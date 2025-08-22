ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Някои го наричат "обединение"!? Няма двама държавници на едно и също мнение. Тръмп е съгласен да праща "отбранително" оръжие, ако европейците плащат. Войници - не! Франция е втори износител на оръжие в света и Макрон зове за доставки на европейско оръжие. Всеки ден предлага френски миротворителни войски, но езика който държи на Путин е толкова злобен, че руснаците ще го изключат от всякакво участие.

Италия е конкурент на Франция по отношение на оръжието, но Мелони предпочита да се подмазва на Доналд Тръм и отказва да рискува живота на италиански войници.

Англичаните са навсякъде. Имперският инстинкт е жив и здрав. Самолети, ракети и войници. Срещу Русия - винаги.

Германците се колебаят. Две напред - една назад. Има защо. Немски войници на украинска земя? Има спомени, които никой не иска да си спомня. Румънците, които се пазят от пряко участие, като дявол от тамян, ще приютят най-голямата военна самолетна база на Черно море. Голямата мозайка "за мир" на хартия е начертана. Но само на хартия.

Настоятелно се говори за групата на "желаещите". Желаещи за какво? За плащане или за пращане? Всички би трябвало да знаят, че без мнението на Москва, нищо не може да се предприеме. Въпреки това условие, никой не споменава нищо за него?

Явно пак ще има срещи на "високо равнище", ръкостискания и усмивки за снимка. А през това време..?!