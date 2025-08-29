Новини
Мнения »
Източният икономически форум в Русия: Кой кого „притиска“?

29 Август, 2025 11:07 742 16

  • източен икономически форум-
  • владивосток-
  • русия

Центърът на световната икономическа активност все повече се измества към Азиатско-тихоокеанския регион

Източният икономически форум в Русия: Кой кого „притиска“? - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Факти Факти
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Андрей Исмагамбетов

След няколко дни в Русия започва мащабна международна среща на бизнесмени, политици и експерти. 10-ият Източен икономически форум ще се проведе в Далечния изток от 3 до 6 септември, където планират да дойдат около 7000 участници от 70 държави.

Когато днес четете статии в европейската преса със заглавия: „Руската икономика е притисната до стената“ или „Резервите на Кремъл се изчерпват“, ви се иска да попитате немски и полски журналисти: „Защо чуждестранните инвеститори продължават да идват в „притиснатата“ Русия, инвестирайки милиони евро в инфраструктурата на тази страна?“.

Преди три месеца в Санкт Петербург се проведе икономически форум, в резултат на който с Русия бяха подписани над 1000 международни споразумения на обща стойност 67 млрд. EUR. А сега подобен икономически форум започва във Владивосток, където Москва също очаква да постигне споразумения със страните от Азиатско-тихоокеанския регион за значителни капиталови инвестиции в Русия.

Очевидно е, че центърът на световната икономическа активност все повече се измества към Азиатско-тихоокеанския регион, което открива нови възможности за установяване на взаимноизгодни връзки между държавите от тази част на планетата. Русия активно използва тази възможност, надявайки се да поведе глобалния процес. А Европа?

Европа е обзета от подготовка за „потенциална война с Русия“, без да осъзнава, че Москва е заета с нещо съвсем различно, а именно изграждане на дългосрочни отношения с глобалния Изток на планетата.

Една от ключовите теми на Източния икономически форум е стратегическото развитие на Арктика в международното сътрудничество. На първо място, това се дължи на богатата ресурсна база на Арктика и логистичните възможности за транспортиране на стоки в северната част на европейския континент.

Днес Русия, заедно с Китай, Индия, Южна Корея и други източни страни, работят заедно за отключване на потенциала на Северния морски път, за да създадат устойчива транспортна и логистична рамка в Евразия за поколения хора през 21-ви и 22-ри век. Спомням си, че през 2022 г. България стартира Националната програма за полярни изследвания за 2022–2025 г. (удължена до 2027 г.), финансирайки изследователски проекти в Антарктида и Арктика. Източният икономически форум в Русия — не е ли това добра причина българските полярни учени да си сътрудничат с колегите си от Русия и Китай? Или ние, европейците, вече сме забравили какво означава да мислим десетилетия напред?


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ганя Путинофила

    10 2 Отговор
    Най добре е братушките да идват пак да ни асвабадят!
    Ние не ставаме за Запада! Видя се!

    11:11 29.08.2025

  • 2 Майна

    7 2 Отговор
    Животоспасяващо е да сме с Русия
    Историята ли ще изтрием?
    Само че правителството и Президента са оценени за загиващия ,,глобалиски режем"
    Радев слугува- докара ,,Райнмерал"
    Красивата и плодородна земя ще става барутен погреб

    11:12 29.08.2025

  • 3 Без Китай и Мангалия

    3 14 Отговор
    Маскалия е умрела!

    11:12 29.08.2025

  • 4 Пак

    2 11 Отговор
    Руски брътвежи ,кой им се връзва на глупостите да бие път чак до Владивосток

    Коментиран от #15

    11:20 29.08.2025

  • 5 СССР, 30-те години

    2 8 Отговор
    САЩ изградиха гръбнака на руската икономика! Направиха СССР от колхозна страна, промишлена!
    Американските инженери построиха над 3000 структурно определящи завода и електростанции!
    Сега руснаците разчитат на Китай!

    Коментиран от #11

    11:31 29.08.2025

  • 6 123

    7 1 Отговор
    13 000 украинци за 2 дена напуснали "Райската градина - Бандерастан"
    Опашки от 18 километра на границата със съседни държави.
    Евроатлантическите ценности в Украйна миришат на кръв и ковчег.

    Коментиран от #8

    11:34 29.08.2025

  • 7 Реалност

    1 5 Отговор
    Все още ли мислите, че сте най-бедните?
    България и БРИКС (БВП на глава от населението).
    Това са жестоки авторитарни държави с огромно класово разслоение и сегрегация. Крепостни и олигарси в Русия. Селячество и градско население в Китай. Касти в Индия. Фавели с коптори и въоръжени тартори вътре. Бодлива тел и ток около къщите в ЮАР.
    Какъвто и икономически успех да демонстрират, такива държави не могат да са пример за нормални общества. Обикновено в дългосрочен план и икономиката им пропада по същите причини.
    И запомнете! Обикновено най-кресливите копейки изобщо не уважават рубли, рупии и юани. Тачат само долар и евро.

    Bulgaria 17,412.4
    Russian Federation 14,889.0
    China 13,303.1
    Brazil 10,280.3
    India 2,696.7

    Коментиран от #9, #16

    11:35 29.08.2025

  • 8 Клета невежа копейка 🤪

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "123":

    Стотици хиляди милиони угнетени от Запада запълниха всичките 500 000 км. магистрали, построени от kyчkaта на пеевски и kyчkap на Путлер - еднокнижника бойко борисов, възползвайки се от поканата на Пусин за живот в "Московския рай" .

    11:41 29.08.2025

  • 9 провинциалист

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Реалност":

    "Все още ли мислите, че сте най-бедните?" - не ние, а гугъл. Я напиши "the poorest country in eu"!

    11:47 29.08.2025

  • 10 Анджо

    1 3 Отговор
    Колкото по далеч от русия,толкова по добре за България. руснака е фалшив и проклет . И какво като има икономически събор, нищо, пак китайците и руснаците ще се молят да продават на Европа и САЩ. Тоя боклук да не пише глупости. Европа трябва временно да се откаже от свръх консумацията. Българите имат една притча, дупе знае 2 и двеста.

    Коментиран от #12

    11:51 29.08.2025

  • 11 Олеле, боже,

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "СССР, 30-те години":

    Ела да си прибереш вересиите! Ти коя история си чел, бе, момче и как - като дявола евангелието ли?

    Коментиран от #14

    11:54 29.08.2025

  • 12 провинциалист

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Анджо":

    "Европа трябва временно да се откаже от свръх консумацията." - верно ли? На какво ще заприлича, ако се откаже - на Русия или на Африка?

    11:54 29.08.2025

  • 13 Сандо

    2 0 Отговор
    Отпечатайте тоя текст на голям картон и бийте по главите нашите пишман-политици и управляващи,та дано нещо влезе в полираните им мозъци.Изтокът подготвя и влиза в новото време,а западът още на "стражари и апаши" си играе.

    11:56 29.08.2025

  • 14 Чел съм истинската история!

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Олеле, боже,":

    А ти си чел комунистическата история!

    11:57 29.08.2025

  • 15 Сандо

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пак":

    Чети с разбиране,бе говедо,няма ли най-после да си проветрите мозъците,ако изобщо е останало нещо от тях.

    11:57 29.08.2025

  • 16 Точен

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Реалност":

    Явно нищо не разбирате от икономика: Знаете ли какво е потребителски стандарт? Цените в Русия и Китай на горивата, храните и комуналните услуги са от 2 до 5 пъти по-ниски, отколкото в България...

    12:00 29.08.2025