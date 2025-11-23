Владислав Горанов: Политическата криза ще приключи с края на втория мандат на Румен Радев

Не би трябвало да има размествания по бюджета, заяви бившият финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов пред БНР. "Бюджетът е една комуникация. Той е това, което сегашното коалиционно мнозинство би подкрепило. Днес нямаше да си говорим за еврозоната и ползите от нея, нямаше да си говорим дори за бюджет, ако не беше стартирало съществуването на това коалиционно мнозинство", посочи той.
Горанов също отправи нападки срещу зам.-председателя на "Продължаваме промяната" (ПП) и бивш премиер Николай Денков, който критикува по-рано днес управляващите и предложения от тях проектобюджет. "Понеже е бил министър-председател и се похвали колко са увеличили пенсиите. Ето тук е генезисът. Във времето след 2020 г. стартира една политическа криза, която все още не е приключила. Тя ще приключи, когато популизмът отстъпи място на реалната политика. Борисов се пошегува, че наддаването в политиката прилича на онази приказка за сватбата, на която задали въпроса - ние кравата и телето сега ли трябва да ги даваме, или после", подчерта той.
Владислав Горанов определи този тип "комуникация с публиката" като краен популизъм и беше категоричен, че това трябва да спре. Той запита как да спре популизмът, обаче, когато например президентът Румен Радев, който няма много общо с фискалното управление - запазена територия за Министерския съвет по Конституция, излиза през август и казва, че народът обеднява. Бившият финансов министър подчерта, че в същото време са отчетени 7 милиарда лв. повече разходи за пенсии и заплати спрямо същия период на миналата година.
"В момент, в който политическият дебат е толкова объркан, добре, че все пак успяваме да направим някакво управление. Със сигурност българинът никога не е бил по-богат в своята хилядолетна история спрямо днес. Утре ще е още по-богат. Вече е един от най-богатите жители на Балканския полуостров", заяви той.
Според Горанов политическата криза ще приключи в момента, в който изтече вторият президентски мандат на Радев. "Докато той се явява един разединител и задава допълнително напрежение в политическата система, способността тя да се самоуспокои намалява. 2-3 години на практика управляваше изпълнителната власт. Докара Асен Василев като министър на финансите, а Кирил Петков - на икономиката", каза още той.
Владислав Горанов подчерта, че Асен Василев е развратил разбирането за управление на публичните финанси. Освен това взел парите за магистрала "Хемус", която оттогава поскъпнала тройно. "Предупреждавахме, че идеята, че можеш през дългове да направиш едно общество по-богато е грешна. Тази лавина се завъртя и тя няма да бъде лесно успокоена без широк политически консенсус. Много далече сме от балансиран бюджет", посочи той. Иначе, според него, до увеличаване на данъците рано или късно е щяло да се стигне.
"Дано политическата криза да приключи, за да може да седнем на масата и да върнем дебата за фиска на една нормална основа. Но днес политическата класа може да произведе това. Съзнаваме, че е изключително неблагоприятно да се увеличават разходите за труд. Същевременно някои се хвалят с огромното увеличение на пенсиите, постигнато през годините. Знаем, че осигурителните вноски, които трябва да финансират пенсиите, са тези. Имаме и пенсионен модел, който беше поставен на доста сериозно изпитание в годините след ковида", коментира бившият финансов министър.
Той отбеляза, че до настоящата ситуация се е стигнало в резултат от натрупване на политическо напрежение, а то е довело до фрагментация в обществото и част от избирателите загубили интерес към участие в изборния процес. "Трябва още малко време, за да се излекуваме. Поздравявам всички, които участват в управлението, защото това има политическа цена", смята Горанов. Управляващите си дали дума, че следващият бюджет ще бъде направен в по-спокойни времена. "Надявам се през следващата година да дойде времето за разум. Тази година беше времето на присъединяването към еврозоната, на успокояване на политическия терен", заяви той.
Той коментира темата със задържания кмет на Варна Благомир Коцев и упреците от страна на съпартийците му от ПП. "Ние с Борисов сме били арестувани. Знаем, че не е приятно. Не е случайно, че след задържането на Благомир Коцев Борисов настояваше да бъде освободен и мярката му да бъде изменена. Това обаче не е преценка на политиците. За разлика от лицемерната позиция на някои представители на ПП, ние имаме последователна линия - каквото каже съдът, това е меродавно", изтъкна Владислав Горанов.
Той каза още, че Благомир Коцев е медийна креатура. "Уволни всички читави експерти в администрацията на Варна. Ще дойде време да чуете това, заради което съдът не го пускаше досега. Чувал съм страховити истории", сподели Горанов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Един
До кога с това безумие?!
18:29 23.11.2025
3 Ян Вандал транс изпълнител
Коментиран от #24
18:29 23.11.2025
4 Не накрадохте се .
18:31 23.11.2025
5 Вуйчовият
Коментиран от #32
18:33 23.11.2025
6 Лост
Коментиран от #30
18:34 23.11.2025
7 Истината
18:35 23.11.2025
8 Гост
Коментиран от #31
18:36 23.11.2025
9 Левски
18:36 23.11.2025
10 Аз ще гласувам
18:36 23.11.2025
11 Човек
18:36 23.11.2025
12 БЕЗ МАЙТАП
18:36 23.11.2025
13 Румен тъпото
18:37 23.11.2025
14 Гост
18:38 23.11.2025
15 Обективен
18:40 23.11.2025
16 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
18:41 23.11.2025
17 Ааааааа не !
Тия тарикати които назначиха културиста спецов за особен управител на лукойл и които прехвърли фирмата си на клошар , а пък тя на втория ден дължи 35 милиона на хазната !!!!! Ще ги взриви като бомба тия тикви!!!
18:41 23.11.2025
18 стоян
Коментиран от #45
18:42 23.11.2025
19 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
НЕ ПОЛЗИ ОТ ЕВРОЗОНАТА,
А ПОЛЗИ ЗА ЕВРОЗОНАТА.....И ТЕ СА САМО ЗА ВАС...
ЩОТО ПЕНСИЯ 300 € И ЗАПЛАТА 600€ ЗА КОГО Е ПОЛЗА....
И ПАК ДА ПИТАМ:
НА КАКВО ОСНОВАНИЕ СИ УВЕЛИЧАВАТЕ ЗАПЛАТИТЕ НА ВСЯКО ТРИМЕСЕЧИЕ??????
18:42 23.11.2025
20 Този
18:43 23.11.2025
21 Дарвин
Коментиран от #66
18:45 23.11.2025
22 Ега ти държавата., ега ти правителството
Коментиран от #28
18:46 23.11.2025
23 пак ще има наказателен вот
18:48 23.11.2025
24 Връщай се НА СЕЛО!
До коментар #3 от "Ян Вандал транс изпълнител":Стадо е наследството на баща ти!
18:49 23.11.2025
25 Всезнайко
18:49 23.11.2025
26 Евроатлантически по. серко
18:50 23.11.2025
27 Чуторан
18:50 23.11.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Питащ
18:52 23.11.2025
30 като стар грамофон
До коментар #6 от "Лост":Борисов възпроизвежда записа на пътечката, на която го сложат, същото важи и за обкръжението му. Само кр.етен би нарекъл това като "реална" политика.
18:54 23.11.2025
31 ХПХ
До коментар #8 от "Гост":А Йотова президент и да го захапят тогава
19:03 23.11.2025
32 Да , и се готви
До коментар #5 от "Вуйчовият":Да сяда на масата след като се излекува
19:04 23.11.2025
33 Тоя намагнитен
19:07 23.11.2025
34 ?????
Ако Радев се престраши да направи партия тя има всички шансове заедно в коалиция с истинската опозиция да ги прати момчетата задълго в опозиция.
Но как ще преодолеят българо-македонското два човека чета, три човека чета с предател не зная.
19:08 23.11.2025
35 Голема НОВИНА. Да то е ясно
19:09 23.11.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Град Симитли
Та вместо той да ви изчегърта, сега вие го чегъртате!
Коментиран от #43
19:11 23.11.2025
38 Да,бе
19:12 23.11.2025
39 Как така факти
19:13 23.11.2025
40 123
19:15 23.11.2025
41 потрес!
19:15 23.11.2025
42 владкото
като бъдат вкарани в затвора
и наивните им преизбератели изтрезнят когато разберат колко са прецакани с еврозоната
Коментиран от #51
19:23 23.11.2025
43 той Радев
До коментар #37 от "Град Симитли":изкара Мутрите в лицето на татко Петко, Трактора и Сенсея и им върна държавата
идва Видов ден
19:25 23.11.2025
44 виктория
19:28 23.11.2025
45 Рррр
До коментар #18 от "стоян":Кой Горанов и коя Нинова бе госин Стоян. Радев е президент а тези са криви анонимници! Ай сектирррр
19:29 23.11.2025
46 !!!
19:31 23.11.2025
47 Много точно
19:31 23.11.2025
48 !!!
19:32 23.11.2025
49 добрата новина е
19:32 23.11.2025
50 Въпрос
19:33 23.11.2025
51 Кокорчевич
До коментар #42 от "владкото":Смочи на еврозоната кафевото бе путл.ерастки мин.дил
19:40 23.11.2025
52 Абе Влади
19:49 23.11.2025
53 Последния Софиянец
19:57 23.11.2025
54 Мим
20:01 23.11.2025
55 Столичанин
20:03 23.11.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Цвете
20:18 23.11.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Гост
20:30 23.11.2025
60 Ивайло Константинов
20:55 23.11.2025
61 Николаос 66
21:46 23.11.2025
62 ганев
21:50 23.11.2025
63 Видьо Видев
22:03 23.11.2025
64 Горски
22:20 23.11.2025
65 Кочан
22:34 23.11.2025
66 Ани
До коментар #21 от "Дарвин":Радев ще остане в христоматията по история на България рамо до рамо с предателите и родоотстъпниците които са били във вреда на България. Той е един лош пример за това какъв не трябва да бъде Президента на България и лош пример който трябва да се изтъква за да не се повтаря.
Така или иначе, в навечерието на войната в Украйна, той успя да предизвика известно объркване, но народа се събужда и както се казва "всяко зло за добро". Путин не успя, Радев се изложи, сега имаме отрицателен пример който да сочим.
22:45 23.11.2025
67 Чукча писател
С какво е по-различен от Теменужка Петкова ?
22:50 23.11.2025
68 Метресата от Барселона
22:55 23.11.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 горане , къде е крадената жипка
23:21 23.11.2025
71 ИСТИНАТА
23:32 23.11.2025