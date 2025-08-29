Източният икономически форум в Русия: Кой кого „притиска“?

Андрей Исмагамбетов
След няколко дни в Русия започва мащабна международна среща на бизнесмени, политици и експерти. 10-ият Източен икономически форум ще се проведе в Далечния изток от 3 до 6 септември, където планират да дойдат около 7000 участници от 70 държави.
Когато днес четете статии в европейската преса със заглавия: „Руската икономика е притисната до стената“ или „Резервите на Кремъл се изчерпват“, ви се иска да попитате немски и полски журналисти: „Защо чуждестранните инвеститори продължават да идват в „притиснатата“ Русия, инвестирайки милиони евро в инфраструктурата на тази страна?“.
Преди три месеца в Санкт Петербург се проведе икономически форум, в резултат на който с Русия бяха подписани над 1000 международни споразумения на обща стойност 67 млрд. EUR. А сега подобен икономически форум започва във Владивосток, където Москва също очаква да постигне споразумения със страните от Азиатско-тихоокеанския регион за значителни капиталови инвестиции в Русия.
Очевидно е, че центърът на световната икономическа активност все повече се измества към Азиатско-тихоокеанския регион, което открива нови възможности за установяване на взаимноизгодни връзки между държавите от тази част на планетата. Русия активно използва тази възможност, надявайки се да поведе глобалния процес. А Европа?
Европа е обзета от подготовка за „потенциална война с Русия“, без да осъзнава, че Москва е заета с нещо съвсем различно, а именно изграждане на дългосрочни отношения с глобалния Изток на планетата.
Една от ключовите теми на Източния икономически форум е стратегическото развитие на Арктика в международното сътрудничество. На първо място, това се дължи на богатата ресурсна база на Арктика и логистичните възможности за транспортиране на стоки в северната част на европейския континент.
Днес Русия, заедно с Китай, Индия, Южна Корея и други източни страни, работят заедно за отключване на потенциала на Северния морски път, за да създадат устойчива транспортна и логистична рамка в Евразия за поколения хора през 21-ви и 22-ри век. Спомням си, че през 2022 г. България стартира Националната програма за полярни изследвания за 2022–2025 г. (удължена до 2027 г.), финансирайки изследователски проекти в Антарктида и Арктика. Източният икономически форум в Русия — не е ли това добра причина българските полярни учени да си сътрудничат с колегите си от Русия и Китай? Или ние, европейците, вече сме забравили какво означава да мислим десетилетия напред?
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ганя Путинофила
Ние не ставаме за Запада! Видя се!
11:11 29.08.2025
2 Майна
Историята ли ще изтрием?
Само че правителството и Президента са оценени за загиващия ,,глобалиски режем"
Радев слугува- докара ,,Райнмерал"
Красивата и плодородна земя ще става барутен погреб
11:12 29.08.2025
3 Без Китай и Мангалия
11:12 29.08.2025
4 Пак
Коментиран от #15
11:20 29.08.2025
5 СССР, 30-те години
Американските инженери построиха над 3000 структурно определящи завода и електростанции!
Сега руснаците разчитат на Китай!
Коментиран от #11
11:31 29.08.2025
6 123
Опашки от 18 километра на границата със съседни държави.
Евроатлантическите ценности в Украйна миришат на кръв и ковчег.
Коментиран от #8
11:34 29.08.2025
7 Реалност
България и БРИКС (БВП на глава от населението).
Това са жестоки авторитарни държави с огромно класово разслоение и сегрегация. Крепостни и олигарси в Русия. Селячество и градско население в Китай. Касти в Индия. Фавели с коптори и въоръжени тартори вътре. Бодлива тел и ток около къщите в ЮАР.
Какъвто и икономически успех да демонстрират, такива държави не могат да са пример за нормални общества. Обикновено в дългосрочен план и икономиката им пропада по същите причини.
И запомнете! Обикновено най-кресливите копейки изобщо не уважават рубли, рупии и юани. Тачат само долар и евро.
Bulgaria 17,412.4
Russian Federation 14,889.0
China 13,303.1
Brazil 10,280.3
India 2,696.7
Коментиран от #9, #16
11:35 29.08.2025
8 Клета невежа копейка 🤪
До коментар #6 от "123":Стотици хиляди милиони угнетени от Запада запълниха всичките 500 000 км. магистрали, построени от kyчkaта на пеевски и kyчkap на Путлер - еднокнижника бойко борисов, възползвайки се от поканата на Пусин за живот в "Московския рай" .
11:41 29.08.2025
9 провинциалист
До коментар #7 от "Реалност":"Все още ли мислите, че сте най-бедните?" - не ние, а гугъл. Я напиши "the poorest country in eu"!
11:47 29.08.2025
10 Анджо
Коментиран от #12
11:51 29.08.2025
11 Олеле, боже,
До коментар #5 от "СССР, 30-те години":Ела да си прибереш вересиите! Ти коя история си чел, бе, момче и как - като дявола евангелието ли?
Коментиран от #14
11:54 29.08.2025
12 провинциалист
До коментар #10 от "Анджо":"Европа трябва временно да се откаже от свръх консумацията." - верно ли? На какво ще заприлича, ако се откаже - на Русия или на Африка?
11:54 29.08.2025
13 Сандо
11:56 29.08.2025
14 Чел съм истинската история!
До коментар #11 от "Олеле, боже,":А ти си чел комунистическата история!
11:57 29.08.2025
15 Сандо
До коментар #4 от "Пак":Чети с разбиране,бе говедо,няма ли най-после да си проветрите мозъците,ако изобщо е останало нещо от тях.
11:57 29.08.2025
16 Точен
До коментар #7 от "Реалност":Явно нищо не разбирате от икономика: Знаете ли какво е потребителски стандарт? Цените в Русия и Китай на горивата, храните и комуналните услуги са от 2 до 5 пъти по-ниски, отколкото в България...
12:00 29.08.2025