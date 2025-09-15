Новини
Несправедливостта е навсякъде, а общ протест в България няма

15 Септември, 2025

Призивите за радикализация днес няма да компенсират липсата на обща кауза, също и отсъствието на обединяващо лидерство

Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Гневът в България е осезаем, но българите остават неспособни да изригнат в масово движение. Докато са разделени, властта ще се радва на стабилност. А битките за вода, правосъдие и прозрачност имат нужда от още бойци.

Възможно ли е на българите толкова да им писне от корупция и непотизъм, че да се вдигнат на радикални протести като в Непал, предизвикали предсрочни избори и стрували хиляди животи? Едва ли. През последните месеци се натрупаха много негодувание и социално напрежение, но останаха разпиляни, без общ фокус и лидерство, което да ги обедини.

Различни поводи за недоволство

Безводието в областния град Плевен, което от години измъчва сто хиляди души, стана нетърпимо в едно от най-горещите лета. Под претекст за ред, сигурност и борба с корупцията пък се наказват политически противници - представители на ПП-ДБ в местната власт. Съдът ще прецени вината на кмета на Варна за първи мандат Благомир Коцев и бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов, обвинени в корупционни престъпления. Управлявали по няколко мандата кметове на ГЕРБ обаче са практически недосегаеми.

Методите срещу политически опоненти не са нови. В САЩ президентът Тръмп изпрати Националната гвардия във федералния окръг Вашингтон, управляван от кмет от Демократическата партия, под претекст за борба срещу престъпността и упадъка. Заплаши да го направи и в други райони, където също управляват демократи.

Слаби призиви за оставка

Фрагментираният гняв не е заплаха за управленската устойчивост. Българското общество остава разединено и неспособно да изригне в масово движение като например Bloquons tout (“Да блокираме всичко”) във Франция. Всяка гражданска акция в България има конкретен адресат - за проблемите с питейната вода в Плевен упрекват местната власт, ВиК холдинга и МРРБ. Институционалният адрес на обезправената държава е прокуратурата, МВР, но и съдилища. Ефектът от проявите на недоволство обаче остава частичен и разпокъсан, макар и да стряска властта. В някои случаи служи за политическа легитимация.

Засега призиви за оставка на правителството звучат само на демонстрациите срещу еврото, организирани от националпопулистите от “Възраждане”, които ще подкрепят вота на недоверие на ПП-ДБ срещу “завладяната държава”. Ще го направят и колегите им от “Величие”. А сред остриетата на петия вот заедно с ПП-ДБ са МЕЧ и Алиансът за права и свободи (АПС), известен като “групата около Ахмед Доган”.

Тази подкрепа създава илюзията за обединена опозиция. Но “Възраждане” и “Величие” няма да се появят на събиранията пред Съдебната палата под наслов “Демокрацията е в опасност, правосъдието е в кома!” или “Да свалим бухалките на деребеите”. Нито пък ПП-ДБ ще размахват руски знаменца срещу еврото и ще скандират за сваляне на “урсулите”, които щели да превърнат България във фронтова държава.

Много гняв, малко хора

Гражданските инициативи са на различни фронтове - от празните чешми в много селища до призивите за справедливост пред съдебните палати в София и Варна. Но истинската сила е да се слеят в една вълна́, което е непостижимо, макар че липсата на питейна вода е огромна несправедливост. Мобилизацията срещу безводието е локална; срещу поръчковото правосъдие и държавни органи-бухалки - неизбежна; анти-евро демонстрациите са политически инструментализирани. Гневът е осезаем и многопосочен, но властта не се разклаща. Протестите, обхванали България през зимата на 1997 г., успяха, защото крахът на държавата усетиха всички.

Трудно е да издигаш глас за правова държава, когато имаш достъп до питейна вода 2-3 часа в денонощие. Ако държавата не може да гарантира основно човешко право и да осигури базова услуга, защо хората да ѝ вярват за всичко останало.

Загубата на близък - при катастрофа, полицейски арест, болнично лечение, може да превърне битката за справедливост в мисия. А крачката от личната кауза към солидарност ражда организации като “Ангели на пътя”, “Фондация Даная” и други, които ги канализират в конкретни действия. И макар несправедливостта да е навсякъде в България, действията им не са подкрепени от хиляди други пострадали.

Кой ще спечели от предсрочен вот

“Знаят, че видя ли кръв, и тръгвам”, беше казал лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по повод оставката на първото си правителство през февруари 2013 г. Тогава причина станаха енергийните бунтове в София, Варна, Благоевград и други големи градове, когато хиляди излязоха на улицата.

Призивите за радикализация днес няма да компенсират липсата на обща кауза, също и отсъствието на обединяващо лидерство. Недоволството е парцелирано. Затова при предсрочни избори ползите ще са за утвърдените политически играчи - ГЕРБ и ДПС-„Ново начало“, и евентуален президентски проект, позициониращ се като „независима алтернатива“. В разпиляната социална енергия засега липсва критична маса, която да им противостои.

Докато гражданите остават разделени, властта ще продължава да се радва на стабилност. Но битките за вода, правосъдие и прозрачност имат нужда от още бойци.

Този коментар изразява личното мнение на авторката и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Възраждане

    9 2 Отговор
    Ще го видите в четвъртък!
    Само гледайте!

    Коментиран от #9

    18:10 15.09.2025

  • 2 Самогъзници

    19 1 Отговор
    Турско е било и пак не са се организирали, въпреки усилията на Левски и апостолите, какво остава за сега.

    18:10 15.09.2025

  • 3 общ протест в България няма

    17 1 Отговор
    има време догодина
    с еврото цените като се изравнят с сегашните но в евро

    тогава тиквените бедни поклонници ще се разбудят гладни

    18:11 15.09.2025

  • 4 Файърфлай

    2 2 Отговор
    Братя,борбата е безмилостно жестока и неравна ! Но се вижда,че само с протести не става.Какво да правим.Ами нещо много просто,но безкрайно полезно-научете децата си да ядат шопска салата,кюфтета по чирпански и боб-яхния-хем полезно,хем патриотично !

    18:13 15.09.2025

  • 5 Пич

    6 0 Отговор
    ДВ - уважаеми еврогеносини ( евродругари ) , да протестираме за правата на камиларите да наводняват България и Европа и да се съобразяваме с това че искат да ръгат европейците !!!

    18:14 15.09.2025

  • 6 Коце от Максуда,Варна

    1 5 Отговор
    Отпуската ми свърши.
    Онзи ден пак изкарах бабичките!

    18:30 15.09.2025

  • 7 Еврогария и бъдещето до 2028 г.

    5 1 Отговор
    Диктатурите обичат да ни вменяват колко са "демократични". Превръщат ни в ПУСТИНЯ, защото сме фронтова държава. Евтин суровинен придатък за военни цели и военна инфраструктура. Дали на ястребите им трябва население в благополучие? Ние живеем на Територия определена за театър на военни действия. Местни мафиоти под благосклонното одобрение на Запада източват последните ресурси на Еврогария. Опожаряват, обезводняват, унищожават енергетика, чернозем, води, гори. От избори смисъл няма, едни полезни и д иоти ще сменят други полезни и д иоти. Махнаха граници, унищожиха българска парична единица, унищожиха Конституцията, унищожиха енергетиката, за да стигнат до семейната единица и 38 пола. Готвят ни за война, гледайте последната реч на Лайен в Европарламент. 30% празни места, годишен отчет. Лайен, посетила завод Сопот, вероятно ще произвеждаме боеприпаси с обеднен уран, силно взривни вещества с капацитет близък до ядрени взривове. Тровене на водите в Сопот. На всичкото отгоре теглим заеми за Сопот за мижави проценти бъдеща собственост, отказваме се от печалби години напред. Ние разбираме ли, че ни готвят за Пушечно месо. Но политиците имат хасиенди далеч от Еврогария и ремонтирани бункери под Партиен Дом. Какво има населението на Еврогария, освин полезните и д и о т и във властта обслужващи личните си портфейли и чужди интереси с цената на човешки животи????

    Коментиран от #12

    18:30 15.09.2025

  • 8 Родина

    9 1 Отговор
    Кой ни докара до тук ? Не е ли, ЕНП и две немски
    фондации . DW какво се правите , че не знаете ?
    С избори не става . За да се оправим , трябва да
    излезем от НАТО и ЕС . Германия ще стане като
    Франция. И вие мълчите и търпите , унижението .

    18:37 15.09.2025

  • 9 Протест ще има като огладнеят

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Възраждане":

    Засега ги залъгват като им хвърлят пари от заеми и нови дългове.

    18:38 15.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 оня с коня

    3 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кочината и да гоЗаплюеш ,което е добро начало за деня.

    18:42 15.09.2025

  • 12 оня с коня

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Еврогария и бъдещето до 2028 г.":

    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    18:44 15.09.2025

  • 13 Лошото е !Че ВСЕКИ Гледа !

    3 0 Отговор
    Лошото е ! Че ВСЕКИ Гледа !
    Само !

    Себе си !

    И неглежира !

    Невоилит4 на Останалите !

    Без да мисли !

    Че един ден !

    МОЖЕ ДА СЕ ОЗОВЕ !

    НА ТЯХНОТО МЯСТО !

    18:46 15.09.2025

  • 14 шът

    2 1 Отговор
    целта е постигната, територията е усвоена, стадото приспано, доволно е, че ще мете пода в "клуба на богатите" и т. н....
    "Надежда всяка тука оставете"(Данте)

    18:50 15.09.2025

  • 15 358

    0 0 Отговор
    Статията е подвеждаща, и изпълнява определени политически интереси, или по скоро олигархични интереси. Жалко ако Дойче Веле е толкова ниско.

    19:02 15.09.2025

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    ПОРЕДНАТА ХАЛАЛ НАДЕНИЧКА
    ОТ ДОЙЧОВО ЗЕЛЕ :)

    19:03 15.09.2025

  • 17 До: Родина

    0 0 Отговор
    Германия е Окупирана Държава, "Канцлер акт". От Германия нищо не зависи, спомнете си скандалът с подслушването на Меркел и Северни потоци, следствие, първата икономика в ЕС беше унищожена, без евтини ресурси. Последва я Франция, наблюдаваме процесите. В Еврогария готвят увеличаване на пенсионна възраст над 65 г. След ПСВ Германия приключва. За процесите пишат Ремарк "Черният обелиск", Куигли "Англо-американският управляващ елит" и редица други автори. Цинизмът им стигна върхове, когато един англосаксонски гуру обвиняваше Европа във войнолюбие. Въпросът е "кой" финансира тези процеси. Виждаме какво се случи в Румъния и изборите, когато се усетиха, че с Еврогария ни готвят за война., позицията на ЕС "полезни и д и о т и" по отношение на изборите в Румъния. Уникален цинизъм!

    19:10 15.09.2025

  • 18 ЦИРК

    1 0 Отговор
    Ако в облачна нощ не виждаш луната, значи ли че луната не съществува ? Горе долу това изказва статията в ДЗ. Официалните медии в България заглушават и не отразяват реалността, а това рано или късно ще доведе до големи проблеми за всяка власт. Като си завреш главата в пясъка и отказваш да видиш проблемите, не значи че си ги решил, а те са изчезнали !

    Има обаче един аспект за който медии като ДЗ отбягват да пишат, коментират и анализират и е много интересно защо... При приемането ни в Еврозоната (еврото), очеизвадно дори за ЕЦБ и за всички ЕС инстутуции България не изпълнява реално критериите. Защо ЕК, ЕП, другите държави в Еврозоната нарушиха собствените си правила ? Защо пуснаха държава която не отговаря на условията ? Нима тези условия не са написани точно за защита на Еврото като валута, на държавите използващи евро и на новите държави кандидатки ? За какви точно правила и ценности говорят в Брюксел когато така глубо погазват основните си закони и правила самите те ?

    А отностно политическата криза, то тя е повсеместна в Европа не е само в една държава. И за голямо съжаление ще продължават да се задълбочават, от което ще се възползват така силно "обичани" от Дойче Веле парти като АзГ. Когато такива евроскептиски партии вземат властта в държави като Германия, а това също ще се случи когато медиите не създават никаква реална и градивна критика на управленията нито представят реален образ на реалността, медии като Дойче Веле ще бъдат забранени или най-

    19:12 15.09.2025

  • 19 1111

    0 0 Отговор
    Политиците са виновни за това! Пропиляха с лека ръка доверието, а сега се чудят откъде да вземат още бойци!

    19:22 15.09.2025