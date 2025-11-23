Новини
Владислав Горанов: Политическата криза ще приключи с края на втория мандат на Румен Радев

Владислав Горанов: Политическата криза ще приключи с края на втория мандат на Румен Радев

23 Ноември, 2025 18:25

Не би трябвало да има размествания по бюджета, заяви бившият финансов министър от ГЕРБ

Владислав Горанов: Политическата криза ще приключи с края на втория мандат на Румен Радев - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Не би трябвало да има размествания по бюджета, заяви бившият финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов пред БНР. "Бюджетът е една комуникация. Той е това, което сегашното коалиционно мнозинство би подкрепило. Днес нямаше да си говорим за еврозоната и ползите от нея, нямаше да си говорим дори за бюджет, ако не беше стартирало съществуването на това коалиционно мнозинство", посочи той.

Горанов също отправи нападки срещу зам.-председателя на "Продължаваме промяната" (ПП) и бивш премиер Николай Денков, който критикува по-рано днес управляващите и предложения от тях проектобюджет. "Понеже е бил министър-председател и се похвали колко са увеличили пенсиите. Ето тук е генезисът. Във времето след 2020 г. стартира една политическа криза, която все още не е приключила. Тя ще приключи, когато популизмът отстъпи място на реалната политика. Борисов се пошегува, че наддаването в политиката прилича на онази приказка за сватбата, на която задали въпроса - ние кравата и телето сега ли трябва да ги даваме, или после", подчерта той.

Владислав Горанов определи този тип "комуникация с публиката" като краен популизъм и беше категоричен, че това трябва да спре. Той запита как да спре популизмът, обаче, когато например президентът Румен Радев, който няма много общо с фискалното управление - запазена територия за Министерския съвет по Конституция, излиза през август и казва, че народът обеднява. Бившият финансов министър подчерта, че в същото време са отчетени 7 милиарда лв. повече разходи за пенсии и заплати спрямо същия период на миналата година.

"В момент, в който политическият дебат е толкова объркан, добре, че все пак успяваме да направим някакво управление. Със сигурност българинът никога не е бил по-богат в своята хилядолетна история спрямо днес. Утре ще е още по-богат. Вече е един от най-богатите жители на Балканския полуостров", заяви той.

Според Горанов политическата криза ще приключи в момента, в който изтече вторият президентски мандат на Радев. "Докато той се явява един разединител и задава допълнително напрежение в политическата система, способността тя да се самоуспокои намалява. 2-3 години на практика управляваше изпълнителната власт. Докара Асен Василев като министър на финансите, а Кирил Петков - на икономиката", каза още той.

Владислав Горанов подчерта, че Асен Василев е развратил разбирането за управление на публичните финанси. Освен това взел парите за магистрала "Хемус", която оттогава поскъпнала тройно. "Предупреждавахме, че идеята, че можеш през дългове да направиш едно общество по-богато е грешна. Тази лавина се завъртя и тя няма да бъде лесно успокоена без широк политически консенсус. Много далече сме от балансиран бюджет", посочи той. Иначе, според него, до увеличаване на данъците рано или късно е щяло да се стигне.

"Дано политическата криза да приключи, за да може да седнем на масата и да върнем дебата за фиска на една нормална основа. Но днес политическата класа може да произведе това. Съзнаваме, че е изключително неблагоприятно да се увеличават разходите за труд. Същевременно някои се хвалят с огромното увеличение на пенсиите, постигнато през годините. Знаем, че осигурителните вноски, които трябва да финансират пенсиите, са тези. Имаме и пенсионен модел, който беше поставен на доста сериозно изпитание в годините след ковида", коментира бившият финансов министър.

Той отбеляза, че до настоящата ситуация се е стигнало в резултат от натрупване на политическо напрежение, а то е довело до фрагментация в обществото и част от избирателите загубили интерес към участие в изборния процес. "Трябва още малко време, за да се излекуваме. Поздравявам всички, които участват в управлението, защото това има политическа цена", смята Горанов. Управляващите си дали дума, че следващият бюджет ще бъде направен в по-спокойни времена. "Надявам се през следващата година да дойде времето за разум. Тази година беше времето на присъединяването към еврозоната, на успокояване на политическия терен", заяви той.

Той коментира темата със задържания кмет на Варна Благомир Коцев и упреците от страна на съпартийците му от ПП. "Ние с Борисов сме били арестувани. Знаем, че не е приятно. Не е случайно, че след задържането на Благомир Коцев Борисов настояваше да бъде освободен и мярката му да бъде изменена. Това обаче не е преценка на политиците. За разлика от лицемерната позиция на някои представители на ПП, ние имаме последователна линия - каквото каже съдът, това е меродавно", изтъкна Владислав Горанов.

Той каза още, че Благомир Коцев е медийна креатура. "Уволни всички читави експерти в администрацията на Варна. Ще дойде време да чуете това, заради което съдът не го пускаше досега. Чувал съм страховити истории", сподели Горанов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Един

    35 0 Отговор
    И отново и отново - хайде един прегледа на коментар 1 и да кажете кое точно не отговаря на нормите?!
    До кога с това безумие?!

    18:29 23.11.2025

  • 3 Ян Вандал транс изпълнител

    12 88 Отговор
    Аз също съм съгласен с това, което казва Влади. Радев е разединител, той трябва да си отиде, трябва да бъде махнат. Редно е да се очистим от старото, да направим път на новото. На модерното, на европейското! 💶

    Коментиран от #24

    18:29 23.11.2025

  • 4 Не накрадохте се .

    95 10 Отговор
    Президента ви пречи да крадете без прекъсване.

    18:31 23.11.2025

  • 5 Вуйчовият

    86 7 Отговор
    бездомник , увековечен в списъка на Магнитски и той си подаде квадратната чутора ! Безсрамие !

    Коментиран от #32

    18:33 23.11.2025

  • 6 Лост

    68 5 Отговор
    Борисов запозна ли се с Горанов?

    Коментиран от #30

    18:34 23.11.2025

  • 7 Истината

    70 6 Отговор
    Веладислав Горанов, Менда Стоянова, Кирил Ананиев и Винету. Крадците на новото време. Усвояване на евросредства и присвояване на пари от националния бюджет. Направиха магистрала свързваща София с Истанбул и изпълниха желанието на Европа. Магистрала в Северна България и пътищата от републиканската мрежа, друг път. При правителства на Борисов 4, 5 и 6. Следващите 25 години управление на ГЕРБ. Към негласуващите 65% българи, Наздраве! И не хвърляйте пари от балконите.

    18:35 23.11.2025

  • 8 Гост

    63 7 Отговор
    Мноу ясно! Генерала печели изборите и почва лустрацията с голямата мистрия! По азбучен ред! Владко, ти къде в списъка ще си?

    Коментиран от #31

    18:36 23.11.2025

  • 9 Левски

    73 4 Отговор
    Кризата ще приключи, когато всичките отидете в Белене.

    18:36 23.11.2025

  • 10 Аз ще гласувам

    49 9 Отговор
    За Радев когато направи партия. Може да е такъв и онакъв, но за сега е единствен който се опъва на г-н. Толуп и Домус баба, макар и ограничен от президентската си позиция. Костадинов си е чист опартюнист. Използва Възраждане за лични облаги. Каква беше партийката на “мутрата” от Варна? Вдигаха шум докато си намериха няколко места в парламента, за да спрат съдебните процеси за измама срещу лидера им….и сега си траят. С главни букви: НЯМА КОЙ да милее за България!

    18:36 23.11.2025

  • 11 Човек

    55 2 Отговор
    Гнусно крадливо псе.

    18:36 23.11.2025

  • 12 БЕЗ МАЙТАП

    45 2 Отговор
    Този се е залепил за ГЕРБ и политиката като магнит.

    18:36 23.11.2025

  • 13 Румен тъпото

    7 46 Отговор
    Ни върна 20 години назад

    18:37 23.11.2025

  • 14 Гост

    56 4 Отговор
    Не помня някой да ти е искал мнението, мазнико! Ти си доказан корупционер и пеефска слуга, па президента не съм чул САЩ да са го обявили за корупционер. Ти можеш само да слугуваш, тъпак

    18:38 23.11.2025

  • 15 Обективен

    49 2 Отговор
    Само когато тикви и свини влязат в затвора ,тази територия ще стане бяла държава

    18:40 23.11.2025

  • 16 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    30 1 Отговор
    Но магнитски няма да приключи...

    18:41 23.11.2025

  • 17 Ааааааа не !

    36 0 Отговор
    Политическата криза ще приключи много скоро !!!!!
    Тия тарикати които назначиха културиста спецов за особен управител на лукойл и които прехвърли фирмата си на клошар , а пък тя на втория ден дължи 35 милиона на хазната !!!!! Ще ги взриви като бомба тия тикви!!!

    18:41 23.11.2025

  • 18 стоян

    3 34 Отговор
    Вярно казва Горанов за резидента назначен от рузкия генерал решетников - и Нинова го потвърди

    Коментиран от #45

    18:42 23.11.2025

  • 19 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    29 2 Отговор
    ПОРЕДНИЯ "ЕКСПЕРТ"...
    НЕ ПОЛЗИ ОТ ЕВРОЗОНАТА,
    А ПОЛЗИ ЗА ЕВРОЗОНАТА.....И ТЕ СА САМО ЗА ВАС...
    ЩОТО ПЕНСИЯ 300 € И ЗАПЛАТА 600€ ЗА КОГО Е ПОЛЗА....
    И ПАК ДА ПИТАМ:
    НА КАКВО ОСНОВАНИЕ СИ УВЕЛИЧАВАТЕ ЗАПЛАТИТЕ НА ВСЯКО ТРИМЕСЕЧИЕ??????

    18:42 23.11.2025

  • 20 Този

    44 3 Отговор
    вместо да е в затвора, той дава интервюта. Така е на територията, бандитите са на почит.

    18:43 23.11.2025

  • 21 Дарвин

    40 4 Отговор
    Влади, ти си шушомига. Президентът ще остане завинаги в историята!

    Коментиран от #66

    18:45 23.11.2025

  • 22 Ега ти държавата., ега ти правителството

    29 3 Отговор
    Ега ти и особенния управител .....от където и да го погледнеш , все е далавера и кражба от народа ....а няма пари за богатите ни поенсионери които нямат пари за хляб и мляко !!!

    Коментиран от #28

    18:46 23.11.2025

  • 23 пак ще има наказателен вот

    26 3 Отговор
    Да изтупваш данъкоплатеца като брашнен чувал и да го убеждаваш, че е по-богат, е политическа наглост, а всяка наглост се наказва!

    18:48 23.11.2025

  • 24 Връщай се НА СЕЛО!

    20 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ян Вандал транс изпълнител":

    Стадо е наследството на баща ти!

    18:49 23.11.2025

  • 25 Всезнайко

    30 4 Отговор
    Радев ли точно ви пречи? И тоя тръгнал да се пъчи....

    18:49 23.11.2025

  • 26 Евроатлантически по. серко

    19 2 Отговор
    Аз си мислим че вечно ше ни дават даеми да краднем и че гърците и турците са длъжни да ме хранят.

    18:50 23.11.2025

  • 27 Чуторан

    28 4 Отговор
    Радев ви бърка много яко на всичките корумпирани мега крадци на толупа и прасето.

    18:50 23.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Питащ

    28 3 Отговор
    Факти, КОЙ точно се интересува от мнението на доказан kpaдец?

    18:52 23.11.2025

  • 30 като стар грамофон

    20 3 Отговор

    До коментар #6 от "Лост":

    Борисов възпроизвежда записа на пътечката, на която го сложат, същото важи и за обкръжението му. Само кр.етен би нарекъл това като "реална" политика.

    18:54 23.11.2025

  • 31 ХПХ

    12 4 Отговор

    До коментар #8 от "Гост":

    А Йотова президент и да го захапят тогава

    19:03 23.11.2025

  • 32 Да , и се готви

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Вуйчовият":

    Да сяда на масата след като се излекува

    19:04 23.11.2025

  • 33 Тоя намагнитен

    16 3 Отговор
    ПОДЛИЗУРКО крадльо заедно със севда ИИИ тууупакос още ли е на линия. Спасителят му от зайчарника го готви за нещо не намагнетено и пак да КРАДАТ.

    19:07 23.11.2025

  • 34 ?????

    8 4 Отговор
    Не че Радев няма много трески за дялане, но да Влади Горанов е прав.
    Ако Радев се престраши да направи партия тя има всички шансове заедно в коалиция с истинската опозиция да ги прати момчетата задълго в опозиция.
    Но как ще преодолеят българо-македонското два човека чета, три човека чета с предател не зная.

    19:08 23.11.2025

  • 35 Голема НОВИНА. Да то е ясно

    15 3 Отговор
    Че си заминавате във най страховито място за ТУУУПКО АРЕСТА СЛЕ МАНДАТА НА ПРЕЗИДЕНТА. ДАНО СЕ СЛУЧИ.

    19:09 23.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Град Симитли

    5 4 Отговор
    Трябваше той Румен, като вдигна юмрука--да ви го натъпче на едното място, ама вместо това, той сътвори шарлатаните!
    Та вместо той да ви изчегърта, сега вие го чегъртате!

    Коментиран от #43

    19:11 23.11.2025

  • 38 Да,бе

    20 5 Отговор
    Тоя намагнитен бездомник с какво право се изказва по каквито и да е държавни въпроси...Вместо да се изповядва устно на бай Ставри всяка вечер му се дава трибуна на наглостта.Кризата ще приключи,когато тоя и подобните му станат храна за червеите,или ще приключи България.

    19:12 23.11.2025

  • 39 Как така факти

    1 0 Отговор
    Залязващи ми пуснахте два комента. Чудо няма триене разни надпиСИ и бели полета. БЛАГОДАРСТВО.

    19:13 23.11.2025

  • 40 123

    15 3 Отговор
    Този е много гнусен, ясно е в кой хор пее.

    19:15 23.11.2025

  • 41 потрес!

    18 3 Отговор
    Да, повече от потрес е медиите да дават трибуна на корумпирани престъпници от списъка "Магнитски", които нямат право да стъпват в САЩ и Великобритания! наглост е този наглец и безскрупулен крадец да си показва сурата пред хората! Коцев бил уволнил всички "читави" експерти на банкянския теляк Портних, който отдавна трябваше да гледа небето през решетки, заради огромните престъпления и грабежи, които извърши през почти 15 - годишното си кметуване в морската столица! тозе наглец на снимката кога ще отговори срещу какви услуги, предоставени от енго на Домуса свинята живее безплатно в енгов огромен и луксозен апартамент? Само подобни мерзавци, чието безочие граничи с цинизъм, нямат право да си показват сурата пред хората, толкова са отвратителни! Впрочем главатарят му от от СИК - Банкя се отказа от него и каза, че не го познаав! Дали вече са се запознали? А милионите, които ти снасяше Черепа бе, Гораново Влади?! Нищо, и за тях ще научим истината!

    19:15 23.11.2025

  • 42 владкото

    15 3 Отговор
    Политическата криза ще приключи с края чекмеджарите
    като бъдат вкарани в затвора
    и наивните им преизбератели изтрезнят когато разберат колко са прецакани с еврозоната

    Коментиран от #51

    19:23 23.11.2025

  • 43 той Радев

    4 9 Отговор

    До коментар #37 от "Град Симитли":

    изкара Мутрите в лицето на татко Петко, Трактора и Сенсея и им върна държавата
    идва Видов ден

    19:25 23.11.2025

  • 44 виктория

    8 3 Отговор
    нещо се натягате на магнитски!!!нещастници!!!

    19:28 23.11.2025

  • 45 Рррр

    9 4 Отговор

    До коментар #18 от "стоян":

    Кой Горанов и коя Нинова бе госин Стоян. Радев е президент а тези са криви анонимници! Ай сектирррр

    19:29 23.11.2025

  • 46 !!!

    9 3 Отговор
    Престани бе, наглецо Горанов, да престане и онзи престъпник от подземния свят, така да се каже, главатарят ти Боко тиквата! Престанете да се жалвате, че сте били арестувани за 6 часа! Защото, неглецо Горанов, дето прибра 60 милиона рушвет от Черепа, Благо Коцев е вече пет месеца в ареста точно по нареждане на отвратителната банкянска тиква и неграмоетн селяндур и от началника на всички вас - нищожества от класа, дето пък на енго му викат Прасето! За 190- килограмовото туловище става дума, за Дебелян пеевски - най-черната страница в историята на великата ин янкога държава!

    19:31 23.11.2025

  • 47 Много точно

    2 2 Отговор
    Вярно

    19:31 23.11.2025

  • 48 !!!

    8 3 Отговор
    Престани бе, наглецо Горанов, да престане и онзи престъпник от подземния свят, така да се каже, главатарят ти Боко тиквата! Престанете да се жалвате, че сте били арестувани за 6 часа! Защото, неглецо Горанов, дето прибра 60 милиона рушвет от Черепа, Благо Коцев е вече пет месеца в ареста точно по нареждане на отвратителната банкянска тиква и неграмоетн селяндур и от началника на всички вас - нищожества от класа, дето пък на енго му викат Прасето! За 190- килограмовото туловище става дума, за Дебелян пеевски - най-черната страница в историята на великата ин янкога държава!

    19:32 23.11.2025

  • 49 добрата новина е

    5 9 Отговор
    че Еврото идва и Възраждане си отива.

    19:32 23.11.2025

  • 50 Въпрос

    12 4 Отговор
    Абе, тоя "намагнитения" престъпник, дето нещо май беше "финансов министър" на мутрата от СИК и дето прибра 50 миилона рушвет от Черепа, още ли е "бездомен"?

    19:33 23.11.2025

  • 51 Кокорчевич

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "владкото":

    Смочи на еврозоната кафевото бе путл.ерастки мин.дил

    19:40 23.11.2025

  • 52 Абе Влади

    6 2 Отговор
    декъ съ вреш между плесниците бе, гледай си пилонската булка, или и ти кът ментора си, у секу гръне дждожен. Евнух и резил

    19:49 23.11.2025

  • 53 Последния Софиянец

    6 3 Отговор
    Само не ми е ясно НамаГнитения като какъв се изказва и коментира? Ако е като бъдещ затворник....нека си лае!

    19:57 23.11.2025

  • 54 Мим

    6 3 Отговор
    Той каза още,онзи каза още,а ти горанчо каза най голямата глупост,че българина бил най богат на балканите.Ти добре ли си бе ,оди се прегледай на психиатър и психолог,да не би нещо да ти е мръднала тиквата.Ставаш смешник на смешниците....

    20:01 23.11.2025

  • 55 Столичанин

    4 3 Отговор
    Горанов да не си свършил парите,които открадна?! Няма да те размагнитизират-в затвора ще свършиш Б@@ КЛУК!

    20:03 23.11.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Цвете

    5 2 Отговор
    НА ТОВА МУ СЕ КАЗВА НАГЛОСТ НЕЧУВАНА.БИЛИ СМЕ " БОГАТИ " ? ВИЕ ОБРУЛИХТЕ СТРАНАТА С МАФИОТСКИТЕ СИ ТРИКОВЕ И БОГАТЕЕТЕ НА НАШ ГРЪБ.ЗАСРАМЕТЕ СЕ И СТИГА С ТОЗИ ПОПУЛИЗЪМ.КРАЯТ ВИ НАБЛИЖАВА .

    20:18 23.11.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Гост

    4 3 Отговор
    А бе, горанчо, къв си ти бе, нагляр миризлив? Ти си една подлога, обвинена (абсолютно правилно) в корупция в изключително големи размери. Ти нещо в твоя живот, освен да крадеш и да си корупционер на световно ниво, постигнал ли си бе, мунчо? Ти си едно нищо, ако го няма господаря ти пееф, ще си един обикновен селяндур. Ти си никой и няма как да коментираш президент, който и да е той, по начина, по който го правиш

    20:30 23.11.2025

  • 60 Ивайло Константинов

    3 2 Отговор
    Влади, още не си ми платил горивото от рождения ми ден, когато те отървах като беше с крадената кола. Само те подсещам...

    20:55 23.11.2025

  • 61 Николаос 66

    2 1 Отговор
    Каква е тая наглост да преминеш с краден автомобил безнаказано и да се правиш на света вода ненапита със своите огромни офиси на Цариградско

    21:46 23.11.2025

  • 62 ганев

    4 1 Отговор
    АЛООУ.....ТОЗ..влад...ЗАЩО НЕ Е В ЗАТВОРА....ПРИБИРАЙ ТЕ ГО ЗА ДА ОСТАНЕ ЖИВ

    21:50 23.11.2025

  • 63 Видьо Видев

    3 1 Отговор
    Владо Горанов-Магнитски защо още не е при Бай Ставри?

    22:03 23.11.2025

  • 64 Горски

    6 2 Отговор
    Всички разбрахме как е прибирал пликове с пачки от Божков. Защо е на свобода. Видяхме как прибрахте Иванчева светкавично зад решетките. Защо този още не е в затвора? Време е. Господин Владислав Магнитски не само участва в съставянето на скандален бюджет, но и тръгва да обяснява как пак някой друг му е виновен, че и грам разследване няма за гнусните му далавери, корупция и кражби! Не е етично човек от списъка Магнитски да коментира държавни финанси.

    22:20 23.11.2025

  • 65 Кочан

    3 4 Отговор
    След Коцев, Радев. Той е извършил достатъчно престъпления по служба и трябва да отговаря за това.

    22:34 23.11.2025

  • 66 Ани

    1 3 Отговор

    До коментар #21 от "Дарвин":

    Радев ще остане в христоматията по история на България рамо до рамо с предателите и родоотстъпниците които са били във вреда на България. Той е един лош пример за това какъв не трябва да бъде Президента на България и лош пример който трябва да се изтъква за да не се повтаря.
    Така или иначе, в навечерието на войната в Украйна, той успя да предизвика известно объркване, но народа се събужда и както се казва "всяко зло за добро". Путин не успя, Радев се изложи, сега имаме отрицателен пример който да сочим.

    22:45 23.11.2025

  • 67 Чукча писател

    2 0 Отговор
    Много "магнитичен" тоя Влади бе ?! А, колко е нагъл, просто не е истина.
    С какво е по-различен от Теменужка Петкова ?

    22:50 23.11.2025

  • 68 Метресата от Барселона

    0 1 Отговор
    Тоест, ще си сложите едно послушно герберче за президент като Росен Банов и "политическата криза", за която бълнувате, ще приключи. И ще настане още по-голям мор по стадото...

    22:55 23.11.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 горане , къде е крадената жипка

    3 0 Отговор
    дето та фанаха катажиите бе крадач ? божков го сънуваш нали ?

    23:21 23.11.2025

  • 71 ИСТИНАТА

    2 0 Отговор
    Политическата криза ще приключи, когато бандитите с бели якички, като Горанов, Пеевски и Борисов, бъдат вкарани в затвора! То това няма как да стане, докато изборите в България не са както в ЕС! С активна регистрация и без стотиците хиляди фалшиви избиратели, за заблуждение наричани "мъртви души"!

    23:32 23.11.2025

