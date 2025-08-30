Новини
Мнения »
Свети червената лампа за демокрацията в България

Свети червената лампа за демокрацията в България

30 Август, 2025 06:00 870 11

  • румен радев-
  • герб-
  • бойко борисов-
  • делян пеевски-
  • благомир коцев

Затова детайлите на оформяне на постановките не си струва да се обсъждат - фокусът трябва да е върху същността: опит с полицейски мерки да се обезглави опозицията и да ѝ се отнемат властовите постове в местната власт

Свети червената лампа за демокрацията в България - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Червената лампа свети: България е в най-тежката категория на ерозия на демокрацията. Въпросът е какво да се направи, за да не се развие ерозията до степента, която наблюдаваме в Турция и други автократизиращи се държави.

Атаките и арестите на кметове на опозицията в България са покушение срещу демокрацията в страната. Казусите в София и във Варна са идентични. Разликите са в конкретното съчетание между политическа поръчка и милиционерско въображение. Но дори и там няма кой знае каква креативност: обвинения в корупция по съмнителните показания на лица, изпаднали в зависимост по една или друга причина.

Затова детайлите на оформяне на постановките не си струва да се обсъждат - фокусът трябва да е върху същността: опит с полицейски мерки да се обезглави опозицията и да ѝ се отнемат властовите постове в местната власт. С АПС на Ахмед Доган планът буквално успя - лидерът на тази формация беше отстранен (Джевдет Чакъров), като никой дори не оспорва, че това е станало чрез институционално изнудване през сина му. Сега тече процес срещу ПП и коалицията им с ДБ. Кирил Петков подаде оставка, Благомир Коцев - кмет на Варна - е в ареста по зле-скалъпените показания на бизнес дама, приближена на ГЕРБ, заместник кмет на София от ПП е в ареста по подобни причини.

В една и съща лодка

Червената лампа за опасност за демокрацията у нас свети, а сирената ѝ за тревога вие от няколко месеца. Августовските ваканционни дни отминават и този вой вече не може да бъде приглушаван от отпускарски планове. (Ваканцията не е оправдание за бездействие, но все пак е обяснение за паузата в защитните действия, която безспорно се получи.)

На провелата се в Солун Обща конференция на Европейския консорциум за политически изследвания (най-авторитетната политологическа асоциация на континента) основните теми бяха две: надигащият се илиберализъм и самозащитата на демокрацията. България, за съжаление, е пример за обща тенденция, според която демокрацията ерозира заради автократи или злоупотребяващи с властта си мнозинства. Конфликтът между централна и местна власт, между илиберални мнозинства и опозицията е наличен на много места: Екрем Имамоглу - кметът на Истанбул - е в затвора, напрежения има между кметовете на Будапеща и Загреб и централната власт в тези страни, Гавин Нюсъм и други демократи губернатори или кметове на големи градове в САЩ са в остър конфликт с управлението на Тръмп.

Но трябва да кажем, че България е в най-тежката категория на ерозия на демокрацията - там, където репресивният апарат на страните се използва срещу опозицията. Паралелът между това, което се случва в Истанбул, София и Варна е безкрайно видим и ясен. Затова подкрепата на Васил Терзиев за Имамоглу е израз на точна политическа преценка: те са в една и съща лодка.

Интересният въпрос е какво трябва да се направи, за да не се развие ерозията на демокрацията у нас до степента, която наблюдаваме в Турция и други автократизиращи се държави. Въпросът за степента всъщност е много важен, защото дори Орбан, когото мнозина упрекват в автократични тенденции, не си е позволил да вкара опонентите си в ареста - така, както се случва у нас. И кметът на Будапеща Гергей Карачон, и лидерът на основната опозиционна формация Петер Магяр са си на свобода засега.

София и Варна не са отделни казуси, а част от общ план

Голяма част от отговорността за запазването на демокрацията у нас пада върху самата опозиция и върху гражданите. Опозицията в лицето на ПП-ДБ трябва да е ефективна и координирана и да разбере много добре, че София и Варна не са отделни казуси, а част от общ план. Дейностите в този смисъл не трябва да се ограничават и свеждат само до тези два града, а да се види как репресивната логика се прилага към представители на местната власт в цялата страна. Съвместни действия по този въпрос с АПС и кметове на движението, които още не са преминали към Новото начало, не бива да се изключват. Като цяло, необходимо е да се търсят съвместни действия между националното и местното ниво. Необходимо е да се градят и структури и представителство извън столицата и големите градове. Сегашната ситуация дава възможност на опозиционната ПП-ДБ да демонстрира, че тя може да е силен защитник на своите представители и симпатизанти по места.

Една от основните задачи на опозицията е всъщност да убеди хората колко опасно е използването на насилие срещу опозицията. Част от проблема е, че този процес не е еднократен, а бавен и постепенен. Всъщност има и много мимикрия, криене зад фалшива борба с корупцията, която удобно се търси там, където най-малко я има.

Важно е също така и международното измерение. София и Варна вече са, но трябва да бъдат сложени на картата на ерозията на демокрацията наред с Истанбул - това ще направи картината по-ясна за европейската публика.

Но спасението и самозащитата на българската демокрация няма да дойдат отвън, а от самата нея. Международните сравнителни изследвания показват, че партиите в център-дясно имат най-голяма отговорност за колабирането или спасяването на демокрацията. В нашия случай това означава, че ако ГЕРБ продължи да бъде послушен и безвъпросен следовник на формации със силни автократични тенденции като Новото начало, демокрацията в България ще е изложена на огромен натиск. Тук не става дума за вбиване на някакъв клин между Бойко Борисов и Делян Пеевски - място за клин между двамата няма, както е добре известно.

Опасността не е хипотетична, а съвсем реална

Но все пак в ГЕРБ има много продемократично и проевропейски настроени избиратели, които не може да не виждат опасната тенденция, свързана с арестите на опозиционери. Тези избиратели не може да не отчитат, че пътят, по който техният лидер ги води, е Ердоганов тип автократизъм. И опасността не е отдалечена и хипотетична, както досега, а съвсем реална.

Нещо повече: проевропейските избиратели на ГЕРБ не може да не са забелязали, че съвместни действия на проевропейските партии у нас са задължителни за успеха на страната. По въпроса за еврото например взаимодействието между ГЕРБ и ПП-ДБ доведе до значително обръщане на общественото мнение в последните месеци в полза на общата европейска валута. Този процес не е необратим и не е завършен - затова и взаимодействието между проевропейските партии по този въпрос е абсолютно задължително. Но това взаимодействие е торпилирано от сляпото Борисово съучастие на Пеевски. И тук не става дума за това дали те са автономни един от друг или не, а за това, че тяхното сдвояване повлича по авторитарен път и избиратели с демократична и европейска нагласа.

Идва гореща политическа есен. Основният въпрос в нея ще бъде защитата на българската демокрация. И е добре граждани и избиратели да мислят по този въпрос, а не за спасяването на кариерата на лидери, които отдавна би трябвало да са отвъд спасение.

Този коментар изразява личното мнение на автора и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То било

    12 1 Отговор
    Кучешка демокрация. Права за животните, хомот за хората, грабеж, геноцид, война, евро

    06:11 30.08.2025

  • 2 Факт

    8 0 Отговор
    Демокрацията е да се гласува за хора с идеи, не за хора с властови ресурси!

    Коментиран от #6

    06:18 30.08.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 хахаха

    4 0 Отговор
    "По въпроса за еврото взаимодействието между ГЕРБ и ПП-ДБ доведе до значително обръщане на общественото мнение в последните месеци в полза на общата европейска валута."

    Поредните фантасмагории на DW:) Аз лично не познавам човек, който да иска еврото.

    06:34 30.08.2025

  • 6 Прав си

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Факт":

    Борисов, Урсула, Макрон са все хора пълни с идеи:))) Байдън пък за идеите си се консултираше с призраци:)))
    Демокрацията е ОПГ, чиято единствена цел е безконтролното крадене.

    06:40 30.08.2025

  • 7 Хрисим

    2 2 Отговор
    Кога оон и светът ще се намесят и изринат терористичните режими на запад на евреина Сорос?

    06:40 30.08.2025

  • 8 В България никога не е имало"ДЕМОКРАЦИЯ"

    6 1 Отговор
    До 89 година бяхме в малка кошара, сега сме наврени в голямата кошара ЕС, свобода имаме само да блеем като овце, нова ли ви е "демокрацията"?

    06:42 30.08.2025

  • 9 Тези

    1 1 Отговор
    Така става когато онези от запад подкрепят партии от бивши полицаи,комунисти ДС кадри.
    И пари им даваха да крадат та станаха милиардери.Имат и медиите руски под прикритие с Европари.Т.е.на Русия и идва много евтино да ни унищожава като народе сега теглят заеми като за последно.Заселват все повече чужоземци от изтокбез проблеми.Изкупиха морето о София.И Интернет и ф.бук и Евронюз е техен.

    Коментиран от #11

    06:43 30.08.2025

  • 10 1984 Оруел

    3 0 Отговор
    Няма референдум - няма демокрация. Просто и ясно.

    06:52 30.08.2025

  • 11 Една поправка

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тези":

    Само замени думичката "Русия" със "САЩ", че иначе се излагаш. Как са митата? Малко ли ти се виждат 5% от БВП за кръв и безсмислено оръжие?

    06:55 30.08.2025