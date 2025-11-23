Владислав Горанов: Политическата криза ще приключи с края на втория мандат на Румен Радев

Не би трябвало да има размествания по бюджета, заяви бившият финансов министър от ГЕРБ Владислав Горанов пред БНР. "Бюджетът е една комуникация. Той е това, което сегашното коалиционно мнозинство би подкрепило. Днес нямаше да си говорим за еврозоната и ползите от нея, нямаше да си говорим дори за бюджет, ако не беше стартирало съществуването на това коалиционно мнозинство", посочи той.

Горанов също отправи нападки срещу зам.-председателя на "Продължаваме промяната" (ПП) и бивш премиер Николай Денков, който критикува по-рано днес управляващите и предложения от тях проектобюджет. "Понеже е бил министър-председател и се похвали колко са увеличили пенсиите. Ето тук е генезисът. Във времето след 2020 г. стартира една политическа криза, която все още не е приключила. Тя ще приключи, когато популизмът отстъпи място на реалната политика. Борисов се пошегува, че наддаването в политиката прилича на онази приказка за сватбата, на която задали въпроса - ние кравата и телето сега ли трябва да ги даваме, или после", подчерта той.

Владислав Горанов определи този тип "комуникация с публиката" като краен популизъм и беше категоричен, че това трябва да спре. Той запита как да спре популизмът, обаче, когато например президентът Румен Радев, който няма много общо с фискалното управление - запазена територия за Министерския съвет по Конституция, излиза през август и казва, че народът обеднява. Бившият финансов министър подчерта, че в същото време са отчетени 7 милиарда лв. повече разходи за пенсии и заплати спрямо същия период на миналата година.

"В момент, в който политическият дебат е толкова объркан, добре, че все пак успяваме да направим някакво управление. Със сигурност българинът никога не е бил по-богат в своята хилядолетна история спрямо днес. Утре ще е още по-богат. Вече е един от най-богатите жители на Балканския полуостров", заяви той.

Според Горанов политическата криза ще приключи в момента, в който изтече вторият президентски мандат на Радев. "Докато той се явява един разединител и задава допълнително напрежение в политическата система, способността тя да се самоуспокои намалява. 2-3 години на практика управляваше изпълнителната власт. Докара Асен Василев като министър на финансите, а Кирил Петков - на икономиката", каза още той.

Владислав Горанов подчерта, че Асен Василев е развратил разбирането за управление на публичните финанси. Освен това взел парите за магистрала "Хемус", която оттогава поскъпнала тройно. "Предупреждавахме, че идеята, че можеш през дългове да направиш едно общество по-богато е грешна. Тази лавина се завъртя и тя няма да бъде лесно успокоена без широк политически консенсус. Много далече сме от балансиран бюджет", посочи той. Иначе, според него, до увеличаване на данъците рано или късно е щяло да се стигне.

"Дано политическата криза да приключи, за да може да седнем на масата и да върнем дебата за фиска на една нормална основа. Но днес политическата класа може да произведе това. Съзнаваме, че е изключително неблагоприятно да се увеличават разходите за труд. Същевременно някои се хвалят с огромното увеличение на пенсиите, постигнато през годините. Знаем, че осигурителните вноски, които трябва да финансират пенсиите, са тези. Имаме и пенсионен модел, който беше поставен на доста сериозно изпитание в годините след ковида", коментира бившият финансов министър.

Той отбеляза, че до настоящата ситуация се е стигнало в резултат от натрупване на политическо напрежение, а то е довело до фрагментация в обществото и част от избирателите загубили интерес към участие в изборния процес. "Трябва още малко време, за да се излекуваме. Поздравявам всички, които участват в управлението, защото това има политическа цена", смята Горанов. Управляващите си дали дума, че следващият бюджет ще бъде направен в по-спокойни времена. "Надявам се през следващата година да дойде времето за разум. Тази година беше времето на присъединяването към еврозоната, на успокояване на политическия терен", заяви той.

Той коментира темата със задържания кмет на Варна Благомир Коцев и упреците от страна на съпартийците му от ПП. "Ние с Борисов сме били арестувани. Знаем, че не е приятно. Не е случайно, че след задържането на Благомир Коцев Борисов настояваше да бъде освободен и мярката му да бъде изменена. Това обаче не е преценка на политиците. За разлика от лицемерната позиция на някои представители на ПП, ние имаме последователна линия - каквото каже съдът, това е меродавно", изтъкна Владислав Горанов.

Той каза още, че Благомир Коцев е медийна креатура. "Уволни всички читави експерти в администрацията на Варна. Ще дойде време да чуете това, заради което съдът не го пускаше досега. Чувал съм страховити истории", сподели Горанов.