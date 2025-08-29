Да си поиграем на дипломати

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Да си поиграем ли на дипломати, или да не си поиграем! В момента наблюдаваме поредния епизод от сагата да намерим на човека работа, пък била тя и дипломатическа. Изобщо това да си дипломат вече не е нещо, на което се гледа много сериозно, а въпросът е да си близък до кръга на президента Румен Радев, я да си близък до служебния премиер – пък бил той и външен министър, Димитър Главчев, а сега е важно да си близък и до премиера Росен Желязков, а по-конкретно разбирай ГЕРБ. Такава е обстановката. И ако си близък, защо да не станеш посланик. С думи прости – да те назначат на добре платена държавна работа. На дипломацията може да се гледа от много гледни точки, но и като „наказание“, и като „поощрение“.



Бившият главен прокурор Иван Гешев му предлагаха – преди да го разжалват като такъв, да стане посланик в Израел. С други думи – вече не си главен прокурор, а за „наказание“ отиваш посланик. На 5 януари 2022 година правителството освободи бившия началник на антикорупционната комисия (КПКОНПИ) Пламен Георгиев и го назначи на поста генерален консул на България във Валенсия. И това беше тип „наказание“. Не си шеф на КПКОНПИ (нали и сега е много актуална), айде на добра служба във Валенсия. Примери много.



Защо никой не пипа назначенията на президента, а се „дърпаха“ за Николай Ненчев и Украйна

31 март 2024 година

Служебният кабинет на Гълъб Донев предприе редица дипломатически рокади на последното си заседание преди вота на 2 април. Решението на кабинета бе взето на 31 март. Става въпрос за поредица дипломатически назначения, които служебната власт прави, обявявайки ги в последния момент. Служебният премиер Гълъб Донев предлага Румен Радев да изпрати като посланик на България в НАТО служебния министър на външните работи Николай Милков - също назначен като министър от Румен Радев. Служебният кабинет предложи също така тогавашния заместник-министър на външните работи Костадин Коджабашев да бъде назначен за посланик на България във Ватикана. Решението е подписано от премиера Гълъб Донев и главния секретар на Министерския съвет Красимир Божанов. С него кабинетът предлага на президента на издаде указ, с който освобождава Богдан Паташев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на България при Светия престол и при Суверенния военен хоспиталиерен орден на Св. Йоан от Йерусалим, Родос и Малта, както и да издаде указ за назначаването на Коджабашев.

С решение от същата дата се предлага Красимир Божанов, тогава главен секретар на Министерския съвет, да бъде назначен за посланик на България в Словения. Правителството предлага на президента да издаде указ, с който освобождава Младен Червеняков от длъжността извънреден и пълномощен посланик на България в Словения, както и указ, с който назначава на негово място Красимир Божанов. Предлага се и смяна в дипломатическата мисия в Молдова. Там Мая Добрева се предлага за извънреден и пълномощен посланик на България, а от поста се освобождава Евгени Стойчев. Като извънреден и пълномощен посланик на България в Кралство Норвегия и в Исландия се назначава Десислава Иванова-Козлева, а от поста се освобождава Вера Шатилова-Мицарова.



Украйна

Посолството ни в Украйна се оваканти скорострелно буквално с началото на „специалната военна операция“ на Русия. Такава е трактовката на руснаците, а за светът това е война. Зависи кой от коя гледна точка разсъждава. Така Костадин Коджабашев – дали е отзован, или сам се е отзовал, напуска Украйна и става заместник-министър на външните работи в кабинета на Гълъб Донев. Далеч от военните действия и прибран в България. След това „насочен“ към Ватикана, въпреки че на посланика там Богдан Паташев му оставаше още време. Паташев е освободен, а Коджабашев назначен. И така с напускането на Коджабашев на Украйна, нашата мисия там остава без официално лице, а в последствие там е изпратен Николай Ненчев.

И само една вметка – на същото заседание (31 март) на МС е взето решение за смяна на посланиците ни в НАТО, Ватикана, Молдова, Словения и Норвегия, а след това има и нова партида от неочаквани рокади, които засягат Хърватия, Швеция, Ирландия, Виетнам, Индия, Германия, Йордания, Ливан и Израел.

Но да се върнем на Украйна.



Близо две години и половина посолството ни „вися“, а служебният премиер Димитър Главчев реши да прати там бившия военен министър Николай Ненчев.



Президентът Румен Радев, който парафира назначенията на посланиците, не бе съгласен с кандидатурата на Ненчев и удари „спирачка“. Това не се харесва на Главчев и той реши за изпрати Ненчев в Украйна, но като временно управляващ посолството ни. За да направи това Главчев не се нуждае от подписа на президента, защото такъв тип назначение е изцяло в правомощията на външния министър. А нали Главчев бе и външен министър, така че това зависи изцяло от него. Въпрос на един подпис е.



Рисковете

Назначението на Николай Ненчев като временно управляващ посолството ни в Украйна крие рискове. Ясно е, че Ненчев е политическа фигура, а с това възникват и въпроси. Разбра се, че е имало предложение за изпращане на посланик, който е минал по процедурата преди това - Петър Танев. Той е дипломат от кариерата, минал е през различни постове, бил е в Молдова, в Украйна, той е човек, който познава и региона, работил е в конфликтни зони. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ международният анализатор Димитър Гърдев.

„Според Виенската конвенция, която трябва да се спазва и е изключително регулирана, извънредният и пълномощен посланик отива в другата страна с акредитивни писма, които са от най-висок ранг. Той ги връчва на президента на другата страна. Когато пращаме временно управляващ посолството ни в Украйна, автоматично сваляме нивото на самото посолство, сваляме нивото на двустранните отношения между България и Украйна в случая. Със сваляне нивото на посолството ние показваме, че нещо не е наред в двустранните отношения. Това е основният въпрос. Сваляме нивото на посолството. При временно изпълняващия имаме отношения между нашия външен министър и тяхното външно министерство. Разбирате каква е разликата. Акредитивните писма на извънредния и пълномощен посланик се връчват на президента, а бъдещият посланик ще представлява всички държавни органи на България – президент, Министерски съвет, парламент, пред другата страна. Това е най-високото междудържавно ниво. Временно изпълняващият дава писмото си на външния министър на Украйна, в случая, а отношенията са на ниво министерства. Разбирате каква е разликата. Вкарахме се сами в страшен капан, защото това с Ненчев е политически казус. Просто е непрофесионално“, каза още Гърдев.

И защо сваляме нивото на посолството си? Защото Радев и Главчев не „мелят брашно“ в една мелница, защото Николай Ненчев трябва да стане посланик…

Да припомним един абзац от малко по-горе. МС сменя посланиците ни в НАТО, Ватикана, Молдова, Словения, Норвегия, Хърватия, Швеция, Ирландия, Виетнам, Индия, Германия, Йордания, Ливан и Израел!



Хора на кого определят външната политика на България…



Всеки нов Министерски съвет може да отмени решения на предишния и да назначи нови хора. Защо това не се прави? Или всички назначения на Румен Радев са с точните и перфектни дипломати… Кой, всъщност, определя външната политика на България... А сега продстоят нови промени. Вече дело на кабинета „Желязков“.