

  • 7 Цитат

    8 3 Отговор
    Белият пудел:"Що за пропагоанда!Възмутен съм от дъното на душата си!Русия губи войната."

    13:12 22.08.2025

  • 8 Град Симитли

    16 1 Отговор
    За нашите двама тлъстаци,
    изведнъж водата и водните атракциони станаха по-важни!
    ... Единия даже взе водното пистолетче на внуците си!

    13:16 22.08.2025

  • 9 🇧🇬 Леля Ичка ‼️‼️

    12 3 Отговор
    Тоз "писател" го знаеме.Айряна в главата му се е вкиснал.

    Коментиран от #11

    13:16 22.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Седемте козякливи джуджета:

    6 4 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬 Леля Ичка ‼️‼️":

    Има нещо--може да се вкисне!
    ... У твойта, като е мрак, тишина и вакуум--няма опасност от вкисване!

    13:19 22.08.2025

  • 12 През това време

    16 3 Отговор
    Ще умрат още хора, ще има още съсипани семейства. Нашите политици ще продължават да предават българските интереси, ще се наведат още по- ниско и ще изпълняват всяка заповед на Европа и Америка, без да им пука за хората. Набутаха ни и еврото, отнеха възможността на България да реша финансовите ни казуси, ограбиха ни - злато, енергетика, фирми - половината са американски. Ако народът не се осъзнае, Бог да ни е на помощ! И не ми говорете, че съм русофил, защото съм българин и съм видял две и двеста!

    Коментиран от #14

    13:23 22.08.2025

  • 13 Пешо Волгата - 4 хилядник

    3 6 Отговор
    Чеков пак се е поизхвърлил. Чак пък "разпарчетосването" на Европа. Айде бе. Напротив, започва трудният и дълъг път по консолидирането на Европа. Един от факторите е , че все повече европейски държави се отказват от независимият си статут и влизат в НАТО. Швеция и Финландия са вече членове на Алианса, а Австрия вероятно е следващият. Дори опортюнисти, като Орбан и Фицо, не само че няма да изкарат страните си от НАТО и ЕС, но и ще направят всичко възможно, да не бъдат изхвърлени от там. Това, че се подмазват на Путин е само заради преференциалните цени на суровините, които получават закъсалите им икономики- особено унгарската. Отделянето на огромни средства за отбрана, също не е знак за разделение, а по- скоро за съгласие. Това, кой и кави стъпки ще предприеме по отношение на Украйна е до голяма степен вътрешен въпрос, но без всякакво съмнение, накрая ще има обща европейска позиция. За разлика от големи държави, като САЩ, Индия, Китай и Русия, която е една обикновена диктатура, вземането на решения в един съюз съставен от много държави е по- дълъг процес. Нищо трагично, катастрофално и свръхестествено няма да се случи на Европа, както години наред "пророкуват" разни доморасли "експерти".

    Коментиран от #15

    13:32 22.08.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Написах ти няколко плюса и ме....

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Пешо Волгата - 4 хилядник":

    Изтриха🤣, за това което си написъл+++++

    Коментиран от #26

    13:38 22.08.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 БайДанчо

    6 1 Отговор
    Не знам кога ще свърши светът, но знам, че за ЕС, Англия и НАТО светът свърши.
    Зеленски не давал Крим и Донбас! Тогава да воюва за тях.
    А, да, той воюва вече 3 години и половина и ги загуби, обаче не ги дава!?!
    Това е невиждано и нечувано.
    Какво сега трябва да се направи?
    Какво би направил Н@танЯху на мястото на Путин още преди месеци.
    Искате ли да ви кажа?
    Вижте какво става с мирните жители в Г@з@!

    13:41 22.08.2025

  • 19 Е добре де... ти не разбра ли

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Ти заповедите на Русия ли...":

    залудо щракате по копчетата!?!?!?
    Притяга се кранчето спряха мазалото....
    Тръмп анулира над 90% от договорите на USAID за оказване на помощ в чужбина.
    Край на НПО-тата и в България....
    А колко сладко беше... ама беше!!!

    „САЩ (по тяхна информация) са похарчили над 1 милиард долара за справяне с "руското влияние"!
    Българската ПЕТА КОЛОНА е получила от ФАЩ над 47 милиона долара ($47,709,686) за анти руска и антипрезидентска пропаганда.“

    13:42 22.08.2025

  • 20 Точен Чеков

    5 1 Отговор
    Картинката е ясна ЕС е пред разпад под мигрантски напор. А Русия ще вземе своето в защита на своите интереси и сигурност.

    13:42 22.08.2025

  • 21 Госあ

    0 2 Отговор
    Важното е Европа да увеличи оръжието си на този етап. Ядреното - също. Никаква конкуренция не са Франция и Италия, едните са добри в един сегмент (много по тежък и сложен), другите в друг. Просто трябва да де координират. Швабата се бута навсякъде и иска да изяде всичко, не англичаните.

    13:44 22.08.2025

  • 22 койдазнай

    0 1 Отговор
    Ако Европа иска да е единна, трябва да има повече ядрено оръжие от САЩ и Русия!
    Защото с пистолет и блага дума се постига повече, от колкото само с думи.

    Коментиран от #24

    13:47 22.08.2025

  • 23 Даааа

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ти заповедите на Русия ли...":

    Тъжно ми е за такива хорица, които не могат да видят истината и вярват, че чичко ( е случая) Тръмп, Макрон или там който е ще го спаси. Повече от половината си живот прекарвам в демокрация. Искрено вярвах, че животът ни ще се промени, че ще настъпи справедливост, честност, че тогава новите ни политици, че застанат като демократи... Какво стана? Ограбиха държавата ни, разруха навсякъде и във всичко, унищожиха икономика, образование, възцариха корупцията и кражбите, но най- лошото е, че посегнаха и на ценностната ни система и децата ни. Това е и целта на западните политически лидери.Разделяй и владей. Само искам да ми кажеш две, само две руски , тогава съветски фирми, които нагло са ползвали нашите ресурси срещу нищо! Посочи ми! Посочи ми и кога Европа, след война, не е ощетила България, кога! Ако не знаеш, търси, ама не в Уикипедия.

    13:48 22.08.2025

  • 24 Госあ

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "койдазнай":

    Не е нужно повече, но достатъчно. Всички се превъоръжават. Европа просто не може да остава назад.

    13:51 22.08.2025

  • 25 Никой

    2 0 Отговор
    Русия има собствен принос в цивилизацията. Дедовизми от рода - само Запад - не е правилно и то не се и прилага - хората си поддържат и руската култура. Русия няма добро филмово и естрадно присъствие - но са добри на кнжните страници.

    Фанатично е да изтрием Русия - тоест идва и времето и нас като славяни да ни изтрият.

    Жалко за състоянието.

    13:53 22.08.2025

  • 26 Пешо Волгата - 4 хилядник

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "Написах ти няколко плюса и ме....":

    "Петата колона" не спи!

    13:54 22.08.2025

  • 27 ФАКТИ

    0 0 Отговор
    ЕВРО МАЖОРЕТКИТЕ СТАНАХА ЭА ЕБРЕТ.

    13:58 22.08.2025